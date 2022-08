Los sitios web, las aplicaciones web y las aplicaciones móviles se han convertido en una parte esencial de la mayoría de las empresas y agencias en esta era digital. El mundo del desarrollo también está progresando rápidamente para mantenerse al día con estos y cumplir con los requisitos del cliente.

La eficiencia y confiabilidad de los procedimientos de desarrollo de código impactan tanto en las empresas grandes como en las pequeñas. Un gran cambio en los últimos años ha sido que la creación de una aplicación web o una aplicación móvil ya no está asociada únicamente con las habilidades tradicionales de desarrollo y programación.

En cambio, la aparición de plataformas sin código permite que las personas y las empresas cumplan con sus requisitos sin necesidad de habilidades o experiencia de desarrollo profesional. Ningún enfoque de desarrollo de codificación ha permitido que muchas personas conviertan sus ideas en negocios exitosos en forma de nuevas empresas sin código. Hay una larga lista de startups sin código lanzadas en los últimos años. Antes de explorar algunas de las plataformas sin código más efectivas, analicemos los conceptos básicos del enfoque de desarrollo de código.

¿Qué son las startups sin código?

Los productos o startups que se desarrollan utilizando plataformas sin código se denominan startups sin código. Estos se denominan inicios sin código porque se desarrollan sin escribir ni una sola línea de código manualmente. Los beneficios más comunes de las empresas emergentes sin código son una mayor velocidad de comercialización y menores costos de desarrollo. Una empresa construida con el enfoque sin código puede disfrutar de muchos beneficios diferentes en función de la plataforma que utiliza para crear una aplicación web o una aplicación móvil. Es importante tener en cuenta que las plataformas de desarrollo sin código no solo están destinadas a fundadores de negocios que no son técnicos. En cambio, las personas con experiencia en TI y conocimientos técnicos también pueden usar este enfoque para lanzar una startup de manera rápida y eficiente.

Las 9 mejores empresas emergentes efectivas sin código

En los últimos tiempos han surgido muchas nuevas empresas sin código diferentes. Veamos las nueve startups sin código más efectivas:

Medios sin puerta

El editor de la revista Wired, Kevin Kelly, escribió el artículo "1000 verdaderos fanáticos" en 2018. En su mayoría, discutía cómo Internet afectará el futuro y cómo permitiría a ciertas personas ganarse la vida con sus esfuerzos creativos. Rob Hardy, el creador de Ungated Media, estableció esta plataforma para implementar el concepto. Utilizó el creador de sitios web sin código Webflow para construir este Ungated Media. Su revista y red social están dirigidas a empresarios, emprendedores, creativos y artistas. Pretende ayudar a esas personas y vincularlas con sus seguidores. El objetivo de la plataforma es ayudar a crear una empresa sostenible de esta manera.

Ungated Media sirve como un foro para aquellos que buscan vivir de forma independiente. Webflow se usa para crear el front-end de la publicación de membresía de MVP . Los miembros de Ungated Media acceden a elementos que ofrecen recursos instructivos para desarrollar negocios rentables utilizando sus ideas. Además, el sitio ofrece a los creadores tutorías individuales. Se estima que los ingresos de Ungated Media rondan los $ 15,000 por mes.

Finanzas de dividendos

Otro ejemplo destacado de un negocio sin código que tiene éxito en el sector financiero es Dividend Finance. Esta empresa con sede en San Francisco, fundada en 2013, es el principal proveedor de opciones de financiamiento para propietarios de proyectos de energía renovable y ahorro de energía. La plataforma ofrece préstamos solares domésticos, financiamiento solar e inversión en activos reales como sus servicios. Dividend Finance ha alterado por completo el negocio de las energías renovables con sus servicios de primer nivel, y todavía se está expandiendo. Disfrutó de un gran impulso en su popularidad durante la pandemia y ha ganado varios premios.

Dividend Finance se ha construido con la burbuja. Es una plataforma popular sin código que se puede utilizar para desarrollar diferentes tipos de aplicaciones web y sitios web de aplicaciones. El equipo detrás de Dividend Finance ha disfrutado mucho de los beneficios de Bubble, ya que ha facilitado la solicitud de préstamos. Esta es la razón por la cual Dividend Finance vale más de $ 350 millones en monto total de financiamiento.

consentimientograma

La startup estadounidense de TI para el cuidado de la salud Consentogram ha creado un sistema de gestión de inteligencia artificial utilizando la plataforma sin código AppMaster. Consentogram se especializa en la automatización del consentimiento informado del paciente con integración en los flujos de trabajo de los médicos con sistemas EMR en hospitales. La idea era crear un sistema de consentimiento informado asistido por IA en el punto de atención, soporte de decisiones clínicas (CDS) y mitigación de riesgos de malas prácticas basadas en ML en tiempo real para proveedores de servicios. El equipo de servicios profesionales de AppMaster pudo reducir el tiempo de desarrollo a la mitad usando AppMaster para construir el backend. El presupuesto para la creación de la solución se redujo en un 70%.

carreras felices

Happy Careers es un sitio web que ayuda a los profesionales a descubrir su propósito cuando se sienten atrapados en carreras inadecuadas o insatisfactorias. Se especializan en transiciones a mitad de carrera y se dedican a ayudar a personas de todo el mundo a tener carreras satisfactorias. Su oferta actual es un folleto de autopráctica que proporciona instrucciones detalladas sobre cómo encontrar nuevas posibilidades de carrera. Es un enfoque rápido y económico para crear una estrategia táctica de partida desde su puesto actual y la transición a una carrera que lo satisfaga.

Pronto estará disponible un nuevo curso en línea de Happy Careers. Su objetivo es ayudarlo a determinar dónde se encuentra en su trayectoria de transición profesional y qué acciones debe tomar a continuación. Si usted es un profesional experimentado que busca una transición de carrera o una segunda carrera, o si es un estafador en ciernes que desea explorar ideas para su próximo ajetreo, Happy Careers es para usted. El diseño y la estructura generales de Happy Careers están construidos con múltiples plataformas sin código como Carrd, Stripe y MailerLite para integrar diferentes funciones en el sitio web de la aplicación.

escuela lambda

Austen Allred y Ben Nelson establecieron el programa de arranque de codificación en línea conocido como Lambda School en 2017. Cuando abrió originalmente, ganó notoriedad por ser el primer campo de entrenamiento en utilizar acuerdos de reparto de ingresos como estrategia financiera. Desde entonces, ha reinventado el campo de la educación en línea de una manera inventiva. Brinda cursos completos sobre codificación/desarrollo de software back-end, ciencia de datos y desarrollo web, con una declaración de objetivos para brindar un camino de bajo riesgo hacia mayores ingresos.

Además, actualmente ocupa el primer puesto del mejor campo de entrenamiento de desarrollo de software en 2022, con una calificación de 4,45/5 y un ingreso anual estimado de $93,3 millones. El equipo de Lambda School creó el MVP con la ayuda de plataformas de código bajo como Typeform y Retool. Ahora, están utilizando varias otras plataformas sin código como Webflow, Zapier y Calendly para ampliar las funcionalidades del sistema.

Tablero de conmutadores

Switchboard es otra startup popular sin código que Bubble ha creado desde cero. Se trata de diferentes características de publicidad y marketing. El fundador David Pal descubrió que cuando las empresas a gran escala como Uber tienen que gestionar una gran red de vallas publicitarias, se vuelve difícil coordinarlas y gestionarlas a una escala fiable, ya que las pantallas publicitarias, en particular las vallas publicitarias enormes, funcionan cada una con un sistema operativo diferente. Como resultado, David y su grupo comenzaron a trabajar en un sistema que proporcionaría un único punto de control para redes tan complejas.

Entonces, se creó Switchboard. En esencia, es una solución que permite a las empresas automatizar la integración de publicidad programática de terceros, planificar y administrar contenido desde una única interfaz de usuario y verificar el estado de las pantallas. Switchboard se ha establecido como una plataforma SaaS de próxima generación de gran éxito a lo largo de los años.

Makerpad

Uno de los centros más grandes para la enseñanza sin código y la interacción social es Makerpad. Son una comunidad de creadores, empresas, startups y estudiantes. Hay personas que no usan código para construir, empresas en funcionamiento, estudiantes que estudian, etc. Con sus numerosos cursos, puede dominar los fundamentos de no-code aquí. Puede aumentar la eficiencia en su organización mediante el uso de la automatización. Actualmente, más de 17 000 personas están activas en Makerpad. Además, ocupa el primer lugar entre las comunidades sin código en todo el mundo. Se han creado más de 350 lecciones específicamente tanto para principiantes como para aquellos con experiencia previa en no programación.

Su transición para convertirse en un maestro sin código tomará no menos de cinco semanas con su entrenamiento básico exclusivo de 5 semanas basado en cohortes. Makerpad se creó en 2019 y Zapier lo compró en 2021. Utiliza varias plataformas sin código como Webflow, Airtable y Airstack. Puede seleccionar entre una variedad de herramientas sin código en su directorio de herramientas según sus necesidades o las necesidades de su negocio. Makerpad no usa código para empoderar a las empresas todos los días.

Asar mi página de destino

Roast My Landing Page es una aplicación web creada con Webflow. Gana alrededor de $ 4000 por mes. Como su nombre lo indica, Roast my Landing Page ofrece una solución de tueste personalizada para las páginas de destino. El sitio ofrece a sus clientes un video personalizado de 20 minutos con consejos sobre cómo aumentar las tasas de conversión. Oliver Meakings, un especialista en optimización de páginas de destino, creó un negocio que ya ha terminado más de 500 tuestes. Todos estos asados han recibido cinco estrellas. Todas estas nuevas empresas han logrado convertir a los visitantes del sitio web en clientes. La plataforma se crea para ayudar a las empresas de SaaS a construir su base de clientes.

Sus ofertas incluyen una evaluación personalizada de estilo tueste que incluye sugerencias para mejorar. También mencionan algunas soluciones específicas para la mejora del sitio web como parte del servicio. Se pueden encontrar en una variedad de lugares, incluyendo imágenes, formularios y dibujos. En 48 horas, los clientes ven sus películas asadas. Se garantiza un reembolso si la plataforma no es efectiva para usted, por ejemplo, si el tueste no tiene impacto en su tasa de conversión. El costo de un asado es £249.

Álbum de recortes

Kacper Staniul, creador y comercializador de crecimiento, creó Scrapbook con la ayuda de Carrd y Airtable. Puede descubrir estrategias innovadoras y efectivas de comercio electrónico y SaaS en este sitio. Hay aproximadamente 280 estrategias disponibles para que las empresas SaaS logren un desarrollo rápido y significativo. Además, la plataforma presenta más de 80 estrategias de comercio electrónico. Estas estrategias se desarrollaron como resultado de la amplia experiencia del creador en marketing de crecimiento.

Todos los empresarios, desarrolladores de productos y vendedores que buscan expandir sus negocios encontrarán que este es un recurso útil. El número de técnicas continúa creciendo en dos o tres nuevas tácticas cada mes. Usando estrategias de adquisición, puede llenar su embudo de ventas con prospectos adicionales. Puede aumentar sus clientes de tiempo completo mediante el uso de estrategias de ingresos. Puede asegurarse de que su producto se sugiera a más personas mediante el uso de estrategias de referencia. Scrapbook SaaS cuesta $ 147, Scrapbook Bundle cuesta $ 197 y Scrapbook + Teardown cuesta $ 797 para acceder.

¿Es necesaria la codificación para las startups?

La aparición de varias empresas emergentes sin código demuestra el hecho de que la codificación ya no es necesaria para las empresas emergentes. Ya sea que desee crear una aplicación web fácil de usar o una aplicación móvil , puede confiar en las plataformas sin código para diseñar sistemas confiables sin escribir ningún código usted mismo.

¿Qué tan bueno es sin código?

Las plataformas sin código son una alternativa confiable al enfoque tradicional de programación y desarrollo. Le permiten transformar sus ideas en aplicaciones en unas pocas horas a través de funciones simples de arrastrar y soltar. No hay desventajas significativas en el uso del desarrollo sin código. La mayoría de los argumentos en contra de las plataformas sin código provienen de personas que han estado trabajando en el campo del desarrollo tradicional.

Sin embargo, hay mucho espacio en la industria del desarrollo, por lo que ambos métodos pueden existir para desarrollar diferentes tipos de aplicaciones. Con el tiempo, más y más plataformas sin código se lanzan al mercado. Las historias de éxito de las nuevas empresas sin código muestran que este enfoque de desarrollo moderno está transformando la forma en que las personas y las empresas abordan los diferentes métodos de creación de aplicaciones.

Elegir la mejor herramienta sin código

Hay muchas plataformas sin código diferentes disponibles en el mercado, pero debe elegir una plataforma que sea capaz de cumplir con todos sus requisitos creando tanto el frontend como el backend. AppMaster es una plataforma inteligente moderna sin código que se destaca en la competencia porque le permite crear un backend real generado por IA y una interfaz atractiva hecha con herramientas de edición visual de arrastrar y soltar. Puede usar AppMaster para desarrollar aplicaciones web y móviles, por lo que definitivamente puede confiar en AppMaster para establecer una plataforma exitosa sin código.