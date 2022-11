Siti web, applicazioni web e applicazioni mobili sono diventati una parte essenziale della maggior parte delle aziende e delle agenzie nell'era digitale. Anche il mondo dello sviluppo sta rapidamente progredendo per tenere il passo e soddisfare le esigenze dei clienti.

L'efficienza e l'affidabilità delle procedure di sviluppo del codice hanno un impatto sia sulle grandi aziende che sulle piccole imprese. Un grande cambiamento degli ultimi anni è stato che la creazione di un'applicazione web o mobile non è più associata solo alle tradizionali competenze di sviluppo e programmazione.

Al contrario, l'emergere di piattaforme no-code consente a privati e aziende di soddisfare le proprie esigenze senza richiedere competenze o esperienze professionali di sviluppo. L'approccio di sviluppo no-code ha permesso a molte persone di trasformare le loro idee in imprese di successo sotto forma di startup no-code. Esiste un lungo elenco di startup no-code lanciate negli ultimi anni. Prima di esplorare alcune delle piattaforme no-code più efficaci, discutiamo le basi dell'approccio allo sviluppo del codice.

Cosa sono le startup no-code?

I prodotti o le startup che vengono sviluppati utilizzando piattaforme no-code sono chiamati startup no-code. Si chiamano startup no-code perché vengono sviluppate senza scrivere manualmente nemmeno una riga di codice. I vantaggi più comuni delle startup no-code sono una maggiore velocità di commercializzazione e costi di sviluppo inferiori. Un'azienda costruita con l'approccio no-code può godere di molti vantaggi diversi in base alla piattaforma che utilizza per creare un'applicazione web o mobile. È importante notare che le piattaforme di sviluppo no-code non sono destinate solo a fondatori di aziende non tecnici. Anche le persone con un background informatico e conoscenze tecniche possono utilizzare questo approccio per lanciare una startup in modo rapido ed efficiente.

Le 9 migliori startup no-code efficaci

Negli ultimi tempi sono nate molte startup no-code. Vediamo le nove startup no-code più efficaci:

Ungated Media

Il redattore della rivista Wired Kevin Kelly ha scritto l'articolo "1.000 True Fans" nel 2018. In esso si discuteva soprattutto di come Internet influenzerà il futuro e di come avrebbe permesso ad alcuni individui di guadagnarsi da vivere con i loro sforzi creativi. Rob Hardy, il creatore di Ungated Media, ha creato questa piattaforma per implementare il concetto. Per costruire Ungated Media ha utilizzato il costruttore di siti web senza codice Webflow. Il suo giornale e la sua rete sociale sono rivolti a imprenditori, solitari, creativi e artisti. Cerca di assistere queste persone e di metterle in contatto con i loro sostenitori. L'obiettivo della piattaforma è quello di aiutare a creare un'azienda sostenibile in questo modo.

Ungated Media è un forum per chi vuole vivere in modo indipendente. Webflow viene utilizzato per creare il front-end della pubblicazione per i soci MVP. I membri di Ungated Media accedono ad articoli che offrono risorse didattiche per sviluppare attività redditizie utilizzando le loro idee. Inoltre, il sito offre ai creatori un tutoraggio individuale. Le entrate di Ungated Media sono stimate in circa 15.000 dollari al mese.

Dividend Finance

Un altro straordinario esempio di azienda no-code di successo nel settore finanziario è Dividend Finance. Questa società con sede a San Francisco, fondata nel 2013, è il principale fornitore di opzioni di finanziamento per i proprietari di immobili per progetti di energia rinnovabile e risparmio energetico. La piattaforma offre come servizi prestiti solari per le famiglie, finanziamenti solari e investimenti in beni immobili. Dividend Finance ha completamente modificato il settore delle energie rinnovabili con i suoi servizi di prim'ordine e continua ad espandersi. La sua popolarità è aumentata notevolmente durante la pandemia e ha vinto diversi premi.

Dividend Finance è stato costruito con la bolla. Si tratta di una popolare piattaforma no-code che può essere utilizzata per sviluppare diversi tipi di applicazioni web e siti web di app. Il team di Dividend Finance ha apprezzato molto i vantaggi di Bubble, che ha reso più semplice la richiesta di prestiti. Questo è il motivo per cui Dividend Finance ha un valore di oltre 350 milioni di dollari in termini di finanziamenti totali.

Consentogram

La startup americana di informatica sanitaria Consentogram ha creato un sistema di gestione dell'intelligenza artificiale utilizzando la piattaforma senza codice AppMaster. Consentogram è specializzata nell'automazione del consenso informato dei pazienti con integrazione nei flussi di lavoro dei medici e nei sistemi EMR degli ospedali. L'idea era quella di creare un sistema di consenso informato assistito dall'intelligenza artificiale presso il punto di assistenza, un supporto decisionale clinico (CDS) e una mitigazione del rischio di cattive pratiche in tempo reale basata su ML per i fornitori di servizi. Il team di AppMaster Professional Services è riuscito a dimezzare i tempi di sviluppo utilizzando AppMaster per costruire il backend. Il budget per la creazione della soluzione è stato ridotto del 70%.

Carriere felici

Happy Careers è un sito web che aiuta i professionisti a scoprire il proprio scopo quando si sentono intrappolati in carriere inadatte o non appaganti. È specializzato nelle transizioni a metà carriera e si dedica ad aiutare le persone di tutto il mondo ad avere carriere soddisfacenti. La loro offerta attuale è un libretto di autoformazione che fornisce istruzioni dettagliate su come trovare nuove possibilità di carriera. Si tratta di un approccio rapido e poco costoso per creare una strategia tattica di uscita dalla posizione attuale e di transizione verso una carriera che vi soddisfi.

Presto sarà disponibile un nuovo corso online di Happy Careers. Il suo obiettivo è quello di aiutarvi a determinare a che punto siete nel vostro percorso di transizione professionale e quali azioni dovete intraprendere successivamente. Se siete professionisti con esperienza alla ricerca di una transizione di carriera o di una seconda carriera, o se siete un'attività secondaria in erba che vuole esplorare idee per il vostro prossimo lavoro, Happy Careers fa per voi. Il design e la struttura complessiva di Happy Careers sono costruiti con diverse piattaforme no-code come Carrd, Stripe e MailerLite per integrare diverse funzionalità nel sito web dell'app.

Scuola Lambda

Austen Allred e Ben Nelson hanno fondato il programma di avviamento al coding online noto come Lambda School nel 2017. Quando ha aperto i battenti, ha guadagnato notorietà per essere stato il primo campo di addestramento a utilizzare gli accordi di condivisione delle entrate come strategia finanziaria. Da allora ha reinventato il campo della formazione online in modo inventivo. Offre corsi approfonditi di codifica/sviluppo di software backend, scienza dei dati e sviluppo web, con l'obiettivo di fornire una strada a basso rischio per aumentare il reddito.

Inoltre, attualmente detiene il primo posto per il miglior boot camp di sviluppo software nel 2022, con un voto di 4,45/5 e un fatturato annuo stimato di 93,3 milioni di dollari. Il team della Lambda School ha costruito l'MVP con l'aiuto di piattaforme low-code come Typeform e Retool. Ora sta utilizzando diverse altre piattaforme no-code come Webflow, Zapier e Calendly per estendere le funzionalità del sistema.

Centralino

Switchboard è un'altra famosa startup no-code che è stata costruita da zero da Bubble. Si occupa di diverse funzioni di pubblicità e marketing. Il fondatore David Pal ha scoperto che quando aziende di grandi dimensioni come Uber devono gestire una vasta rete di cartelloni pubblicitari, diventa difficile coordinarli e gestirli in modo affidabile poiché i display pubblicitari, in particolare gli enormi cartelloni, operano ciascuno su un sistema operativo diverso. Di conseguenza, David e il suo gruppo hanno iniziato a lavorare su un sistema che fornisse un unico punto di controllo per queste reti intricate.

Così è stato creato Switchboard. In sostanza, si tratta di una soluzione che consente alle aziende di automatizzare l'integrazione della pubblicità programmatica di terze parti, di pianificare e gestire i contenuti da un'unica interfaccia utente e di controllare lo stato di salute degli schermi. Nel corso degli anni Switchboard si è affermata come una piattaforma SaaS di nuova generazione di grande successo.

Makerpad

Uno dei maggiori centri per l'insegnamento senza codice e l'interazione sociale è Makerpad. Si tratta di una comunità di creatori, imprese, startup e studenti. Ci sono persone che usano il no code per costruire, aziende che operano, studenti che studiano, ecc. Con i loro numerosi corsi, potete imparare i fondamenti del no-code. È possibile aumentare l'efficienza della propria organizzazione utilizzando l'automazione. Più di 17.000 persone sono attualmente attive su Makerpad. Inoltre, detiene il primo posto tra le comunità no-code di tutto il mondo. Oltre 350 lezioni sono state create appositamente per i principianti e per coloro che hanno già esperienza nel no-code.

Il passaggio a diventare un maestro del no-code richiederà non meno di cinque settimane con la loro formazione di base di 5 settimane, basata su una coorte. Makerpad è stato costruito nel 2019 ed è stato acquistato da Zapier nel 2021. Utilizza diverse piattaforme no-code come Webflow, Airtable e Airstack. È possibile scegliere tra una serie di strumenti no-code nella loro directory di strumenti in base alle proprie esigenze o a quelle della propria azienda. Makerpad utilizza il no-code per potenziare le aziende ogni giorno.

Arrostire la mia pagina di atterraggio

Roast My Landing Page è un'applicazione web realizzata con Webflow. Guadagna circa 4000 dollari al mese. Come suggerisce il nome, Roast my Landing Page offre una soluzione di tostatura personalizzata per le landing page. Il sito offre ai suoi clienti un video personalizzato di 20 minuti con consigli su come aumentare i tassi di conversione. Oliver Meakings, specialista nell'ottimizzazione delle landing page, ha creato un'attività che ha già portato a termine oltre 500 arrosti. Tutti gli arrosti hanno ricevuto cinque stelle. Tutte queste startup sono riuscite a trasformare i visitatori del sito web in clienti. La piattaforma è stata creata per aiutare le aziende SaaS a costruire la loro base di clienti.

La loro offerta comprende una valutazione personalizzata in stile roast che include suggerimenti per il miglioramento. Tra i servizi offerti figurano anche alcune soluzioni specifiche per il miglioramento del sito web. Le soluzioni possono essere trovate in una varietà di luoghi, tra cui immagini, moduli e disegni. Entro 48 ore, i clienti vedono i loro film arrostiti. Il rimborso è assicurato se la piattaforma si rivela inefficace per il cliente, ad esempio se l'arrosto non ha alcun impatto sul tasso di conversione. Il costo di un arrosto è di 249 sterline.

Scrapbook

Kacper Staniul, creatore e growth marketer, ha creato Scrapbook con l'aiuto di Carrd e Airtable. Su questo sito si possono scoprire strategie innovative ed efficaci per l'eCommerce e il SaaS. Sono circa 280 le strategie a disposizione delle aziende SaaS per ottenere uno sviluppo rapido e significativo. Inoltre, la piattaforma presenta più di 80 strategie di eCommerce. Queste strategie sono state sviluppate grazie all'ampio background del creatore nel marketing della crescita.

Tutti gli imprenditori, gli sviluppatori di prodotti e i marketer che desiderano espandere la propria attività troveranno questa risorsa utile. Il numero di tecniche continua a crescere di due o tre nuove tattiche ogni mese. Utilizzando le strategie di acquisizione, potrete riempire il vostro imbuto di vendita con ulteriori clienti potenziali. Potete aumentare i vostri clienti a tempo pieno utilizzando strategie di guadagno. Potete assicurarvi che il vostro prodotto venga suggerito a un maggior numero di persone utilizzando strategie di referral. Scrapbook SaaS costa 147 dollari, Scrapbook Bundle costa 197 dollari e Scrapbook + Teardown costa 797 dollari.

La codifica è necessaria per le startup?

L'emergere di diverse startup no-code dimostra che la codifica non è più necessaria per le startup. Che vogliate creare un'applicazione web o mobile di facile utilizzo, potete affidarvi alle piattaforme no-code per progettare sistemi affidabili senza dover scrivere alcun codice.

Quanto è valido il no-code?

Le piattaforme no-code sono un'alternativa affidabile all'approccio tradizionale di programmazione e sviluppo. Consentono di trasformare le vostre idee in app nel giro di poche ore grazie a semplici funzioni di drag-and-drop. Non ci sono svantaggi significativi nell'utilizzo dello sviluppo no-code. La maggior parte delle argomentazioni contro le piattaforme no-code sono state avanzate da persone che hanno lavorato nel campo dello sviluppo tradizionale.

Tuttavia, c'è molto spazio nel settore dello sviluppo, quindi entrambi i metodi possono esistere per sviluppare diversi tipi di app. Con il tempo, sempre più piattaforme no-code vengono lanciate sul mercato. Le storie di successo delle startup no-code dimostrano che questo moderno approccio allo sviluppo sta trasformando il modo in cui le persone e le aziende si approcciano ai diversi metodi di costruzione delle app.

