Les sites Web, les applications Web et les applications mobiles sont devenus une partie essentielle de la majorité des entreprises et des agences à l'ère numérique. Le monde du développement progresse également rapidement pour suivre ces évolutions et répondre aux exigences des clients.

L'efficacité et la fiabilité des procédures d'élaboration du code ont un impact à la fois sur les grandes entreprises et les petites entreprises. Un grand changement au cours des dernières années a été que la création d'une application Web ou d'une application mobile n'est plus uniquement associée aux compétences traditionnelles en développement et en programmation.

Au lieu de cela, l'émergence de plates-formes sans code permet aux particuliers et aux entreprises de répondre à leurs besoins sans nécessiter de compétences ou d'expérience de développement professionnel. Aucune approche de développement de codage n'a permis à beaucoup de gens de transformer leurs idées en entreprises prospères sous la forme de startups sans code. Il existe une longue liste de startups sans code lancées ces dernières années. Avant d'explorer certaines des plates-formes sans code les plus efficaces, discutons des bases de l'approche de développement de code.

Que sont les startups sans code ?

Les produits ou startups développés à l'aide de plateformes sans code sont appelés startups sans code. Celles-ci sont appelées startups sans code car elles sont développées sans écrire une seule ligne de code manuellement. Les avantages les plus courants des startups sans code sont une vitesse de mise sur le marché plus rapide et des coûts de développement réduits. Une entreprise construite avec l'approche sans code peut bénéficier de nombreux avantages différents sur la base de la plate-forme qu'elle utilise pour créer une application Web ou une application mobile. Il est important de noter que les plateformes de développement sans code ne sont pas uniquement destinées aux fondateurs d'entreprise non techniciens. Au lieu de cela, les personnes ayant une formation en informatique et des connaissances techniques peuvent également utiliser cette approche pour lancer une startup rapidement et efficacement.

Top 9 des startups efficaces sans code

De nombreuses startups sans code ont vu le jour ces derniers temps. Regardons les neuf startups sans code les plus efficaces :

Médias non contrôlés

Le rédacteur en chef du magazine Wired, Kevin Kelly, a rédigé l'article "1 000 vrais fans" en 2018. Il abordait principalement la manière dont Internet affectera l'avenir et comment il permettrait à certaines personnes de vivre de leurs efforts créatifs. Rob Hardy, le créateur de Ungated Media, a créé cette plate-forme pour mettre en œuvre le concept. Il a utilisé le constructeur de sites Web sans code Webflow pour créer ce média non sécurisé. Son journal et son réseau social s'adressent aux entrepreneurs, aux solopreneurs, aux créatifs et aux artistes. Il cherche à aider ces personnes et à les mettre en relation avec leurs partisans. L'objectif de la plateforme est d'aider à créer une entreprise durable de cette manière.

Ungated Media sert de forum pour ceux qui cherchent à vivre de manière indépendante. Webflow est utilisé pour créer le front-end de la publication d'adhésion MVP . Les membres d'Ungated Media accèdent à des éléments qui offrent des ressources pédagogiques pour développer des entreprises rentables en utilisant leurs idées. De plus, le site propose aux créateurs un tutorat individuel. Les revenus d'Ungated Media sont estimés à environ 15 000 $ par mois.

Financement des dividendes

Un autre exemple remarquable d'entreprise sans code qui réussit dans le secteur financier est Dividend Finance. Cette société basée à San Francisco, fondée en 2013, est le premier fournisseur d'options de financement pour les propriétaires immobiliers pour les projets d'énergie renouvelable et d'économie d'énergie. La plate-forme propose des prêts solaires aux ménages, des financements solaires et des investissements dans des actifs réels en tant que services. Dividend Finance a complètement modifié le secteur des énergies renouvelables avec ses services de premier ordre, et il continue de se développer. Il a connu une augmentation massive de sa popularité pendant la pandémie et a remporté plusieurs prix.

Dividend Finance a été construit avec la Bulle. Il s'agit d'une plate-forme populaire sans code qui peut être utilisée pour développer différents types d'applications Web et de sites Web d'applications. L'équipe derrière Dividend Finance a grandement apprécié les avantages de Bubble car ils ont facilité la demande de prêt. C'est la raison pour laquelle Dividend Finance vaut plus de 350 millions de dollars en montant total de financement.

Consentogramme

La startup américaine d'informatique de santé Consentogram a créé un système de gestion de l'intelligence artificielle utilisant la plate-forme sans code AppMaster. Consentogram se spécialise dans l'automatisation du consentement éclairé des patients avec intégration dans les flux de travail des médecins avec les systèmes EMR dans les hôpitaux. L'idée était de créer un système de consentement éclairé assisté par l'IA au point de service, une aide à la décision clinique (CDS) et une atténuation des risques de mauvaise pratique basée sur le ML en temps réel pour les prestataires de services. L'équipe AppMaster Professional Services a pu réduire de moitié le temps de développement en utilisant AppMaster pour créer le backend. Le budget pour la création de la solution a été réduit de 70%.

Carrières heureuses

Happy Careers est un site Web qui aide les professionnels à découvrir leur objectif lorsqu'ils se sentent piégés dans des carrières inadaptées ou insatisfaisantes. Ils se spécialisent dans les transitions à mi-carrière et se consacrent à aider les gens du monde entier à avoir des carrières épanouissantes. Leur offre actuelle est un livret d'auto-pratique qui fournit des instructions détaillées sur la façon de trouver de nouvelles possibilités de carrière. Il s'agit d'une approche rapide et peu coûteuse pour créer une stratégie de départ tactique à partir de votre poste actuel et faire la transition vers une carrière qui vous comble.

Un nouveau cours en ligne de Happy Careers sera bientôt disponible. Son objectif est de vous aider à déterminer où vous en êtes dans votre cheminement de transition de carrière et quelles mesures vous devez prendre par la suite. Si vous êtes un professionnel expérimenté à la recherche d'une transition de carrière ou d'une deuxième carrière, ou si vous êtes un side-hustler en herbe désireux d'explorer des idées pour votre prochaine bousculade, Happy Careers est fait pour vous. La conception et la structure globales de Happy Careers sont construites avec plusieurs plates-formes sans code comme Carrd, Stripe et MailerLite pour intégrer différentes fonctionnalités dans le site Web de l'application.

École Lambda

Austen Allred et Ben Nelson ont créé le programme de démarrage de codage en ligne connu sous le nom de Lambda School en 2017. Lors de son ouverture initiale, il a acquis la notoriété d'être le premier camp d'entraînement à utiliser les accords de partage des revenus comme stratégie financière. Il a depuis réinventé le domaine de l'éducation en ligne de manière inventive. Il propose des cours approfondis sur le codage / développement de logiciels backend, la science des données et le développement Web, avec un énoncé d'objectif pour donner une voie à faible risque vers une augmentation des revenus.

De plus, il occupe actuellement la première place du meilleur camp d'entraînement de développement de logiciels en 2022, avec une note de 4,45/5 et un revenu annuel estimé à 93,3 millions de dollars. L'équipe de Lambda School a construit le MVP à l'aide de plates-formes low-code telles que Typeform et Retool. Maintenant, ils utilisent plusieurs autres plates-formes sans code comme Webflow, Zapier et Calendly pour étendre les fonctionnalités du système.

Tableau électrique

Switchboard est une autre startup sans code populaire qui a été créée à partir de zéro par Bubble. Il traite de différentes fonctionnalités de publicité et de marketing. Le fondateur David Pal a découvert que lorsque de grandes entreprises comme Uber doivent gérer un vaste réseau de panneaux d'affichage, il devient difficile de les coordonner et de les gérer à une échelle fiable car les affichages publicitaires, en particulier les panneaux d'affichage énormes, fonctionnent chacun sur un système d'exploitation différent. En conséquence, David et son groupe ont commencé à travailler sur un système qui fournirait un point de contrôle unique pour des réseaux aussi complexes.

Ainsi, Switchboard a été créé. Il s'agit essentiellement d'une solution qui permet aux entreprises d'automatiser l'intégration de la publicité programmatique tierce, de planifier et de gérer le contenu à partir d'une interface utilisateur unique et de vérifier la santé des écrans. Switchboard s'est imposé comme une plate-forme SaaS de nouvelle génération très réussie au fil des ans.

Bloc-notes

L'un des plus grands centres d'enseignement sans code et d'interaction sociale est Makerpad. C'est une communauté de créateurs, d'entreprises, de startups et d'étudiants. Il y a des gens qui n'utilisent pas de code pour construire, des entreprises qui dirigent, des étudiants qui étudient, etc. Avec leurs nombreux cours, vous pouvez maîtriser les principes fondamentaux du no-code ici. Vous pouvez augmenter l'efficacité de votre organisation en utilisant l'automatisation. Plus de 17 000 personnes sont actuellement actives sur Makerpad. De plus, il occupe la première place parmi les communautés sans code dans le monde. Plus de 350 leçons ont été créées spécifiquement pour les novices et ceux qui ont déjà une expertise sans code.

Votre transition pour devenir un maître sans code prendra pas moins de cinq semaines avec leur formation de base de 5 semaines, basée sur une cohorte. Makerpad a été construit en 2019 et a été acheté par Zapier en 2021. Il utilise plusieurs plateformes sans code comme Webflow, Airtable et Airstack. Vous pouvez choisir parmi une variété d' outils sans code dans leur répertoire d'outils en fonction de vos besoins ou des besoins de votre entreprise. Makerpad n'utilise aucun code pour responsabiliser les entreprises au quotidien.

Griller ma page de destination

Roast My Landing Page est une application Web conçue avec Webflow. Cela fait environ 4000 $ par mois. Comme son nom l'indique, Roast my Landing Page propose une solution de torréfaction personnalisée pour les pages de destination. Le site propose à ses clients une vidéo personnalisée de 20 minutes avec des conseils pour augmenter les taux de conversion. Oliver Meakings, un spécialiste de l'optimisation des pages de destination, a créé une entreprise qui a déjà terminé plus de 500 torréfactions. Ces rôtis ont tous reçu cinq étoiles. Toutes ces startups ont réussi à transformer les visiteurs du site Web en clients. La plate-forme est créée pour aider les entreprises SaaS à développer leur clientèle.

Leurs offres comprennent une évaluation sur mesure de style torréfaction qui comprend des suggestions d'amélioration. Ils mentionnent également quelques solutions spécifiques pour l'amélioration du site Web dans le cadre du service. Ils peuvent être trouvés dans une variété d'endroits, y compris des images, des formulaires et des dessins. En 48 heures, les clients voient leurs films torréfiés. Un remboursement est assuré si la plateforme est inefficace pour vous, par exemple si le rôti n'a aucun impact sur votre taux de conversion. Le coût d'un rôti est de 249 £.

Album de coupures

Kacper Staniul, un créateur et spécialiste du marketing de croissance, a créé Scrapbook avec l'aide de Carrd et Airtable. Vous pourrez découvrir des stratégies eCommerce et SaaS innovantes et efficaces sur ce site. Il existe environ 280 stratégies à la disposition des entreprises SaaS pour réaliser un développement rapide et significatif. De plus, la plateforme propose plus de 80 stratégies de commerce électronique. Ces stratégies ont été développées grâce à la vaste expérience du créateur en marketing de croissance.

Tous les entrepreneurs, développeurs de produits et spécialistes du marketing qui cherchent à développer leur entreprise trouveront cette ressource utile. Le nombre de techniques continue de croître de deux à trois nouvelles tactiques chaque mois. En utilisant des stratégies d'acquisition, vous pouvez remplir votre entonnoir de vente avec des prospects supplémentaires. Vous pouvez augmenter vos clients à temps plein en utilisant des stratégies de revenus. Vous pouvez vous assurer que votre produit est suggéré à plus de personnes en utilisant des stratégies de parrainage. Scrapbook SaaS coûte 147 $, Scrapbook Bundle coûte 197 $ et Scrapbook + Teardown coûte 797 $ pour y accéder.

Le codage est-il nécessaire pour les startups ?

L'émergence de diverses startups sans code prouve le fait que le codage n'est plus nécessaire pour les startups. Que vous souhaitiez créer une application Web conviviale ou une application mobile , vous pouvez compter sur des plateformes sans code pour concevoir des systèmes fiables sans écrire de code vous-même.

À quel point le no-code est-il bon ?

Les plates-formes sans code sont une alternative fiable à l'approche traditionnelle de programmation et de développement. Ils vous permettent de transformer vos idées en applications en quelques heures grâce à de simples fonctionnalités de glisser-déposer. Il n'y a pas d'inconvénients significatifs à utiliser le développement sans code. La plupart des arguments contre les plates-formes sans code sont avancés par des personnes qui ont travaillé dans le domaine du développement traditionnel.

Cependant, il y a beaucoup de place dans l'industrie du développement, donc ces deux méthodes peuvent exister pour développer différents types d'applications. Avec le temps, de plus en plus de plateformes sans code se lancent sur le marché. Les réussites des startups sans code montrent que cette approche de développement moderne transforme la façon dont les gens et les entreprises abordent différentes méthodes de création d'applications.

Choisir le meilleur outil sans code

Il existe de nombreuses plates-formes sans code disponibles sur le marché, mais vous devez choisir une plate-forme capable de répondre à toutes vos exigences en créant à la fois un frontend et un backend. AppMaster est une plate-forme moderne et intelligente sans code qui se démarque de la concurrence car elle vous permet de créer un véritable backend généré par l'IA et une interface attrayante réalisée avec des outils d'édition visuelle par glisser-déposer. Vous pouvez utiliser AppMaster pour développer des applications Web et mobiles, vous pouvez donc certainement compter sur AppMaster pour établir une plate-forme sans code réussie.