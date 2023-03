Ons doel is om ontwikkelaars te voorzien van de kennis en hulpmiddelen die nodig zijn voor het maken van hoogwaardige, onderhoudbare software. In de snel evoluerende wereld van de technologie is het essentieel om actueel te blijven en de best practices te volgen om ontwikkelingsprocessen te stroomlijnen, fouten te minimaliseren en effectieve samenwerking te bevorderen.

Deze uitgebreide gids behandelt essentiële principes, zoals het schrijven van schone en modulaire code, het gebruik van ontwerppatronen en het implementeren van versiebeheer. Daarnaast worden onmisbare onderwerpen als code-optimalisatie, debugging-technieken en veilige codeerpraktijken behandeld. Dit artikel is bedoeld voor zowel beginnende als ervaren ontwikkelaars en helpt u uw vaardigheden te verfijnen en bij te dragen aan de ontwikkeling van robuuste, efficiënte en schaalbare softwareoplossingen.

Coding best practices voor beginnende programmeurs

Als beginnend programmeur legt het omarmen van codeerbest practices vanaf het begin de basis om een effectieve en efficiënte ontwikkelaar te worden. Hier zijn enkele essentiële best practices om in gedachten te houden:

Schrijf leesbare en onderhoudbare code : Geef prioriteit aan duidelijkheid en eenvoud in uw code. Gebruik betekenisvolle namen voor variabelen en functies, consequente inspringing, en voeg commentaar toe om complexe secties uit te leggen.

: Geef prioriteit aan duidelijkheid en eenvoud in uw code. Gebruik betekenisvolle namen voor variabelen en functies, consequente inspringing, en voeg commentaar toe om complexe secties uit te leggen. Houd het DRY (Don't Repeat Yourself) : Vermijd dubbele code door herbruikbare functies of modules te maken. Deze praktijk maakt uw code beter onderhoudbaar en vermindert de kans op fouten.

: Vermijd dubbele code door herbruikbare functies of modules te maken. Deze praktijk maakt uw code beter onderhoudbaar en vermindert de kans op fouten. Verdeel problemen in kleinere taken : Ontbind complexe problemen in kleinere, beheersbare taken. Deze aanpak maakt het begrijpen, debuggen en onderhouden van uw code gemakkelijker.

: Ontbind complexe problemen in kleinere, beheersbare taken. Deze aanpak maakt het begrijpen, debuggen en onderhouden van uw code gemakkelijker. Volg taalspecifieke conventies : Elke programmeertaal heeft zijn eigen stijlrichtlijnen en conventies. Maak uzelf hiermee vertrouwd om ervoor te zorgen dat uw code consistent is en voldoet aan de beste praktijken.

: Elke programmeertaal heeft zijn eigen stijlrichtlijnen en conventies. Maak uzelf hiermee vertrouwd om ervoor te zorgen dat uw code consistent is en voldoet aan de beste praktijken. Leer en pas ontwerppatronen toe : Design patterns zijn bewezen oplossingen voor veel voorkomende problemen bij het ontwerpen van software. Inzicht in deze patronen zal u helpen efficiëntere en flexibelere code te schrijven.

: Design patterns zijn bewezen oplossingen voor veel voorkomende problemen bij het ontwerpen van software. Inzicht in deze patronen zal u helpen efficiëntere en flexibelere code te schrijven. Versiebeheer : Gebruik een systeem zoals Git om wijzigingen te controleren, samen te werken met collega's en moeiteloos terug te keren naar eerdere iteraties van uw programmering wanneer dat nodig is.

: Gebruik een systeem zoals Git om wijzigingen te controleren, samen te werken met collega's en moeiteloos terug te keren naar eerdere iteraties van uw programmering wanneer dat nodig is. Test uw code : Schrijf tests om de functionaliteit van uw code te valideren en fouten vroegtijdig op te sporen. Geautomatiseerde testtools kunnen dit proces efficiënter maken.

: Schrijf tests om de functionaliteit van uw code te valideren en fouten vroegtijdig op te sporen. Geautomatiseerde testtools kunnen dit proces efficiënter maken. Handel fouten en uitzonderingen netjes af: Anticipeer op potentiële fouten in uw code en handel ze af met behulp van geschikte foutafhandelingstechnieken, zoals try-catch blokken.

af: Anticipeer op potentiële fouten in uw code en handel ze af met behulp van geschikte foutafhandelingstechnieken, zoals try-catch blokken. Geef prioriteit aan beveiliging : Leer over veel voorkomende beveiligingsproblemen, zoals SQL-injectie of cross-site scripting, en implementeer maatregelen om uw code tegen deze bedreigingen te beschermen.

: Leer over veel voorkomende beveiligingsproblemen, zoals SQL-injectie of cross-site scripting, en implementeer maatregelen om uw code tegen deze bedreigingen te beschermen. Voortdurend leren: Programmeren is een voortdurend veranderend vakgebied, en het is essentieel om te blijven leren en je aan te passen. Blijf op de hoogte van nieuwe technologieën, programmeertalen en best practices door artikelen te lezen, workshops bij te wonen en deel te nemen aan online communities.

Door deze goede codeerpraktijken toe te passen, kunnen beginnende programmeurs een sterke basis leggen voor toekomstig succes op het gebied van softwareontwikkeling.

Breng uw codering naar een hoger niveau

In de snelle technologische wereld van vandaag, no-code zijn platforms uitgegroeid tot krachtige hulpmiddelen die ontwikkelaars kunnen helpen hun werkstromen te stroomlijnen en hun productiviteit te verhogen. Het begrijpen en omarmen van no-code oplossingen kan uw codeervaardigheden naar een hoger niveau tillen.

Wat is no-code?

No-code platforms zijn ontwikkelomgevingen waarmee gebruikers applicaties of software kunnen maken zonder traditionele programmeercode te schrijven. Deze platformen bieden visuele interfaces, zoals drag-and-drop builders en vooraf gebouwde templates, waarmee gebruikers softwareoplossingen kunnen ontwerpen, bouwen en implementeren met minimale tot geen coderingservaring.

Hoe no-code ontwikkelaars helpt

Snellere ontwikkeling : No-code platforms verminderen de tijd en moeite die nodig zijn om applicaties te bouwen aanzienlijk, zodat ontwikkelaars zich kunnen richten op complexere en innovatievere projecten. Door repetitieve taken te automatiseren en ontwikkelingsprocessen te stroomlijnen, kunnen no-code oplossingen u helpen uw ideeën sneller tot leven te brengen.

: platforms verminderen de tijd en moeite die nodig zijn om applicaties te bouwen aanzienlijk, zodat ontwikkelaars zich kunnen richten op complexere en innovatievere projecten. Door repetitieve taken te automatiseren en ontwikkelingsprocessen te stroomlijnen, kunnen oplossingen u helpen uw ideeën sneller tot leven te brengen. Stimuleer samenwerking : No-code platforms bevorderen de samenwerking tussen ontwikkelaars, ontwerpers en niet-technische teamleden door een toegankelijke, gebruiksvriendelijke interface te bieden. Deze cross-functionele samenwerking kan leiden tot meer afgeronde en robuuste oplossingen.

: platforms bevorderen de samenwerking tussen ontwikkelaars, ontwerpers en niet-technische teamleden door een toegankelijke, gebruiksvriendelijke interface te bieden. Deze cross-functionele samenwerking kan leiden tot meer afgeronde en robuuste oplossingen. Verminder de leercurve : Ontwikkelaars moeten vaak nieuwe talen of frameworks leren om te voldoen aan veranderende projectvereisten. No-code platforms vereenvoudigen dit proces door een uniforme omgeving aan te bieden die tegemoet komt aan verschillende ontwikkelingsbehoeften zonder de noodzaak om nieuwe codetalen onder de knie te krijgen.

: Ontwikkelaars moeten vaak nieuwe talen of frameworks leren om te voldoen aan veranderende projectvereisten. platforms vereenvoudigen dit proces door een uniforme omgeving aan te bieden die tegemoet komt aan verschillende ontwikkelingsbehoeften zonder de noodzaak om nieuwe codetalen onder de knie te krijgen. Vergemakkelijken van schaalbaarheid : No-code platforms worden vaak geleverd met ingebouwde tools voor infrastructuurbeheer en optimalisatie, waardoor ontwikkelaars applicaties naadloos kunnen schalen. Dankzij deze functie kunt u zich richten op het verbeteren van de functionaliteit van de applicatie in plaats van het aanpakken van infrastructuurproblemen.

: platforms worden vaak geleverd met ingebouwde tools voor infrastructuurbeheer en optimalisatie, waardoor ontwikkelaars applicaties naadloos kunnen schalen. Dankzij deze functie kunt u zich richten op het verbeteren van de functionaliteit van de applicatie in plaats van het aanpakken van infrastructuurproblemen. Ondersteuning van snelle prototyping : Met no-code oplossingen kunnen ontwikkelaars snel functionele prototypes maken om ideeën te valideren, feedback te verzamelen en hun ontwerpen te verfijnen. Rapid prototyping kan leiden tot betere eindproducten en een efficiënter ontwikkelingsproces.

: Met oplossingen kunnen ontwikkelaars snel functionele prototypes maken om ideeën te valideren, feedback te verzamelen en hun ontwerpen te verfijnen. Rapid prototyping kan leiden tot betere eindproducten en een efficiënter ontwikkelingsproces. De talentkloof overbruggen: De toenemende vraag naar softwareontwikkeling overtreft vaak het beschikbare aanbod van bekwame ontwikkelaars. No-code platforms helpen deze kloof te overbruggen door niet-technische teamleden in staat te stellen bij te dragen aan softwareontwikkeling, zodat ontwikkelaars meer uitdagende taken kunnen uitvoeren.

Als ontwikkelaar kan het omarmen van no-code platforms u nieuwe mogelijkheden bieden om uw codeervaardigheden te verbeteren, uw workflow te stroomlijnen en uw softwareontwikkelingsproces te optimaliseren. Door gebruik te maken van no-code oplossingen, kunt u zich richten op innovatie en het oplossen van problemen, terwijl u wendbaar en aanpasbaar blijft in een voortdurend veranderend technologisch landschap.

AppMaster

Voor professionele ontwikkelaars, AppMaster biedt een unieke kans om meer te zijn dan alleen een ontwikkelaar, maar de meest efficiënte technische leider voor een heel project. Elke professionele ontwikkelaar kan zijn productiviteit aanzienlijk verhogen door gebruik te maken van AppMaster, en hier is hoe. Meestal is een heel team nodig om grote applicaties te ontwikkelen: backendontwikkelaars, frontendontwikkelaars en mobiele ontwikkelaars. Vaak gaat het niet eens om het schrijven van moeilijke code. De echte uitdaging is het voortdurend onderhouden van de communicatie binnen het team en het aanbrengen van wijzigingen aan het product, omdat je vaak tegelijkertijd wijzigingen moet aanbrengen aan de backend-, web- en mobiele applicaties. Dit leidt tot enorme correspondentie, enorm tijdverlies en het voortdurend herschrijven van dezelfde codefragmenten.

Met AppMaster kan één persoon met een technische achtergrond en kennis van ontwikkelaars de backend, frontend en mobiele applicaties samenstellen met behulp van een drag-and-drop interface. Telkens wanneer u wijzigingen aanbrengt in de backend, zoals het wijzigen van de API of van bepaalde logica van het datamodel, worden die wijzigingen automatisch niet alleen in uw backend maar ook in uw web- en mobiele applicaties doorgevoerd. Op deze manier worden alle wijzigingen in je project, ongeacht aan welk onderdeel je werkt - web, mobiel of backend - altijd automatisch doorgevoerd in alle projectonderdelen. Dit bespaart enorm veel tijd, vermindert de kans op fouten en maakt iteraties in het algemeen supersnel. Het is tien keer sneller omdat je niet hoeft te herschrijven of te coördineren; alles gebeurt volledig automatisch.

Als u het wilt proberen, bieden wij een gratis abonnement dat u kunt activeren en waarmee u kunt experimenteren met uw eigen concepten, MVP'svoor uw producten kunt maken en in het algemeen kunt zien hoe wij u kunnen helpen uw werk te versnellen en te vereenvoudigen.

Misvattingen over AppMaster

Vaak hoor je van ontwikkelaars dat no-code platforms, waaronder AppMaster, zeer beperkte tools zijn en niet geschikt voor het maken van elk product. Nu bespreek ik de vijf grootste misvattingen over AppMaster en sommige no-code platforms.

Eerste misvatting: je kunt geen echt product bouwen op een no-code platform. Hoewel dit misschien waar is voor de meeste no-code platforms, is het een ander verhaal met AppMaster . Onder de motorkap gebruikt AppMaster echte codegeneratie, die echte toepassingen bouwt op basis van blauwdrukken en schema's, waarbij broncode wordt gegenereerd. AppMaster genereert, compileert, test en implementeert echte toepassingen die zijn gecompileerd met moderne programmeertalen.

platform. Hoewel dit misschien waar is voor de meeste platforms, is het een ander verhaal met . Onder de motorkap gebruikt echte codegeneratie, die echte toepassingen bouwt op basis van blauwdrukken en schema's, waarbij broncode wordt gegenereerd. genereert, compileert, test en implementeert echte toepassingen die zijn gecompileerd met moderne programmeertalen. Tweede misvatting: no-code platforms hebben beperkte aanpasbaarheid. Binnen AppMaster hebben we geprobeerd deze beperking te ondervangen door ons universele bedrijfsprocesmechanisme te gebruiken voor het creëren van bedrijfslogica. We namen een abstracte programmeertaal en brachten die in kaart in blokken. Het logische blok, dat je op het canvas kunt plaatsen en verbinden, lijkt op visueel programmeren. Met veel blokken en de mapping naar echte programmeertaalcommando's kun je bijna elke logica creëren, net als met een programmeertaal, maar dan zonder tekst te schrijven of een programmeertaal te hoeven kennen.

platforms hebben beperkte aanpasbaarheid. Binnen hebben we geprobeerd deze beperking te ondervangen door ons universele bedrijfsprocesmechanisme te gebruiken voor het creëren van bedrijfslogica. We namen een abstracte programmeertaal en brachten die in kaart in blokken. Het logische blok, dat je op het canvas kunt plaatsen en verbinden, lijkt op visueel programmeren. Met veel blokken en de mapping naar echte programmeertaalcommando's kun je bijna elke logica creëren, net als met een programmeertaal, maar dan zonder tekst te schrijven of een programmeertaal te hoeven kennen. Derde misvatting: een goed schaalbare oplossing bouwen op een no-code platform is onmogelijk. Toen we AppMaster creëerden, dachten we aanvankelijk aan veiligheid en schaalbaarheid. Daarom staat AppMaster de creatie van microservices voor de backend toe, wat betekent dat u binnen een project meerdere backend-toepassingen kunt creëren. Elke backend-applicatie is volledig stateloos, dus ze kan worden geplaatst in Kubernetes Docker Swarm , of een ander clustersysteem, en het zal zo snel groeien als nodig is.

platform is onmogelijk. Toen we creëerden, dachten we aanvankelijk aan veiligheid en schaalbaarheid. Daarom staat de creatie van microservices voor de backend toe, wat betekent dat u binnen een project meerdere backend-toepassingen kunt creëren. Elke backend-applicatie is volledig stateloos, dus ze kan worden geplaatst in , of een ander clustersysteem, en het zal zo snel groeien als nodig is. De vierde wijdverbreide misvatting is dat de kosten van ondersteuning van een no-code oplossing hoger of duurder zullen zijn dan een klassieke oplossing die met code en conventionele benaderingen is ontwikkeld. In werkelijkheid is dit niet waar. Dankzij de aanpak van AppMaster en onze blauwdrukken en logica is elke verandering veel goedkoper en sneller uit te voeren omdat er geen code herschreven of aangepast hoeft te worden. Stel bovendien dat u na zes maanden of een jaar terugkeert naar ons platform en een nieuwe versie van uw app wilt uitbrengen. In dat geval kunt u, zelfs als uw eisen niet zijn veranderd en u een werkende app hebt die niet hoeft te worden gewijzigd, toch uw app genereren. Hij zal worden gegenereerd met een nieuwe versie van de programmeertaal, nieuwe algoritmen die we dagelijks verbeteren, en nieuwe versies van alle modules, inclusief OpenSSL , vooral als er in eerdere versies kwetsbaarheden zijn gevonden. Eventuele wijzigingen of iteraties zijn dus veel goedkoper dan bij ontwikkelaars.

oplossing hoger of duurder zullen zijn dan een klassieke oplossing die met code en conventionele benaderingen is ontwikkeld. In werkelijkheid is dit niet waar. Dankzij de aanpak van AppMaster en onze blauwdrukken en logica is elke verandering veel goedkoper en sneller uit te voeren omdat er geen code herschreven of aangepast hoeft te worden. Stel bovendien dat u na zes maanden of een jaar terugkeert naar ons platform en een nieuwe versie van uw app wilt uitbrengen. In dat geval kunt u, zelfs als uw eisen niet zijn veranderd en u een werkende app hebt die niet hoeft te worden gewijzigd, toch uw app genereren. Hij zal worden gegenereerd met een nieuwe versie van de programmeertaal, nieuwe algoritmen die we dagelijks verbeteren, en nieuwe versies van alle modules, inclusief , vooral als er in eerdere versies kwetsbaarheden zijn gevonden. Eventuele wijzigingen of iteraties zijn dus veel goedkoper dan bij ontwikkelaars. De laatste, vijfde misvatting is dat u altijd gebonden bent aan het platform. Hoewel dit waar is voor de meeste SaaS-diensten, waar de klant meestal gebonden is aan de SaaS-oplossing en er niets aan kan doen of kan overstappen, hoeft u bij AppMaster alleen een bedrijfsabonnement te hebben. Met een bedrijfsabonnement kunt u alle door het AppMaster platform gegenereerde broncodes downloaden en er definitief van afstappen zonder iets te verliezen. U beschikt nog steeds over uw documentatie geëxporteerd vanuit het AppMaster platform, broncodes en binaire applicatiebestanden, en u kunt zelfstandig verder ontwikkelen zonder het platform. Met andere woorden, we bieden de mogelijkheid om ons platform gewoon te verlaten, en alles komt goed.

Kortom, het ontwikkelen van oplossingen op het AppMaster platform is veel gemakkelijker, lichter, sneller en veiliger dan het gebruik van ingehuurde ontwikkelaars.

Vaak gestelde vragen

Wat zijn coding best practices?

Coding best practices zijn een reeks algemene richtlijnen, aanbevelingen en conventies die tot doel hebben de kwaliteit, onderhoudbaarheid en leesbaarheid van code te verbeteren. Deze praktijken helpen ontwikkelaars om code te maken die efficiënt, schoon en gemakkelijk te begrijpen is voor zowel de ontwikkelaar als anderen die er in de toekomst mee zullen werken.

Waarom zijn codeerbest practices belangrijk?

Best practices voor codering zijn om verschillende redenen cruciaal:

Ze verbeteren de leesbaarheid en onderhoudbaarheid van de code, waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijker wordt om de code te begrijpen en ermee te werken. Ze verminderen de kans op het introduceren van bugs en fouten, wat tijd en moeite kan besparen bij het debuggen. Ze bevorderen de consistentie binnen een codebase, waardoor het voor meerdere ontwikkelaars gemakkelijker wordt om samen te werken aan een project. Ze vergemakkelijken code review en kennisoverdracht tussen teamleden.

Wat zijn enkele veel voorkomende codeer best practices?

Enkele veel voorkomende codeer best practices zijn:

Schrijven van schone, goed georganiseerde code met de juiste inspringing en spatiëring. Het gebruik van betekenisvolle en beschrijvende namen voor variabelen en functies. Commentaar geven en code documenteren om het doel en de functionaliteit uit te leggen. Functies kort en op één taak gericht houden. Herformuleren en hergebruiken van code om redundantie te minimaliseren. Taalspecifieke conventies en stijlgidsen volgen. Code grondig testen en waar mogelijk geautomatiseerde tests schrijven.

Wat zijn de voordelen van het volgen van een stijlgids?

Een stijlgids is een verzameling codeerconventies en -standaarden die ontwikkelaars volgen bij het schrijven van code. Het volgen van een stijlgids heeft verschillende voordelen:

Het verbetert de leesbaarheid en consistentie van de code, waardoor het voor ontwikkelaars gemakkelijker wordt om door de codebase te navigeren en deze te begrijpen. Het vereenvoudigt de samenwerking door een gemeenschappelijke set conventies vast te stellen die alle teamleden kunnen volgen. Het kan fouten en bugs helpen voorkomen door best practices af te dwingen. Het stroomlijnt het code review proces, omdat ontwikkelaars zich kunnen richten op meer kritische aspecten van de code in plaats van te discussiëren over stijlvoorkeuren.

Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn code onderhoudbaar is?

Om ervoor te zorgen dat uw code onderhoudbaar is

Schrijf modulaire code met een duidelijke scheiding van zorgen. Gebruik zelfverklarende namen voor variabelen en functies. Documenteer uw code met commentaar en geef goede functiebeschrijvingen. Houd functies klein en gericht op één taak. Gebruik versiebeheersystemen om wijzigingen bij te houden en samenwerking te vergemakkelijken. Herstructureer regelmatig code om redundantie te verwijderen en de efficiëntie te verbeteren. Schrijf tests om de functionaliteit te valideren en fouten vroeg in het ontwikkelingsproces op te sporen.

Wat is het DRY-principe?

Het DRY-principe (Don't Repeat Yourself) is een codeerbest practice die het belang benadrukt van het minimaliseren van overbodige code. Door het vermijden van dubbele code kunnen ontwikkelaars het risico op fouten verminderen, de onderhoudbaarheid verbeteren en het gemakkelijker maken om de code in de toekomst bij te werken of aan te passen.

Wat is het verschil tussen een code review en een code walkthrough?

Bij een code review onderzoeken een of meer collega's de code van een ontwikkelaar om mogelijke problemen op te sporen, verbeteringen voor te stellen en ervoor te zorgen dat de code voldoet aan de best practices en projectvereisten. Code-reviews kunnen asynchroon of synchroon worden uitgevoerd met hulpmiddelen zoals pull requests in versiebeheersystemen.

Aan de andere kant is een code walkthrough een meer interactief en collaboratief proces waarin een ontwikkelaar zijn code presenteert aan een groep collega's en de functionaliteit, ontwerpkeuzes en eventuele aandachtspunten uitlegt. De groep bespreekt dan de code en geeft feedback, met als doel potentiële problemen te identificeren en kennis te delen.

Hoe kan ik mijn codeervaardigheden verbeteren en best practices naleven?

Om uw codeervaardigheden te verbeteren en best practices te volgen: