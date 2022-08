Websites, Web-Apps und mobile Apps sind in diesem digitalen Zeitalter zu einem wesentlichen Bestandteil der meisten Unternehmen und Agenturen geworden. Auch die Entwicklungswelt schreitet schnell voran, um mit diesen Schritt zu halten und die Kundenanforderungen zu erfüllen.

Die Effizienz und Zuverlässigkeit der Codeentwicklungsverfahren wirken sich sowohl auf große Unternehmen als auch auf kleine Unternehmen aus. Eine große Veränderung in den letzten Jahren war, dass die Erstellung einer Web-App oder mobilen Anwendung nicht mehr nur mit traditionellen Entwicklungs- und Programmierkenntnissen verbunden ist.

Stattdessen ermöglicht das Aufkommen von No-Code-Plattformen Einzelpersonen und Unternehmen, ihre Anforderungen zu erfüllen, ohne dass professionelle Entwicklungsfähigkeiten oder -erfahrung erforderlich sind. Kein Coding-Entwicklungsansatz hat es vielen Menschen ermöglicht, ihre Ideen in erfolgreiche Unternehmen in Form von No-Code-Startups zu verwandeln. Es gibt eine lange Liste von No-Code-Startups, die in den letzten Jahren gestartet wurden. Bevor wir uns mit einigen der effektivsten No-Code-Plattformen befassen, wollen wir die Grundlagen des Codeentwicklungsansatzes erörtern.

Was sind No-Code-Startups?

Produkte oder Startups, die mithilfe von No-Code-Plattformen entwickelt werden, werden als No-Code-Startups bezeichnet. Diese werden als No-Code-Startups bezeichnet, da sie entwickelt werden, ohne auch nur eine einzige Zeile Code manuell zu schreiben. Die häufigsten Vorteile von No-Code-Startups sind eine schnellere Markteinführung und niedrigere Entwicklungskosten. Ein Unternehmen, das mit dem No-Code-Ansatz aufgebaut ist, kann auf der Grundlage der Plattform, die es zur Erstellung einer Web-App oder mobilen App verwendet, viele verschiedene Vorteile genießen. Es ist wichtig zu beachten, dass No-Code-Entwicklungsplattformen nicht nur für nicht-technische Unternehmensgründer gedacht sind. Stattdessen können auch Personen mit IT-Hintergrund und technischem Wissen diesen Ansatz nutzen, um schnell und effizient ein Startup zu gründen.

Top 9 der effektivsten No-Code-Startups

In letzter Zeit sind viele verschiedene No-Code-Startups entstanden. Schauen wir uns die neun effektivsten No-Code-Startups an:

Unbegrenzte Medien

Kevin Kelly, Herausgeber des Wired-Magazins, verfasste 2018 den Artikel „1.000 True Fans“. Darin ging es hauptsächlich darum, wie sich das Internet auf die Zukunft auswirken wird und wie es bestimmten Personen ermöglichen würde, von ihren kreativen Bemühungen zu leben. Rob Hardy, der Schöpfer von Ungated Media, hat diese Plattform eingerichtet, um das Konzept umzusetzen. Er verwendete den Webflow No Code Website Builder, um dieses Ungated Media zu erstellen. Sein Journal und sein soziales Netzwerk richten sich an Geschäftsleute, Solopreneurs, Kreative und Künstler. Es versucht, solchen Menschen zu helfen und sie mit ihren Unterstützern zu verbinden. Ziel der Plattform ist es, auf diese Weise einen Beitrag zum Aufbau eines nachhaltigen Unternehmens zu leisten.

Ungated Media dient als Forum für diejenigen, die unabhängig leben möchten. Webflow wird verwendet, um das Frontend der MVP-Mitgliedschaftsveröffentlichung zu erstellen . Mitglieder von Ungated Media greifen auf Elemente zu, die Lehrressourcen für die Entwicklung profitabler Unternehmen mit ihren Ideen bieten. Darüber hinaus bietet die Website den Erstellern Einzelunterricht. Der Umsatz von Ungated Media wird auf rund 15.000 US-Dollar pro Monat geschätzt.

Dividendenfinanzierung

Ein weiteres herausragendes Beispiel für ein erfolgreiches No-Code-Geschäft im Finanzsektor ist Dividend Finance. Das 2013 gegründete Unternehmen mit Sitz in San Francisco ist der führende Anbieter von Finanzierungsmöglichkeiten für Immobilienbesitzer für erneuerbare Energien und Energiesparprojekte. Die Plattform bietet Solarkredite für Haushalte, Solarfinanzierung und Investitionen in Sachwerte als Dienstleistungen an. Dividend Finance hat das Geschäft mit erneuerbaren Energien mit seinen erstklassigen Dienstleistungen komplett verändert und expandiert weiter. Es erfreute sich während der Pandemie eines massiven Popularitätsschubs und wurde mehrfach ausgezeichnet.

Dividendenfinanzierung wurde mit der Bubble aufgebaut. Es ist eine beliebte No-Code-Plattform, mit der verschiedene Arten von Web-Apps und App-Websites entwickelt werden können. Das Team hinter Dividend Finance hat die Vorteile von Bubble sehr genossen, da es die Beantragung von Krediten vereinfacht hat. Aus diesem Grund hat Dividend Finance einen Gesamtfinanzierungsbetrag von über 350 Millionen US-Dollar.

Einwilligungserklärung

Das amerikanische Healthcare-IT-Startup Consentogram hat mithilfe der codefreien AppMaster-Plattform ein Verwaltungssystem für künstliche Intelligenz entwickelt. Consentogram ist spezialisiert auf die Automatisierung der informierten Zustimmung von Patienten mit Integration in die Arbeitsabläufe von Ärzten mit EMR-Systemen in Krankenhäusern. Die Idee war, ein KI-unterstütztes Einwilligungssystem am Point of Care, eine klinische Entscheidungsunterstützung (CDS) und eine ML-basierte Echtzeit-Risikominderung für Dienstleister zu schaffen. Das Team von AppMaster Professional Services konnte die Entwicklungszeit halbieren, indem es AppMaster zum Erstellen des Backends verwendete. Das Budget für die Erstellung der Lösung wurde um 70 % reduziert.

Glückliche Karrieren

Happy Careers ist eine Website, die Fachleuten hilft, ihre Bestimmung zu entdecken, wenn sie sich in ungeeigneten oder unerfüllten Karrieren gefangen fühlen. Sie sind auf Übergänge in der Mitte der Karriere spezialisiert und haben es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen auf der ganzen Welt dabei zu helfen, eine erfüllende Karriere zu haben. Ihr aktuelles Angebot ist eine Selbstübungsbroschüre, die detaillierte Anweisungen gibt, wie man neue Karrieremöglichkeiten findet. Es ist ein schneller und kostengünstiger Ansatz, um eine taktische Abschiedsstrategie von Ihrer derzeitigen Position zu erstellen und in eine Karriere zu wechseln, die Sie erfüllt.

Ein neuer Online-Kurs von Happy Careers wird in Kürze verfügbar sein. Ziel ist es, Ihnen dabei zu helfen, festzustellen, wo Sie sich auf Ihrem Karriereweg befinden und welche Maßnahmen Sie als Nächstes ergreifen müssen. Wenn Sie ein erfahrener Berufstätiger sind, der nach einem Karrierewechsel oder einer zweiten Karriere sucht, oder wenn Sie ein angehender Nebenjob sind, der Ideen für Ihren nächsten Job suchen möchte, ist Happy Careers genau das Richtige für Sie. Das Gesamtdesign und die Struktur von Happy Careers basieren auf mehreren No-Code-Plattformen wie Carrd, Stripe und MailerLite, um verschiedene Funktionen in die App-Website zu integrieren.

Lambda-Schule

Austen Allred und Ben Nelson gründeten 2017 das als Lambda School bekannte Online-Coding-Boot-Programm. Als es ursprünglich eröffnet wurde, erlangte es Bekanntheit als erstes Bootcamp, das Vereinbarungen zur Umsatzbeteiligung als Finanzstrategie nutzte. Seitdem hat es den Bereich der Online-Bildung auf erfinderische Weise neu erfunden. Es bietet gründliche Kurse in Backend-Software-Codierung / -Entwicklung, Datenwissenschaft und Webentwicklung mit dem Ziel, einen risikoarmen Weg zu höherem Einkommen zu eröffnen.

Darüber hinaus hält es derzeit den Spitzenplatz für das beste Bootcamp für Softwareentwicklung im Jahr 2022 mit einer Note von 4,45/5 und einem geschätzten Jahresumsatz von 93,3 Millionen US-Dollar. Das Team der Lambda School baute das MVP mit Hilfe von Low-Code-Plattformen wie Typeform und Retool. Jetzt verwenden sie mehrere andere No-Code-Plattformen wie Webflow, Zapier und Calendly, um die Funktionalitäten des Systems zu erweitern.

Telefonzentrale

Switchboard ist ein weiteres beliebtes No-Code-Startup, das von Bubble von Grund auf neu erstellt wurde. Es befasst sich mit verschiedenen Werbe- und Marketingfunktionen. Gründer David Pal stellte fest, dass große Unternehmen wie Uber, wenn sie ein großes Netzwerk von Werbetafeln verwalten müssen, es schwierig werden, sie in einem zuverlässigen Umfang zu koordinieren und zu verwalten, da Werbedisplays, insbesondere riesige Werbetafeln, jeweils auf einem anderen Betriebssystem laufen. Daraufhin begannen David und seine Gruppe mit der Arbeit an einem System, das einen zentralen Kontrollpunkt für solch komplizierte Netzwerke bieten würde.

Also wurde Switchboard erstellt. Im Wesentlichen handelt es sich um eine Lösung, die es Unternehmen ermöglicht, die Integration programmatischer Werbung von Drittanbietern zu automatisieren, Inhalte von einer einzigen Benutzeroberfläche aus zu planen und zu verwalten und den Zustand von Bildschirmen zu überprüfen. Switchboard hat sich im Laufe der Jahre als äußerst erfolgreiche SaaS-Plattform der nächsten Generation etabliert.

Makerpad

Eines der größten Zentren für No-Code-Unterricht und soziale Interaktion ist Makerpad. Sie sind eine Gemeinschaft von Entwicklern, Unternehmen, Startups und Studenten. Es gibt Leute, die keinen Code zum Bauen verwenden, Unternehmen, die studieren, Studenten usw. Mit ihren zahlreichen Kursen können Sie hier die Grundlagen von No-Code beherrschen. Sie können die Effizienz in Ihrer Organisation durch den Einsatz von Automatisierung steigern. Mehr als 17.000 Menschen sind derzeit auf Makerpad aktiv. Darüber hinaus nimmt es den Spitzenplatz unter den No-Code-Communities weltweit ein. Über 350 Lektionen wurden speziell für Anfänger und diejenigen mit vorheriger No-Code-Expertise erstellt.

Ihr Übergang zum No-Code-Master dauert nicht weniger als fünf Wochen mit ihrem charakteristischen 5-wöchigen, kohortenbasierten Grundlagentraining. Makerpad wurde 2019 gebaut und 2021 von Zapier gekauft. Es verwendet mehrere No-Code-Plattformen wie Webflow, Airtable und Airstack. Sie können je nach Ihren Anforderungen oder den Anforderungen Ihres Unternehmens aus einer Vielzahl von No-Code-Tools in ihrem Toolverzeichnis auswählen. Makerpad verwendet keinen Code, um Unternehmen jeden Tag zu stärken.

Braten Sie meine Zielseite

Roast My Landing Page ist eine Web-App, die mit Webflow erstellt wurde. Es macht etwa 4000 Dollar pro Monat. Wie der Name schon sagt, bietet Roast my Landing Page eine maßgeschneiderte Röstlösung für Landing Pages. Die Website bietet ihren Kunden ein 20-minütiges, maßgeschneidertes Video mit Tipps zur Steigerung der Konversionsrate. Oliver Meakings, ein Spezialist für Zielseitenoptimierung, hat ein Unternehmen gegründet, das bereits über 500 Braten abgeschlossen hat. Diese Röstungen wurden alle mit fünf Sternen bewertet. Alle diese Startups haben es geschafft, Website-Besucher zu Kunden zu machen. Die Plattform wurde geschaffen, um SaaS-Unternehmen beim Aufbau ihres Kundenstamms zu unterstützen.

Ihr Angebot umfasst eine maßgeschneiderte Bewertung im Bratstil, die Verbesserungsvorschläge enthält. Sie erwähnen auch einige spezifische Lösungen zur Verbesserung der Website als Teil des Dienstes. Sie können an einer Vielzahl von Orten gefunden werden, darunter Bilder, Formulare und Zeichnungen. Innerhalb von 48 Stunden sehen die Kunden ihre Filme geröstet. Eine Rückerstattung ist gewährleistet, wenn die Plattform für Sie unwirksam ist, z. B. wenn die Röstung keinen Einfluss auf Ihre Conversion-Rate hat. Die Kosten für einen Braten betragen £249.

Sammelalbum

Kacper Staniul, ein Entwickler und Wachstumsvermarkter, hat Scrapbook mit Hilfe von Carrd und Airtable erstellt. Auf dieser Website können Sie innovative und effektive E-Commerce- und SaaS-Strategien entdecken. SaaS-Unternehmen stehen rund 280 Strategien zur Verfügung, um eine schnelle und signifikante Entwicklung zu erreichen. Darüber hinaus bietet die Plattform mehr als 80 E-Commerce-Strategien. Diese Strategien wurden als Ergebnis des umfassenden Hintergrunds des Erstellers im Wachstumsmarketing entwickelt.

Alle Unternehmer, Produktentwickler und Vermarkter, die ihr Geschäft erweitern möchten, werden feststellen, dass dies eine nützliche Ressource ist. Die Anzahl der Techniken wächst jeden Monat um zwei bis drei neue Taktiken. Mithilfe von Akquisitionsstrategien können Sie Ihren Verkaufstrichter mit zusätzlichen Interessenten füllen. Sie können Ihre Vollzeitkunden erhöhen, indem Sie Umsatzstrategien anwenden. Sie können sicherstellen, dass Ihr Produkt mehr Menschen vorgeschlagen wird, indem Sie Empfehlungsstrategien verwenden. Scrapbook SaaS kostet 147 $, Scrapbook Bundle kostet 197 $ und der Zugriff auf Scrapbook + Teardown kostet 797 $.

Ist Coding für Startups notwendig?

Die Entstehung verschiedener No-Code-Startups beweist, dass Coding für Startups nicht mehr notwendig ist. Egal, ob Sie eine benutzerfreundliche Web-App oder eine mobile App erstellen möchten, Sie können sich auf No-Code-Plattformen verlassen, um zuverlässige Systeme zu entwerfen, ohne selbst Code schreiben zu müssen.

Wie gut ist No-Code?

No-Code-Plattformen sind eine zuverlässige Alternative zum traditionellen Programmier- und Entwicklungsansatz. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Ideen innerhalb weniger Stunden durch einfache Drag-and-Drop-Funktionen in Apps umzuwandeln. Es gibt keine wesentlichen Nachteile bei der Verwendung von No-Code-Entwicklung. Die meisten Argumente gegen die No-Code-Plattformen werden von Leuten vorgebracht, die im traditionellen Entwicklungsbereich gearbeitet haben.

Es gibt jedoch viel Raum in der Entwicklungsbranche, sodass beide Methoden vorhanden sein können, um verschiedene Arten von Apps zu entwickeln. Mit der Zeit kommen immer mehr No-Code-Plattformen auf den Markt. Die Erfolgsgeschichten der No-Code-Startups zeigen, dass dieser moderne Entwicklungsansatz die Art und Weise verändert, wie Menschen und Unternehmen verschiedene Methoden zum Erstellen von Apps angehen.

