Веб-сайты, веб-приложения и мобильные приложения стали неотъемлемой частью большинства предприятий и агентств в эту цифровую эпоху. Мир разработки также быстро развивается, чтобы не отставать и соответствовать требованиям клиентов.

Эффективность и надежность процедур разработки кода важны как для крупных компаний, так и для малого бизнеса. Одним из значительных изменений за последние несколько лет стало то, что создание веб-приложений или мобильных приложений больше не связано только с традиционными навыками разработки и программирования.

Вместо этого появление платформ no-code позволяет отдельным лицам и компаниям выполнять свои требования, не имея профессиональных навыков или опыта разработки. Подход no-code позволил многим людям превратить свои идеи в успешный бизнес в виде стартапов. Существует длинный список no-code стартапов, запущенных за последние несколько лет. Прежде чем исследовать некоторые из наиболее эффективных платформ, давайте обсудим основы подхода к разработке.

Что такое no-code стартапы?

Продукты или стартапы, разработанные с использованием платформ no-code, называются no-code стартапами. Их так называют, потому что они разрабатываются без написания вручную даже одной строки кода. Наиболее распространенными преимуществами стартапов no-code являются более высокая скорость выхода на рынок и более низкие затраты на разработку. Компания, созданная с использованием подхода no-code, может получить множество различных преимуществ в зависимости от платформы, которую она использует для создания веб-приложения или мобильного приложения. Важно отметить, что платформы разработки no-code предназначены не только для основателей бизнеса, не являющихся техническими специалистами. Вместо этого люди с ИТ-подготовкой и техническими знаниями также могут использовать этот подход для быстрого и эффективного запуска стартапа.

Топ-9 эффективных no-code стартапов

В последнее время появилось много разных стартапов no-code. Давайте рассмотрим девять самых эффективных:

Ungated Media

Редактор журнала Wired Кевин Келли написал статью «1000 настоящих фанатов» в 2018 году. В ней в основном обсуждалось, как Интернет повлияет на будущее и как он позволит определенным людям зарабатывать на жизнь своими творческими усилиями. Роб Харди, создатель Ungated Media, создал эту платформу для реализации этой концепции. Он использовал конструктор веб-сайтов no-code Webflow для создания этого Ungated Media. Его журнал и социальная сеть предназначены для деловых людей, индивидуальных предпринимателей, креативщиков и художников. Он стремится помочь таким людям и связать их со своими сторонниками. Цель платформы — помочь в создании устойчивой компании.

Ungated Media служит форумом для тех, кто хочет жить независимо. Webflow используется для создания MVP. Члены Ungated Media получают доступ к элементам, которые предлагают учебные ресурсы для развития прибыльного бизнеса с использованием их идей. Кроме того, сайт предлагает создателям индивидуальное обучение. Доход Ungated Media оценивается примерно в 15 000 долларов в месяц.

Dividend Finance

Еще один выдающийся пример успешного бизнеса no-code в финансовом секторе — дивидендное финансирование. Эта компания из Сан-Франциско, основанная в 2013 году, является ведущим поставщиком вариантов финансирования для владельцев недвижимости для проектов по возобновляемым источникам энергии и энергосбережению. Платформа предлагает домашние кредиты на солнечную энергию, солнечное финансирование и инвестирование в реальные активы в качестве своих услуг. Dividend Finance полностью изменил бизнес в области возобновляемых источников энергии благодаря своим первоклассным услугам, и он все еще расширяется. Во время пандемии его популярность резко возросла, и он получил несколько наград.

Дивидендное финансирование было построено на платформе Bubble. Это популярная платформа no-code, которую можно использовать для разработки различных типов веб-приложений и веб-сайтов приложений. Команда Dividend Finance в значительной степени воспользовалась преимуществами Bubble, поскольку они упростили подачу заявок на кредиты. По этой причине общая сумма финансирования Dividend Finance превышает 350 миллионов долларов.

Consentogram

Американский ИТ-стартап в сфере здравоохранения Consentogram создал систему управления искусственным интеллектом с использованием платформы no-code AppMaster. Consentogram специализируется на автоматизации информированного согласия пациентов с интеграцией в рабочие процессы врачей с системами EMR в больницах. Идея заключалась в том, чтобы создать систему информированного согласия с помощью ИИ на месте оказания медицинской помощи, поддержку принятия клинических решений (CDS) и снижение рисков ненадлежащей практики на основе машинного обучения в режиме реального времени для поставщиков услуг. Команда AppMaster Professional Services смогла вдвое сократить время разработки, используя AppMaster для создания серверной части, а также сократились расходы на разработку на 70%.

Happy Careers

Happy Careers — это веб-сайт, который помогает профессионалам определить свое предназначение, когда они чувствуют себя в ловушке неподходящей или не приносящей удовлетворения карьеры. Они специализируются на переходах в середине карьеры и стремятся помочь людям во всем мире сделать карьеру, приносящую удовлетворение. Их текущее предложение представляет собой буклет для самостоятельной практики, в котором содержатся подробные инструкции о том, как найти новые карьерные возможности. Это быстрый и недорогой подход к созданию тактической стратегии ухода с вашей нынешней должности и перехода к карьере, которая вас удовлетворяет.

Скоро будет доступен новый онлайн-курс от Happy Careers. Его цель — помочь вам определить, на каком этапе карьерного перехода вы находитесь и какие действия вам необходимо предпринять дальше. Если вы опытный профессионал, стремящийся сменить карьеру или вторую карьеру, то Happy Careers для вас. Общий дизайн и структура Happy Careers созданы с использованием нескольких платформ no-code, таких как Carrd, Stripe и MailerLite, для интеграции различных функций на веб-сайт приложения.

Lambda School

Остин Оллред и Бен Нельсон в 2017 году учредили онлайн-программу обучения программированию, известную как Lambda School. Когда она впервые открылась, то получила известность как первый учебный лагерь, в котором соглашения о разделе доходов использовались в качестве финансовой стратегии. С тех пор он заново открыл область онлайн-образования. Он предлагает подробные курсы по программированию / разработке серверного программного обеспечения, науке о данных и веб-разработке с постановкой цели, чтобы обеспечить путь к увеличению дохода с низким уровнем риска.

Кроме того, в настоящее время он занимает первое место в рейтинге лучших учебных курсов по разработке программного обеспечения в 2022 году с оценкой 4,45/5 и предполагаемым годовым доходом в размере 93,3 миллиона долларов. Команда Lambda School создала MVP с помощью low-code платформ, таких как Typeform и Retool. Теперь они используют несколько других платформ no-code, таких как Webflow, Zapier и Calendly, для расширения функциональных возможностей системы.

Switchboard

Switchboard — еще один популярный no-code стартап, созданный Bubble с нуля. Он имеет дело с различными рекламными и маркетинговыми функциями. Основатель компании Дэвид Пал обнаружил, что когда крупным компаниям, таким как Uber, приходится управлять большой сетью рекламных щитов, становится трудно координировать и управлять ими в надежном масштабе, поскольку рекламные дисплеи, особенно огромные рекламные щиты, работают на разных операционных системах. В результате Дэвид и его группа начали работу над системой, которая обеспечивала бы единую точку управления такими сложными сетями.

Итак, Switchboard позволяет предприятиям автоматизировать интеграцию сторонней программной рекламы, планировать контент и управлять им из единого пользовательского интерфейса, а также проверять работоспособность экранов. На протяжении многих лет Switchboard зарекомендовал себя как очень успешная SaaS-платформа следующего поколения.

Makerpad

Makerpad — один из крупнейших центров обучения no-code и социального взаимодействия. Это сообщество создателей, предприятий, стартапов и студентов. С их многочисленными курсами вы можете освоить здесь основы no-code. Вы можете повысить эффективность своей организации, используя автоматизацию. В настоящее время на Makerpad активно работают более 17 000 человек. Кроме того, он занимает первое место среди сообществ no-code во всем мире. Более 350 уроков были созданы специально как для новичков, так и для тех, у кого уже есть опыт работы no-code.

Ваш переход к тому, чтобы стать мастером no-code, займет не менее пяти недель с их фирменным 5-недельным групповым базовым обучением. Makerpad был создан в 2019 году и был куплен Zapier в 2021 году. Он использует несколько платформ no-code, таких как Webflow, Airtable и Airstack. Вы можете выбрать из множества инструментов no-code в их каталоге инструментов в зависимости от ваших потребностей или потребностей вашего бизнеса.

Roast My Landing Page

Roast My Landing Page — это веб-приложение, созданное с помощью Webflow. Получается около 4000 долларов в месяц. Как следует из названия, Roast my Landing Page предлагает индивидуальное решение для "прожарки" целевых страниц. Сайт предлагает своим клиентам специальное 20-минутное видео с советами о том, как повысить коэффициент конверсии. Оливер Микингс, специалист по оптимизации целевых страниц, создал бизнес, который уже "прожарил" более 500 страниц. Все эти обжарки получили пять звезд и этим стартапам удалось превратить посетителей сайта в клиентов. Платформа создана, чтобы помочь фирмам SaaS создать свою клиентскую базу.

Их предложения включают индивидуальную оценку прожарки, которая включает предложения по улучшению. Они также упоминают несколько конкретных решений для улучшения веб-сайта в рамках услуги. Возврат гарантирован, если платформа неэффективна для вас, например, если обжарка не влияет на ваш коэффициент конверсии. Стоимость одной обжарки составляет 249 фунтов стерлингов.

Scrapbook

Кацпер Станиул, создатель и маркетолог, создал Scrapbook с помощью Carrd и Airtable. На этом сайте вы можете открыть для себя инновационные и эффективные стратегии электронной коммерции и SaaS. SaaS-компаниям доступно около 280 стратегий для быстрого и значительного развития. Кроме того, на платформе представлено более 80 стратегий электронной коммерции. Эти стратегии были разработаны в результате обширного опыта создателя в маркетинге роста.

Все предприниматели, разработчики продуктов и маркетологи, желающие расширить свой бизнес, найдут этот ресурс полезным. Количество техник продолжает увеличиваться на две-три новые тактики каждый месяц. Используя стратегии приобретения, вы можете наполнить свою воронку продаж дополнительными потенциальными клиентами. Вы можете увеличить количество постоянных клиентов, используя стратегии получения дохода. Вы можете убедиться, что ваш продукт предлагается большему количеству людей, используя реферальные стратегии. Scrapbook SaaS стоит 147 долларов, Scrapbook Bundle — 197 долларов, а доступ к Scrapbook + Teardown — 797 долларов.

Нужен ли код для стартапов?

Появление различных стартапов no-code доказывает тот факт, что код для стартапов больше не нужен. Если вы хотите создать удобное веб-приложение или мобильное приложение , вы можете положиться на платформы no-code для разработки надежных систем без написания кода самостоятельно.

Насколько хорош no-code?

Платформы no-code являются надежной альтернативой традиционному подходу к программированию и разработке. Они позволяют за несколько часов превратить ваши идеи в приложения с помощью простых функций перетаскивания. Существенных недостатков использования разработки no-code нет. Большинство аргументов против платформ no-code исходят от людей, которые работали в традиционной сфере разработки.

Однако в индустрии разработки есть много возможностей, поэтому оба этих метода могут использоваться для разработки приложений разных типов. Со временем на рынке появляется все больше и больше платформ no-code. Истории успеха стартапов no-code показывают, что этот современный подход к разработке меняет то, как люди и компании подходят к различным методам создания приложений.

Выбор лучшего инструмента no-code

На рынке доступно множество различных платформ no-code, но вам следует выбрать платформу, которая способна удовлетворить все ваши требования, создавая как интерфейс, так и серверную часть. AppMaster — это современная интеллектуальная платформа no-code, которая выделяется среди конкурентов, поскольку позволяет создавать настоящий бэкенд, созданный с помощью ИИ, и привлекательный интерфейс, созданный с помощью инструментов визуального редактирования с помощью перетаскивания. Вы можете использовать AppMaster для разработки как веб-приложений, так и мобильных приложений, поэтому вы определенно можете положиться на AppMaster для создания успешной платформы no-code.