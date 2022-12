In een wereld waar organiseren belangrijk is, delen we voorwerpen, ideeën en zelfs mensen vaak in vakjes in om ze te kunnen begrijpen. Hetzelfde geldt voor de digitale wereld, waar het netjes organiseren van gegevens gebruikers helpt om informatie te vinden, op te slaan en te begrijpen. We downloaden en consumeren dagelijks enorme hoeveelheden informatie uit talloze bronnen via onze apps, apparaten en websites. Deze online apps, apparaten en websites bieden informatie van nieuwsbladen, instructieblogs, video's, sociale media en e-commerce platforms. Daarnaast communiceren we met veel mensen wereldwijd in real-time via e-mail, het delen van bestanden en instant messaging platforms.

Al deze informatie online organiseren is essentieel om de gegevens waarmee we dagelijks worden overspoeld te verwerken of te begrijpen. Gelukkig is het niet nodig om overweldigd te worden door de stortvloed aan informatie die via onze virtuele schermen binnenkomt. Deze informatie, die gemakkelijk toegankelijk is via internetbrowsers, kan worden georganiseerd in gemakkelijk herkenbare virtuele branding. Deze online branding kan worden vergeleken met straatnaamborden die gebruikers helpen bij het navigeren door de virtuele straten van het wereldwijde web. Deze "virtuele straatnaamborden" noemen we Favicons. Dit artikel van 5 minuten onderzoekt hoe website-ontwerpers de juiste favicons kunnen kiezen om de ervaring van hun online bezoekers te verbeteren.

Wat is de rol van favicons voor uw website?

Het woord "favicons" is een verkorte vorm van "favoriet + pictogrammen". Favicons verwijzen naar kleine, onmerkbare browsersymbolen naast elk websiteadres. Een favicon is een klein pictogram, symbool of logo dat links van de browsertabbladen van het websiteadres verschijnt.

Ze verschijnen op websites en bladwijzerpagina's als eenvoudige logo's. Favicons creëren gemakkelijk herkenbare branding en zijn een belangrijk element van webdesign. In wezen zijn favicons verkorte versies van het adres van een webpagina of bladwijzer; ze verschijnen in browsertabbladen als websitelogo's of -iconen. Favicons zijn beschikbaar in SVG-, ICO- en PNG-afbeeldingsformaten en hebben een kenmerkende vierkante vorm. Het PNG-formaat wordt nog steeds veel gebruikt omdat het het meest toegankelijke bestandsformaat en het kleinste formaat is.

Waarom is een Favicon belangrijk voor uw website?

Visuele branding

Favicons kunnen verschijnen als een vereenvoudigde versie van een bedrijfslogo en kunnen worden gebruikt als een uitbreiding van de algemene branding van de website. Het toevoegen van favicons in de browsertabbladen van uw website of pagina versterkt het consistente merkimago online. Vanuit het oogpunt van design lijkt het websitethema consistenter en samenhangender voor gebruikers wanneer een bijpassend favicon-logo verschijnt in de browsertabbladen van de website of de bladwijzers van de site.

Vertrouwen opbouwen

Uw browserlogo of favicon verzekert online bezoekers ervan dat ze zich op een legitieme en betrouwbare website bevinden. Favicons zijn vooral belangrijk voor websitebrowsers die e-commerce, bankieren, medische en andere vertrouwelijke gegevens faciliteren. Veel online scams en frauduleuze webpagina's zijn speciaal ontworpen om gebruikers te verwarren en te misleiden. Het toevoegen van favicons aan zakelijke browsertabbladen helpt gebruikers zich veiliger te voelen en vertrouwen op te bouwen in uw merk. Deze geruststelling zal hen aanmoedigen om uw website te bezoeken en er interactie mee te hebben, transacties uit te voeren en sitebladwijzers op te slaan.

Navigatie op de site

Herkenbare favicons in uw browser ontwerpen zal de ervaring van sitebezoekers verbeteren. Deze sitelogo's helpen bezoekers eenvoudig te zien op welke website zij zich bevinden door simpelweg naar het kleine favicon op het browserscherm te kijken. Favicons helpen hen ook om gemakkelijk site-informatie op te slaan en terug te vinden in het bladwijzertabblad van de browser. De mogelijkheid om de browser snel te herkennen aan het favicon helpt gebruikers gemakkelijker door uw website te navigeren.

Hoe kan ik favicons toevoegen in 2022?

Het ontwerpen van favicons om toe te voegen aan browsertabbladen van websites is in 2022 nog eenvoudiger geworden. Er zijn veel verschillende methoden en webtools beschikbaar om gebruikers te helpen bij het ontwerpen van unieke favicons. Firefox-browsergebruikers kunnen beginnen met het maken van favicons voor hun websites door de onderstaande stappen te volgen:

1. Om te beginnen met het ontwerpen van favicons, opent u het browsertabblad

2. 2. Voer het adres van de website in

3. Klik rechts binnen de geopende browser van de website

4. Selecteer 'Bekijk pagina als'

5. Selecteer het tabblad dat Media zegt

6. Deze actie zal het tabblad vullen met favicon-logo's

7. Scroll door de lijst met geopende favicons

8. Selecteer uw voorkeurslogo en klik op 'Opslaan als'

9. Geniet van uw nieuwe browser favicon

Gebruikers die favicon logo's maken voor WordPress blog sites kunnen dat op minstens drie manieren doen. Ze kunnen WordPress favicon generatoren gebruiken om logo's toe te voegen aan hun websites tijdens de installatie.

Ze kunnen ook een WordPress plugin gebruiken om de favicon automatisch te genereren. Ontwerpers kunnen kiezen voor plugins zoals RealFavicon Generator, All in One Favicon, of Fresh Favicon. Deze plugins genereren gemakkelijk website logo's tijdens de installatie. De plugin moet echter actief blijven om website favicons werkend te houden. Ontwerpers die meer controle over hun websites willen, kunnen ervoor kiezen om favicons handmatig te installeren door code te schrijven om ze unieker te maken.

Welke favicons heb ik nodig?

Website favicons zijn kleine maar belangrijke visuele browsertools die de online branding versterken. Hoewel ze kleine pixels hebben, verbeteren favicons de ervaring van websitebezoekers op een grote manier! De meeste browsergebruikers merken deze kleine logo's in hun browsertabbladen op het scherm nauwelijks op. Maar als deze favicons er niet waren, zou hun gebruikerservaring op websites en bladwijzers erg verwarrend zijn. Aangezien deze browserlogo's een belangrijk element van webdesign zijn, welke favicons heb ik dan nodig?

Grootte is belangrijk

Bij het ontwerpen van favicons is het het beste om de pixels op een redelijk formaat te houden, zodat er voldoende ruimte overblijft. De meest effectieve faviconformaten zijn kleine maar leesbare logo's die voldoende ruimte hebben binnen het browsertabblad. Algemeen aanvaarde faviconformaten variëren van 16 x 16 tot 24 x 24 pixels. Op apparaten met retina-schermen zijn favicon-formaten van 32 x 32, 48 x 48 of 64 x64 pixels het meest optimaal. Retina-schermen hebben een hoge resolutie, dus de kwaliteit van favicons moet scherp genoeg zijn om comfortabel te kunnen zien. De gekozen grootte van de favicon-pixels zal iets toevoegen of afdoen aan de algemene esthetiek van uw website.

Houd het eenvoudig

Ontwerpers beginnen met een basis of vereenvoudigde versie van het bedrijfslogo bij het maken van favicons. Hoewel het verleidelijk kan zijn om uw favicons te verfraaien, moet u deze drang weerstaan! Het ontwerpen van te veel versieringen kan de pixelgrootte beïnvloeden en de beschikbare ruimte voor favicons binnen het browsertabblad verminderen. Idealiter hebben favicon-logo's de juiste hoeveelheid ruimte binnen browsertabbladen om maximale leesbaarheid te garanderen. Eenvoudige, schone maar herkenbare merklogo's maken meer indruk dan een te decoratieve, nauwelijks leesbare favicon.

Voeg wat kleur toe

Ga voor felle, heldere, gemakkelijk te onderscheiden kleuren wanneer u favicons voor uw website maakt. De beste praktijk is om favicon ontwerpers te laten beginnen met aantrekkelijke, scherpe kleuren. Deze ontwerpers kunnen favicon kleuren kiezen die de browser achtergrond aanvullen of ermee contrasteren. Als u het niet zeker weet, gebruik dan een kleurenwiel om de meest esthetische kleuren voor uw favicon-ontwerpen te selecteren.

De basis

Favicon is belangrijk om op de website te plaatsen omdat het niet alleen de herkenbaarheid vergroot, maar ook extra schoonheid geeft en zorgt voor een goede navigatie. Als u hulp nodig heeft om dit zonder codering te doen, kunt u altijd terecht bij AppMaster - een deskundig team en een no-code platform om uw leven gemakkelijker te maken.