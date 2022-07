Dans un monde où l'organisation est importante, nous compartimentons souvent les objets, les idées et même les personnes pour leur donner un sens. Il en va de même dans le monde numérique, où l'organisation ordonnée des données aide les utilisateurs à trouver, stocker et comprendre les informations. Nous téléchargeons et consommons quotidiennement des quantités massives d'informations provenant de nombreuses sources par le biais de nos applications, appareils et sites web. Ces applications, appareils et sites Web en ligne fournissent des informations provenant d'organes d'information, de blogs pédagogiques, de vidéos, de médias sociaux et de plateformes de commerce électronique. De plus, nous communiquons avec de nombreuses personnes dans le monde entier en temps réel par le biais de courriels, de partage de fichiers et de plateformes de messagerie instantanée.

L'organisation de toutes ces informations en ligne est essentielle pour traiter ou donner un sens aux données dont nous sommes bombardés quotidiennement. Heureusement, il n'est pas nécessaire de se laisser submerger par le flot d'informations qui arrive sur nos écrans virtuels. Ces informations, facilement accessibles via les navigateurs Internet, peuvent être organisées en une marque virtuelle facilement reconnaissable. Cette image de marque en ligne peut être comparée à des panneaux de signalisation qui aident à guider les utilisateurs lorsqu'ils naviguent dans les rues virtuelles du web mondial. Nous appelons ces "panneaux de rue virtuels", les Favicons. Cet article de 5 minutes explique comment les concepteurs de sites Web peuvent choisir les bons favicons pour améliorer l'expérience de leurs visiteurs en ligne.

Quel est le rôle des favicons pour votre site Web ?

Le mot "favicons" est une forme abrégée de l'expression "favori + icônes". Les favicons font référence à de minuscules symboles de navigateur qui passent inaperçus à côté de chaque adresse de site Web. Un favicon est une petite icône, un symbole ou un logo qui apparaît à gauche des onglets du navigateur de l'adresse du site web.

Ils apparaissent sur les sites web et les pages de signets comme de simples logos. Les favicons créent une image de marque facilement identifiable et constituent un élément de conception web important. Les favicons sont essentiellement des versions raccourcies de l'adresse d'une page Web ou d'un signet, qui apparaissent dans les onglets du navigateur comme des logos ou des icônes de site Web. Les favicons sont disponibles dans les formats d'image SVG, ICO et PNG et ont une forme carrée distinctive. Le format PNG est encore largement utilisé car il s'agit du format de fichier le plus accessible et de la plus petite taille.

Pourquoi un favicône est-il important pour votre site web ?

Image de marque visuelle

Les favicons peuvent apparaître comme une version simplifiée du logo d'une entreprise et peuvent être utilisés comme une extension de l'image de marque globale du site Web. L'ajout de favicons dans les onglets du navigateur de votre site Web ou de votre page améliore l'image de marque cohérente en ligne. Du point de vue de la conception, le thème du site Web semble plus cohérent et cohésif aux utilisateurs lorsqu'un logo de favicons correspondant apparaît dans les onglets du navigateur du site Web ou dans les signets du site.

Instaurer la confiance

Le logo ou le favicône de votre navigateur rassure les visiteurs en ligne sur le fait qu'ils se trouvent sur un site Web légitime et digne de confiance. Les favicons sont particulièrement importants pour les navigateurs de sites web facilitant le commerce électronique, les opérations bancaires, les données médicales et autres données confidentielles. De nombreuses escroqueries en ligne et pages web frauduleuses ont été spécialement conçues pour confondre et tromper les utilisateurs. L'ajout de favicons aux onglets de navigateur des entreprises aide les utilisateurs à se sentir plus en sécurité et à renforcer la confiance dans votre marque. Cette réassurance les incitera à visiter votre site Web et à interagir avec lui, à effectuer des transactions et à enregistrer des signets.

Navigation sur le site

La conception de favicons reconnaissables dans le design de votre navigateur améliorera l'expérience des visiteurs du site. Ces logos de site aident les visiteurs à voir facilement sur quel site Web ils se trouvent en regardant simplement la minuscule favicône sur l'écran du navigateur. Les favicons les aident également à sauvegarder et à récupérer facilement les informations sur le site dans l'onglet des signets du navigateur. La possibilité d'identifier rapidement le navigateur par sa favicône aide les utilisateurs à naviguer plus facilement sur votre site Web.

Comment ajouter des favicons en 2022 ?

La conception de favicons à ajouter aux onglets des navigateurs de sites Web est devenue encore plus simple en 2022. De nombreuses méthodes et outils Web sont disponibles pour aider les utilisateurs à créer des favicons uniques. Les utilisateurs du navigateur Firefox peuvent commencer à créer des favicons pour leurs sites Web en suivant les étapes ci-dessous :

1. Pour commencer à concevoir des favicons, ouvrez l'onglet du navigateur.

2. Saisissez l'adresse du site Web

3. Cliquez à droite dans le navigateur ouvert du site Web

4. Sélectionnez "Afficher la page sous".

5. Sélectionnez l'onglet "Media".

6. Cette action va remplir l'onglet avec des logos favicon.

7. Faites défiler la liste de favicons ouverte

8. Sélectionnez votre logo préféré et cliquez sur "Enregistrer sous".

9. Profitez de votre nouveau favicon de navigateur

Les utilisateurs qui créent des logos favicon pour les sites de blog WordPress peuvent le faire d'au moins trois manières. Ils peuvent utiliser les générateurs de favicon WordPress pour ajouter des logos à leurs sites Web lors de la configuration.

Ils peuvent également utiliser un plugin WordPress pour générer le favicon automatiquement. Les concepteurs peuvent choisir des plugins tels que RealFavicon Generator, All in One Favicon, ou Fresh Favicon. Ces plugins génèrent facilement des logos de site Web pendant la configuration. Toutefois, le plugin doit rester actif pour que les favicons du site Web fonctionnent. Les concepteurs qui souhaitent avoir plus de contrôle sur leurs sites Web peuvent choisir d'installer les favicons manuellement en écrivant du code pour les rendre plus uniques.

De quels favicons ai-je besoin ?

Les favicons sont des outils de navigation visuels, petits mais importants, qui améliorent l'image de marque en ligne. Bien que leurs pixels soient minuscules, les favicons améliorent considérablement l'expérience des visiteurs de sites Web ! La plupart des utilisateurs de navigateurs remarquent à peine ces petits logos dans les onglets de leur navigateur d'adresse à l'écran. Pourtant, si ces favicons n'existaient pas, leur expérience utilisateur sur les sites Web et les signets serait très confuse. Ces logos de navigateur étant un élément important de la conception de sites Web, de quels favicons ai-je besoin ?

La taille est importante

Lors de la conception de favicons, il est préférable de maintenir leurs pixels à une taille raisonnable pour laisser de l'espace. Les favicons les plus efficaces sont des logos petits mais lisibles qui disposent d'un espace suffisant dans l'onglet du navigateur. Les tailles généralement acceptées pour les favicons vont de 16 x 16 à 24 x 24 pixels. Sur les appareils dotés d'un écran Retina, les favicons de 32 x 32, 48 x 48 ou 64 x 64 pixels sont optimales. Les écrans Retina étant de haute résolution, la qualité des favicons doit être suffisamment nette pour permettre une vision confortable. La taille choisie pour les pixels de la favicon ajoutera ou réduira l'esthétique générale de votre site Web.

Restez simple

Les concepteurs commencent par une version de base ou simplifiée du logo de l'entreprise pour créer des favicons. Bien que l'ajout d'éléments décoratifs fantaisistes à vos favicons puisse être tentant, résistez à cette envie ! Concevoir trop d'embellissements peut affecter la taille du pixel et réduire l'espace disponible pour les favicons dans l'onglet du navigateur. Idéalement, les favicons doivent disposer de l'espace nécessaire dans les onglets du navigateur pour garantir une lisibilité maximale. Les logos de marque simples, propres et reconnaissables ont plus d'impact qu'un favicon trop décoratif et à peine lisible.

Ajoutez de la couleur

Optez pour des couleurs vives et facilement reconnaissables lorsque vous créez des favicons pour votre site Web. La meilleure pratique consiste à demander aux concepteurs de favicons de commencer par des couleurs attrayantes et nettes. Ces concepteurs peuvent choisir des couleurs de favicons qui complètent ou contrastent avec l'arrière-plan du navigateur. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez une roue chromatique pour sélectionner les couleurs les plus esthétiques pour vos favicons.

La ligne du bas

Il est important de placer une favicon sur le site Web, car elle le rendra non seulement plus reconnaissable, mais lui donnera aussi une beauté supplémentaire et permettra une bonne navigation. Si vous avez besoin d'aide pour faire cela sans coder, vous pouvez toujours contacter AppMaster - une équipe d'experts et une plateforme sans code pour vous faciliter la vie.