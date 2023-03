Approfondendo le best practice di codifica, il nostro obiettivo è quello di fornire agli sviluppatori le conoscenze e gli strumenti necessari per creare software di alta qualità e mantenibili. Rimanere aggiornati e aderire alle best practice nel mondo della tecnologia in rapida evoluzione è essenziale per snellire i processi di sviluppo, ridurre al minimo gli errori e promuovere una collaborazione efficace.

Questa guida completa tratterà principi fondamentali, come la scrittura di codice pulito e modulare, l'utilizzo di modelli di progettazione e l'implementazione del controllo di versione. Inoltre, esploreremo argomenti indispensabili come l'ottimizzazione del codice, le tecniche di debug e le pratiche di codifica sicura. Dedicato sia ai principianti che agli sviluppatori esperti, questo articolo si propone di aiutarvi a perfezionare le vostre competenze e a contribuire allo sviluppo di soluzioni software robuste, efficienti e scalabili.

Le migliori pratiche di codifica per i programmatori principianti

In qualità di programmatore principiante, l'adozione delle migliori pratiche di codifica fin dall'inizio getterà le basi per diventare uno sviluppatore efficace ed efficiente. Ecco alcune buone pratiche essenziali da tenere a mente:

Scrivere codice leggibile e manutenibile : Date priorità alla chiarezza e alla semplicità del codice. Utilizzate nomi di variabili e funzioni significativi, rientri coerenti e includete commenti per spiegare sezioni complesse.

: Date priorità alla chiarezza e alla semplicità del codice. Utilizzate nomi di variabili e funzioni significativi, rientri coerenti e includete commenti per spiegare sezioni complesse. Mantenere il codice DRY (Don't Repeat Yourself) : Evitate di duplicare il codice creando funzioni o moduli riutilizzabili. Questa pratica rende il codice più manutenibile e riduce la probabilità di errori.

: Evitate di duplicare il codice creando funzioni o moduli riutilizzabili. Questa pratica rende il codice più manutenibile e riduce la probabilità di errori. Scomporre i problemi in compiti più piccoli : Decomponete i problemi complessi in compiti più piccoli e gestibili. Questo approccio facilita la comprensione, il debug e la manutenzione del codice.

: Decomponete i problemi complessi in compiti più piccoli e gestibili. Questo approccio facilita la comprensione, il debug e la manutenzione del codice. Seguire le convenzioni specifiche del linguaggio : Ogni linguaggio di programmazione ha le proprie linee guida e convenzioni di stile. Familiarizzate con queste per garantire che il vostro codice sia coerente e aderisca alle migliori pratiche.

: Ogni linguaggio di programmazione ha le proprie linee guida e convenzioni di stile. Familiarizzate con queste per garantire che il vostro codice sia coerente e aderisca alle migliori pratiche. Imparare e applicare i design pattern : I design pattern sono soluzioni collaudate a problemi comuni nella progettazione del software. La comprensione di questi schemi vi aiuterà a scrivere codice più efficiente e flessibile.

: I design pattern sono soluzioni collaudate a problemi comuni nella progettazione del software. La comprensione di questi schemi vi aiuterà a scrivere codice più efficiente e flessibile. Controllo delle versioni : Utilizzate un sistema come Git per monitorare le modifiche, collaborare con i colleghi e tornare facilmente alle iterazioni precedenti della vostra programmazione quando necessario.

: Utilizzate un sistema come Git per monitorare le modifiche, collaborare con i colleghi e tornare facilmente alle iterazioni precedenti della vostra programmazione quando necessario. Testate il codice : Scrivete dei test per convalidare la funzionalità del codice e individuare tempestivamente gli errori. Gli strumenti di test automatizzati possono contribuire a rendere questo processo più efficiente.

: Scrivete dei test per convalidare la funzionalità del codice e individuare tempestivamente gli errori. Gli strumenti di test automatizzati possono contribuire a rendere questo processo più efficiente. Gestire errori ed eccezioni con garbo : Anticipate i potenziali errori nel codice e gestiteli con tecniche appropriate di gestione degli errori, come i blocchi try-catch.

: Anticipate i potenziali errori nel codice e gestiteli con tecniche appropriate di gestione degli errori, come i blocchi try-catch. Dare priorità alla sicurezza : Imparate a conoscere le vulnerabilità di sicurezza più comuni, come l'SQL injection o il cross-site scripting, e implementate misure per proteggere il vostro codice da queste minacce.

: Imparate a conoscere le vulnerabilità di sicurezza più comuni, come l'SQL injection o il cross-site scripting, e implementate misure per proteggere il vostro codice da queste minacce. Apprendimento continuo: La programmazione è un campo in continua evoluzione ed è essenziale continuare a imparare e adattarsi. Rimanete aggiornati sulle nuove tecnologie, sui linguaggi di programmazione e sulle migliori pratiche leggendo articoli, partecipando a workshop e unendovi a comunità online.

Implementando queste best practice di codifica, i programmatori principianti possono costruire una solida base per il futuro successo nel campo dello sviluppo software.

Portare la codifica al livello successivo

Nell'odierno mondo tecnologico in rapida evoluzione, no-code le piattaforme sono emerse come strumenti potenti che possono aiutare gli sviluppatori a semplificare i loro flussi di lavoro e a migliorare la produttività. Comprendere e adottare le soluzioni di no-code può portare le vostre capacità di codifica a un livello superiore.

Che cos'è no-code?

No-code Le piattaforme sono ambienti di sviluppo che consentono agli utenti di creare applicazioni o software senza scrivere codice di programmazione tradizionale. Queste piattaforme offrono interfacce visive, come drag-and-drop e modelli precostituiti, che consentono agli utenti di progettare, costruire e distribuire soluzioni software con un'esperienza di codifica minima o nulla.

Come no-code aiuta gli sviluppatori

Accelerazione dello sviluppo : le piattaforme No-code riducono significativamente il tempo e l'impegno necessari per la creazione di applicazioni, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi su progetti più complessi e innovativi. Automatizzando le attività ripetitive e snellendo i processi di sviluppo, le soluzioni no-code possono aiutarvi a dare vita alle vostre idee più rapidamente.

: le piattaforme riducono significativamente il tempo e l'impegno necessari per la creazione di applicazioni, consentendo agli sviluppatori di concentrarsi su progetti più complessi e innovativi. Automatizzando le attività ripetitive e snellendo i processi di sviluppo, le soluzioni possono aiutarvi a dare vita alle vostre idee più rapidamente. Incoraggiare la collaborazione : le piattaforme No-code favoriscono la collaborazione tra sviluppatori, progettisti e membri del team non tecnici, fornendo un'interfaccia accessibile e facile da usare. Questa collaborazione interfunzionale può portare a soluzioni più complete e solide.

: le piattaforme favoriscono la collaborazione tra sviluppatori, progettisti e membri del team non tecnici, fornendo un'interfaccia accessibile e facile da usare. Questa collaborazione interfunzionale può portare a soluzioni più complete e solide. Riduzione della curva di apprendimento : Gli sviluppatori devono spesso imparare nuovi linguaggi o framework per soddisfare i requisiti di un progetto in continua evoluzione. Le piattaforme No-code semplificano questo processo offrendo un ambiente unificato in grado di soddisfare le varie esigenze di sviluppo senza la necessità di padroneggiare nuovi linguaggi di codifica.

: Gli sviluppatori devono spesso imparare nuovi linguaggi o framework per soddisfare i requisiti di un progetto in continua evoluzione. Le piattaforme semplificano questo processo offrendo un ambiente unificato in grado di soddisfare le varie esigenze di sviluppo senza la necessità di padroneggiare nuovi linguaggi di codifica. Facilitare la scalabilità : le piattaforme No-code sono spesso dotate di strumenti integrati per la gestione e l'ottimizzazione dell'infrastruttura, che consentono agli sviluppatori di scalare le applicazioni senza problemi. Questa caratteristica consente di concentrarsi sul miglioramento delle funzionalità dell'applicazione piuttosto che sulle problematiche dell'infrastruttura.

: le piattaforme sono spesso dotate di strumenti integrati per la gestione e l'ottimizzazione dell'infrastruttura, che consentono agli sviluppatori di scalare le applicazioni senza problemi. Questa caratteristica consente di concentrarsi sul miglioramento delle funzionalità dell'applicazione piuttosto che sulle problematiche dell'infrastruttura. Supporto alla prototipazione rapida : Con le soluzioni no-code , gli sviluppatori possono creare rapidamente prototipi funzionali per convalidare le idee, raccogliere feedback e perfezionare i progetti. La prototipazione rapida può portare a prodotti finali migliori e a un processo di sviluppo più efficiente.

: Con le soluzioni , gli sviluppatori possono creare rapidamente prototipi funzionali per convalidare le idee, raccogliere feedback e perfezionare i progetti. La prototipazione rapida può portare a prodotti finali migliori e a un processo di sviluppo più efficiente. Colmare il gap di talenti: La crescente domanda di sviluppo software spesso supera l'offerta di sviluppatori qualificati. Le piattaforme No-code aiutano a colmare questo divario consentendo ai membri non tecnici del team di contribuire allo sviluppo del software, liberando gli sviluppatori per affrontare compiti più impegnativi.

In qualità di sviluppatori, l'adozione delle piattaforme no-code può offrire nuove opportunità per migliorare le proprie capacità di codifica, snellire il flusso di lavoro e ottimizzare il processo di sviluppo del software. Sfruttando le soluzioni di no-code, potete concentrarvi sull'innovazione e sulla risoluzione dei problemi, rimanendo agili e adattabili in un panorama tecnologico in costante evoluzione.

AppMaster

Per gli sviluppatori professionisti, AppMaster offre l'opportunità unica di non essere solo uno sviluppatore, ma il leader tecnico più efficiente di un intero progetto. Ogni sviluppatore professionista può aumentare significativamente la propria produttività utilizzando AppMaster, ed ecco come. In genere, per sviluppare applicazioni di grandi dimensioni è necessario un intero team: sviluppatori backend, sviluppatori frontend e sviluppatori mobile. Spesso non si tratta nemmeno di scrivere codice difficile. La vera sfida è mantenere costantemente la comunicazione all'interno del team e apportare modifiche al prodotto, perché spesso è necessario apportare modifiche contemporaneamente alle applicazioni backend, web e mobile. Ciò comporta un'enorme corrispondenza, enormi perdite di tempo e la costante riscrittura degli stessi frammenti di codice.

Con AppMaster, una sola persona con un background tecnico e conoscenze da sviluppatore può assemblare il backend, il frontend e le applicazioni mobili utilizzando un'interfaccia drag-and-drop. Ogni volta che si apportano modifiche al backend, ad esempio modificando l'API o la logica del modello di dati, tali modifiche si riflettono automaticamente non solo nel backend, ma anche nelle applicazioni web e mobili. In questo modo, qualsiasi modifica apportata al progetto, indipendentemente dalla parte su cui si sta lavorando (web, mobile o backend), verrà sempre distribuita automaticamente a tutte le parti del progetto. In questo modo si risparmia un'enorme quantità di tempo, si riduce la possibilità di errori e, in generale, si rendono le iterazioni super veloci. È dieci volte più veloce perché non c'è bisogno di riscrivere o coordinare; tutto avviene in modo completamente automatico.

Se volete provarlo, vi offriamo un abbonamento gratuito che potete attivare per sperimentare i vostri concetti, creare MVPper i vostri prodotti e in generale vedere come possiamo aiutarvi a velocizzare e semplificare il vostro lavoro.

Idee sbagliate su AppMaster

Spesso si sente dire dagli sviluppatori che le piattaforme no-code, tra cui AppMaster, sono strumenti molto limitati e non adatti alla creazione di ogni prodotto. Ora, discuterò le cinque maggiori idee sbagliate su AppMaster e su alcune piattaforme no-code.

Primo equivoco: non è possibile costruire un prodotto reale su una piattaforma no-code . Se questo può essere vero per la maggior parte delle piattaforme no-code , con AppMaster la storia è diversa. Sotto il cofano, AppMaster utilizza la generazione di codice reale, che costruisce applicazioni reali basate su blueprint e schemi, generando codice sorgente. AppMaster genera, compila, testa e distribuisce applicazioni reali compilate con linguaggi di programmazione moderni.

. Se questo può essere vero per la maggior parte delle piattaforme , con la storia è diversa. Sotto il cofano, utilizza la generazione di codice reale, che costruisce applicazioni reali basate su blueprint e schemi, generando codice sorgente. genera, compila, testa e distribuisce applicazioni reali compilate con linguaggi di programmazione moderni. Seconda idea sbagliata: le piattaforme no-code hanno una personalizzazione limitata. All'interno di AppMaster abbiamo cercato di superare questa limitazione utilizzando il nostro meccanismo universale di processi aziendali per la creazione della logica aziendale. Abbiamo preso un linguaggio di programmazione astratto e lo abbiamo mappato in blocchi. Il blocco logico, che può essere posizionato sulla tela e collegato, assomiglia alla programmazione visiva. Con molti blocchi e la mappatura con i comandi di un linguaggio di programmazione reale, è possibile creare quasi ogni logica, proprio come se si usasse un linguaggio di programmazione, ma senza scrivere alcun testo o senza dover conoscere un linguaggio di programmazione.

hanno una personalizzazione limitata. All'interno di abbiamo cercato di superare questa limitazione utilizzando il nostro meccanismo universale di processi aziendali per la creazione della logica aziendale. Abbiamo preso un linguaggio di programmazione astratto e lo abbiamo mappato in blocchi. Il blocco logico, che può essere posizionato sulla tela e collegato, assomiglia alla programmazione visiva. Con molti blocchi e la mappatura con i comandi di un linguaggio di programmazione reale, è possibile creare quasi ogni logica, proprio come se si usasse un linguaggio di programmazione, ma senza scrivere alcun testo o senza dover conoscere un linguaggio di programmazione. Terzo equivoco: costruire una soluzione ben scalabile su una piattaforma no-code è impossibile. Quando abbiamo creato AppMaster , abbiamo pensato inizialmente alla sicurezza e alla scalabilità. Ecco perché AppMaster consente la creazione di microservizi per il backend, il che significa che è possibile creare più applicazioni di backend all'interno di un progetto. Ciascuna applicazione di backend è completamente priva di stato, quindi può essere inserita in Kubernetes Docker Swarm , o qualsiasi altro sistema di clustering, e crescerà alla velocità necessaria.

è impossibile. Quando abbiamo creato , abbiamo pensato inizialmente alla sicurezza e alla scalabilità. Ecco perché consente la creazione di microservizi per il backend, il che significa che è possibile creare più applicazioni di backend all'interno di un progetto. Ciascuna applicazione di backend è completamente priva di stato, quindi può essere inserita in , o qualsiasi altro sistema di clustering, e crescerà alla velocità necessaria. La quarta idea sbagliata diffusa è che il costo del supporto di una soluzione no-code sia più alto o più costoso di una soluzione classica sviluppata con codice e approcci convenzionali. In realtà, questo non è vero. Grazie all'approccio di AppMaster e ai nostri blueprint e alla nostra logica, qualsiasi cambiamento è molto più economico e veloce da implementare perché non è necessario riscrivere o modificare il codice. Inoltre, supponiamo che si torni alla nostra piattaforma dopo sei mesi o un anno e si voglia rilasciare una nuova versione della propria applicazione. In questo caso, anche se i vostri requisiti non sono cambiati e avete un'app funzionante che non necessita di modifiche, potete comunque generare la vostra app. Verrà generata con una nuova versione del linguaggio di programmazione, nuovi algoritmi che miglioriamo quotidianamente e nuove versioni di tutti i moduli, compreso OpenSSL , soprattutto se sono state trovate vulnerabilità nelle versioni precedenti. In questo modo, qualsiasi modifica o iterazione è molto più economica che con gli sviluppatori.

sia più alto o più costoso di una soluzione classica sviluppata con codice e approcci convenzionali. In realtà, questo non è vero. Grazie all'approccio di AppMaster e ai nostri blueprint e alla nostra logica, qualsiasi cambiamento è molto più economico e veloce da implementare perché non è necessario riscrivere o modificare il codice. Inoltre, supponiamo che si torni alla nostra piattaforma dopo sei mesi o un anno e si voglia rilasciare una nuova versione della propria applicazione. In questo caso, anche se i vostri requisiti non sono cambiati e avete un'app funzionante che non necessita di modifiche, potete comunque generare la vostra app. Verrà generata con una nuova versione del linguaggio di programmazione, nuovi algoritmi che miglioriamo quotidianamente e nuove versioni di tutti i moduli, compreso , soprattutto se sono state trovate vulnerabilità nelle versioni precedenti. In questo modo, qualsiasi modifica o iterazione è molto più economica che con gli sviluppatori. L'ultima, quinta idea sbagliata è che sarete sempre legati alla piattaforma. Mentre questo è vero per la maggior parte dei servizi SaaS, dove il cliente è solitamente legato alla soluzione SaaS e non può fare nulla per cambiare, con AppMaster è sufficiente avere un abbonamento aziendale. Con un abbonamento aziendale, è possibile scaricare tutti i codici sorgente generati dalla piattaforma AppMaster e abbandonarla definitivamente senza perdere nulla. Avrete ancora la documentazione esportata dalla piattaforma AppMaster , i codici sorgenti e i file binari delle applicazioni, e potrete continuare a sviluppare in modo indipendente senza la piattaforma. In altre parole, offriamo la possibilità di abbandonare semplicemente la nostra piattaforma e tutto andrà bene.

In conclusione, lo sviluppo di soluzioni sulla piattaforma AppMaster è molto più facile, leggero, veloce e sicuro rispetto all'utilizzo di sviluppatori a pagamento.

Domande frequenti

Cosa sono le best practice di codifica?

Le best practice di codifica sono un insieme di linee guida, raccomandazioni e convenzioni generali che mirano a migliorare la qualità, la manutenibilità e la leggibilità del codice. Queste pratiche aiutano gli sviluppatori a creare codice efficiente, pulito e facile da capire sia per lo sviluppatore stesso che per altri che potrebbero lavorarci in futuro.

Perché le best practice di codifica sono importanti?

Le best practice di codifica sono fondamentali per diversi motivi:

Migliorano la leggibilità e la manutenibilità del codice, rendendo più facile per gli sviluppatori capire e lavorare con la base di codice. Riducono la probabilità di introdurre bug ed errori, risparmiando tempo e fatica nel debugging. Promuovono la coerenza all'interno di una base di codice, facilitando la collaborazione di più sviluppatori su un progetto. Facilitano la revisione del codice e il trasferimento di conoscenze tra i membri del team.

Quali sono le migliori pratiche di codifica più comuni?

Alcune comuni best practice di codifica includono:

Scrivere codice pulito e ben organizzato, con indentazione e spaziatura adeguate. Utilizzare nomi di variabili e funzioni significativi e descrittivi. Commentare e documentare il codice per spiegarne lo scopo e la funzionalità. Mantenere le funzioni brevi e focalizzate su un singolo compito. Rifattorizzare e riutilizzare il codice per ridurre al minimo la ridondanza. Seguire le convenzioni e le guide di stile specifiche del linguaggio. Testare accuratamente il codice e scrivere test automatici quando possibile.

Quali sono i vantaggi di seguire una guida di stile?

Una guida di stile è un insieme di convenzioni e standard di codifica che gli sviluppatori seguono quando scrivono il codice. Aderire a una guida di stile comporta diversi vantaggi:

Migliora la leggibilità e la coerenza del codice, facilitando la navigazione e la comprensione del codice da parte degli sviluppatori. Semplifica la collaborazione stabilendo un insieme comune di convenzioni che tutti i membri del team possono seguire. Può aiutare a prevenire errori e bug facendo rispettare le best practice. Semplifica il processo di revisione del codice, in quanto gli sviluppatori possono concentrarsi sugli aspetti più critici del codice piuttosto che discutere sulle preferenze di stile.

Come posso assicurarmi che il mio codice sia manutenibile?

Per garantire la manutenibilità del codice

Scrivere codice modulare con una chiara separazione delle preoccupazioni. Usare nomi di variabili e funzioni autoesplicativi. Documentare il codice con commenti e fornire descrizioni adeguate delle funzioni. Mantenere le funzioni piccole e focalizzate su un singolo compito. Utilizzare sistemi di controllo delle versioni per tenere traccia delle modifiche e facilitare la collaborazione. Rifattorizzate regolarmente il codice per eliminare la ridondanza e migliorare l'efficienza. Scrivere test per convalidare le funzionalità e individuare gli errori nelle prime fasi del processo di sviluppo.

Che cos'è il principio DRY?

Il principio DRY (Don't Repeat Yourself) è una best practice di codifica che sottolinea l'importanza di ridurre al minimo la ridondanza del codice. Evitando la duplicazione del codice, gli sviluppatori possono ridurre il rischio di errori, migliorare la manutenibilità e rendere più facile l'aggiornamento o la modifica del codice in futuro.

Qual è la differenza tra una revisione del codice e un walkthrough del codice?

Una revisione del codice prevede che uno o più colleghi esaminino il codice di uno sviluppatore per identificare potenziali problemi, suggerire miglioramenti e garantire che il codice sia conforme alle best practice e ai requisiti del progetto. Le revisioni del codice possono essere eseguite in modo asincrono o sincrono, utilizzando strumenti come le richieste di pull nei sistemi di controllo delle versioni.

D'altro canto, il code walkthrough è un processo più interattivo e collaborativo in cui uno sviluppatore presenta il proprio codice a un gruppo di colleghi, spiegandone la funzionalità, le scelte progettuali e le eventuali aree di criticità. Il gruppo discute poi il codice e fornisce un feedback, con l'obiettivo di identificare potenziali problemi e condividere le conoscenze.

Come posso migliorare le mie capacità di codifica e aderire alle best practice?

Per migliorare le competenze di codifica e seguire le best practice: