ऐसी दुनिया में जहां आयोजन महत्वपूर्ण है, हम अक्सर वस्तुओं, विचारों और यहां तक कि लोगों को उनका अर्थ निकालने के लिए विभाजित करते हैं। डिजिटल दुनिया के बारे में भी यही सच है, जहां डेटा को बड़े करीने से व्यवस्थित करने से उपयोगकर्ताओं को जानकारी खोजने, संग्रहीत करने और समझने में मदद मिलती है। हम अपने ऐप्स, उपकरणों और वेबसाइटों के माध्यम से कई स्रोतों से प्रतिदिन भारी मात्रा में जानकारी डाउनलोड और उपभोग करते हैं। ये ऑनलाइन ऐप, डिवाइस और वेबसाइट समाचार आउटलेट, निर्देशात्मक ब्लॉग, वीडियो, सोशल मीडिया और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जानकारी प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, हम ईमेल, फाइल शेयरिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से दुनिया भर में कई व्यक्तियों के साथ रीयल-टाइम में संवाद करते हैं।

इन सभी सूचनाओं को ऑनलाइन व्यवस्थित रखना डेटा को संसाधित करने या समझने के लिए आवश्यक है, जिस पर हम प्रतिदिन बमबारी करते हैं। सौभाग्य से, हमारे वर्चुअल स्क्रीन के माध्यम से आने वाली सूचनाओं की बाढ़ से अभिभूत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह जानकारी जिसे इंटरनेट ब्राउज़र के माध्यम से आसानी से एक्सेस किया जा सकता है, उसे आसानी से पहचाने जाने योग्य वर्चुअल ब्रांडिंग में व्यवस्थित किया जा सकता है। इस ऑनलाइन ब्रांडिंग की तुलना सड़क के संकेतों से की जा सकती है जो उपयोगकर्ताओं को विश्वव्यापी वेब की आभासी सड़कों पर नेविगेट करने में मदद करते हैं। हम इन्हें "वर्चुअल स्ट्रीट साइन्स", फ़ेविकॉन कहते हैं। यह 5 मिनट का लेख बताता है कि कैसे वेबसाइट डिजाइनर अपने ऑनलाइन आगंतुकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए सही फ़ेविकॉन चुन सकते हैं।

आपकी वेबसाइट के लिए फ़ेविकॉन की क्या भूमिका है?

'फेविकॉन्स' शब्द "पसंदीदा + चिह्न" वाक्यांश का संक्षिप्त रूप है। फ़ेविकॉन प्रत्येक वेबसाइट पते के बगल में छोटे, ध्यान देने योग्य ब्राउज़र प्रतीकों को संदर्भित करता है। फ़ेविकॉन एक छोटा आइकन, प्रतीक या लोगो है जो वेबसाइट पते के ब्राउज़र टैब के बाईं ओर दिखाई देता है।

वे वेबसाइटों और बुकमार्क पृष्ठों पर साधारण लोगो के रूप में दिखाई देते हैं। फ़ेविकॉन आसानी से पहचाने जाने योग्य ब्रांडिंग बनाते हैं और एक महत्वपूर्ण वेब डिज़ाइन तत्व हैं। अनिवार्य रूप से, फ़ेविकॉन किसी वेबपेज या बुकमार्क पते के संक्षिप्त संस्करण होते हैं; जो ब्राउज़र टैब में वेबसाइट लोगो या आइकन के रूप में दिखाई देते हैं। फ़ेविकॉन एसवीजी, आईसीओ, और पीएनजी छवि प्रारूपों में उपलब्ध हैं और इनका एक विशिष्ट वर्ग आकार है। पीएनजी प्रारूप अभी भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह सबसे सुलभ फ़ाइल प्रारूप और सबसे छोटा आकार है।

आपकी वेबसाइट के लिए फ़ेविकॉन का होना क्यों ज़रूरी है?

दृश्य ब्रांडिंग

फ़ेविकॉन कंपनी के लोगो के सरलीकृत संस्करण के रूप में प्रकट हो सकते हैं और वेबसाइट की समग्र ब्रांडिंग के विस्तार के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। अपनी वेबसाइट या पेज ब्राउज़र टैब में फ़ेविकॉन जोड़ने से ऑनलाइन ब्रांड छवि में सुधार होता है। डिज़ाइन के दृष्टिकोण से, जब वेबसाइट ब्राउज़र टैब या साइट बुकमार्क में मेल खाने वाला फ़ेविकॉन लोगो दिखाई देता है, तो वेबसाइट थीम उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक सुसंगत और सुसंगत दिखाई देती है।

विश्वास का निर्माण

आपका ब्राउज़र लोगो या फ़ेविकॉन ऑनलाइन आगंतुकों को आश्वस्त करता है कि वे एक वैध और भरोसेमंद वेबसाइट पर हैं। ई-कॉमर्स, बैंकिंग, चिकित्सा और अन्य गोपनीय डेटा की सुविधा प्रदान करने वाले वेबसाइट ब्राउज़र के लिए फ़ेविकॉन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। कई ऑनलाइन घोटाले और धोखाधड़ी वाले वेब पेज विशेष रूप से उपयोगकर्ताओं को भ्रमित करने और धोखा देने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। व्यावसायिक ब्राउज़र टैब में फ़ेविकॉन जोड़ने से उपयोगकर्ताओं को सुरक्षित महसूस करने और आपके ब्रांड में विश्वास बनाने में मदद मिलती है। यह आश्वासन उन्हें आपकी वेबसाइट पर आने और उसके साथ बातचीत करने, लेन-देन करने और साइट बुकमार्क सहेजने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

साइट नेविगेशन

आपके ब्राउज़र डिज़ाइन में पहचानने योग्य फ़ेविकॉन साइट विज़िटर के अनुभव को बढ़ाएंगे। ये साइट लोगो ब्राउज़र स्क्रीन पर केवल छोटे फ़ेविकॉन को देखकर आगंतुकों को आसानी से देखने में मदद करते हैं कि वे किस वेबसाइट पर हैं। फ़ेविकॉन ब्राउज़र के बुकमार्क टैब में साइट जानकारी को आसानी से सहेजने और पुनर्प्राप्त करने में भी उनकी सहायता करते हैं। अपने फ़ेविकॉन द्वारा ब्राउज़र को शीघ्रता से पहचानने की क्षमता उपयोगकर्ताओं को आपकी वेबसाइट को अधिक आसानी से नेविगेट करने में मदद करती है।

मैं 2022 में फ़ेविकॉन कैसे जोड़ सकता हूँ?

वेबसाइट ब्राउज़र टैब में जोड़ने के लिए फ़ेविकॉन को डिज़ाइन करना 2022 में और भी सरल हो गया है। अद्वितीय फ़ेविकॉन डिज़ाइन करने में उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए कई अलग-अलग तरीके और वेब टूल उपलब्ध हैं। फ़ायरफ़ॉक्स ब्राउज़र उपयोगकर्ता नीचे दिए गए चरणों का पालन करके अपनी वेबसाइटों के लिए फ़ेविकॉन बनाना शुरू कर सकते हैं:

1. फ़ेविकॉन डिज़ाइन करना शुरू करने के लिए, ब्राउज़र टैब खोलें

2. वेबसाइट का पता दर्ज करें

3. वेबसाइट के खुले ब्राउज़र में राइट क्लिक करें

4. 'पेज को इस रूप में देखें' चुनें

5. मीडिया कहने वाले टैब का चयन करें

6. यह क्रिया फ़ेविकॉन लोगो के साथ टैब को पॉप्युलेट करेगी

7. खुले फ़ेविकॉन की सूची में स्क्रॉल करें

8. अपना पसंदीदा लोगो चुनें और 'इस रूप में सहेजें' पर क्लिक करें

9. अपने नए ब्राउज़र फ़ेविकॉन का आनंद लें

वर्डप्रेस ब्लॉग साइटों के लिए फ़ेविकॉन लोगो बनाने वाले उपयोगकर्ता कम से कम तीन तरीकों से ऐसा कर सकते हैं। वे सेटअप के दौरान अपनी वेबसाइट पर लोगो जोड़ने के लिए वर्डप्रेस फ़ेविकॉन जनरेटर का उपयोग कर सकते हैं।

वे स्वचालित रूप से फ़ेविकॉन उत्पन्न करने के लिए वर्डप्रेस प्लगइन का उपयोग भी कर सकते हैं। डिज़ाइनर RealFavicon Generator, All in One Favicon, या Fresh Favicon जैसे प्लगइन्स चुन सकते हैं। ये प्लगइन्स सेटअप के दौरान आसानी से वेबसाइट लोगो उत्पन्न करते हैं। हालाँकि, वेबसाइट फ़ेविकॉन को कार्यशील रखने के लिए प्लगइन सक्रिय रहना चाहिए। डिज़ाइनर जो अपनी वेबसाइटों पर अधिक नियंत्रण चाहते हैं, वे फ़ेविकॉन को और अधिक विशिष्ट बनाने के लिए कोड लिखकर मैन्युअल रूप से स्थापित करने का विकल्प चुन सकते हैं।

मुझे कौन से फ़ेविकॉन चाहिए?

वेबसाइट फ़ेविकॉन छोटे लेकिन महत्वपूर्ण विज़ुअल ब्राउज़र टूल हैं जो ऑनलाइन ब्रांडिंग को बढ़ाते हैं। हालांकि उनके पास छोटे पिक्सेल हैं, फ़ेविकॉन वेबसाइट विज़िटर के अनुभव को बड़े पैमाने पर बढ़ाते हैं! अधिकांश ब्राउज़र उपयोगकर्ता इन छोटे लोगो को स्क्रीन पर अपने एड्रेस ब्राउज़र टैब में शायद ही नोटिस करते हैं। हालाँकि, यदि ये फ़ेविकॉन नहीं होते, तो वेबसाइटों और बुकमार्क पर उनका उपयोगकर्ता अनुभव बहुत भ्रमित करने वाला होता। चूंकि ये ब्राउज़र लोगो वेब डिज़ाइनिंग का एक महत्वपूर्ण तत्व हैं, इसलिए मुझे किन फ़ेविकॉन की आवश्यकता है?

आकर महत्त्व रखता है

फ़ेविकॉन डिज़ाइन करते समय, उनके पिक्सेल को उचित आकार में रखना सबसे अच्छा होता है ताकि स्थान की अनुमति मिल सके। सबसे प्रभावी फ़ेविकॉन आकारों में छोटे लेकिन सुपाठ्य लोगो होते हैं जिनमें ब्राउज़र टैब के भीतर पर्याप्त स्थान होता है। आम तौर पर स्वीकृत फ़ेविकॉन आकार 16 x 16 से 24 x 24 पिक्सेल तक होते हैं। रेटिना स्क्रीन वाले उपकरणों पर, 32 x32, 48 x48, या 64 x64 आकार के पिक्सेल के फ़ेविकॉन आकार सबसे इष्टतम होते हैं। रेटिना स्क्रीन उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली होती हैं, इसलिए फ़ेविकॉन की गुणवत्ता इतनी तेज़ होनी चाहिए कि आराम से देख सकें। फ़ेविकॉन पिक्सेल का चयनित आकार आपकी वेबसाइट के समग्र सौंदर्यशास्त्र को जोड़ या घटा देगा।

इसे सरल रखें

डिजाइनर फ़ेविकॉन बनाने में कंपनी के लोगो के एक मूल या सरलीकृत संस्करण से शुरू करते हैं। हालांकि अपने फ़ेविकॉन में फैंसी डेकोर डिज़ाइन तत्व जोड़ना आकर्षक हो सकता है, आग्रह का विरोध करें! बहुत अधिक अलंकरण डिज़ाइन करने से पिक्सेल आकार प्रभावित हो सकता है और ब्राउज़र टैब में फ़ेविकॉन के लिए उपलब्ध स्थान कम हो सकता है। आदर्श रूप से, अधिकतम सुपाठ्यता सुनिश्चित करने के लिए फ़ेविकॉन लोगो में ब्राउज़र टैब के भीतर सही मात्रा में स्थान होना चाहिए। सरल, स्वच्छ अभी तक पहचाने जाने योग्य ब्रांड लोगो अत्यधिक सजावटी, बमुश्किल सुपाठ्य फ़ेविकॉन की तुलना में अधिक प्रभाव डालते हैं।

कुछ रंग जोड़ें

अपनी वेबसाइट के लिए फ़ेविकॉन बनाते समय बोल्ड, चमकीले, आसानी से पहचाने जाने योग्य रंगों के लिए जाएं। सबसे अच्छा अभ्यास यह है कि फ़ेविकॉन डिज़ाइनर आकर्षक, तीखे रंगों से शुरू करें। ये डिज़ाइनर फ़ेविकॉन रंग चुन सकते हैं जो ब्राउज़र पृष्ठभूमि के पूरक या इसके विपरीत हों। यदि अनिश्चित है, तो अपने फ़ेविकॉन डिज़ाइनों के लिए सबसे सौंदर्यपूर्ण रूप से मनभावन रंगों का चयन करने के लिए एक रंग के पहिये का उपयोग करें।

तल - रेखा

फ़ेविकॉन को वेबसाइट पर डालना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल इसे अधिक पहचानने योग्य बनाएगा बल्कि अतिरिक्त सुंदरता भी देगा और उचित नेविगेशन प्रदान करेगा। यदि आपको बिना कोडिंग के ऐसा करने में सहायता की आवश्यकता है, तो आप अपने जीवन को आसान बनाने के लिए हमेशा AppMaster - एक विशेषज्ञ टीम और एक नो-कोड प्लेटफॉर्म से संपर्क कर सकते हैं।