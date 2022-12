ในโลกที่การจัดระเบียบมีความสำคัญ เรามักจะแบ่งแยกสิ่งของ ความคิด และแม้แต่ผู้คนเพื่อให้เข้าใจถึงสิ่งเหล่านั้น เช่นเดียวกับโลกดิจิทัลที่การจัดระเบียบข้อมูลอย่างเป็นระเบียบช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหา จัดเก็บ และทำความเข้าใจข้อมูลได้ เราดาวน์โหลดและใช้ข้อมูลจำนวนมหาศาลทุกวันจากแหล่งต่างๆ ผ่านแอป อุปกรณ์ และเว็บไซต์ แอพ อุปกรณ์ และเว็บไซต์ออนไลน์เหล่านี้ให้ข้อมูลจากร้านข่าว บล็อกแนะนำ วิดีโอ โซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ นอกจากนี้ เราสื่อสารกับบุคคลจำนวนมากทั่วโลกแบบเรียลไทม์ผ่านอีเมล การแชร์ไฟล์ และแพลตฟอร์มการส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที

การเก็บข้อมูลทั้งหมดนี้ให้เป็นระเบียบทางออนไลน์เป็นสิ่งสำคัญในการประมวลผลหรือทำความเข้าใจกับข้อมูลที่เราถูกโจมตีทุกวัน โชคดีที่ไม่จำเป็นต้องถูกครอบงำด้วยข้อมูลจำนวนมากที่มาจากหน้าจอเสมือนของเรา ข้อมูลนี้ซึ่งเข้าถึงได้ง่ายผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ สามารถจัดเป็นการสร้างแบรนด์เสมือนจริงที่จดจำได้ง่าย การสร้างแบรนด์ออนไลน์นี้สามารถเปรียบได้กับป้ายบอกทางที่ช่วยแนะนำผู้ใช้ในขณะที่พวกเขานำทางไปตามถนนเสมือนจริงของเว็บทั่วโลก เราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า "ป้ายถนนเสมือนจริง" Favicons บทความความยาว 5 นาทีนี้สำรวจวิธีที่นักออกแบบเว็บไซต์สามารถเลือก favicons ที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมออนไลน์ของพวกเขา

บทบาทของ Favicons สำหรับเว็บไซต์ของคุณคืออะไร?

คำว่า 'favicons' เป็นรูปแบบย่อของวลี "favorite + icons" Favicons หมายถึงสัญลักษณ์เบราว์เซอร์ขนาดเล็กที่มองไม่เห็นข้างที่อยู่เว็บไซต์แต่ละแห่ง favicon คือไอคอน สัญลักษณ์ หรือโลโก้ขนาดเล็กที่ปรากฏทางด้านซ้ายของแท็บเบราว์เซอร์ของที่อยู่เว็บไซต์

ปรากฏบนเว็บไซต์และหน้าบุ๊กมาร์กเป็นโลโก้ง่ายๆ Favicons สร้างตราสินค้าที่สามารถระบุตัวตนได้ง่ายและเป็นองค์ประกอบการออกแบบเว็บที่สำคัญ โดยพื้นฐานแล้ว favicons เป็นเวอร์ชันย่อของหน้าเว็บหรือที่อยู่บุ๊กมาร์ก ที่ปรากฏภายในแท็บเบราว์เซอร์เป็นโลโก้หรือไอคอนของเว็บไซต์ Favicons มีให้บริการในรูปแบบภาพ SVG, ICO และ PNG และมีรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่โดดเด่น รูปแบบ PNG ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นรูปแบบไฟล์ที่เข้าถึงได้มากที่สุดและมีขนาดเล็กที่สุด

ทำไมการมี Favicon เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเว็บไซต์ของคุณ?

การสร้างแบรนด์ด้วยภาพ

Favicons สามารถปรากฏเป็นโลโก้บริษัทในเวอร์ชันที่เรียบง่าย และสามารถใช้เป็นส่วนขยายของการสร้างแบรนด์โดยรวมของเว็บไซต์ได้ การเพิ่มไอคอน Fav ในเว็บไซต์หรือแท็บเบราว์เซอร์ของเพจจะช่วยเพิ่มภาพลักษณ์ของแบรนด์ออนไลน์ให้สอดคล้องกัน จากมุมมองของการออกแบบ ธีมของเว็บไซต์จะมีความสอดคล้องและสอดคล้องกันมากขึ้นสำหรับผู้ใช้เมื่อโลโก้ favicon ที่ตรงกันปรากฏในแท็บเบราว์เซอร์ของเว็บไซต์หรือบุ๊กมาร์กของไซต์

สร้างความไว้วางใจ

โลโก้เบราว์เซอร์หรือ favicon ของคุณสร้างความมั่นใจให้ผู้เยี่ยมชมออนไลน์ว่าพวกเขาอยู่ในเว็บไซต์ที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ Favicons มีความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับเบราว์เซอร์เว็บไซต์ที่อำนวยความสะดวกด้านอีคอมเมิร์ซ การธนาคาร การแพทย์ และข้อมูลลับอื่นๆ การหลอกลวงทางออนไลน์และหน้าเว็บหลอกลวงจำนวนมากได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อสร้างความสับสนและหลอกลวงผู้ใช้ การเพิ่มไอคอน Fav ลงในแท็บเบราว์เซอร์ของธุรกิจจะช่วยให้ผู้ใช้รู้สึกปลอดภัยยิ่งขึ้นและสร้างความไว้วางใจในแบรนด์ของคุณ ความมั่นใจนี้จะกระตุ้นให้พวกเขาเข้าชมและโต้ตอบกับเว็บไซต์ของคุณ ทำธุรกรรม และบันทึกบุ๊กมาร์กของไซต์

การนำทางไซต์

การออกแบบไอคอน Fav ที่เป็นที่รู้จักในการออกแบบเบราว์เซอร์ของคุณจะช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมไซต์ โลโก้ของเว็บไซต์เหล่านี้ช่วยให้ผู้เยี่ยมชมเห็นว่าพวกเขาเปิดเว็บไซต์ใดอยู่โดยง่ายเพียงแค่ดูที่ไอคอน Fav เล็กๆ บนหน้าจอเบราว์เซอร์ Favicons ยังช่วยให้บันทึกและดึงข้อมูลเว็บไซต์ในแท็บบุ๊กมาร์กของเบราว์เซอร์ได้อย่างง่ายดาย ความสามารถในการระบุเบราว์เซอร์อย่างรวดเร็วด้วยไอคอน favicon ช่วยให้ผู้ใช้ไปยังส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์ของคุณได้ง่ายขึ้น

ฉันจะเพิ่ม Favicons ในปี 2022 ได้อย่างไร

การออกแบบไอคอน Fav เพื่อเพิ่มลงในแท็บเบราว์เซอร์ของเว็บไซต์กลายเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นในปี 2022 มีวิธีการและเครื่องมือเว็บที่แตกต่างกันมากมายเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการออกแบบ Favicons ที่ไม่ซ้ำใคร ผู้ใช้เบราว์เซอร์ Firefox สามารถเริ่มสร้าง favicons สำหรับเว็บไซต์ของตนโดยทำตามขั้นตอนด้านล่าง:

1. ในการเริ่มออกแบบไอคอน Fav ให้เปิดแท็บเบราว์เซอร์

2. ป้อนที่อยู่เว็บไซต์

3. คลิกขวาภายในเบราว์เซอร์ที่เปิดอยู่ของเว็บไซต์

4. เลือก 'ดูหน้าเป็น'

5. เลือกแท็บที่ระบุว่า Media

6. การดำเนินการนี้จะเติมแท็บด้วยโลโก้ favicon

7. เลื่อนดูรายการ favicons ที่เปิดอยู่

8. เลือกโลโก้ที่คุณต้องการแล้วคลิก 'บันทึกเป็น'

9. เพลิดเพลินกับ favicon ของเบราว์เซอร์ใหม่

ผู้ใช้ที่สร้างโลโก้ favicon สำหรับบล็อกไซต์ WordPress สามารถทำได้อย่างน้อยสามวิธี พวกเขาสามารถใช้เครื่องสร้าง favicon ของ WordPress เพื่อเพิ่มโลโก้ลงในเว็บไซต์ของตนระหว่างการตั้งค่า

พวกเขาอาจใช้ปลั๊กอิน WordPress เพื่อสร้าง favicon โดยอัตโนมัติ นักออกแบบสามารถเลือกปลั๊กอินเช่น RealFavicon Generator, All in One Favicon หรือ Fresh Favicon ปลั๊กอินเหล่านี้สร้างโลโก้เว็บไซต์ได้อย่างง่ายดายระหว่างการตั้งค่า อย่างไรก็ตาม ปลั๊กอินจะต้องยังคงทำงานอยู่เพื่อให้ Favicons ของเว็บไซต์ทำงานต่อไปได้ นักออกแบบที่ต้องการควบคุมเว็บไซต์ของตนมากขึ้นสามารถเลือกติดตั้ง favicons ด้วยตนเองโดยการเขียนโค้ดเพื่อให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากขึ้น

ฉันต้องการ Favicons ใด

favicons ของเว็บไซต์เป็นเครื่องมือเบราว์เซอร์ที่มองเห็นได้ขนาดเล็กแต่มีความสำคัญที่ช่วยปรับปรุงการสร้างแบรนด์ออนไลน์ แม้ว่าจะมีพิกเซลขนาดเล็ก แต่ไอคอน Fav ก็ช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ได้อย่างมาก! ผู้ใช้เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่แทบไม่สังเกตเห็นโลโก้เล็กๆ เหล่านี้ในแท็บเบราว์เซอร์ที่อยู่บนหน้าจอ อย่างไรก็ตาม ถ้าไม่มีไอคอน Fav เหล่านี้ ประสบการณ์ผู้ใช้บนเว็บไซต์และบุ๊กมาร์กจะทำให้เกิดความสับสน เนื่องจากโลโก้เบราว์เซอร์เหล่านี้เป็นองค์ประกอบสำคัญของการออกแบบเว็บ ฉันจึงต้องใช้ไอคอน Fav ใด

เรื่องขนาด

เมื่อออกแบบไอคอน Fav จะเป็นการดีที่สุดที่จะรักษาพิกเซลในขนาดที่เหมาะสมเพื่อให้มีพื้นที่ว่าง ขนาด favicon ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีโลโก้ขนาดเล็กแต่อ่านง่าย ซึ่งมีพื้นที่เพียงพอภายในแท็บเบราว์เซอร์ ขนาด favicon ที่ยอมรับโดยทั่วไปมีตั้งแต่ 16 x 16 ถึง 24 x 24 พิกเซล บนอุปกรณ์ที่มีหน้าจอเรตินา ขนาดพิกเซล favicon คือ 32 x32, 48 x48 หรือ 64 x64 พิกเซลจะเหมาะสมที่สุด หน้าจอเรตินามีความละเอียดสูง ดังนั้นคุณภาพของไอคอน Fav ควรคมชัดพอที่จะมองเห็นได้อย่างสบายตา ขนาดพิกเซล favicon ที่เลือกจะเพิ่มหรือลดทอนความสวยงามโดยรวมของเว็บไซต์ของคุณ

ง่าย ๆ เข้าไว้

นักออกแบบเริ่มต้นด้วยโลโก้บริษัทเวอร์ชันพื้นฐานหรือเรียบง่ายในการสร้างไอคอน Fav แม้ว่าการเพิ่มองค์ประกอบการออกแบบตกแต่งแฟนซีให้กับ favicons ของคุณอาจดูน่าดึงดูดใจ แต่อย่าไปสนใจ! การออกแบบการตกแต่งมากเกินไปอาจส่งผลต่อขนาดพิกเซลและลดพื้นที่ว่างสำหรับไอคอน Fav ภายในแท็บเบราว์เซอร์ ตามหลักการแล้ว โลโก้ favicon ควรมีพื้นที่เพียงพอภายในแท็บเบราว์เซอร์เพื่อให้อ่านได้ชัดเจนสูงสุด โลโก้แบรนด์ที่เรียบง่าย ดูสะอาดตา แต่เป็นที่รู้จักสร้างผลกระทบมากกว่าไอคอน Fav ที่ตกแต่งมากเกินไปและอ่านไม่ออก

เพิ่มสีสัน

เลือกใช้สีที่เด่นชัด สดใส และแยกแยะได้ง่ายเมื่อสร้างไอคอน Fav สำหรับเว็บไซต์ของคุณ แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดคือให้นักออกแบบ favicon เริ่มต้นด้วยสีที่ดึงดูดใจและคมชัด นักออกแบบเหล่านี้อาจเลือกสีไอคอน Fav ที่เสริมหรือตัดกันกับพื้นหลังของเบราว์เซอร์ หากไม่แน่ใจ ให้ใช้วงล้อสีเพื่อเลือกสีที่น่าพึงพอใจที่สุดสำหรับการออกแบบไอคอน Fav ของคุณ

บรรทัดล่าง

Favicon เป็นสิ่งสำคัญในการวางบนเว็บไซต์ เนื่องจากไม่เพียงแต่ทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น แต่ยังให้ความสวยงามเป็นพิเศษและให้การนำทางที่เหมาะสม หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการทำเช่นนี้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด คุณสามารถติดต่อ AppMaster ซึ่งเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญและแพลตฟอร์มที่ไม่ต้องใช้โค้ดเพื่อช่วยให้ชีวิตของคุณง่ายขึ้น