W świecie, w którym organizacja jest ważna, często dzielimy przedmioty, pomysły, a nawet ludzi na kategorie, aby nadać im sens. To samo dotyczy świata cyfrowego, w którym uporządkowana organizacja danych pomaga użytkownikom znaleźć, przechowywać i zrozumieć informacje. Codziennie pobieramy i konsumujemy ogromne ilości informacji z wielu źródeł za pośrednictwem naszych aplikacji, urządzeń i stron internetowych. Te internetowe aplikacje, urządzenia i witryny dostarczają informacji z serwisów informacyjnych, blogów instruktażowych, filmów, mediów społecznościowych i platform e-commerce. Dodatkowo, komunikujemy się z wieloma osobami na całym świecie w czasie rzeczywistym za pośrednictwem poczty elektronicznej, udostępniania plików i platform komunikatorów.

Utrzymywanie wszystkich tych informacji zorganizowanych online jest niezbędne do przetwarzania lub nadawania sensu danym, którymi jesteśmy bombardowani codziennie. Na szczęście, nie ma potrzeby, aby stać się przytłoczony przez powódź informacji pochodzących z naszych wirtualnych ekranów. Te informacje, które są łatwo dostępne za pośrednictwem przeglądarek internetowych, mogą być organizowane w łatwo rozpoznawalny wirtualny branding. Ten online branding można porównać do znaków drogowych, które pomagają użytkownikom w nawigacji po wirtualnych ulicach światowej sieci. Te "wirtualne znaki drogowe" nazywamy Favicons. Ten 5-minutowy artykuł opisuje, w jaki sposób projektanci stron internetowych mogą wybrać odpowiednie favicony, aby zwiększyć doświadczenie swoich gości online.

Jaka jest rola faviconów dla Twojej strony?

Słowo "favicons" jest skróconą formą wyrażenia "ulubione + ikony". Favicony odnoszą się do malutkich, niezauważalnych symboli przeglądarki obok każdego adresu strony internetowej. Favicon to mała ikona, symbol lub logo, które pojawia się po lewej stronie zakładek przeglądarki obok adresu strony internetowej.

Pojawiają się one na stronach internetowych i stronach zakładek jako proste logo. Favicony tworzą łatwo rozpoznawalny branding i są ważnym elementem projektowania stron internetowych. Zasadniczo, favicony są skróconymi wersjami adresu strony internetowej lub zakładki; które pojawiają się w zakładkach przeglądarki jako logo strony internetowej lub ikony. Favicony są dostępne w formatach SVG, ICO i PNG i mają charakterystyczny kwadratowy kształt. Format PNG jest nadal szeroko stosowany, ponieważ jest to najbardziej dostępny format plików i najmniejszy rozmiar.

Dlaczego posiadanie Favicon jest ważne dla Twojej strony?

Branding wizualny

Favicony mogą pojawiać się jako uproszczona wersja logo firmy i mogą być używane jako rozszerzenie ogólnego brandingu strony internetowej. Dodanie faviconów w zakładkach przeglądarki internetowej lub strony wzmacnia spójny wizerunek marki online. Z perspektywy projektowania, temat witryny wydaje się bardziej spójny i spójny dla użytkowników, gdy pasujące logo favicon pojawia się w zakładkach przeglądarki internetowej lub zakładkach witryny.

Buduj zaufanie

Logo Twojej przeglądarki lub favicon upewnia odwiedzających online, że są na legalnej i godnej zaufania stronie. Favicony są szczególnie ważne dla przeglądarek stron internetowych ułatwiających handel elektroniczny, bankowych, medycznych i innych poufnych danych. Wiele oszustw internetowych i nieuczciwych stron zostało specjalnie zaprojektowanych, aby zmylić i oszukać użytkowników. Dodanie faviconów do zakładek przeglądarki biznesowej pomaga użytkownikom czuć się bezpieczniej i budować zaufanie do Twojej marki. Ta pewność zachęci ich do odwiedzania i interakcji z Twoją witryną, przeprowadzania transakcji i zapisywania zakładek witryny.

Nawigacja w witrynie

Zaprojektowanie rozpoznawalnych faviconów w projekcie przeglądarki poprawi doświadczenie odwiedzających witrynę. Te logotypy witryn pomagają odwiedzającym łatwo zorientować się, na której stronie się znajdują, po prostu patrząc na maleńką faviconę na ekranie przeglądarki. Favicony pomagają im również w łatwym zapisywaniu i odzyskiwaniu informacji o stronie w zakładkach przeglądarki. Możliwość szybkiego rozpoznania przeglądarki po jej faviconie pomaga użytkownikom łatwiej nawigować po Twojej stronie.

Jak mogę dodać favicony w 2022?

Projektowanie faviconów do dodania do zakładek przeglądarki internetowej stało się jeszcze bardziej uproszczone w 2022 roku. Wiele różnych metod i narzędzi internetowych jest dostępnych, aby pomóc użytkownikom w projektowaniu unikalnych faviconów. Użytkownicy przeglądarki Firefox mogą rozpocząć tworzenie faviconów dla swoich stron internetowych, wykonując poniższe kroki:

1. Aby rozpocząć projektowanie faviconów, otwórz kartę przeglądarki.

2. Wprowadź adres strony internetowej

3. Kliknij w prawo w obrębie otwartej przeglądarki internetowej

4. Wybierz "Wyświetl stronę jako

5. Wybrać zakładkę z napisem Media

6. Ta akcja wypełni zakładkę logotypami favicon.

7. Przewiń listę otwartych faviconów

8. Wybierz preferowane logo i kliknij "Zapisz jako

9. Ciesz się swoim nowym faviconem przeglądarki

Użytkownicy tworzący loga favicon dla witryn blogowych WordPress mogą to zrobić na co najmniej trzy sposoby. Mogą używać generatorów favicon WordPress, aby dodać logo do swoich stron internetowych podczas konfiguracji.

Mogą również użyć wtyczki WordPress, aby wygenerować favicon automatycznie. Projektanci mogą wybrać takie wtyczki jak RealFavicon Generator, All in One Favicon lub Fresh Favicon. Wtyczki te w prosty sposób generują loga strony internetowej podczas konfiguracji. Jednakże, wtyczka musi pozostać aktywna, aby utrzymać funkcjonowanie faviconów strony internetowej. Projektanci, którzy pragną większej kontroli nad swoimi stronami internetowymi, mogą zdecydować się na ręczną instalację faviconów, pisząc kod, aby uczynić je bardziej unikalnymi.

Które favicony są mi potrzebne?

Ulubione strony internetowe są małymi, ale ważnymi narzędziami wizualnymi przeglądarki, które wzmacniają markę online. Mimo, że mają małe piksele, favicony zwiększają doświadczenie odwiedzających stronę w dużym stopniu! Większość użytkowników przeglądarek prawie nie zauważa tych małych logo w swoich zakładkach adresowych na ekranie. Jednak gdyby nie było tych faviconów, ich doświadczenie użytkownika na stronach internetowych i w zakładkach byłoby bardzo mylące. Ponieważ te loga przeglądarki są ważnym elementem projektowania stron internetowych, jakich faviconów potrzebuję?

Rozmiar ma znaczenie

Podczas projektowania faviconów, najlepiej jest zachować ich piksele w rozsądnym rozmiarze, aby pozwolić na przestrzeń. Najbardziej efektywne rozmiary favicon charakteryzują się małymi, ale czytelnymi logami, które mają wystarczająco dużo miejsca w zakładce przeglądarki. Ogólnie akceptowane rozmiary favicon mieszczą się w zakresie od 16 x 16 do 24 x 24 pikseli. Na urządzeniach z ekranami retina najbardziej optymalne są favicon o rozmiarach 32 x32, 48 x48 lub 64 x64 pikseli. Ekrany Retina mają wysoką rozdzielczość, więc jakość faviconów powinna być na tyle ostra, aby można było je wygodnie oglądać. Wybrany rozmiar pikseli favicon doda lub odejdzie od ogólnej estetyki Twojej strony.

Zachowaj prostotę

Projektanci zaczynają od podstawowej lub uproszczonej wersji logo firmy w tworzeniu faviconów. Chociaż dodawanie wymyślnych elementów dekoracyjnych do faviconów może być kuszące, oprzyj się temu! Projektowanie zbyt wielu ozdób może wpłynąć na rozmiar piksela i zmniejszyć dostępną przestrzeń dla faviconów w karcie przeglądarki. Idealnie, logo favicon powinno mieć odpowiednią ilość miejsca w zakładkach przeglądarki, aby zapewnić maksymalną czytelność. Proste, czyste, ale rozpoznawalne logo marki robi większe wrażenie niż zbyt ozdobna, ledwo czytelna favicon.

Dodaj trochę koloru

Tworząc favicony dla swojej strony internetowej, postaw na odważne, jasne i łatwe do odróżnienia kolory. Najlepszą praktyką jest mieć projektantów favicon rozpocząć z atrakcyjnych, ostrych kolorach. Projektanci ci mogą wybrać kolory favicon, które uzupełniają lub kontrastują z tłem przeglądarki. Jeśli nie jesteś pewien, użyj koła kolorów, aby wybrać najbardziej estetyczne kolory dla swoich projektów favicon.

Dolna linia

Favicon jest ważne, aby umieścić na stronie internetowej, jak to nie tylko uczynić go bardziej rozpoznawalny, ale także dać dodatkowe piękno i zapewnić właściwą nawigację. Jeśli potrzebujesz pomocy, aby zrobić to bez kodowania, zawsze możesz skontaktować się z AppMaster - zespół ekspertów i platforma bez kodu, aby ułatwić swoje życie.