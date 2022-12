Trong một thế giới mà việc tổ chức là quan trọng, chúng ta thường chia nhỏ các đối tượng, ý tưởng và thậm chí cả con người để hiểu chúng. Điều này cũng đúng với thế giới kỹ thuật số, nơi dữ liệu được sắp xếp gọn gàng giúp người dùng tìm kiếm, lưu trữ và hiểu thông tin. Chúng tôi tải xuống và tiêu thụ một lượng lớn thông tin hàng ngày từ nhiều nguồn thông qua các ứng dụng, thiết bị và trang web của chúng tôi. Các ứng dụng, thiết bị và trang web trực tuyến này cung cấp thông tin từ các cửa hàng tin tức, blog hướng dẫn, video, phương tiện truyền thông xã hội và nền tảng thương mại điện tử. Ngoài ra, chúng tôi giao tiếp với nhiều cá nhân trên toàn thế giới trong thời gian thực thông qua các nền tảng email, chia sẻ tệp và nhắn tin tức thì.

Giữ tất cả thông tin này được tổ chức trực tuyến là điều cần thiết để xử lý hoặc hiểu dữ liệu mà chúng ta bị tấn công hàng ngày. May mắn thay, không cần phải trở nên choáng ngợp bởi tràn ngập thông tin đến qua màn hình ảo của chúng ta. Thông tin này có thể dễ dàng truy cập thông qua trình duyệt internet, có thể được sắp xếp thành thương hiệu ảo dễ nhận biết. Thương hiệu trực tuyến này có thể được ví như các biển báo đường phố giúp hướng dẫn người dùng khi họ điều hướng trên các con phố ảo của web trên toàn thế giới. Chúng tôi gọi đây là những "biển báo đường phố ảo", Favicons. Bài viết dài 5 phút này khám phá cách các nhà thiết kế trang web có thể chọn các biểu tượng yêu thích phù hợp để nâng cao trải nghiệm của khách truy cập trực tuyến của họ.

Vai trò của Favicons đối với trang web của bạn là gì?

Từ 'favicons' là dạng rút gọn của cụm từ "yêu thích + biểu tượng". Biểu tượng ưa thích đề cập đến các ký hiệu trình duyệt nhỏ, không đáng chú ý bên cạnh mỗi địa chỉ trang web. Biểu tượng yêu thích là một biểu tượng, biểu tượng hoặc biểu tượng nhỏ xuất hiện ở bên trái các tab trình duyệt của địa chỉ trang web.

Chúng xuất hiện trên các trang web và trang đánh dấu dưới dạng biểu trưng đơn giản. Biểu tượng yêu thích tạo ra thương hiệu dễ nhận biết và là một yếu tố thiết kế web quan trọng. Về cơ bản, biểu tượng yêu thích là phiên bản rút gọn của một trang web hoặc địa chỉ dấu trang; xuất hiện trong các tab của trình duyệt dưới dạng biểu trưng hoặc biểu tượng của trang web. Biểu tượng yêu thích có sẵn ở định dạng ảnh SVG, ICO và PNG và có hình vuông đặc biệt. Định dạng PNG vẫn được sử dụng rộng rãi vì đây là định dạng tệp dễ truy cập nhất và có kích thước nhỏ nhất.

Tại sao có một Favicon là quan trọng cho trang web của bạn?

Xây dựng thương hiệu trực quan

Biểu tượng yêu thích có thể xuất hiện dưới dạng phiên bản đơn giản của biểu trưng công ty và có thể được sử dụng như một phần mở rộng của thương hiệu tổng thể của trang web. Thêm biểu tượng yêu thích trong trang web của bạn hoặc các tab trình duyệt trang của bạn sẽ nâng cao hình ảnh thương hiệu nhất quán trực tuyến. Từ góc độ thiết kế, chủ đề trang web xuất hiện nhất quán và gắn kết hơn với người dùng khi biểu tượng biểu tượng yêu thích phù hợp xuất hiện trong các tab của trình duyệt trang web hoặc dấu trang của trang web.

Xây dựng lòng tin

Biểu trưng trình duyệt hoặc biểu tượng yêu thích của bạn trấn an khách truy cập trực tuyến rằng họ đang ở trên một trang web hợp pháp và đáng tin cậy. Ưu đãi đặc biệt quan trọng đối với các trình duyệt trang web hỗ trợ thương mại điện tử, ngân hàng, y tế và dữ liệu bí mật khác. Nhiều lừa đảo trực tuyến và các trang web lừa đảo được thiết kế đặc biệt để gây nhầm lẫn và lừa người dùng. Thêm biểu tượng yêu thích vào các tab trình duyệt doanh nghiệp giúp người dùng cảm thấy an toàn hơn và tạo niềm tin vào thương hiệu của bạn. Sự trấn an này sẽ khuyến khích họ truy cập và tương tác với trang web của bạn, thực hiện các giao dịch và lưu dấu trang của trang web.

Điều hướng Trang web

Thiết kế các biểu tượng yêu thích dễ nhận biết trong thiết kế trình duyệt của bạn sẽ nâng cao trải nghiệm của khách truy cập trang web. Các biểu trưng của trang web này giúp khách truy cập dễ dàng xem họ đang truy cập trang web nào bằng cách chỉ cần nhìn vào biểu tượng yêu thích nhỏ trên màn hình trình duyệt. Favicons cũng hỗ trợ họ dễ dàng lưu và truy xuất thông tin trang web trong tab dấu trang của trình duyệt. Khả năng nhanh chóng xác định trình duyệt bằng biểu tượng yêu thích của nó giúp người dùng điều hướng trang web của bạn dễ dàng hơn.

Làm cách nào để thêm Favicons vào năm 2022?

Việc thiết kế biểu tượng yêu thích để thêm vào các tab của trình duyệt trang web thậm chí còn trở nên đơn giản hơn vào năm 2022. Nhiều phương pháp và công cụ web khác nhau có sẵn để hỗ trợ người dùng thiết kế biểu tượng yêu thích độc đáo. Người dùng trình duyệt Firefox có thể bắt đầu tạo biểu tượng yêu thích cho trang web của họ bằng cách làm theo các bước bên dưới:

1. Để bắt đầu thiết kế biểu tượng yêu thích, hãy mở tab trình duyệt

2. Nhập địa chỉ trang web

3. Nhấp chuột phải trong trình duyệt đang mở của trang web

4. Chọn 'Xem trang dưới dạng'

5. Chọn tab có nội dung Media

6. Hành động này sẽ điền vào tab bằng biểu tượng biểu tượng yêu thích

7. Cuộn qua danh sách các biểu tượng yêu thích đang mở

8. Chọn biểu trưng ưa thích của bạn và nhấp vào 'Lưu dưới dạng'

9. Thưởng thức biểu tượng yêu thích trình duyệt mới của bạn

Người dùng tạo biểu trưng biểu tượng yêu thích cho các trang blog WordPress có thể làm như vậy theo ít nhất ba cách. Họ có thể sử dụng trình tạo favicon WordPress để thêm logo vào trang web của họ trong quá trình thiết lập.

Họ cũng có thể sử dụng một plugin WordPress để tạo biểu tượng yêu thích tự động. Các nhà thiết kế có thể chọn các plugin như RealFavicon Generator, All in One Favicon hoặc Fresh Favicon. Các plugin này dễ dàng tạo logo trang web trong quá trình thiết lập. Tuy nhiên, plugin phải vẫn hoạt động để giữ cho các biểu tượng yêu thích của trang web hoạt động. Các nhà thiết kế muốn kiểm soát nhiều hơn các trang web của họ có thể chọn cài đặt các biểu tượng yêu thích theo cách thủ công bằng cách viết mã để làm cho chúng độc đáo hơn.

Tôi cần những Ưu đãi nào?

Biểu tượng yêu thích trang web là công cụ trình duyệt trực quan nhỏ nhưng quan trọng giúp nâng cao thương hiệu trực tuyến. Mặc dù chúng có các pixel nhỏ, biểu tượng yêu thích nâng cao trải nghiệm của khách truy cập trang web một cách đáng kể! Hầu hết người dùng trình duyệt hầu như không nhận thấy những logo nhỏ này trong các tab trình duyệt địa chỉ của họ trên màn hình. Tuy nhiên, nếu những biểu tượng yêu thích này không có ở đó, trải nghiệm người dùng của họ trên các trang web và dấu trang sẽ rất khó hiểu. Vì những biểu trưng của trình duyệt này là một yếu tố quan trọng của thiết kế web, tôi cần những biểu tượng yêu thích nào?

Vấn đề kích cỡ

Khi thiết kế biểu tượng yêu thích, tốt nhất là giữ cho pixel của chúng ở kích thước hợp lý để có khoảng trống. Các kích thước biểu tượng yêu thích hiệu quả nhất có các biểu trưng nhỏ nhưng dễ đọc có đủ không gian trong tab trình duyệt. Kích thước biểu tượng yêu thích được chấp nhận chung nằm trong khoảng từ 16 x 16 đến 24 x 24 pixel. Trên các thiết bị có màn hình retina, kích thước favicon của pixel kích thước 32 x32, 48 x48 hoặc 64 x64 là tối ưu nhất. Màn hình Retina có độ phân giải cao, vì vậy chất lượng của các biểu tượng phải đủ sắc nét để xem thoải mái. Kích thước đã chọn của các pixel favicon sẽ thêm hoặc làm giảm tính thẩm mỹ tổng thể của trang web của bạn.

Giữ nó đơn giản

Các nhà thiết kế bắt đầu với phiên bản cơ bản hoặc đơn giản của logo công ty trong việc tạo biểu tượng yêu thích. Mặc dù việc thêm các yếu tố thiết kế trang trí lạ mắt vào biểu tượng yêu thích của bạn có thể rất hấp dẫn, nhưng hãy chống lại sự thôi thúc! Việc thiết kế quá nhiều phần tô điểm có thể ảnh hưởng đến kích thước pixel và giảm không gian có sẵn cho các biểu tượng yêu thích trong tab trình duyệt. Tốt nhất, biểu trưng biểu tượng yêu thích phải có đủ dung lượng trong các tab của trình duyệt để đảm bảo tính dễ đọc tối đa. Biểu trưng thương hiệu đơn giản, rõ ràng nhưng dễ nhận biết tạo ra nhiều tác động hơn là một biểu tượng yêu thích quá trang trí, khó đọc.

Thêm một số màu

Chọn màu đậm, sáng, dễ phân biệt khi tạo biểu tượng yêu thích cho trang web của bạn. Thực tiễn tốt nhất là để các nhà thiết kế favicon bắt đầu với màu sắc hấp dẫn, sắc nét. Những nhà thiết kế này có thể chọn màu sắc yêu thích bổ sung hoặc tương phản với nền trình duyệt. Nếu không chắc chắn, hãy sử dụng bánh xe màu để chọn màu sắc thẩm mỹ nhất cho thiết kế biểu tượng của bạn.

Điểm mấu chốt

Favicon rất quan trọng để đặt trên trang web vì nó sẽ không chỉ làm cho nó dễ nhận biết hơn mà còn tạo thêm vẻ đẹp và cung cấp điều hướng thích hợp. Nếu bạn cần trợ giúp để thực hiện việc này mà không cần mã hóa, bạn luôn có thể liên hệ với AppMaster - một nhóm chuyên gia và nền tảng không mã để giúp cuộc sống của bạn dễ dàng hơn.