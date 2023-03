En nous plongeant dans les meilleures pratiques de codage, notre objectif est de donner aux développeurs les connaissances et les outils nécessaires pour créer des logiciels de haute qualité et faciles à maintenir. Il est essentiel de rester à jour et d'adhérer aux meilleures pratiques dans le monde en évolution rapide de la technologie pour rationaliser les processus de développement, minimiser les erreurs et favoriser une collaboration efficace.

Ce guide complet couvrira les principes essentiels, tels que l'écriture d'un code propre et modulaire, l'utilisation de modèles de conception et la mise en place d'un contrôle de version. En outre, nous explorerons des sujets indispensables tels que l'optimisation du code, les techniques de débogage et les pratiques de codage sécurisé. S'adressant aussi bien aux débutants qu'aux développeurs expérimentés, cet article vise à vous aider à affiner vos compétences et à contribuer au développement de solutions logicielles robustes, efficaces et évolutives.

Meilleures pratiques de codage pour les programmeurs débutants

En tant que programmeur débutant, l'adoption des meilleures pratiques de codage dès le départ jettera les bases pour devenir un développeur efficace et efficient. Voici quelques bonnes pratiques essentielles à garder à l'esprit :

Écrire un code lisible et facile à maintenir : Donnez la priorité à la clarté et à la simplicité de votre code. Utilisez des noms de variables et de fonctions significatifs, une indentation cohérente et incluez des commentaires pour expliquer les sections complexes.

: Donnez la priorité à la clarté et à la simplicité de votre code. Utilisez des noms de variables et de fonctions significatifs, une indentation cohérente et incluez des commentaires pour expliquer les sections complexes. Gardez le code DRY (Don't Repeat Yourself) : Évitez de dupliquer le code en créant des fonctions ou des modules réutilisables. Cette pratique rend votre code plus facile à maintenir et réduit la probabilité d'erreurs.

: Évitez de dupliquer le code en créant des fonctions ou des modules réutilisables. Cette pratique rend votre code plus facile à maintenir et réduit la probabilité d'erreurs. Décomposez les problèmes en tâches plus petites : Décomposez les problèmes complexes en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Cette approche facilite la compréhension, le débogage et la maintenance de votre code.

: Décomposez les problèmes complexes en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Cette approche facilite la compréhension, le débogage et la maintenance de votre code. Respectez les conventions propres au langage : Chaque langage de programmation possède ses propres règles de style et conventions. Familiarisez-vous avec ceux-ci pour vous assurer que votre code est cohérent et qu'il respecte les meilleures pratiques.

: Chaque langage de programmation possède ses propres règles de style et conventions. Familiarisez-vous avec ceux-ci pour vous assurer que votre code est cohérent et qu'il respecte les meilleures pratiques. Apprendre et appliquer des modèles de conception : Les modèles de conception sont des solutions éprouvées à des problèmes courants de conception de logiciels. La compréhension de ces modèles vous aidera à écrire un code plus efficace et plus souple.

: Les modèles de conception sont des solutions éprouvées à des problèmes courants de conception de logiciels. La compréhension de ces modèles vous aidera à écrire un code plus efficace et plus souple. Contrôle de version : Utilisez un système tel que Git pour contrôler les modifications, collaborer avec des collègues et revenir sans effort à des itérations antérieures de votre programmation si nécessaire.

: Utilisez un système tel que Git pour contrôler les modifications, collaborer avec des collègues et revenir sans effort à des itérations antérieures de votre programmation si nécessaire. Testez votre code : Rédigez des tests pour valider la fonctionnalité de votre code et détecter rapidement les erreurs. Les outils de test automatisés peuvent contribuer à rendre ce processus plus efficace.

: Rédigez des tests pour valider la fonctionnalité de votre code et détecter rapidement les erreurs. Les outils de test automatisés peuvent contribuer à rendre ce processus plus efficace. Traitez les erreurs et les exceptions avec élégance : Anticipez les erreurs potentielles dans votre code et traitez-les à l'aide de techniques de traitement des erreurs appropriées, telles que les blocs try-catch.

: Anticipez les erreurs potentielles dans votre code et traitez-les à l'aide de techniques de traitement des erreurs appropriées, telles que les blocs try-catch. Donner la priorité à la sécurité : Renseignez-vous sur les failles de sécurité courantes, telles que l'injection SQL ou le cross-site scripting, et mettez en œuvre des mesures pour protéger votre code contre ces menaces.

: Renseignez-vous sur les failles de sécurité courantes, telles que l'injection SQL ou le cross-site scripting, et mettez en œuvre des mesures pour protéger votre code contre ces menaces. Apprendre en permanence: La programmation est un domaine en constante évolution, et il est essentiel de continuer à apprendre et à s'adapter. Restez au fait des nouvelles technologies, des langages de programmation et des meilleures pratiques en lisant des articles, en participant à des ateliers et en rejoignant des communautés en ligne.

En mettant en œuvre ces meilleures pratiques de codage, les programmeurs débutants peuvent construire une base solide pour réussir à l'avenir dans le domaine du développement logiciel.

Faites passer votre codage au niveau supérieur

Dans le monde technologique d'aujourd'hui, qui évolue rapidement, no-code se sont imposées comme des outils puissants qui peuvent aider les développeurs à rationaliser leurs flux de travail et à améliorer leur productivité. Comprendre et adopter les solutions no-code peut faire passer vos compétences de codage au niveau supérieur.

Qu'est-ce que no-code?

No-code Les plateformes de développement sont des environnements de développement qui permettent aux utilisateurs de créer des applications ou des logiciels sans écrire de code de programmation traditionnel. Ces plateformes offrent des interfaces visuelles, telles que drag-and-drop Ces plateformes offrent des interfaces visuelles, telles que des constructeurs et des modèles préconstruits, qui permettent aux utilisateurs de concevoir, de construire et de déployer des solutions logicielles avec une expérience minimale ou nulle en matière de codage.

Accélérer le développement : les plateformes No-code réduisent considérablement le temps et les efforts nécessaires à la création d'applications, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur des projets plus complexes et plus innovants. En automatisant les tâches répétitives et en rationalisant les processus de développement, les solutions no-code peuvent vous aider à donner vie à vos idées plus rapidement.

: les plateformes réduisent considérablement le temps et les efforts nécessaires à la création d'applications, ce qui permet aux développeurs de se concentrer sur des projets plus complexes et plus innovants. En automatisant les tâches répétitives et en rationalisant les processus de développement, les solutions peuvent vous aider à donner vie à vos idées plus rapidement. Encourager la collaboration : les plateformes No-code favorisent la collaboration entre les développeurs, les concepteurs et les membres non techniques de l'équipe en fournissant une interface accessible et facile à utiliser. Cette collaboration interfonctionnelle peut déboucher sur des solutions plus complètes et plus robustes.

: les plateformes favorisent la collaboration entre les développeurs, les concepteurs et les membres non techniques de l'équipe en fournissant une interface accessible et facile à utiliser. Cette collaboration interfonctionnelle peut déboucher sur des solutions plus complètes et plus robustes. Réduire la courbe d'apprentissage : Les développeurs doivent souvent apprendre de nouveaux langages ou cadres de travail pour répondre à l'évolution des exigences du projet. Les plateformes No-code simplifient ce processus en offrant un environnement unifié qui peut répondre à divers besoins de développement sans qu'il soit nécessaire de maîtriser de nouveaux langages de codage.

: Les développeurs doivent souvent apprendre de nouveaux langages ou cadres de travail pour répondre à l'évolution des exigences du projet. Les plateformes simplifient ce processus en offrant un environnement unifié qui peut répondre à divers besoins de développement sans qu'il soit nécessaire de maîtriser de nouveaux langages de codage. Faciliter l'évolutivité : les plateformes No-code sont souvent dotées d'outils intégrés de gestion et d'optimisation de l'infrastructure, ce qui permet aux développeurs de faire évoluer les applications de manière transparente. Cette caractéristique vous permet de vous concentrer sur l'amélioration des fonctionnalités de l'application plutôt que sur les problèmes d'infrastructure.

: les plateformes sont souvent dotées d'outils intégrés de gestion et d'optimisation de l'infrastructure, ce qui permet aux développeurs de faire évoluer les applications de manière transparente. Cette caractéristique vous permet de vous concentrer sur l'amélioration des fonctionnalités de l'application plutôt que sur les problèmes d'infrastructure. Prise en charge du prototypage rapide : Avec les solutions no-code , les développeurs peuvent rapidement créer des prototypes fonctionnels pour valider leurs idées, recueillir des commentaires et affiner leurs conceptions. Le prototypage rapide peut conduire à de meilleurs produits finaux et à un processus de développement plus efficace.

: Avec les solutions , les développeurs peuvent rapidement créer des prototypes fonctionnels pour valider leurs idées, recueillir des commentaires et affiner leurs conceptions. Le prototypage rapide peut conduire à de meilleurs produits finaux et à un processus de développement plus efficace. Combler le fossé des talents: La demande croissante de développement de logiciels dépasse souvent l'offre de développeurs qualifiés. Les plateformes No-code aident à combler ce fossé en permettant aux membres non techniques de l'équipe de contribuer au développement de logiciels, libérant ainsi les développeurs pour qu'ils s'attaquent à des tâches plus difficiles.

En tant que développeur, l'adoption des plateformes no-code peut vous offrir de nouvelles opportunités d'améliorer vos compétences en codage, de rationaliser votre flux de travail et d'optimiser votre processus de développement logiciel. En tirant parti des solutions no-code, vous pouvez vous concentrer sur l'innovation et la résolution de problèmes tout en restant agile et adaptable dans un paysage technologique en constante évolution.

AppMaster

Pour les développeurs professionnels, AppMaster offre une opportunité unique d'être plus qu'un simple développeur, mais le leader technique le plus efficace pour l'ensemble d'un projet. Tout développeur professionnel peut augmenter sa productivité de manière significative en utilisant AppMaster, et voici comment. Généralement, le développement de grandes applications nécessite toute une équipe : des développeurs backend, des développeurs frontend et des développeurs mobiles. Souvent, il ne s'agit même pas d'écrire un code difficile. Le véritable défi consiste à maintenir en permanence la communication au sein de l'équipe et à apporter des modifications au produit, car il est souvent nécessaire d'apporter des changements simultanément aux applications dorsales, web et mobiles. Il en résulte une correspondance massive, des pertes de temps considérables et une réécriture constante des mêmes extraits de code.

Avec AppMaster, une seule personne disposant d'un bagage technique et de connaissances en matière de développement peut assembler le backend, le frontend et les applications mobiles à l'aide d'une interface drag-and-drop. Chaque fois que vous apportez des changements au backend, comme la modification de l'API ou de la logique d'un modèle de données, ces changements sont automatiquement répercutés non seulement dans votre backend, mais aussi dans vos applications web et mobiles. De cette manière, toute modification apportée à votre projet, quelle que soit la partie sur laquelle vous travaillez - web, mobile ou backend - sera toujours automatiquement distribuée à toutes les parties du projet. Cela permet de gagner énormément de temps, de réduire les risques d'erreurs et de rendre les itérations extrêmement rapides. C'est dix fois plus rapide parce qu'il n'y a pas besoin de réécrire ou de coordonner ; tout est fait entièrement automatiquement.

Si vous souhaitez l'essayer, nous proposons un abonnement gratuit que vous pouvez activer pour expérimenter vos propres concepts, créer des MVPpour vos produits et, plus généralement, voir comment nous pouvons vous aider à accélérer et à simplifier votre travail.

Idées fausses sur AppMaster

Les développeurs affirment souvent que les plateformes no-code, y compris AppMaster, sont des outils très limités qui ne conviennent pas à la création de tous les produits. Je vais maintenant aborder les cinq plus grandes idées fausses concernant AppMaster et certaines plateformes no-code.

Première idée fausse : il est impossible de créer un véritable produit sur une plateforme no-code . Si cela est vrai pour la plupart des plateformes no-code , il en va tout autrement pour AppMaster . Sous le capot, AppMaster utilise la génération de code réel, qui construit des applications réelles basées sur des plans et des schémas, en générant du code source. AppMaster génère, compile, teste et déploie des applications réelles compilées avec des langages de programmation modernes.

. Si cela est vrai pour la plupart des plateformes , il en va tout autrement pour . Sous le capot, utilise la génération de code réel, qui construit des applications réelles basées sur des plans et des schémas, en générant du code source. génère, compile, teste et déploie des applications réelles compilées avec des langages de programmation modernes. Deuxième idée fausse : les plates-formes no-code sont peu personnalisables. Au sein de AppMaster , nous avons essayé de surmonter cette limitation en utilisant notre mécanisme universel de processus d'entreprise pour créer une logique d'entreprise. Nous avons pris un langage de programmation abstrait et l'avons mis en correspondance avec des blocs. Le bloc logique, que vous pouvez placer sur le canevas et connecter, ressemble à la programmation visuelle. En utilisant de nombreux blocs et en les associant à de véritables commandes de langage de programmation, vous pouvez créer presque n'importe quelle logique, comme si vous utilisiez un langage de programmation, mais sans écrire de texte et sans avoir besoin de connaître un langage de programmation.

sont peu personnalisables. Au sein de , nous avons essayé de surmonter cette limitation en utilisant notre mécanisme universel de processus d'entreprise pour créer une logique d'entreprise. Nous avons pris un langage de programmation abstrait et l'avons mis en correspondance avec des blocs. Le bloc logique, que vous pouvez placer sur le canevas et connecter, ressemble à la programmation visuelle. En utilisant de nombreux blocs et en les associant à de véritables commandes de langage de programmation, vous pouvez créer presque n'importe quelle logique, comme si vous utilisiez un langage de programmation, mais sans écrire de texte et sans avoir besoin de connaître un langage de programmation. Troisième idée fausse : il est impossible de construire une solution évolutive sur une plateforme no-code . Lorsque nous avons créé AppMaster , nous avons d'abord pensé à la sécurité et à l'évolutivité. C'est pourquoi AppMaster permet la création de microservices pour le backend, ce qui signifie que vous pouvez créer plusieurs applications backend au sein d'un projet. Chaque application dorsale est entièrement sans état, de sorte qu'elle peut être placée dans Kubernetes Docker Swarm , ou dans n'importe quel système de clustering, et elle se développera aussi vite que nécessaire.

. Lorsque nous avons créé , nous avons d'abord pensé à la sécurité et à l'évolutivité. C'est pourquoi permet la création de microservices pour le backend, ce qui signifie que vous pouvez créer plusieurs applications backend au sein d'un projet. Chaque application dorsale est entièrement sans état, de sorte qu'elle peut être placée dans , ou dans n'importe quel système de clustering, et elle se développera aussi vite que nécessaire. La quatrième idée fausse la plus répandue est que le coût du support d'une solution no-code sera plus élevé ou plus cher qu'une solution classique développée avec du code et des approches conventionnelles. En réalité, ce n'est pas le cas. Grâce à l'approche d'AppMaster et à nos schémas et logiques, tout changement est beaucoup moins coûteux et plus rapide à mettre en œuvre car il n'y a pas besoin de réécrire ou de modifier le code. De plus, supposons que vous reveniez sur notre plateforme après six mois ou un an et que vous souhaitiez sortir une nouvelle version de votre application. Dans ce cas, même si vos besoins n'ont pas changé et que vous disposez d'une application fonctionnelle qui n'a pas besoin d'être modifiée, vous pouvez toujours générer votre application. Elle sera générée avec une nouvelle version du langage de programmation, de nouveaux algorithmes que nous améliorons quotidiennement et de nouvelles versions de tous les modules, y compris OpenSSL , en particulier si des vulnérabilités ont été trouvées dans les versions précédentes. Ainsi, toute modification ou itération est beaucoup moins coûteuse qu'avec des développeurs.

sera plus élevé ou plus cher qu'une solution classique développée avec du code et des approches conventionnelles. En réalité, ce n'est pas le cas. Grâce à l'approche d'AppMaster et à nos schémas et logiques, tout changement est beaucoup moins coûteux et plus rapide à mettre en œuvre car il n'y a pas besoin de réécrire ou de modifier le code. De plus, supposons que vous reveniez sur notre plateforme après six mois ou un an et que vous souhaitiez sortir une nouvelle version de votre application. Dans ce cas, même si vos besoins n'ont pas changé et que vous disposez d'une application fonctionnelle qui n'a pas besoin d'être modifiée, vous pouvez toujours générer votre application. Elle sera générée avec une nouvelle version du langage de programmation, de nouveaux algorithmes que nous améliorons quotidiennement et de nouvelles versions de tous les modules, y compris , en particulier si des vulnérabilités ont été trouvées dans les versions précédentes. Ainsi, toute modification ou itération est beaucoup moins coûteuse qu'avec des développeurs. La dernière et cinquième idée fausse est que vous serez toujours lié à la plateforme. Alors que cela est vrai pour la plupart des services SaaS, où le client est généralement lié à la solution SaaS et ne peut rien y faire ou en changer, avec AppMaster , vous n'avez besoin que d'un abonnement d'entreprise. Avec un abonnement d'entreprise, vous pouvez télécharger tous les codes sources générés par la plateforme AppMaster et l'abandonner définitivement sans rien perdre. Vous disposerez toujours de votre documentation exportée depuis la plateforme AppMaster , des codes sources et des fichiers d'application binaires, et vous pourrez poursuivre votre développement de manière autonome sans la plateforme. En d'autres termes, nous offrons la possibilité de quitter notre plateforme simplement, et tout ira bien.

En conclusion, développer des solutions sur la plateforme AppMaster est beaucoup plus facile, plus léger, plus rapide et plus sûr que de faire appel à des développeurs salariés.

Questions fréquemment posées

Que sont les meilleures pratiques de codage ?

Les meilleures pratiques de codage sont un ensemble de lignes directrices, de recommandations et de conventions générales visant à améliorer la qualité, la maintenabilité et la lisibilité du code. Ces pratiques aident les développeurs à créer un code efficace, propre et facile à comprendre, tant pour le développeur que pour les autres personnes susceptibles de l'utiliser à l'avenir.

Pourquoi les meilleures pratiques de codage sont-elles importantes ?

Les meilleures pratiques de codage sont essentielles pour plusieurs raisons :

Elles améliorent la lisibilité et la maintenabilité du code, ce qui permet aux développeurs de comprendre et d'utiliser plus facilement la base de code. Elles réduisent la probabilité d'introduire des bogues et des erreurs, ce qui permet d'économiser du temps et des efforts lors du débogage. Ils favorisent la cohérence au sein d'une base de code, ce qui permet à plusieurs développeurs de collaborer plus facilement sur un projet. Elles facilitent la révision du code et le transfert de connaissances entre les membres de l'équipe.

Quelles sont les meilleures pratiques de codage les plus courantes ?

Voici quelques-unes des meilleures pratiques de codage les plus courantes

Écrire un code propre, bien organisé, avec une indentation et un espacement appropriés. Utiliser des noms de variables et de fonctions significatifs et descriptifs. Commenter et documenter le code pour expliquer son objectif et sa fonctionnalité. Faire en sorte que les fonctions soient courtes et se concentrent sur une seule tâche. Refondre et réutiliser le code pour minimiser la redondance. Respecter les conventions et les guides de style propres à chaque langue. tester le code de manière approfondie et écrire des tests automatisés lorsque c'est possible.

Quels sont les avantages d'un guide de style ?

Un guide de style est un ensemble de conventions et de normes de codage que les développeurs suivent lorsqu'ils écrivent du code. Le respect d'un guide de style présente plusieurs avantages :

Il améliore la lisibilité et la cohérence du code, ce qui permet aux développeurs de naviguer plus facilement dans la base de code et de mieux la comprendre. Il simplifie la collaboration en établissant un ensemble commun de conventions que tous les membres de l'équipe peuvent suivre. Elle permet d'éviter les erreurs et les bogues en appliquant les meilleures pratiques. Il rationalise le processus de révision du code, car les développeurs peuvent se concentrer sur des aspects plus critiques du code plutôt que de débattre de préférences stylistiques.

Pour garantir la maintenabilité de votre code, vous devez

Écrivez un code modulaire avec une séparation claire des préoccupations. Utilisez des noms de variables et de fonctions explicites. Documentez votre code avec des commentaires et fournissez des descriptions de fonctions appropriées. Faites en sorte que les fonctions soient de petite taille et se concentrent sur une seule tâche. Utilisez des systèmes de contrôle de version pour suivre les modifications et faciliter la collaboration. Refondre régulièrement le code pour supprimer les redondances et améliorer l'efficacité. Écrire des tests pour valider la fonctionnalité et détecter les erreurs dès le début du processus de développement.

Qu'est-ce que le principe DRY ?

Le principe DRY (Don't Repeat Yourself) est une meilleure pratique de codage qui souligne l'importance de minimiser la redondance du code. En évitant la duplication du code, les développeurs peuvent réduire le risque d'erreurs, améliorer la maintenabilité et faciliter la mise à jour ou la modification du code à l'avenir.

Quelle est la différence entre un examen du code et une analyse du code ?

Une revue de code implique qu'un ou plusieurs pairs examinent le code d'un développeur afin d'identifier les problèmes potentiels, de suggérer des améliorations et de s'assurer que le code respecte les meilleures pratiques et les exigences du projet. Les revues de code peuvent être réalisées de manière asynchrone ou synchrone à l'aide d'outils tels que les demandes d'extraction dans les systèmes de contrôle de version.

En revanche, la revue de code est un processus plus interactif et collaboratif au cours duquel un développeur présente son code à un groupe de pairs, en expliquant ses fonctionnalités, ses choix de conception et ses éventuels points d'inquiétude. Le groupe discute ensuite du code et fournit un retour d'information, dans le but d'identifier les problèmes potentiels et de partager les connaissances.

Pour améliorer vos compétences en matière de codage et suivre les meilleures pratiques, vous devez