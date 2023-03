Unser Ziel ist es, Entwicklern das Wissen und die Werkzeuge an die Hand zu geben, die sie für die Erstellung qualitativ hochwertiger und wartbarer Software benötigen. In der sich schnell entwickelnden Welt der Technologie ist es unerlässlich, auf dem Laufenden zu bleiben und sich an bewährte Verfahren zu halten, um Entwicklungsprozesse zu rationalisieren, Fehler zu minimieren und eine effektive Zusammenarbeit zu fördern.

Dieser umfassende Leitfaden behandelt wichtige Prinzipien wie das Schreiben von sauberem und modularem Code, die Nutzung von Entwurfsmustern und die Implementierung von Versionskontrolle. Darüber hinaus werden unverzichtbare Themen wie Code-Optimierung, Debugging-Techniken und sichere Kodierungspraktiken behandelt. Dieser Artikel richtet sich sowohl an Anfänger als auch an erfahrene Entwickler und soll Ihnen helfen, Ihre Fähigkeiten zu verfeinern und zur Entwicklung robuster, effizienter und skalierbarer Softwarelösungen beizutragen.

Bewährte Programmierpraktiken für Programmieranfänger

Wenn Sie als Programmieranfänger von Anfang an die besten Programmierpraktiken befolgen, legen Sie den Grundstein für einen effektiven und effizienten Entwickler. Hier sind einige wichtige Best Practices, die Sie im Auge behalten sollten:

Schreiben Sie lesbaren und wartbaren Code : Legen Sie Wert auf Klarheit und Einfachheit in Ihrem Code. Verwenden Sie aussagekräftige Variablen- und Funktionsnamen, eine einheitliche Einrückung und fügen Sie Kommentare ein, um komplexe Abschnitte zu erklären.

: Legen Sie Wert auf Klarheit und Einfachheit in Ihrem Code. Verwenden Sie aussagekräftige Variablen- und Funktionsnamen, eine einheitliche Einrückung und fügen Sie Kommentare ein, um komplexe Abschnitte zu erklären. Halten Sie es DRY (Wiederholen Sie sich nicht) : Vermeiden Sie die Duplizierung von Code, indem Sie wiederverwendbare Funktionen oder Module erstellen. Dadurch wird Ihr Code besser wartbar und die Fehlerwahrscheinlichkeit sinkt.

: Vermeiden Sie die Duplizierung von Code, indem Sie wiederverwendbare Funktionen oder Module erstellen. Dadurch wird Ihr Code besser wartbar und die Fehlerwahrscheinlichkeit sinkt. Zerlegen Sie Probleme in kleinere Aufgaben : Zerlegen Sie komplexe Probleme in kleinere, überschaubare Aufgaben. Dieser Ansatz erleichtert das Verständnis, die Fehlersuche und die Wartung Ihres Codes.

: Zerlegen Sie komplexe Probleme in kleinere, überschaubare Aufgaben. Dieser Ansatz erleichtert das Verständnis, die Fehlersuche und die Wartung Ihres Codes. Befolgen Sie sprachspezifische Konventionen : Jede Programmiersprache hat ihre eigenen Stilrichtlinien und Konventionen. Machen Sie sich mit diesen vertraut, um sicherzustellen, dass Ihr Code konsistent ist und sich an bewährte Verfahren hält.

: Jede Programmiersprache hat ihre eigenen Stilrichtlinien und Konventionen. Machen Sie sich mit diesen vertraut, um sicherzustellen, dass Ihr Code konsistent ist und sich an bewährte Verfahren hält. Lernen Sie Entwurfsmuster und wenden Sie sie an : Entwurfsmuster sind bewährte Lösungen für häufige Probleme beim Softwareentwurf. Wenn Sie diese Muster verstehen, können Sie effizienteren und flexibleren Code schreiben.

: Entwurfsmuster sind bewährte Lösungen für häufige Probleme beim Softwareentwurf. Wenn Sie diese Muster verstehen, können Sie effizienteren und flexibleren Code schreiben. Versionskontrolle : Verwenden Sie ein System wie Git, um Änderungen zu überwachen, mit Kollegen zusammenzuarbeiten und bei Bedarf mühelos zu früheren Iterationen Ihrer Programmierung zurückzukehren.

: Verwenden Sie ein System wie Git, um Änderungen zu überwachen, mit Kollegen zusammenzuarbeiten und bei Bedarf mühelos zu früheren Iterationen Ihrer Programmierung zurückzukehren. Testen Sie Ihren Code : Schreiben Sie Tests, um die Funktionalität Ihres Codes zu überprüfen und Fehler frühzeitig zu erkennen. Automatisierte Testwerkzeuge können diesen Prozess effizienter gestalten.

: Schreiben Sie Tests, um die Funktionalität Ihres Codes zu überprüfen und Fehler frühzeitig zu erkennen. Automatisierte Testwerkzeuge können diesen Prozess effizienter gestalten. Behandeln Sie Fehler und Ausnahmen elegant : Antizipieren Sie potenzielle Fehler in Ihrem Code und behandeln Sie sie mit geeigneten Fehlerbehandlungstechniken, wie z. B. try-catch-Blöcken.

: Antizipieren Sie potenzielle Fehler in Ihrem Code und behandeln Sie sie mit geeigneten Fehlerbehandlungstechniken, wie z. B. try-catch-Blöcken. Priorisieren Sie die Sicherheit : Informieren Sie sich über häufige Sicherheitslücken wie SQL-Injection oder Cross-Site-Scripting und implementieren Sie Maßnahmen zum Schutz Ihres Codes vor diesen Bedrohungen.

: Informieren Sie sich über häufige Sicherheitslücken wie SQL-Injection oder Cross-Site-Scripting und implementieren Sie Maßnahmen zum Schutz Ihres Codes vor diesen Bedrohungen. Kontinuierliches Lernen: Die Programmierung ist ein Bereich, der sich ständig weiterentwickelt, und es ist wichtig, dass Sie ständig lernen und sich anpassen. Halten Sie sich über neue Technologien, Programmiersprachen und bewährte Verfahren auf dem Laufenden, indem Sie Artikel lesen, an Workshops teilnehmen und Online-Communities beitreten.

Durch die Umsetzung dieser bewährten Verfahren können Programmieranfänger eine solide Grundlage für ihren zukünftigen Erfolg im Bereich der Softwareentwicklung schaffen.

Bringen Sie Ihr Programmieren auf die nächste Stufe

In der heutigen schnelllebigen Welt der Technologie no-code haben sich Plattformen als leistungsstarke Werkzeuge herauskristallisiert, die Entwicklern helfen können, ihre Arbeitsabläufe zu rationalisieren und die Produktivität zu steigern. Wenn Sie die Lösungen von no-code verstehen und sich zu eigen machen, können Sie Ihre Programmierfähigkeiten auf die nächste Stufe heben.

Was ist no-code?

No-code Plattformen sind Entwicklungsumgebungen, die es den Benutzern ermöglichen, Anwendungen oder Software zu erstellen, ohne traditionellen Programmiercode zu schreiben. Diese Plattformen bieten visuelle Schnittstellen, wie drag-and-drop Builder und vorgefertigte Vorlagen, die es den Benutzern ermöglichen, Softwarelösungen zu entwerfen, zu erstellen und einzusetzen, ohne dass sie über Programmierkenntnisse verfügen müssen.

Wie no-code Entwicklern hilft

Beschleunigung der Entwicklung : Die Plattformen von No-code reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung von Anwendungen erheblich und ermöglichen es Entwicklern, sich auf komplexere und innovativere Projekte zu konzentrieren. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Rationalisierung von Entwicklungsprozessen können die Lösungen von no-code Ihnen helfen, Ihre Ideen schneller zum Leben zu erwecken.

: Die Plattformen von reduzieren den Zeit- und Arbeitsaufwand für die Erstellung von Anwendungen erheblich und ermöglichen es Entwicklern, sich auf komplexere und innovativere Projekte zu konzentrieren. Durch die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben und die Rationalisierung von Entwicklungsprozessen können die Lösungen von Ihnen helfen, Ihre Ideen schneller zum Leben zu erwecken. Förderung der Zusammenarbeit : No-code Plattformen fördern die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Designern und nicht-technischen Teammitgliedern, indem sie eine zugängliche, einfach zu bedienende Schnittstelle bereitstellen. Diese funktionsübergreifende Zusammenarbeit kann zu umfassenderen und robusteren Lösungen führen.

: Plattformen fördern die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern, Designern und nicht-technischen Teammitgliedern, indem sie eine zugängliche, einfach zu bedienende Schnittstelle bereitstellen. Diese funktionsübergreifende Zusammenarbeit kann zu umfassenderen und robusteren Lösungen führen. Verringerung der Lernkurve : Entwickler müssen oft neue Sprachen oder Frameworks erlernen, um den sich ändernden Projektanforderungen gerecht zu werden. No-code Plattformen vereinfachen diesen Prozess, indem sie eine einheitliche Umgebung bieten, die den verschiedenen Entwicklungsanforderungen gerecht wird, ohne dass neue Programmiersprachen erlernt werden müssen.

: Entwickler müssen oft neue Sprachen oder Frameworks erlernen, um den sich ändernden Projektanforderungen gerecht zu werden. Plattformen vereinfachen diesen Prozess, indem sie eine einheitliche Umgebung bieten, die den verschiedenen Entwicklungsanforderungen gerecht wird, ohne dass neue Programmiersprachen erlernt werden müssen. Erleichterung der Skalierbarkeit : Die Plattformen von No-code verfügen häufig über integrierte Tools zur Verwaltung und Optimierung der Infrastruktur, die es den Entwicklern ermöglichen, Anwendungen nahtlos zu skalieren. Dank dieser Funktion können Sie sich auf die Verbesserung der Anwendungsfunktionalität konzentrieren, anstatt sich um die Infrastruktur zu kümmern.

: Die Plattformen von verfügen häufig über integrierte Tools zur Verwaltung und Optimierung der Infrastruktur, die es den Entwicklern ermöglichen, Anwendungen nahtlos zu skalieren. Dank dieser Funktion können Sie sich auf die Verbesserung der Anwendungsfunktionalität konzentrieren, anstatt sich um die Infrastruktur zu kümmern. Unterstützung von Rapid Prototyping : Mit Lösungen von no-code können Entwickler schnell funktionale Prototypen erstellen, um Ideen zu validieren, Feedback einzuholen und ihre Entwürfe zu verfeinern. Rapid Prototyping kann zu besseren Endprodukten und einem effizienteren Entwicklungsprozess führen.

: Mit Lösungen von können Entwickler schnell funktionale Prototypen erstellen, um Ideen zu validieren, Feedback einzuholen und ihre Entwürfe zu verfeinern. Rapid Prototyping kann zu besseren Endprodukten und einem effizienteren Entwicklungsprozess führen. Überbrücken Sie die Talentlücke: Die steigende Nachfrage nach Softwareentwicklung übersteigt oft das verfügbare Angebot an qualifizierten Entwicklern. No-code Plattformen helfen dabei, diese Lücke zu schließen, indem sie es nicht-technischen Teammitgliedern ermöglichen, zur Softwareentwicklung beizutragen, so dass die Entwickler mehr Zeit für anspruchsvollere Aufgaben haben.

Als Entwickler können Sie durch die Nutzung von no-code Plattformen Ihre Programmierkenntnisse verbessern, Ihren Arbeitsablauf rationalisieren und Ihren Softwareentwicklungsprozess optimieren. Durch die Nutzung der Lösungen von no-code können Sie sich auf Innovation und Problemlösung konzentrieren und gleichzeitig in einer sich ständig weiterentwickelnden technischen Landschaft flexibel und anpassungsfähig bleiben.

AppMaster

Für professionelle Entwickler, AppMaster bietet eine einzigartige Gelegenheit , mehr als nur ein Entwickler zu sein, sondern der effizienteste technische Leiter für ein ganzes Projekt. Jeder professionelle Entwickler kann seine Produktivität durch den Einsatz von AppMaster erheblich steigern. In der Regel wird für die Entwicklung großer Anwendungen ein ganzes Team benötigt: Backend-Entwickler, Frontend-Entwickler und Entwickler für mobile Geräte. Oft geht es dabei nicht einmal um das Schreiben von schwierigem Code. Die eigentliche Herausforderung besteht darin, die Kommunikation innerhalb des Teams aufrechtzuerhalten und Änderungen am Produkt vorzunehmen, denn oft müssen Änderungen gleichzeitig an Backend-, Web- und mobilen Anwendungen vorgenommen werden. Dies führt zu massivem Schriftverkehr, enormen Zeitverlusten und ständigem Neuschreiben der gleichen Codeschnipsel.

Mit AppMaster kann eine einzige Person mit technischem Hintergrund und Entwicklerwissen das Backend, das Frontend und die mobilen Anwendungen über eine drag-and-drop Schnittstelle zusammenstellen. Jedes Mal, wenn Sie Änderungen am Backend vornehmen, wie z. B. die Änderung der API oder einer Datenmodelllogik, werden diese Änderungen automatisch nicht nur in Ihrem Backend, sondern auch in Ihren Web- und mobilen Anwendungen berücksichtigt. Auf diese Weise werden alle Änderungen an Ihrem Projekt, unabhängig davon, an welchem Teil Sie gerade arbeiten - Web, Mobile oder Backend - immer automatisch an alle Projektteile verteilt. Das spart enorm viel Zeit, reduziert die Fehleranfälligkeit und macht Iterationen insgesamt sehr schnell. Es ist zehnmal schneller, weil man nichts mehr umschreiben oder koordinieren muss; alles wird vollautomatisch erledigt.

Wenn Sie es ausprobieren möchten, bieten wir ein kostenloses Abonnement an, das Sie aktivieren können, um mit Ihren eigenen Konzepten zu experimentieren, MVPsfür Ihre Produkte zu erstellen und ganz allgemein zu sehen, wie wir Ihnen helfen können, Ihre Arbeit zu beschleunigen und zu vereinfachen.

Missverständnisse über AppMaster

Oft hört man von Entwicklern, dass no-code Plattformen, einschließlich AppMaster, sehr begrenzte Tools sind und sich nicht für die Erstellung jedes Produkts eignen. Im Folgenden möchte ich die fünf größten Missverständnisse über AppMaster und einige no-code Plattformen erörtern.

Erstes Missverständnis: Man kann kein echtes Produkt auf einer no-code Plattform erstellen. Das mag zwar für die meisten no-code Plattformen zutreffen, aber bei AppMaster sieht es anders aus. Unter der Haube verwendet AppMaster eine echte Codegenerierung, die tatsächliche Anwendungen auf der Grundlage von Blaupausen und Schemata erstellt und Quellcode generiert. AppMaster generiert, kompiliert, testet und stellt echte Anwendungen bereit, die mit modernen Programmiersprachen kompiliert wurden.

Plattform erstellen. Das mag zwar für die meisten Plattformen zutreffen, aber bei sieht es anders aus. Unter der Haube verwendet eine echte Codegenerierung, die tatsächliche Anwendungen auf der Grundlage von Blaupausen und Schemata erstellt und Quellcode generiert. generiert, kompiliert, testet und stellt echte Anwendungen bereit, die mit modernen Programmiersprachen kompiliert wurden. Zweiter Irrtum: Die Plattformen von no-code sind nur begrenzt anpassbar. Innerhalb von AppMaster haben wir versucht, diese Einschränkung zu überwinden, indem wir unseren universellen Geschäftsprozessmechanismus für die Erstellung von Geschäftslogik verwendet haben. Wir haben eine abstrakte Programmiersprache genommen und sie auf Blöcke abgebildet. Der Logikblock, den Sie auf der Leinwand platzieren und verbinden können, ähnelt der visuellen Programmierung. Mit vielen Blöcken und der Abbildung auf echte Programmiersprachenbefehle können Sie fast jede Logik erstellen, genau wie in einer Programmiersprache, aber ohne Text zu schreiben oder eine Programmiersprache zu beherrschen.

sind nur begrenzt anpassbar. Innerhalb von haben wir versucht, diese Einschränkung zu überwinden, indem wir unseren universellen Geschäftsprozessmechanismus für die Erstellung von Geschäftslogik verwendet haben. Wir haben eine abstrakte Programmiersprache genommen und sie auf Blöcke abgebildet. Der Logikblock, den Sie auf der Leinwand platzieren und verbinden können, ähnelt der visuellen Programmierung. Mit vielen Blöcken und der Abbildung auf echte Programmiersprachenbefehle können Sie fast jede Logik erstellen, genau wie in einer Programmiersprache, aber ohne Text zu schreiben oder eine Programmiersprache zu beherrschen. Dritter Irrtum: Der Aufbau einer gut skalierbaren Lösung auf einer no-code Plattform ist unmöglich. Als wir AppMaster entwickelt haben, haben wir zunächst an Sicherheit und Skalierbarkeit gedacht. Aus diesem Grund ermöglicht AppMaster die Erstellung von Microservices für das Backend, was bedeutet, dass Sie mehrere Backend-Anwendungen innerhalb eines Projekts erstellen können. Jede Backend-Anwendung ist vollständig zustandslos, so dass sie in einem Cluster platziert werden kann. Kubernetes Docker Swarm oder einem beliebigen Clustering-System platziert werden und so schnell wie nötig wachsen.

Plattform ist unmöglich. Als wir entwickelt haben, haben wir zunächst an Sicherheit und Skalierbarkeit gedacht. Aus diesem Grund ermöglicht die Erstellung von Microservices für das Backend, was bedeutet, dass Sie mehrere Backend-Anwendungen innerhalb eines Projekts erstellen können. Jede Backend-Anwendung ist vollständig zustandslos, so dass sie in einem Cluster platziert werden kann. oder einem beliebigen Clustering-System platziert werden und so schnell wie nötig wachsen. Der vierte weit verbreitete Irrglaube ist, dass die Kosten für den Support einer no-code Lösung höher oder teurer sind als bei einer klassischen Lösung, die mit Code und konventionellen Ansätzen entwickelt wurde. In Wirklichkeit ist dies nicht der Fall. Dank des Ansatzes von AppMaster und unserer Blaupausen und Logik ist jede Änderung viel billiger und schneller zu implementieren, da kein Code neu geschrieben oder verändert werden muss. Angenommen, Sie kehren nach sechs Monaten oder einem Jahr zu unserer Plattform zurück und möchten eine neue Version Ihrer App veröffentlichen. Auch wenn sich Ihre Anforderungen nicht geändert haben und Sie eine funktionierende App haben, die keine Änderungen benötigt, können Sie Ihre App trotzdem generieren. Sie wird mit einer neuen Version der Programmiersprache, neuen Algorithmen, die wir täglich verbessern, und neuen Versionen aller Module, einschließlich OpenSSL , erstellt, insbesondere wenn in früheren Versionen Schwachstellen gefunden wurden. Daher sind Änderungen oder Iterationen viel billiger als bei Entwicklern.

Lösung höher oder teurer sind als bei einer klassischen Lösung, die mit Code und konventionellen Ansätzen entwickelt wurde. In Wirklichkeit ist dies nicht der Fall. Dank des Ansatzes von AppMaster und unserer Blaupausen und Logik ist jede Änderung viel billiger und schneller zu implementieren, da kein Code neu geschrieben oder verändert werden muss. Angenommen, Sie kehren nach sechs Monaten oder einem Jahr zu unserer Plattform zurück und möchten eine neue Version Ihrer App veröffentlichen. Auch wenn sich Ihre Anforderungen nicht geändert haben und Sie eine funktionierende App haben, die keine Änderungen benötigt, können Sie Ihre App trotzdem generieren. Sie wird mit einer neuen Version der Programmiersprache, neuen Algorithmen, die wir täglich verbessern, und neuen Versionen aller Module, einschließlich , erstellt, insbesondere wenn in früheren Versionen Schwachstellen gefunden wurden. Daher sind Änderungen oder Iterationen viel billiger als bei Entwicklern. Das letzte, fünfte Missverständnis ist, dass Sie immer an die Plattform gebunden sind. Während dies bei den meisten SaaS-Diensten der Fall ist, bei denen der Kunde in der Regel an die SaaS-Lösung gebunden ist und nichts dagegen tun oder wechseln kann, müssen Sie bei AppMaster nur ein Unternehmensabonnement abschließen. Mit einem Unternehmensabonnement können Sie alle von der Plattform AppMaster generierten Quellcodes herunterladen und sie dauerhaft aufgeben, ohne etwas zu verlieren. Sie verfügen weiterhin über Ihre von der Plattform AppMaster exportierte Dokumentation, die Quellcodes und die binären Anwendungsdateien und können die Entwicklung unabhängig von der Plattform fortsetzen. Mit anderen Worten, wir bieten die Möglichkeit, unsere Plattform einfach zu verlassen, und alles wird gut.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung von Lösungen auf der Plattform AppMaster viel einfacher, leichter, schneller und sicherer ist, als wenn Sie angestellte Entwickler einsetzen.

Häufig gestellte Fragen

Was sind Best Practices in der Programmierung?

Best Practices sind eine Reihe von allgemeinen Richtlinien, Empfehlungen und Konventionen, die darauf abzielen, die Qualität, Wartbarkeit und Lesbarkeit von Code zu verbessern. Diese Praktiken helfen Entwicklern, Code zu erstellen, der effizient, sauber und leicht verständlich ist, sowohl für den Entwickler als auch für andere, die in Zukunft damit arbeiten werden.

Warum sind Best Practices für die Programmierung wichtig?

Best Practices für die Programmierung sind aus mehreren Gründen wichtig:

Sie verbessern die Lesbarkeit und Wartbarkeit des Codes und erleichtern den Entwicklern das Verständnis und die Arbeit an der Codebasis. Sie verringern die Wahrscheinlichkeit der Einführung von Bugs und Fehlern, was Zeit und Aufwand bei der Fehlersuche sparen kann. Sie fördern die Konsistenz innerhalb einer Codebasis und erleichtern so die Zusammenarbeit mehrerer Entwickler an einem Projekt. Sie erleichtern die Überprüfung des Codes und den Wissenstransfer zwischen den Teammitgliedern.

Was sind einige gängige Best Practices für die Programmierung?

Zu den gängigen Best Practices für die Programmierung gehören:

Das Schreiben von sauberem, gut organisiertem Code mit korrekter Einrückung und Abständen. Verwendung aussagekräftiger und beschreibender Variablen- und Funktionsnamen. Kommentieren und Dokumentieren des Codes, um seinen Zweck und seine Funktionalität zu erklären. Halten Sie Funktionen kurz und konzentrieren Sie sich auf eine einzige Aufgabe. Refactoring und Wiederverwendung von Code, um Redundanz zu minimieren. Befolgung sprachspezifischer Konventionen und Stilrichtlinien. Gründliches Testen des Codes und Schreiben automatisierter Tests, wenn möglich.

Welche Vorteile hat die Befolgung eines Styleguides?

Ein Styleguide ist eine Reihe von Programmierkonventionen und -standards, die Entwickler beim Schreiben von Code befolgen. Die Befolgung eines Styleguides hat mehrere Vorteile:

Er verbessert die Lesbarkeit und Konsistenz des Codes und erleichtert den Entwicklern das Navigieren und Verstehen der Codebasis. Es vereinfacht die Zusammenarbeit, indem es eine Reihe gemeinsamer Konventionen festlegt, an die sich alle Teammitglieder halten können. Es kann helfen, Fehler und Bugs zu vermeiden, indem bewährte Verfahren durchgesetzt werden. Der Code-Review-Prozess wird gestrafft, da sich die Entwickler auf kritischere Aspekte des Codes konzentrieren können, anstatt über Stilvorlieben zu diskutieren.

Wie kann ich sicherstellen, dass mein Code wartbar ist?

Um sicherzustellen, dass Ihr Code wartbar ist:

Schreiben Sie modularen Code mit einer klaren Trennung der Belange. Verwenden Sie selbsterklärende Variablen- und Funktionsnamen. Dokumentieren Sie Ihren Code mit Kommentaren und liefern Sie angemessene Funktionsbeschreibungen. Halten Sie Funktionen klein und konzentrieren Sie sich auf eine einzige Aufgabe. Verwenden Sie Versionskontrollsysteme, um Änderungen zu verfolgen und die Zusammenarbeit zu erleichtern. Refaktorieren Sie den Code regelmäßig, um Redundanzen zu beseitigen und die Effizienz zu verbessern. Schreiben Sie Tests, um die Funktionalität zu überprüfen und Fehler frühzeitig im Entwicklungsprozess zu erkennen.

Was ist das DRY-Prinzip?

Das DRY-Prinzip (Don't Repeat Yourself) ist eine bewährte Kodierungspraxis, die die Bedeutung der Minimierung von Code-Redundanz hervorhebt. Durch die Vermeidung von doppeltem Code können Entwickler das Risiko von Fehlern verringern, die Wartbarkeit verbessern und die Aktualisierung oder Änderung des Codes in der Zukunft erleichtern.

Was ist der Unterschied zwischen einem Code-Review und einem Code-Walkthrough?

Bei einem Code-Review untersuchen ein oder mehrere Kollegen den Code eines Entwicklers, um potenzielle Probleme zu identifizieren, Verbesserungen vorzuschlagen und sicherzustellen, dass der Code den Best Practices und Projektanforderungen entspricht. Code-Reviews können entweder asynchron oder synchron mit Hilfe von Tools wie Pull-Requests in Versionskontrollsystemen durchgeführt werden.

Ein Code Walkthrough hingegen ist ein interaktiverer und gemeinschaftlicherer Prozess, bei dem ein Entwickler seinen Code einer Gruppe von Kollegen vorstellt und die Funktionalität, die Designentscheidungen und alle Problembereiche erläutert. Die Gruppe diskutiert dann den Code und gibt Feedback, um mögliche Probleme zu identifizieren und Wissen zu teilen.

Wie kann ich meine Programmierkenntnisse verbessern und mich an bewährte Verfahren halten?

Verbessern Sie Ihre Programmierkenntnisse und halten Sie sich an bewährte Praktiken: