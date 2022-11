Websites, webapps en mobiele apps zijn in dit digitale tijdperk een essentieel onderdeel geworden van de meeste bedrijven en instanties. De ontwikkelingswereld gaat ook snel vooruit om deze bij te houden en aan de eisen van de klant te voldoen.

De efficiëntie en betrouwbaarheid van de codeontwikkelingsprocedures hebben zowel invloed op grootschalige bedrijven als op kleine ondernemingen. Een grote verandering in de afgelopen jaren is dat het maken van een webapp of mobiele applicatie niet langer alleen geassocieerd wordt met traditionele ontwikkelings- en programmeervaardigheden.

In plaats daarvan stelt de opkomst van no-code platforms particulieren en bedrijven in staat om aan hun eisen te voldoen zonder dat zij professionele ontwikkelingsvaardigheden of ervaring nodig hebben. No-code ontwikkeling aanpak heeft veel mensen in staat gesteld om hun ideeën om te zetten in succesvolle bedrijven in de vorm van no-code startups. Er is een lange lijst van no-code startups gelanceerd in de afgelopen jaren. Laten we, voordat we enkele van de meest effectieve no-code platforms verkennen, de basisprincipes van de code-ontwikkelingsaanpak bespreken.

Wat zijn no-code startups?

Producten of startups die worden ontwikkeld met behulp van no-code platforms worden no-code startups genoemd. Deze worden no-code startups genoemd omdat ze worden ontwikkeld zonder ook maar één regel code handmatig te schrijven. De meest voorkomende voordelen van no-code startups zijn een hogere speed-to-market en lagere ontwikkelingskosten. Een bedrijf dat met de no-code-aanpak is gebouwd, kan veel verschillende voordelen genieten op basis van het platform dat het gebruikt om een webapp of mobiele app te maken. Het is belangrijk op te merken dat no-code ontwikkelingsplatforms niet alleen bedoeld zijn voor niet-technische bedrijfsoprichters. In plaats daarvan kunnen ook mensen met een IT-achtergrond en technische kennis deze aanpak gebruiken om snel en efficiënt een startup te lanceren.

Top 9 Effectieve No Code Startups

Er zijn de laatste tijd veel verschillende no-code startups ontstaan. Laten we eens kijken naar de negen meest effectieve no-code startups:

Ungated Media

Redacteur van het tijdschrift Wired Kevin Kelly schreef in 2018 het artikel "1.000 True Fans". Het besprak vooral hoe het internet de toekomst zal beïnvloeden en hoe het bepaalde individuen in staat zou stellen om van hun creatieve inspanningen te leven. Rob Hardy, de bedenker van Ungated Media, richtte dit platform op om het concept uit te voeren. Hij gebruikte de Webflow no code website builder om deze Ungated Media te bouwen. Zijn tijdschrift en sociale netwerk zijn gericht op zakenmensen, solo-ondernemers, creatieven en kunstenaars. Het wil deze mensen bijstaan en hen in contact brengen met hun supporters. Het doel van het platform is om op deze manier te helpen bij het creëren van een duurzaam bedrijf.

Ungated Media dient als forum voor mensen die zelfstandig willen leven. Webflow wordt gebruikt om de voorkant van de MVP ledenpublicatie te maken. Leden van Ungated Media hebben toegang tot artikelen die instructiemiddelen bieden voor het ontwikkelen van winstgevende bedrijven met behulp van hun ideeën. Daarnaast biedt de site makers één-op-één begeleiding. De inkomsten van Ungated Media worden geschat op ongeveer $15.000 per maand.

Dividend Financiën

Een ander uitstekend voorbeeld van een no-code bedrijf dat succesvol is in de financiële sector is Dividend Finance. Dit in San Francisco gevestigde bedrijf, dat werd opgericht in 2013, is de topleverancier van financieringsopties voor eigenaren van onroerend goed voor duurzame energie en energiebesparende projecten. Het platform biedt huishoudelijke zonneleningen, zonnefinanciering en investeren in onroerend goed als haar diensten. Dividend Finance heeft de hernieuwbare energiesector volledig veranderd met zijn eersteklas diensten, en het breidt zich nog steeds uit. Het genoot een enorme impuls in zijn populariteit tijdens de pandemie en heeft verschillende prijzen gewonnen.

Dividend Finance is gebouwd met de Bubble. Het is een populair no-code platform dat kan worden gebruikt om verschillende soorten webapps en app-websites te ontwikkelen. Het team achter Dividend Finance heeft veel profijt gehad van de voordelen van Bubble, omdat ze het aanvragen van leningen gemakkelijker hebben gemaakt. Dit is de reden waarom Dividend Finance meer dan 350 miljoen dollar waard is in het totale financieringsbedrag.

Consentogram

De Amerikaanse healthcare IT startup Consentogram heeft een kunstmatige intelligentie management systeem gemaakt met behulp van het AppMaster codevrije platform. Consentogram is gespecialiseerd in automatisering van geïnformeerde toestemming van patiënten met integratie in workflows van artsen met EMR-systemen in ziekenhuizen. Het idee was om een AI-ondersteund informed consent systeem te creëren op het punt van zorg, klinische beslissingsondersteuning (CDS) en real-time ML-gebaseerde risicobeperking voor slechte praktijken voor dienstverleners. Het AppMaster Professional Services-team kon de ontwikkelingstijd halveren door AppMaster te gebruiken om de backend te bouwen. Het budget voor de creatie van de oplossing werd met 70% verminderd.

Happy Careers

Happy Careers is een website die professionals helpt hun doel te ontdekken wanneer ze zich gevangen voelen in een ongeschikte of onbevredigende carrière. Ze zijn gespecialiseerd in mid-career transities en zijn toegewijd om mensen over de hele wereld te helpen een bevredigende carrière te hebben. Hun huidige aanbod is een zelfstudieboekje dat gedetailleerde instructies geeft voor het vinden van nieuwe carrièremogelijkheden. Het is een snelle en goedkope aanpak om een tactische vertrekstrategie uit je huidige functie te creëren en over te stappen naar een carrière die je vervult.

Binnenkort komt een nieuwe online cursus van Happy Careers beschikbaar. Het doel ervan is u te helpen bepalen waar u zich bevindt in uw loopbaantransitie en welke acties u vervolgens moet ondernemen. Als u een ervaren professional bent die op zoek is naar een carrièretransitie of een tweede carrière, of als u een beginnende side-hustler bent die ideeën wil opdoen voor uw volgende hustle, dan is Happy Careers iets voor u. Het algemene ontwerp en de structuur van Happy Careers zijn gebouwd met meerdere no-code platforms zoals Carrd, Stripe en MailerLite om verschillende functies te integreren in de website van de app.

Lambda School

Austen Allred en Ben Nelson richtten in 2017 het online coding boot programma op dat bekend staat als Lambda School. Toen het oorspronkelijk werd geopend, kreeg het bekendheid omdat het het eerste bootcamp was dat overeenkomsten voor het delen van inkomsten gebruikte als financieringsstrategie. Sindsdien heeft het het gebied van online onderwijs op een inventieve manier opnieuw uitgevonden. Het biedt grondige cursussen in backend software coding/development, data science, en web development, met als doel een laag risico weg te geven naar een hoger inkomen.

Bovendien heeft het momenteel de toppositie voor de beste softwareontwikkeling bootcamp in 2022, met een cijfer van 4,45/5 en geschatte jaarlijkse inkomsten van $ 93,3 miljoen. Het team van Lambda School bouwde de MVP met behulp van low-code platforms zoals Typeform en Retool. Nu gebruiken ze verschillende andere no-code platforms zoals Webflow, Zapier en Calendly om de functionaliteiten van het systeem uit te breiden.

Switchboard

Switchboard is een andere populaire no-code startup die vanaf nul is opgebouwd door Bubble. Het houdt zich bezig met verschillende reclame- en marketingfuncties. Oprichter David Pal ontdekte dat wanneer grootschalige bedrijven zoals Uber een groot netwerk van billboards moeten beheren, het moeilijk wordt om deze op een betrouwbare schaal te coördineren en te beheren, omdat reclamedisplays, met name enorme billboards, elk op een ander besturingssysteem werken. Daarom begonnen David en zijn groep te werken aan een systeem dat één enkel controlepunt zou bieden voor dergelijke ingewikkelde netwerken.

Zo ontstond Switchboard. In wezen is het een oplossing waarmee bedrijven de integratie van programmatische reclame van derden kunnen automatiseren, inhoud kunnen plannen en beheren vanuit een enkele gebruikersinterface en de gezondheid van schermen kunnen controleren. Switchboard heeft zich in de loop der jaren gevestigd als een zeer succesvol SaaS-platform van de volgende generatie.

Makerpad

Een van de grootste centra voor no-code onderwijs en sociale interactie is Makerpad. Zij zijn een gemeenschap van makers, ondernemingen, startups en studenten. Er zijn mensen die no code gebruiken om te bouwen, bedrijven die draaien, studenten die studeren, enz. Met hun talrijke cursussen kunt u hier de grondbeginselen van no-code onder de knie krijgen. U kunt de efficiëntie in uw organisatie verhogen door gebruik te maken van automatisering. Meer dan 17.000 mensen zijn momenteel actief op Makerpad. Bovendien staat het bovenaan de lijst van no-code communities wereldwijd. Meer dan 350 lessen zijn speciaal gemaakt voor zowel beginners als mensen met eerdere no-code expertise.

Uw overgang naar een no-code master duurt maar liefst vijf weken met hun kenmerkende 5-weekse, cohort-gebaseerde foundation training. Makerpad werd gebouwd in 2019 en werd in 2021 gekocht door Zapier. Het maakt gebruik van verschillende no-code platforms zoals Webflow, Airtable en Airstack. U kunt kiezen uit verschillende no-code tools in hun tool directory op basis van uw behoeften of de behoeften van uw bedrijf. Makerpad gebruikt geen code om bedrijven elke dag te versterken.

Roast My Landing Page

Roast My Landing Page is een web app gebouwd met Webflow. Het verdient ongeveer $4000 per maand. Zoals de naam al aangeeft, biedt Roast my Landing Page een op maat gemaakte roostering voor landingspagina's. De site biedt zijn klanten een op maat gemaakte video van 20 minuten met tips om de conversie te verhogen. Oliver Meakings, een specialist in het optimaliseren van landingspagina's, heeft een bedrijf opgericht dat al meer dan 500 roasts heeft gemaakt. Deze roosters hebben allemaal vijf sterren gekregen. Al deze startups zijn erin geslaagd websitebezoekers om te zetten in klanten. Het platform is gemaakt om SaaS-bedrijven te helpen hun klantenbestand op te bouwen.

Hun aanbod omvat een roast-achtige beoordeling op maat met suggesties voor verbetering. Ze noemen ook enkele specifieke oplossingen voor websiteverbetering als onderdeel van de dienst. Deze kunnen op verschillende plaatsen worden gevonden, waaronder foto's, formulieren en tekeningen. Binnen 48 uur zien klanten hun films geroosterd. Een terugbetaling is verzekerd als het platform niet effectief voor u is, bijvoorbeeld als de roast geen invloed heeft op uw conversiepercentage. De kosten van één roast zijn £249.

Scrapbook

Kacper Staniul, een maker en groeimarketeer, creëerde Scrapbook met behulp van Carrd en Airtable. Op deze site kun je innovatieve en effectieve eCommerce- en SaaS-strategieën ontdekken. Er zijn ongeveer 280 strategieën beschikbaar voor SaaS-bedrijven om een snelle en significante ontwikkeling te bereiken. Daarnaast bevat het platform meer dan 80 eCommerce-strategieën. Deze strategieën zijn ontwikkeld als gevolg van de uitgebreide achtergrond van de maker in groeimarketing.

Alle ondernemers, productontwikkelaars en marketeers die hun bedrijf willen uitbreiden, zullen dit een nuttige bron vinden. Het aantal technieken blijft elke maand met twee tot drie nieuwe tactieken groeien. Met acquisitiestrategieën kunt u uw verkooptrechter vullen met extra prospects. U kunt uw fulltime klanten vergroten door omzetstrategieën te gebruiken. U kunt ervoor zorgen dat uw product aan meer mensen wordt voorgesteld door verwijzingsstrategieën te gebruiken. Scrapbook SaaS kost $147, Scrapbook Bundle kost $197, en Scrapbook + Teardown kost $797 om toegang te krijgen.

Is coderen noodzakelijk voor startups?

De opkomst van verschillende no-code startups bewijst het feit dat coderen niet langer noodzakelijk is voor startups. Of je nu een gebruiksvriendelijke webapp of mobiele app wilt maken, je kunt vertrouwen op no-code platforms om betrouwbare systemen te ontwerpen zonder zelf code te schrijven.

Hoe goed is no-code?

No-code platforms zijn een betrouwbaar alternatief voor de traditionele programmeer- en ontwikkelingsaanpak. Ze stellen u in staat uw ideeën binnen een paar uur om te zetten in apps via eenvoudige drag-and-drop functies. Er zijn geen belangrijke nadelen aan het gebruik van no-code ontwikkeling. De meeste argumenten tegen de no-code platforms worden aangevoerd door mensen die in het traditionele ontwikkelingsveld hebben gewerkt.

Er is echter veel ruimte in de ontwikkelingsindustrie, dus beide methoden kunnen bestaan om verschillende soorten apps te ontwikkelen. Met de tijd komen er steeds meer no-code platforms op de markt. De succesverhalen van de no-code startups laten zien dat deze moderne ontwikkelingsaanpak de manier verandert waarop mensen en bedrijven verschillende methoden voor het bouwen van apps benaderen.

De beste no-code tool kiezen

Er zijn veel verschillende no-code platforms beschikbaar op de markt, maar u moet een platform kiezen dat aan al uw eisen kan voldoen door zowel frontend als backend te creëren. AppMaster is een modern intelligent no-code platform dat zich onderscheidt van de concurrentie omdat het u in staat stelt een echte AI-gegenereerde backend en een aantrekkelijke interface met drag-and-drop visuele bewerkingstools te creëren. U kunt AppMaster gebruiken om zowel web- als mobiele applicaties te ontwikkelen, dus u kunt zeker vertrouwen op AppMaster om een succesvol no-code platform op te zetten.