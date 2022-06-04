Среднее количество людей, работающих в США, как правило, тратит примерно 1/4 часть своей рабочей смены на работу с электронной почтой. Статистика на 2019 год показывает, что глобальное число людей, которые добавляют адрес электронной почты в качестве контактного лица, в настоящее время составляет 3,9 миллиарда. Текущая динамика изменила цепочку поставок, и большинство людей предпочитают работать из дома. Кроме того, это направление создало изменения в использовании электронной почты. Люди склонны больше контактировать через электронную почту, даже при таком интенсивном изменении спроса на электронную почту. Мы, как правило, не справляемся с этикетом электронной почты и не знаем, как этично ее составлять.

Не только интенсивное количество электронных писем с маркетинговой тематикой ставит людей в положение, когда они склонны игнорировать ненужные ошибки. Эти незначительные ошибки приводят к таким ошибкам, как проблемы с соблюдением требований. Эти проблемы могут обернуться для вас серьезными профессиональными последствиями. В этой статье мы обсудим пять основных этикетов электронных писем, о которых должен знать каждый человек, прежде чем ответить на любой запрос клиента:

Как быть умным в профессиональном общении?

Коммуникативные навыки играют важную роль в построении вашей профессиональной и личной жизни. Если вы хотите, чтобы вы. Чтобы окружающие сотрудничали с вами, вам необходимо вести эффективную коммуникацию. Этого можно добиться только тогда, когда ваши сообщения ясны и лаконичны. Обязательно разрабатывайте разумные цели и развивайте то, что реалистично и сфокусировано на задачах, которые являются личными для вашей организации. Это обеспечит вам возможность следовать этикету электронной почты.

Улучшение навыков написания служебных записок и электронных писем



Предположим, вы хотите улучшить качество написания электронной почты. В первую очередь необходимо определить SMART-цель. Что касается этикета электронной почты, то вам необходимо составить план вашей идеи письма. Ваша цель должна заключаться в том, чтобы в вашем электронном письме были лаконичные фразы, если вы сделаете эту привычку формой вашего письма. Ваши цели могут быть конкретными и измеримыми только в том случае, если вы заранее определились с этой стратегией. Первоначальным шагом для этого является разработка критерия, который поможет оценить ваш процесс написания письма.

Используйте профессиональный адрес электронной почты



Большая часть работы устройств требует от вас указания адреса электронной почты. Поэтому важность профессионального адреса электронной почты невозможно усилить. Каждый, кто занимается бизнесом, должен следить за тем, чтобы его электронная почта никогда не удалялась. Если вы хотите избежать любых обстоятельств такого рода, вам необходимо создать учетную запись на небрендированном или недескриптивном адресе.

Каждый раз, когда вы работаете с компанией, мы регистрируем вас относительно компании, чтобы отправить индивидуальный ответ вашей аудитории. Вам предоставляется весь доступ к данным, правам человека и т.д. Этот email предлагается использовать всегда. Особенно если вы занимаетесь B2B-маркетингом, убедитесь, что в вашем деловом электронном письме есть ваше имя и тема письма, чтобы конечный потребитель знал, с кем он разговаривает.

Добавьте профессиональную подпись к электронному письму



Использование профессиональной подписи к электронному письму может повысить рентабельность инвестиций. Если вы активно участвуете в маркетинговых кампаниях, вы сможете возглавить бизнес. Подпись и тема письма предоставляют конечному пользователю основную информацию о бизнесе.

Порой люди склонны добавлять свои слоганы или теглайны в подписи во время ответа. Это увеличивает количество рекламы. Мы советуем вам сделать подпись короткой, чтобы клиент не докучал одной и той же информацией.

Осторожнее с чрезмерными восклицательными знаками



Понятно, что они пытаются показать энтузиазм и волнение в своем сообщении. Однако следует избегать восклицательных знаков и не вводить много восклицаний в свои высказывания. Чрезмерное использование пунктуации может привести к неясным сообщениям. Такие сообщения кажутся аудитории излишне задорными или незрелыми. Мы советуем использовать ее только в тех случаях, когда это необходимо при наборе ответа.

Сегментируйте ваши сообщения



Сегментирование списка адресов электронной почты обеспечивает вам наилучший метод общения в рамках этикета электронной почты. Функция сегментации электронной почты необходима для тех, кто занимается маркетингом с ее помощью. Как только вы представите свой список электронной почты, нацеливание на клиентов станет проще в зависимости от кампании, которую вы хотите провести.

Окончательный вердикт:

Хотя многие фирмы используют различные методы коммуникации для эффективной работы, профессиональный адрес электронной почты остается одним из самых эффективных и популярных методов. В условиях эпидемии COVID-19 недавний переход корпоративного мира на преимущественно удаленную работу только усилил потребность в электронной почте для обмена, организации и сохранения информации. Хотя современные системы электронной почты предоставляют больше возможностей и услуг для ответа, чем когда-либо прежде, чтобы помочь совместной работе команды, основы этикета электронной почты остаются неизменными: будьте вежливы, точны и профессиональны. AppMaster позволяет создавать маркетинговые формы и другие приложения, не нанимая программиста для вашего бизнеса.

Вопросы:



Каковы пять правил вежливости для электронной почты?



Употребляйте в письме приветствие, соответствующее получателю.



Необходимо использовать правильные приветствия и заключительные замечания.



Используйте правильное форматирование в электронной почте.



Избегайте использования ALL CAPS.



Снижайте размер огромных файлов.



Какое самое основное и важное правило электронной почты, которому вы должны следовать?

Выразительная сюжетная линия всегда подчеркивается, особенно если ваш профессиональный адрес электронной почты направлен на маркетинговую перспективу. Убедитесь, что ваше электронное письмо содержит сюжетную линию каждый раз, когда оно направлено на вашу аудиторию бизнеса.

Какое золотое правило этикета электронной почты?

Золотое правило этикета электронной почты. Основано на трех словах: манеры, вежливость и само золотое правило. Вы должны следить за тем, чтобы ваш разговор протекал гладко, избегая ошибок и недопонимания. Кроме того, для достижения хорошего почтового этикета будет полезно всегда понимать, что следует избегать чрезмерного использования восклицательных знаков.

Какое определение профессионального этикета?

Профессиональный этикет - это неписаные правила поведения, которые регулируют взаимодействие членов корпорации. Когда соблюдается хороший профессиональный этикет, все чувствуют себя более непринужденно, и дела идут более гладко. Это напрямую относится к любой электронной почте.