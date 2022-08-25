أصبحت مواقع الويب وتطبيقات الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة جزءًا أساسيًا من غالبية الشركات والوكالات في هذا العصر الرقمي. يتقدم عالم التنمية أيضًا بسرعة لمواكبة هذه المتطلبات وتلبية متطلبات العملاء.

تؤثر كفاءة وموثوقية إجراءات تطوير الكود على كل من الشركات الكبيرة والشركات الصغيرة. كان أحد التغييرات الكبيرة في السنوات القليلة الماضية هو أن إنشاء تطبيق ويب أو تطبيق جوال لم يعد مرتبطًا فقط بمهارات التطوير والبرمجة التقليدية.

وبدلاً من ذلك ، فإن ظهور الأنظمة الأساسية بدون رمز يسمح للأفراد والشركات بالوفاء بمتطلباتهم دون الحاجة إلى مهارات أو خبرة في التطوير المهني. لم يسمح أي نهج لتطوير الترميز للكثير من الأشخاص بتحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة في شكل شركات ناشئة بدون كود. هناك قائمة طويلة من الشركات الناشئة التي لا تحتوي على كود والتي تم إطلاقها في السنوات القليلة الماضية. قبل استكشاف بعض الأنظمة الأساسية الأكثر فاعلية بدون تعليمات برمجية ، دعنا نناقش أساسيات نهج تطوير الكود.

ما هي الشركات الناشئة التي لا تحتوي على كود؟

يُطلق على المنتجات أو الشركات الناشئة التي تم تطويرها باستخدام أنظمة أساسية بدون تعليمات برمجية اسم بدء التشغيل بدون رمز. تسمى هذه الشركات الناشئة بدون رمز لأنها تم تطويرها دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية يدويًا. تتمثل الفوائد الأكثر شيوعًا للشركات الناشئة التي لا تعتمد على رمز في زيادة سرعة الوصول إلى السوق وانخفاض تكاليف التطوير. يمكن أن تتمتع الشركة التي تم إنشاؤها باستخدام نهج عدم وجود رمز بالعديد من المزايا المختلفة على أساس النظام الأساسي الذي تستخدمه لإنشاء تطبيق ويب أو تطبيق جوال. من المهم ملاحظة أن منصات التطوير التي لا تحتوي على كود ليست مخصصة فقط لمؤسسي الأعمال غير الفنيين. بدلاً من ذلك ، يمكن للأشخاص الذين لديهم خلفية في مجال تكنولوجيا المعلومات ومعرفة تقنية أيضًا استخدام هذا النهج لإطلاق شركة ناشئة بسرعة وكفاءة.

أفضل 9 شركات ناشئة فعالة بدون تعليمات برمجية

ظهرت العديد من الشركات الناشئة المختلفة التي لا تحتوي على كود في الآونة الأخيرة. لنلقِ نظرة على أكثر تسع شركات ناشئة لا تعتمد على الأكواد فعالية:

وسائل الإعلام غير ذات البوابات

قام محرر مجلة Wired Kevin Kelly بتأليف مقال بعنوان "1،000 True Fans" في عام 2018. وناقش في الغالب كيف سيؤثر الإنترنت على المستقبل وكيف سيمكن بعض الأفراد من كسب عيشهم من مساعيهم الإبداعية. أنشأ روب هاردي ، مبتكر Ungated Media ، هذه المنصة لتنفيذ هذا المفهوم. لقد استخدم Webflow no Code منشئ مواقع الويب لبناء هذه الوسائط غير المقيدة. تستهدف مجلتها وشبكتها الاجتماعية رجال الأعمال ورجال الأعمال والمبدعين والفنانين. وتسعى لمساعدة هؤلاء الناس وربطهم بمؤيديهم. هدف المنصة هو المساعدة في إنشاء شركة مستدامة بهذه الطريقة.

تعمل Ungated Media كمنتدى لأولئك الذين يتطلعون إلى العيش بشكل مستقل. يتم استخدام Webflow لإنشاء الواجهة الأمامية لمنشور عضوية MVP . يصل أعضاء الوسائط غير المسجّلة إلى العناصر التي توفر موارد تعليمية لتطوير أعمال مربحة باستخدام أفكارهم. بالإضافة إلى ذلك ، يقدم الموقع للمبدعين دروسًا خصوصية فردية. تقدر إيرادات Ungated Media بحوالي 15000 دولار شهريًا.

تمويل توزيعات الأرباح

مثال آخر بارز على الأعمال التجارية التي لا تحتوي على رمز والتي تنجح في القطاع المالي هو Dividend Finance. هذه الشركة التي يقع مقرها في سان فرانسيسكو ، والتي تأسست في عام 2013 ، هي أكبر مورد لخيارات التمويل لأصحاب العقارات لمشاريع الطاقة المتجددة والموفرة للطاقة. تقدم المنصة قروض الطاقة الشمسية للأسر ، وتمويل الطاقة الشمسية ، واستثمار الأصول الحقيقية كخدماتها. لقد غيرت Dividend Finance تمامًا أعمال الطاقة المتجددة من خلال خدماتها من الدرجة الأولى ، ولا تزال تتوسع. لقد حظيت بزيادة هائلة في شعبيتها خلال الوباء وفازت بالعديد من الجوائز.

تم بناء تمويل توزيعات الأرباح باستخدام الفقاعة. إنها منصة شائعة بدون رمز يمكن استخدامها لتطوير أنواع مختلفة من تطبيقات الويب ومواقع التطبيقات. يتمتع الفريق الذي يقف وراء Dividend Finance بمزايا Bubble بشكل كبير حيث سهّلوا التقدم بطلب للحصول على قروض. هذا هو السبب في أن Dividend Finance تزيد قيمتها عن 350 مليون دولار من إجمالي مبلغ التمويل.

التوافق

قامت شركة Consentogram الأمريكية الناشئة في مجال الرعاية الصحية بإنشاء نظام إدارة ذكاء اصطناعي باستخدام نظام أساسي خالٍ من الأكواد AppMaster. Consentogram متخصص في أتمتة الموافقة المستنيرة للمريض مع التكامل في مهام سير عمل الطبيب مع أنظمة السجلات الطبية الإلكترونية في المستشفيات. كانت الفكرة هي إنشاء نظام موافقة مستنيرة بمساعدة الذكاء الاصطناعي في نقطة الرعاية ، ودعم القرار السريري (CDS) ، وتخفيف مخاطر الممارسات السيئة القائمة على ML في الوقت الحقيقي لمقدمي الخدمات. تمكن فريق AppMaster Professional Services من تقليل وقت التطوير إلى النصف باستخدام AppMaster لبناء الواجهة الخلفية. تم تخفيض ميزانية إنشاء الحل بنسبة 70٪.

وظائف سعيدة

Happy Careers هو موقع ويب يساعد المهنيين على اكتشاف هدفهم عندما يشعرون بأنهم محاصرون في وظائف غير مناسبة أو غير محققة. إنهم متخصصون في التحولات في منتصف حياتهم المهنية ويكرسون جهودهم لمساعدة الأشخاص في جميع أنحاء العالم في الحصول على وظائف مرضية. عرضهم الحالي عبارة عن كتيب الممارسة الذاتية الذي يوفر إرشادات مفصلة حول كيفية العثور على إمكانيات وظيفية جديدة. إنها طريقة سريعة وغير مكلفة لإنشاء استراتيجية مغادرة تكتيكية من موقعك الحالي والانتقال إلى مهنة ترضيك.

ستتوفر قريبًا دورة تدريبية جديدة عبر الإنترنت من Happy Careers. هدفها هو مساعدتك في تحديد مكانك في مسار الانتقال الوظيفي وما هي الإجراءات التي تحتاج إلى اتخاذها بعد ذلك. إذا كنت محترفًا من ذوي الخبرة وتبحث عن انتقال وظيفي أو مهنة ثانية ، أو إذا كنت محتالًا جانبيًا ناشئًا وتريد استكشاف أفكار لنشاطك التالي ، فإن Happy Careers تناسبك. تم تصميم هيكل وتصميم Happy Careers بشكل عام باستخدام العديد من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل Carrd و Stripe و MailerLite لدمج ميزات مختلفة في موقع التطبيق على الويب.

مدرسة لامدا

أسس أوستن ألريد وبن نيلسون برنامج التمهيد للترميز عبر الإنترنت المعروف باسم Lambda School في عام 2017. عندما تم افتتاحه في الأصل ، اكتسب شهرة لكونه أول معسكر تدريبي يستخدم اتفاقيات تقاسم الإيرادات كاستراتيجية تمويل. ومنذ ذلك الحين أعادت اختراع مجال التعليم عبر الإنترنت بطريقة مبتكرة. يوفر دورات شاملة في ترميز / تطوير البرامج الخلفية ، وعلوم البيانات ، وتطوير الويب ، مع بيان الهدف لإعطاء طريق منخفض المخاطر لزيادة الدخل.

بالإضافة إلى ذلك ، فإنه يحتل حاليًا المركز الأول لأفضل معسكر تدريب لتطوير البرمجيات في عام 2022 ، بدرجة 4.45 / 5 وإيرادات سنوية تقدر بـ 93.3 مليون دولار. قام فريق Lambda School ببناء MVP بمساعدة منصات منخفضة الكود مثل Typeform و Retool. الآن ، يستخدمون العديد من الأنظمة الأساسية الأخرى التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل Webflow و Zapier و Cal Friendly لتوسيع وظائف النظام.

لوحة التبديل

Switchboard هو بدء تشغيل شهير آخر بدون رمز تم إنشاؤه من البداية بواسطة Bubble. يتعامل مع ميزات إعلانية وتسويقية مختلفة. اكتشف المؤسس ديفيد بال أنه عندما يتعين على الشركات الكبيرة مثل Uber إدارة شبكة كبيرة من اللوحات الإعلانية ، يصبح من الصعب تنسيقها وإدارتها على نطاق موثوق نظرًا لأن شاشات الإعلانات ، وخاصة اللوحات الإعلانية الضخمة ، تعمل كل منها على نظام تشغيل مختلف. نتيجة لذلك ، بدأ ديفيد ومجموعته العمل على نظام يوفر نقطة تحكم واحدة لمثل هذه الشبكات المعقدة.

لذلك ، تم إنشاء Switchboard. في جوهره ، إنه حل يسمح للشركات بأتمتة تكامل الإعلان الآلي لجهة خارجية ، وتخطيط المحتوى وإدارته من واجهة مستخدم واحدة ، والتحقق من صحة الشاشات. أثبتت Switchboard نفسها كمنصة SaaS من الجيل التالي ناجحة للغاية على مر السنين.

Makerpad

يعد Makerpad واحدًا من أكبر المراكز التي لا توفر تعليمًا للكود والتفاعل الاجتماعي. هم مجتمع من المبدعين والمؤسسات والشركات الناشئة والطلاب. لا يوجد أشخاص يستخدمون أي رمز لإنشاء الشركات وتشغيلها وطلاب يدرسون وما إلى ذلك. مع دوراتهم العديدة ، يمكنك إتقان أساسيات عدم وجود رمز هنا. يمكنك زيادة الكفاءة في مؤسستك باستخدام الأتمتة. أكثر من 17000 شخص نشطون حاليًا على Makerpad. بالإضافة إلى ذلك ، فهي تحتل المرتبة الأولى بين المجتمعات التي لا تحتوي على كود في جميع أنحاء العالم. تم إنشاء أكثر من 350 درسًا خصيصًا لكل من المبتدئين وأولئك الذين لديهم خبرة سابقة في عدم استخدام الكود.

سيستغرق انتقالك إلى أن تصبح سيدًا بدون رمز ما لا يقل عن خمسة أسابيع من خلال التدريب التأسيسي القائم على الفوج لمدة 5 أسابيع. تم إنشاء Makerpad في عام 2019 وتم شراؤها بواسطة Zapier في عام 2021. وهي تستخدم العديد من الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مثل Webflow و Airtable و Airstack. يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من أدوات عدم وجود رمز في دليل الأدوات الخاص بهم بناءً على احتياجاتك أو احتياجات عملك. لا يستخدم Makerpad أي رمز لتمكين الشركات كل يوم.

تحميص صفحتي المقصودة

Roast My Landing Page هو تطبيق ويب تم إنشاؤه باستخدام Webflow. يكسب حوالي 4000 دولار في الشهر. كما يوحي الاسم ، تقدم Roast my Landing Page حلاً مخصصًا لتحميص الصفحات المقصودة. يقدم الموقع لعملائه مقطع فيديو مخصصًا مدته 20 دقيقة مع نصائح حول كيفية زيادة معدلات التحويل. أنشأ Oliver Meakings ، المتخصص في تحسين الصفحة المقصودة ، نشاطًا تجاريًا أنهى بالفعل أكثر من 500 تحميص. تم منح كل هذه التحميص خمس نجوم. نجحت كل هذه الشركات الناشئة في تحويل زوار الموقع إلى عملاء. تم إنشاء النظام الأساسي لمساعدة شركات SaaS على بناء قاعدة عملائها.

تشمل عروضهم تقييمًا مخصصًا بأسلوب التحميص يتضمن اقتراحات للتحسين. يذكرون أيضًا بعض الحلول المحددة لتحسين موقع الويب كجزء من الخدمة. يمكن العثور عليها في مجموعة متنوعة من الأماكن ، بما في ذلك الصور والنماذج والرسومات. في غضون 48 ساعة ، يرى العملاء أفلامهم محمصة. يتم ضمان استرداد الأموال إذا كانت المنصة غير فعالة بالنسبة لك ، على سبيل المثال إذا لم يكن للتحميص أي تأثير على معدل التحويل الخاص بك. تكلفة التحميص الواحد 249 جنيه إسترليني.

سجل الصور

أنشأ Kacper Staniul ، وهو مبتكر ومسوق للنمو ، Scrapbook بمساعدة Carrd و Airtable. يمكنك اكتشاف استراتيجيات التجارة الإلكترونية و SaaS المبتكرة والفعالة على هذا الموقع. هناك ما يقرب من 280 استراتيجية متاحة لشركات SaaS لتحقيق تنمية سريعة وهامة. بالإضافة إلى ذلك ، تتميز المنصة بأكثر من 80 استراتيجية للتجارة الإلكترونية. تم تطوير هذه الاستراتيجيات نتيجة للخلفية الواسعة للمبدع في مجال التسويق المتنامي.

سيجد جميع رواد الأعمال ومطوري المنتجات والمسوقين الذين يتطلعون إلى توسيع أعمالهم أن هذا مورد مفيد. يستمر عدد الأساليب في النمو بمعدل اثنين إلى ثلاثة تكتيكات جديدة كل شهر. باستخدام استراتيجيات الاستحواذ ، يمكنك ملء قمع مبيعاتك بآفاق إضافية. يمكنك زيادة عملائك بدوام كامل باستخدام استراتيجيات الإيرادات. يمكنك التأكد من اقتراح منتجك على المزيد من الأشخاص باستخدام استراتيجيات الإحالة. تبلغ تكلفة Scrapbook SaaS 147 دولارًا ، وتكلفة Scrapbook Bundle 197 دولارًا ، وتبلغ تكلفة الوصول إلى Scrapbook + Teardown 797 دولارًا.

هل الترميز ضروري للشركات الناشئة؟

يثبت ظهور العديد من الشركات الناشئة التي لا تعتمد على تعليمات برمجية حقيقة أن الترميز لم يعد ضروريًا للشركات الناشئة. سواء كنت ترغب في إنشاء تطبيق ويب أو تطبيق جوال سهل الاستخدام ، يمكنك الاعتماد على الأنظمة الأساسية التي لا تحتوي على تعليمات برمجية لتصميم أنظمة موثوقة دون كتابة أي رمز بنفسك.

ما مدى جودة عدم وجود كود؟

لا توجد منصات تعليمات برمجية بديلاً موثوقًا به لنهج البرمجة والتطوير التقليدي. إنها تسمح لك بتحويل أفكارك إلى تطبيقات في غضون ساعات قليلة من خلال ميزات السحب والإفلات البسيطة. لا توجد عيوب كبيرة لاستخدام التطوير بدون كود. معظم الحجج ضد المنصات الخالية من الكود مصنوعة من قبل أشخاص كانوا يعملون في مجال التطوير التقليدي.

ومع ذلك ، هناك متسع كبير في صناعة التطوير ، لذلك يمكن أن توجد كلتا الطريقتين لتطوير أنواع مختلفة من التطبيقات. مع مرور الوقت ، يتم إطلاق المزيد والمزيد من المنصات الخالية من التعليمات البرمجية في السوق. تُظهر قصص نجاح الشركات الناشئة الخالية من التعليمات البرمجية أن نهج التطوير الحديث هذا يعمل على تغيير الطريقة التي يتعامل بها الأفراد والشركات مع الأساليب المختلفة لبناء التطبيقات.

اختيار أفضل أداة لا رمز

هناك العديد من المنصات المختلفة التي لا تحتوي على كود متوفرة في السوق ، ولكن يجب عليك اختيار منصة قادرة على تلبية جميع متطلباتك من خلال إنشاء كل من الواجهة الأمامية والخلفية. AppMaster عبارة عن نظام أساسي ذكي حديث بدون رمز يبرز في المنافسة لأنه يسمح لك بإنشاء خلفية حقيقية تم إنشاؤها بواسطة AI وواجهة تفاعلية مصنوعة من أدوات التحرير المرئية بالسحب والإفلات. يمكنك استخدام AppMaster لتطوير تطبيقات الويب والجوال ، بحيث يمكنك بالتأكيد الاعتماد على AppMaster لإنشاء نظام أساسي ناجح بدون رمز.