Situs web, aplikasi web, dan aplikasi seluler telah menjadi bagian penting dari sebagian besar bisnis dan agensi di era digital ini. Dunia pembangunan juga berkembang pesat untuk mengikuti ini dan memenuhi kebutuhan pelanggan.

Efisiensi dan keandalan prosedur pengembangan kode berdampak baik pada perusahaan skala besar maupun bisnis kecil. Salah satu perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir adalah membuat aplikasi web atau aplikasi seluler tidak lagi hanya terkait dengan pengembangan tradisional dan keterampilan pemrograman.

Sebaliknya, munculnya platform tanpa kode memungkinkan individu dan bisnis untuk memenuhi persyaratan mereka tanpa memerlukan keterampilan atau pengalaman pengembangan profesional. Tidak ada pendekatan pengembangan pengkodean yang memungkinkan banyak orang mengubah ide mereka menjadi bisnis yang sukses dalam bentuk startup tanpa kode. Ada daftar panjang startup tanpa kode yang diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum menjelajahi beberapa platform tanpa kode yang paling efektif, mari kita bahas dasar-dasar pendekatan pengembangan kode.

Apa itu startup tanpa kode?

Produk atau startup yang dikembangkan menggunakan platform tanpa kode disebut startup tanpa kode. Ini disebut startup tanpa kode karena dikembangkan tanpa menulis satu baris kode pun secara manual. Manfaat paling umum dari startup tanpa kode adalah kecepatan pemasaran yang lebih tinggi dan biaya pengembangan yang lebih rendah. Perusahaan yang dibangun dengan pendekatan tanpa kode dapat menikmati banyak manfaat berbeda berdasarkan platform yang digunakannya untuk membuat aplikasi web atau aplikasi seluler. Penting untuk dicatat bahwa platform pengembangan tanpa kode tidak hanya dimaksudkan untuk pendiri bisnis non-teknisi. Sebaliknya, orang-orang dengan latar belakang TI dan pengetahuan teknis juga dapat menggunakan pendekatan ini untuk meluncurkan startup dengan cepat dan efisien.

9 Startup Tanpa Kode Efektif Terbaik

Banyak startup tanpa kode yang berbeda telah muncul belakangan ini. Mari kita lihat sembilan startup tanpa kode yang paling efektif:

Media tidak terikat

Editor majalah Wired Kevin Kelly menulis artikel "1.000 Penggemar Sejati" pada tahun 2018. Artikel ini sebagian besar membahas bagaimana internet akan memengaruhi masa depan dan bagaimana hal itu memungkinkan individu tertentu mencari nafkah dari upaya kreatif mereka. Rob Hardy, pencipta Ungated Media, mendirikan platform ini untuk mengimplementasikan konsep tersebut. Dia menggunakan pembuat situs web tanpa kode Webflow untuk membangun Media Tanpa Batas ini. Jurnal dan jejaring sosialnya ditujukan untuk pebisnis, solopreneur, kreatif, dan seniman. Ini berusaha untuk membantu orang-orang seperti itu dan menghubungkan mereka dengan pendukung mereka. Tujuan platform ini adalah untuk membantu menciptakan perusahaan yang berkelanjutan dengan cara ini.

Ungated Media berfungsi sebagai forum bagi mereka yang ingin hidup mandiri. Webflow digunakan untuk membuat ujung depan publikasi keanggotaan MVP . Anggota Ungated Media mengakses item yang menawarkan sumber daya instruksional untuk mengembangkan bisnis yang menguntungkan menggunakan ide-ide mereka. Selain itu, situs ini menawarkan bimbingan pribadi kepada pembuat konten. Pendapatan Ungated Media diperkirakan sekitar $15.000 per bulan.

Keuangan Dividen

Contoh luar biasa lainnya dari bisnis tanpa kode yang sukses di sektor keuangan adalah Dividen Finance. Perusahaan yang berbasis di San Francisco ini, yang didirikan pada tahun 2013, merupakan pemasok utama opsi pembiayaan bagi pemilik properti untuk proyek energi terbarukan dan hemat energi. Platform ini menawarkan pinjaman tenaga surya rumah tangga, pembiayaan tenaga surya, dan investasi aset nyata sebagai layanannya. Dividend Finance telah sepenuhnya mengubah bisnis energi terbarukan dengan layanan kelas satu, dan masih terus berkembang. Itu menikmati dorongan besar dalam popularitasnya selama pandemi dan telah memenangkan beberapa penghargaan.

Dividen Keuangan telah dibangun dengan Bubble. Ini adalah platform tanpa kode populer yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi web dan situs web aplikasi. Tim di belakang Dividend Finance sangat menikmati manfaat Bubble karena mereka mempermudah pengajuan pinjaman. Inilah alasan mengapa Dividend Finance bernilai lebih dari $350 juta dalam jumlah total pendanaan.

Konsentogram

Startup TI perawatan kesehatan Amerika, Consentogram, telah menciptakan sistem manajemen kecerdasan buatan menggunakan platform bebas kode AppMaster. Consentogram mengkhususkan diri dalam otomatisasi persetujuan pasien dengan integrasi ke dalam alur kerja dokter dengan sistem EMR di rumah sakit. Idenya adalah untuk membuat sistem persetujuan berdasarkan informasi yang dibantu AI di titik perawatan, dukungan keputusan klinis (CDS), dan mitigasi risiko praktik buruk berbasis ML secara real-time untuk penyedia layanan. Tim Layanan Profesional AppMaster mampu memangkas waktu pengembangan menjadi dua dengan menggunakan AppMaster untuk membangun backend. Anggaran untuk pembuatan solusi berkurang 70%.

Selamat Karir

Happy Careers adalah situs web yang membantu para profesional menemukan tujuan mereka ketika mereka merasa terjebak dalam karier yang tidak sesuai atau tidak memuaskan. Mereka berspesialisasi dalam transisi pertengahan karir dan berdedikasi untuk membantu orang-orang di seluruh dunia memiliki karir yang memuaskan. Penawaran mereka saat ini adalah buklet latihan mandiri yang memberikan petunjuk terperinci tentang cara menemukan kemungkinan karier baru. Ini adalah pendekatan cepat dan murah untuk menciptakan strategi keberangkatan taktis dari posisi Anda saat ini dan transisi ke karir yang memenuhi Anda.

Kursus online baru dari Happy Careers akan segera tersedia. Tujuannya adalah untuk membantu Anda menentukan di mana Anda berada dalam jalur transisi karir Anda dan tindakan apa yang perlu Anda ambil selanjutnya. Jika Anda adalah seorang profesional berpengalaman yang mencari transisi karier atau karier kedua, atau jika Anda adalah seorang pemula yang ingin mencari ide untuk pekerjaan Anda berikutnya, Happy Careers adalah untuk Anda. Desain dan struktur keseluruhan Happy Careers dibangun dengan beberapa platform tanpa kode seperti Carrd, Stripe, dan MailerLite untuk mengintegrasikan berbagai fitur ke dalam situs web aplikasi.

Sekolah Lambda

Austen Allred dan Ben Nelson mendirikan program boot coding online yang dikenal sebagai Lambda School pada tahun 2017. Saat pertama kali dibuka, program ini menjadi terkenal karena menjadi kamp pelatihan pertama yang menggunakan perjanjian bagi hasil sebagai strategi keuangan. Sejak itu telah menemukan kembali bidang pendidikan online dengan cara yang inventif. Ini memberikan kursus menyeluruh dalam pengkodean/pengembangan perangkat lunak backend, ilmu data, dan pengembangan web, dengan pernyataan tujuan untuk memberikan jalan berisiko rendah menuju peningkatan pendapatan.

Selain itu, saat ini memegang posisi teratas untuk kamp pelatihan pengembangan perangkat lunak terbaik pada tahun 2022, dengan nilai 4,45/5 dan perkiraan pendapatan tahunan sebesar $93,3 juta. Tim Sekolah Lambda membangun MVP dengan bantuan platform kode rendah seperti Typeform dan Retool. Sekarang, mereka menggunakan beberapa platform tanpa kode lainnya seperti Webflow, Zapier, dan Calendly untuk memperluas fungsionalitas sistem.

Switchboard

Switchboard adalah startup tanpa kode populer lainnya yang dibuat dari awal oleh Bubble. Ini berkaitan dengan fitur periklanan dan pemasaran yang berbeda. Pendiri David Pal menemukan bahwa ketika perusahaan skala besar seperti Uber harus mengelola jaringan besar papan reklame, menjadi sulit untuk mengoordinasikan dan mengelolanya pada skala yang dapat diandalkan karena tampilan iklan, terutama papan reklame yang sangat besar, masing-masing beroperasi pada sistem operasi yang berbeda. Akibatnya, David dan kelompoknya mulai bekerja pada sistem yang akan memberikan satu titik kontrol untuk jaringan yang rumit tersebut.

Jadi, Switchboard dibuat. Intinya, ini adalah solusi yang memungkinkan bisnis mengotomatiskan integrasi iklan terprogram pihak ketiga, merencanakan dan mengelola konten dari satu antarmuka pengguna, dan memeriksa kesehatan layar. Switchboard telah memantapkan dirinya sebagai platform SaaS generasi berikutnya yang sangat sukses selama bertahun-tahun.

Papan pembuat

Salah satu pusat terbesar untuk pengajaran tanpa kode dan interaksi sosial adalah Makerpad. Mereka adalah komunitas pencipta, perusahaan, startup, dan mahasiswa. Ada orang yang tidak menggunakan kode untuk membangun, perusahaan berjalan, siswa belajar, dll. Dengan banyak kursus mereka, Anda dapat menguasai dasar-dasar tanpa kode di sini. Anda dapat meningkatkan efisiensi dalam organisasi Anda dengan menggunakan otomatisasi. Lebih dari 17.000 orang saat ini aktif di Makerpad. Selain itu, ia memegang posisi teratas di antara komunitas tanpa kode di seluruh dunia. Lebih dari 350 pelajaran telah dibuat khusus untuk pemula dan mereka yang memiliki keahlian tanpa kode sebelumnya.

Transisi Anda untuk menjadi master tanpa kode akan memakan waktu tidak kurang dari lima minggu dengan pelatihan dasar berbasis kohort selama 5 minggu. Makerpad dibangun pada 2019 dan dibeli oleh Zapier pada 2021. Makerpad menggunakan beberapa platform tanpa kode seperti Webflow, Airtable, dan Airstack. Anda dapat memilih dari berbagai alat tanpa kode di direktori alat mereka berdasarkan kebutuhan Anda atau kebutuhan bisnis Anda. Makerpad tidak menggunakan kode untuk memberdayakan perusahaan setiap hari.

Panggang Halaman Arahan Saya

Roast My Landing Page adalah aplikasi web yang dibuat dengan Webflow. Itu menghasilkan sekitar $ 4000 per bulan. Sesuai dengan namanya, Roast my Landing Page menawarkan solusi pemanggangan yang disesuaikan untuk halaman arahan. Situs ini menawarkan kepada pelanggannya video yang disesuaikan selama 20 menit dengan tips tentang cara meningkatkan tingkat konversi. Oliver Meakings, spesialis pengoptimalan halaman arahan, menciptakan bisnis yang telah menyelesaikan lebih dari 500 roasting. Daging panggang ini semuanya telah diberi lima bintang. Semua startup ini telah berhasil mengubah pengunjung website menjadi klien. Platform ini dibuat untuk membantu perusahaan SaaS membangun basis klien mereka.

Penawaran mereka mencakup penilaian yang disesuaikan dengan gaya sangrai yang mencakup saran untuk perbaikan. Mereka juga menyebutkan beberapa solusi khusus untuk peningkatan situs web sebagai bagian dari layanan. Mereka dapat ditemukan di berbagai tempat, termasuk gambar, bentuk, dan gambar. Dalam 48 jam, pelanggan melihat film mereka dipanggang. Pengembalian dana dijamin jika platform tidak efektif untuk Anda, seperti jika sangrai tidak berdampak pada tingkat konversi Anda. Biaya satu daging panggang adalah £249.

Buku kliping

Kacper Staniul, pencipta dan pemasar pertumbuhan, membuat Scrapbook dengan bantuan Carrd dan Airtable. Anda dapat menemukan strategi eCommerce dan SaaS yang inovatif dan efektif di situs ini. Ada sekitar 280 strategi yang tersedia bagi perusahaan SaaS untuk mencapai perkembangan yang cepat dan signifikan. Selain itu, platform ini memiliki lebih dari 80 strategi eCommerce. Strategi-strategi ini dikembangkan sebagai hasil dari latar belakang pencipta yang luas dalam pemasaran pertumbuhan.

Semua pengusaha, pengembang produk, dan pemasar yang ingin memperluas bisnis mereka akan menganggap ini sebagai sumber yang berguna. Jumlah teknik terus bertambah dengan dua hingga tiga taktik baru setiap bulan. Dengan menggunakan strategi akuisisi, Anda dapat mengisi saluran penjualan Anda dengan prospek tambahan. Anda dapat meningkatkan klien penuh waktu Anda dengan menggunakan strategi pendapatan. Anda dapat memastikan bahwa produk Anda disarankan kepada lebih banyak orang dengan menggunakan strategi rujukan. Scrapbook SaaS berharga $ 147, Scrapbook Bundle berharga $ 197, dan Scrapbook + Teardown berharga $ 797 untuk diakses.

Apakah pengkodean diperlukan untuk startup?

Munculnya berbagai startup tanpa kode membuktikan fakta bahwa coding tidak lagi diperlukan untuk startup. Baik Anda ingin membuat aplikasi web atau aplikasi seluler yang mudah digunakan , Anda dapat mengandalkan platform tanpa kode untuk merancang sistem yang andal tanpa menulis sendiri kode apa pun.

Seberapa baguskah tanpa kode?

Tidak ada platform kode yang merupakan alternatif yang dapat diandalkan untuk pendekatan pemrograman dan pengembangan tradisional. Mereka memungkinkan Anda untuk mengubah ide Anda menjadi aplikasi dalam beberapa jam melalui fitur drag-and-drop sederhana. Tidak ada kerugian signifikan menggunakan pengembangan tanpa kode. Sebagian besar argumen menentang platform tanpa kode dibuat oleh orang-orang yang telah bekerja di bidang pengembangan tradisional.

Namun, ada banyak ruang dalam industri pengembangan, sehingga kedua metode ini dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai jenis aplikasi. Seiring waktu, semakin banyak platform tanpa kode yang diluncurkan di pasar. Kisah sukses dari perusahaan rintisan tanpa kode menunjukkan bahwa pendekatan pengembangan modern ini mengubah cara orang dan bisnis mendekati berbagai metode pembuatan aplikasi.

Memilih Alat Tanpa Kode Terbaik

Ada banyak platform tanpa kode yang tersedia di pasar, tetapi Anda harus memilih platform yang mampu memenuhi semua kebutuhan Anda dengan membuat frontend dan backend. AppMaster adalah platform tanpa kode cerdas modern yang menonjol dalam kompetisi karena memungkinkan Anda membuat backend nyata yang dihasilkan AI dan antarmuka menarik yang dibuat dengan alat pengeditan visual drag-and-drop. Anda dapat menggunakan AppMaster untuk mengembangkan aplikasi web dan seluler, jadi Anda pasti dapat mengandalkan AppMaster untuk membangun platform tanpa kode yang sukses.