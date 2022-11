Strony internetowe, aplikacje internetowe i mobilne stały się istotną częścią większości firm i agencji w obecnej erze cyfrowej. Świat rozwoju również szybko się rozwija, aby nadążyć za nimi i spełnić wymagania klientów.

Wydajność i niezawodność procedur rozwoju kodu wpływa zarówno na duże firmy, jak i małe przedsiębiorstwa. Jedną z wielkich zmian w ciągu ostatnich kilku lat było to, że tworzenie aplikacji internetowej lub mobilnej nie jest już związane tylko z tradycyjnymi umiejętnościami rozwoju i programowania.

Zamiast tego, pojawienie się platform bez kodu pozwala osobom fizycznym i firmom spełnić swoje wymagania bez konieczności posiadania profesjonalnych umiejętności programistycznych lub doświadczenia. Brak podejścia do rozwoju kodowania pozwolił wielu ludziom przekształcić swoje pomysły w udane firmy w postaci startupów bez kodu. Istnieje długa lista no-code startupów uruchomionych w ciągu ostatnich kilku lat. Przed zbadaniem niektórych z najbardziej skutecznych platform no-code, omówmy podstawy podejścia do rozwoju kodu.

Czym są startupy no-code?

Produkty lub startupy, które są rozwijane przy użyciu platform no-code, są nazywane no-code startups. Są one nazywane no-code startups, ponieważ są rozwijane bez ręcznego pisania nawet jednej linii kodu. Najczęstsze korzyści płynące z no-code startups to większa prędkość do rynku i niższe koszty rozwoju. Firma zbudowana z podejściem no-code może cieszyć się wieloma różnymi korzyściami na podstawie platformy, którą wykorzystuje do tworzenia aplikacji internetowej lub mobilnej. Ważne jest, aby zauważyć, że platformy rozwojowe no -code nie są przeznaczone wyłącznie dla założycieli firm nietechnicznych. Zamiast tego, ludzie z zapleczem informatycznym i wiedzą techniczną mogą również korzystać z tego podejścia, aby uruchomić startup szybko i skutecznie.

9 najlepszych skutecznych startupów bez kodu

W ostatnich czasach pojawiło się wiele różnych startupów no-code. Przyjrzyjmy się dziewięciu najbardziej efektywnym startupom no-code:

Ungated Media

Redaktor magazynu Wired Kevin Kelly był autorem artykułu "1,000 prawdziwych fanów" w 2018 roku. Omawiał on głównie to, jak internet wpłynie na przyszłość i jak umożliwi niektórym osobom zarabianie na życie z ich kreatywnych przedsięwzięć. Rob Hardy, twórca Ungated Media, założył tę platformę, aby zrealizować tę koncepcję. Użył on Webflow no code website builder, aby zbudować to Ungated Media. Jego dziennik i sieć społecznościowa są skierowane do biznesmenów, solopreneurów, twórców i artystów. Ma pomagać takim osobom i łączyć je z ich zwolennikami. Celem platformy jest pomoc w tworzeniu w ten sposób trwałej firmy.

Ungated Media służy jako forum dla osób szukających niezależnego życia. Webflow jest wykorzystywany do tworzenia frontu publikacji członkowskiej MVP. Członkowie Ungated Media mają dostęp do pozycji, które oferują zasoby instruktażowe do rozwijania dochodowych biznesów z wykorzystaniem ich pomysłów. Dodatkowo, witryna oferuje twórcom korepetycje jeden na jeden. Przychody Ungated Media są szacowane na około 15 000 USD miesięcznie.

Dividend Finance

Kolejnym znakomitym przykładem biznesu no-code, który odnosi sukcesy w sektorze finansowym jest Dividend Finance. Ta firma z siedzibą w San Francisco, która została założona w 2013 roku, jest czołowym dostawcą opcji finansowania dla właścicieli nieruchomości w zakresie energii odnawialnej i projektów oszczędzania energii. Platforma oferuje domowe pożyczki solarne, finansowanie solarne i inwestowanie w nieruchomości jako swoje usługi. Dividend Finance całkowicie zmienił biznes energii odnawialnej dzięki swoim pierwszorzędnym usługom i nadal się rozwija. Cieszyła się ogromnym wzrostem popularności podczas pandemii i zdobyła kilka nagród.

Dividend Finance został zbudowany z Bubble. Jest to popularna platforma no-code, która może być używana do tworzenia różnych typów aplikacji internetowych i stron internetowych aplikacji. Zespół stojący za Dividend Finance bardzo skorzystał z zalet Bubble, ponieważ ułatwił ubieganie się o pożyczki. To jest powód, dla którego Dividend Finance jest wart ponad 350 milionów dolarów w łącznej kwocie finansowania.

Consentogram

Amerykański startup IT dla służby zdrowia Consentogram stworzył system zarządzania sztuczną inteligencją za pomocą platformy bez kodu AppMaster. Consentogram specjalizuje się w automatyzacji świadomej zgody pacjenta z integracją z workflow lekarzy z systemami EMR w szpitalach. Ideą było stworzenie wspomaganego przez AI systemu świadomej zgody w punkcie opieki, wsparcia decyzji klinicznych (CDS) oraz opartego na ML ograniczania ryzyka złych praktyk w czasie rzeczywistym dla usługodawców. Zespół AppMaster Professional Services był w stanie skrócić czas rozwoju o połowę dzięki wykorzystaniu AppMaster do budowy backendu. Budżet na stworzenie rozwiązania został zredukowany o 70%.

Happy Careers

Happy Careers to strona internetowa, która pomaga profesjonalistom odkryć ich cel, kiedy czują się uwięzieni w nieodpowiedniej lub niespełniającej się karierze. Specjalizują się w zmianach w połowie kariery i są oddani pomaganiu ludziom na całym świecie w osiągnięciu satysfakcjonującej kariery. Ich obecna oferta to książeczka do samodzielnej praktyki, która zawiera szczegółowe instrukcje, jak znaleźć nowe możliwości kariery. Jest to szybkie i niedrogie podejście do stworzenia taktycznej strategii odejścia z obecnego stanowiska i przejścia do kariery, która Cię spełnia.

Wkrótce dostępny będzie nowy kurs online od Happy Careers. Jego celem jest pomoc w określeniu, gdzie jesteś na ścieżce zmiany kariery i jakie działania musisz podjąć w następnej kolejności. Jeśli jesteś doświadczonym profesjonalistą poszukującym zmiany swojej kariery lub drugiej kariery, lub jeśli jesteś początkującym side-hustlerem chcącym odkryć pomysły na swoje kolejne hobby, Happy Careers jest dla Ciebie. Ogólny projekt i struktura Happy Careers są zbudowane z wielu platform bez kodu, takich jak Carrd, Stripe i MailerLite, aby zintegrować różne funkcje na stronie aplikacji.

Szkoła Lambda

Austen Allred i Ben Nelson założyli internetowy program bootowania kodowania znany jako Lambda School w 2017 roku. Kiedy pierwotnie został otwarty, zyskał rozgłos za to, że był pierwszym boot campem, który używał umów o podziale dochodów jako strategii finansowej. Od tego czasu ponownie wymyśliła dziedzinę edukacji online w pomysłowy sposób. Zapewnia gruntowne kursy w backend oprogramowania kodowania / rozwoju, nauki danych i rozwoju sieci, z oświadczeniem celu, aby dać niskie ryzyko drogi do zwiększenia dochodów.

Dodatkowo, obecnie zajmuje czołowe miejsce dla najlepszego obozu rozwoju oprogramowania w 2022 roku, z oceną 4,45/5 i szacowanym rocznym przychodem w wysokości 93,3 miliona dolarów. Zespół Lambda School zbudował MVP za pomocą platform low-code, takich jak Typeform i Retool. Teraz używają kilku innych platform no-code, takich jak Webflow, Zapier i Calendly, aby rozszerzyć funkcjonalności systemu.

Switchboard

Switchboard to kolejny popularny startup no-code, który został zbudowany od podstaw przez Bubble. Zajmuje się różnymi funkcjami reklamowymi i marketingowymi. Założyciel David Pal odkrył, że kiedy firmy o dużej skali, takie jak Uber, muszą zarządzać dużą siecią billboardów, trudne staje się koordynowanie i zarządzanie nimi w niezawodnej skali, ponieważ wyświetlacze reklamowe, szczególnie ogromne billboardy, każdy działa na innym systemie operacyjnym. W związku z tym David i jego grupa zaczęli pracować nad systemem, który zapewniłby pojedynczy punkt kontroli dla tak zawiłych sieci.

W ten sposób powstał Switchboard. W istocie jest to rozwiązanie, które pozwala firmom zautomatyzować integrację reklamy programatycznej stron trzecich, planować i zarządzać treścią z jednego interfejsu użytkownika oraz sprawdzać stan ekranów. Switchboard przez lata ugruntował swoją pozycję jako bardzo udana platforma SaaS nowej generacji.

Makerpad

Jednym z największych ośrodków nauczania no code i interakcji społecznych jest Makerpad. Są one społecznością twórców, przedsiębiorstw, startupów i studentów. Są tam ludzie używający no code do konstruowania, firmy działające, studenci uczący się itd. Dzięki ich licznym kursom, możesz tutaj opanować podstawy no-code. Możesz zwiększyć wydajność w swojej organizacji, używając automatyzacji. Obecnie na Makerpadzie aktywnych jest ponad 17 000 osób. Dodatkowo, zajmuje on czołowe miejsce wśród społeczności no-code na świecie. Ponad 350 lekcji zostało stworzonych specjalnie dla nowicjuszy i osób z doświadczeniem w no-code.

Twoje przejście do zostania mistrzem bez kodu zajmie nie mniej niż pięć tygodni z ich podpisem 5-tygodniowe, oparte na kohortach szkolenie fundamentowe. Makerpad został zbudowany w 2019 roku i został zakupiony przez Zapier w 2021 roku. Korzysta z kilku platform no-code, takich jak Webflow, Airtable i Airstack. Możesz wybrać różne narzędzia no-code w ich katalogu narzędzi w oparciu o swoje potrzeby lub potrzeby Twojej firmy. Makerpad używa bez kodu, aby wzmocnić pozycję firm każdego dnia.

Roast My Landing Page

Roast My Landing Page to aplikacja internetowa zbudowana za pomocą Webflow. Zarabia około 4000 dolarów miesięcznie. Jak sama nazwa wskazuje, Roast my Landing Page oferuje niestandardowe rozwiązanie do pieczenia stron docelowych. Strona oferuje swoim klientom 20-minutowe dostosowane wideo z poradami, jak zwiększyć współczynnik konwersji. Oliver Meakings, specjalista od optymalizacji stron docelowych, stworzył firmę, która ukończyła już ponad 500 roastów. Wszystkie te pieczenie otrzymały pięć gwiazdek. Wszystkim tym startupom udało się zamienić odwiedzających stronę internetową w klientów. Platforma jest stworzona, aby pomóc firmom SaaS budować swoją bazę klientów.

Ich oferta obejmuje dopasowaną w stylu roast ocenę, która zawiera sugestie dotyczące poprawy. Wspominają również o kilku konkretnych rozwiązaniach dotyczących ulepszenia strony internetowej w ramach usługi. Mogą znajdować się w różnych miejscach, w tym na zdjęciach, formularzach i rysunkach. W ciągu 48 godzin klienci widzą, że ich filmy są pieczone. Zwrot pieniędzy jest zapewniony, jeśli platforma jest dla Ciebie nieskuteczna, np. jeśli roast nie ma wpływu na współczynnik konwersji. Koszt jednego roastu to 249 funtów.

Scrapbook

Kacper Staniul, twórca i growth marketer, stworzył Scrapbook z pomocą Carrd i Airtable. Możesz odkryć innowacyjne i skuteczne strategie eCommerce i SaaS na tej stronie. Istnieje około 280 strategii dostępnych dla firm SaaS, aby osiągnąć szybki i znaczący rozwój. Dodatkowo na platformie znajduje się ponad 80 strategii eCommerce. Strategie te zostały opracowane w wyniku szerokiego doświadczenia twórcy w marketingu wzrostu.

Wszyscy przedsiębiorcy, twórcy produktów i marketerzy poszukujący możliwości rozwoju swoich firm znajdą w tym przydatne źródło. Liczba technik nadal rośnie o dwie do trzech nowych taktyk każdego miesiąca. Używając strategii akwizycji, możesz wypełnić swój lejek sprzedaży dodatkowymi perspektywami. Możesz zwiększyć liczbę swoich pełnoetatowych klientów, stosując strategie przychodowe. Możesz zapewnić, że twój produkt jest sugerowany większej liczbie osób, używając strategii skierowania. Scrapbook SaaS kosztuje $147, Scrapbook Bundle kosztuje $197, a Scrapbook + Teardown kosztuje $797 za dostęp.

Czy kodowanie jest konieczne dla startupów?

Pojawienie się różnych startupów no-code dowodzi, że kodowanie nie jest już konieczne dla startupów. Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć przyjazną dla użytkownika aplikację internetową, czy aplikację mobilną, możesz polegać na platformach no-code, aby zaprojektować niezawodne systemy bez samodzielnego pisania jakiegokolwiek kodu.

Jak dobry jest no-code?

Platformy no-code są niezawodną alternatywą dla tradycyjnego podejścia do programowania i rozwoju. Pozwalają one przekształcić swoje pomysły w aplikacje w ciągu kilku godzin dzięki prostym funkcjom przeciągania i upuszczania. Nie ma żadnych istotnych wad korzystania z rozwoju no-code. Większość argumentów przeciwko platformom no-code jest wysuwana przez osoby, które pracowały w tradycyjnej dziedzinie rozwoju.

Jednak w branży deweloperskiej jest wiele miejsca, więc obie te metody mogą istnieć, aby rozwijać różne rodzaje aplikacji. Z czasem na rynku pojawia się coraz więcej platform no-code. Historie sukcesu startupów no-code pokazują, że to nowoczesne podejście do rozwoju przekształca sposób, w jaki ludzie i firmy podchodzą do różnych metod budowania aplikacji.

Wybór najlepszego narzędzia No Code

Istnieje wiele różnych platform no-code dostępnych na rynku, ale powinieneś wybrać platformę, która jest w stanie spełnić wszystkie Twoje wymagania, tworząc zarówno frontend, jak i backend. AppMaster to nowoczesna inteligentna platforma no-code, która wyróżnia się na tle konkurencji, ponieważ pozwala na stworzenie prawdziwego backendu generowanego przez AI i wciągającego interfejsu wykonanego za pomocą narzędzi do edycji wizualnej typu drag-and-drop. Możesz użyć AppMaster do tworzenia zarówno aplikacji internetowych, jak i mobilnych, więc zdecydowanie możesz polegać na AppMaster, aby stworzyć udaną platformę no-code.