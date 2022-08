Sites, aplicativos da web e aplicativos móveis tornaram-se uma parte essencial da maioria das empresas e agências nesta era digital. O mundo do desenvolvimento também está progredindo rapidamente para acompanhá-los e atender aos requisitos dos clientes.

A eficiência e confiabilidade dos procedimentos de desenvolvimento de código impactam tanto empresas de grande porte quanto pequenas empresas. Uma grande mudança nos últimos anos foi que criar um aplicativo da web ou aplicativo móvel não está mais associado apenas às habilidades tradicionais de desenvolvimento e programação.

Em vez disso, o surgimento de plataformas sem código permite que indivíduos e empresas cumpram seus requisitos sem exigir habilidades ou experiência de desenvolvimento profissional. Nenhuma abordagem de desenvolvimento de codificação permitiu que muitas pessoas transformassem suas ideias em negócios de sucesso na forma de startups sem código. Há uma longa lista de startups sem código lançadas nos últimos anos. Antes de explorar algumas das plataformas sem código mais eficazes, vamos discutir os fundamentos da abordagem de desenvolvimento de código.

O que são startups sem código?

Produtos ou startups que são desenvolvidos usando plataformas sem código são chamados de startups sem código. Elas são chamadas de startups sem código porque são desenvolvidas sem escrever uma única linha de código manualmente. Os benefícios mais comuns de startups sem código são maior velocidade de lançamento no mercado e custos de desenvolvimento mais baixos. Uma empresa criada com a abordagem sem código pode desfrutar de muitos benefícios diferentes com base na plataforma que usa para criar um aplicativo da Web ou aplicativo móvel. É importante observar que as plataformas de desenvolvimento sem código não se destinam apenas a fundadores de negócios não técnicos. Em vez disso, pessoas com experiência em TI e conhecimento técnico também podem usar essa abordagem para lançar uma startup de forma rápida e eficiente.

As 9 principais startups eficazes sem código

Muitas startups sem código surgiram nos últimos tempos. Vejamos as nove startups sem código mais eficazes:

Mídia livre

O editor da revista Wired, Kevin Kelly, escreveu o artigo "1.000 True Fans" em 2018. Ele discutiu principalmente como a internet afetará o futuro e como isso permitiria que certos indivíduos ganhassem a vida com seus esforços criativos. Rob Hardy, o criador da Ungated Media, estabeleceu esta plataforma para implementar o conceito. Ele usou o construtor de sites Webflow sem código para criar essa mídia não fechada. Seu jornal e rede social são voltados para empresários, empreendedores autônomos, criativos e artistas. Procura ajudar essas pessoas e ligá-las aos seus apoiantes. O objetivo da plataforma é auxiliar na criação de uma empresa sustentável dessa forma.

Ungated Media serve como um fórum para aqueles que procuram viver de forma independente. O Webflow é usado para criar o front-end da publicação de associação do MVP . Os membros da Ungated Media acessam itens que oferecem recursos instrucionais para desenvolver negócios lucrativos usando suas ideias. Além disso, o site oferece aos criadores aulas individuais. A receita da Ungated Media é estimada em cerca de US$ 15.000 por mês.

Finanças de dividendos

Outro exemplo notável de um negócio sem código que é bem-sucedido no setor financeiro é o Dividend Finance. Esta empresa sediada em São Francisco, fundada em 2013, é a principal fornecedora de opções de financiamento para proprietários de imóveis para projetos de energia renovável e economia de energia. A plataforma oferece empréstimos solares domésticos, financiamento solar e investimento em ativos reais como seus serviços. A Dividend Finance alterou completamente o negócio de energia renovável com seus serviços de primeira linha e ainda está em expansão. Ele desfrutou de um enorme aumento em sua popularidade durante a pandemia e ganhou vários prêmios.

O Dividend Finance foi construído com a bolha. É uma plataforma popular sem código que pode ser usada para desenvolver diferentes tipos de aplicativos da Web e sites de aplicativos. A equipe por trás do Dividend Finance aproveitou muito os benefícios do Bubble, pois facilitaram a solicitação de empréstimos. Esta é a razão pela qual o Dividend Finance vale mais de US $ 350 milhões em valor total de financiamento.

Consentograma

A startup americana de TI de saúde Consentogram criou um sistema de gerenciamento de inteligência artificial usando a plataforma sem código AppMaster. A Consentogram é especializada na automação do consentimento informado do paciente com integração aos fluxos de trabalho do médico com sistemas EMR em hospitais. A ideia era criar um sistema de consentimento informado assistido por IA no ponto de atendimento, suporte à decisão clínica (CDS) e mitigação de riscos de más práticas baseada em ML em tempo real para provedores de serviços. A equipe do AppMaster Professional Services conseguiu reduzir o tempo de desenvolvimento pela metade usando o AppMaster para criar o back-end. O orçamento para a criação da solução foi reduzido em 70%.

Carreiras felizes

Happy Careers é um site que ajuda profissionais a descobrirem seu propósito quando se sentem presos em carreiras inadequadas ou insatisfatórias. Eles se especializam em transições de meio de carreira e se dedicam a ajudar pessoas em todo o mundo a terem carreiras gratificantes. Sua oferta atual é um livreto de auto-prática que fornece instruções detalhadas sobre como encontrar novas possibilidades de carreira. É uma abordagem rápida e barata para criar uma estratégia tática de saída de sua posição atual e fazer a transição para uma carreira que o satisfaça.

Em breve estará disponível um novo curso online da Happy Careers. Seu objetivo é ajudá-lo a determinar onde você está em sua trajetória de transição de carreira e quais ações você precisa tomar a seguir. Se você é um profissional experiente em busca de uma transição de carreira ou uma segunda carreira, ou se você é um aspirante a vagabundo querendo explorar ideias para sua próxima aventura, o Happy Careers é para você. O design e a estrutura geral do Happy Careers são construídos com várias plataformas sem código, como Carrd, Stripe e MailerLite, para integrar diferentes recursos ao site do aplicativo.

Escola Lambda

Austen Allred e Ben Nelson estabeleceram o programa de inicialização de codificação on-line conhecido como Lambda School em 2017. Quando foi inaugurado, ganhou notoriedade por ser o primeiro campo de treinamento a usar acordos de compartilhamento de receita como estratégia financeira. Desde então, reinventou o campo da educação online de forma inventiva. Ele oferece cursos completos em codificação/desenvolvimento de software de back-end, ciência de dados e desenvolvimento da Web, com uma declaração de metas para fornecer um caminho de baixo risco para aumentar a renda.

Além disso, atualmente ocupa o primeiro lugar no melhor campo de treinamento de desenvolvimento de software em 2022, com uma nota de 4,45/5 e receita anual estimada de US$ 93,3 milhões. A equipe da Lambda School construiu o MVP com a ajuda de plataformas low-code como Typeform e Retool. Agora, eles estão usando várias outras plataformas sem código, como Webflow, Zapier e Calendly, para estender as funcionalidades do sistema.

Quadro de distribuição

O Switchboard é outra inicialização popular sem código que foi construída do zero pela Bubble. Ele lida com diferentes recursos de publicidade e marketing. O fundador David Pal descobriu que quando empresas de grande porte como a Uber precisam gerenciar uma grande rede de outdoors, torna-se difícil coordená-los e gerenciá-los em uma escala confiável, pois os displays de publicidade, principalmente os enormes outdoors, operam em um sistema operacional diferente. Como resultado, David e seu grupo começaram a trabalhar em um sistema que forneceria um único ponto de controle para redes tão complexas.

Assim, foi criado o Switchboard. Em essência, é uma solução que permite às empresas automatizar a integração de publicidade programática de terceiros, planejar e gerenciar conteúdo a partir de uma única interface de usuário e verificar a integridade das telas. A Switchboard estabeleceu-se como uma plataforma SaaS de próxima geração de grande sucesso ao longo dos anos.

Makerpad

Um dos maiores centros de ensino sem código e interação social é o Makerpad. Eles são uma comunidade de criadores, empresas, startups e estudantes. Há pessoas que não usam nenhum código para construir, empresas em execução, estudantes estudando, etc. Com seus vários cursos, você pode dominar os fundamentos do no-code aqui. Você pode aumentar a eficiência em sua organização usando a automação. Mais de 17.000 pessoas estão atualmente ativas no Makerpad. Além disso, ocupa o primeiro lugar entre as comunidades sem código em todo o mundo. Mais de 350 lições foram criadas especificamente para iniciantes e para aqueles com experiência anterior sem código.

Sua transição para se tornar um mestre sem código não levará menos de cinco semanas com o treinamento básico de cinco semanas baseado em coorte. O Makerpad foi construído em 2019 e comprado pelo Zapier em 2021. Ele usa várias plataformas sem código, como Webflow, Airtable e Airstack. Você pode selecionar uma variedade de ferramentas sem código em seu diretório de ferramentas com base em suas necessidades ou nas necessidades de sua empresa. Makerpad não usa código para capacitar as empresas todos os dias.

Assar minha página de destino

Roast My Landing Page é um aplicativo da Web criado com o Webflow. Faz cerca de US $ 4.000 por mês. Como o nome indica, Roast my Landing Page oferece uma solução de torrefação personalizada para landing pages. O site oferece aos seus clientes um vídeo personalizado de 20 minutos com dicas de como aumentar as taxas de conversão. Oliver Meakings, especialista em otimização de landing page, criou um negócio que já terminou mais de 500 torras. Todos esses assados receberam cinco estrelas. Todas essas startups conseguiram transformar visitantes do site em clientes. A plataforma foi criada para ajudar as empresas de SaaS a construir sua base de clientes.

Suas ofertas incluem uma avaliação personalizada no estilo de torra que inclui sugestões de melhoria. Eles também mencionam algumas soluções específicas para aprimoramento de sites como parte do serviço. Eles podem ser encontrados em uma variedade de lugares, incluindo fotos, formas e desenhos. Em 48 horas, os clientes veem seus filmes torrados. Um reembolso é garantido se a plataforma for ineficaz para você, como se a torra não tiver impacto na sua taxa de conversão. O custo de um assado é de £ 249.

Página de recados

Kacper Staniul, criador e profissional de marketing de crescimento, criou o Scrapbook com a ajuda de Carrd e Airtable. Você pode descobrir estratégias inovadoras e eficazes de comércio eletrônico e SaaS neste site. Existem cerca de 280 estratégias disponíveis para empresas SaaS para alcançar um desenvolvimento rápido e significativo. Além disso, a plataforma apresenta mais de 80 estratégias de comércio eletrônico. Essas estratégias foram desenvolvidas como resultado da extensa experiência do criador em marketing de crescimento.

Todos os empreendedores, desenvolvedores de produtos e profissionais de marketing que desejam expandir seus negócios acharão isso um recurso útil. O número de técnicas continua a crescer de duas a três novas táticas a cada mês. Usando estratégias de aquisição, você pode preencher seu funil de vendas com clientes em potencial adicionais. Você pode aumentar seus clientes em tempo integral usando estratégias de receita. Você pode garantir que seu produto seja sugerido para mais pessoas usando estratégias de referência. Scrapbook SaaS custa US $ 147, Scrapbook Bundle custa US $ 197 e Scrapbook + Teardown custa US $ 797 para acessar.

A codificação é necessária para startups?

O surgimento de várias startups sem código prova o fato de que a codificação não é mais necessária para startups. Se você deseja criar um aplicativo da Web ou um aplicativo móvel fácil de usar , pode confiar em plataformas sem código para projetar sistemas confiáveis sem escrever nenhum código por conta própria.

Quão bom é o não-código?

Nenhuma plataforma de código é uma alternativa confiável à abordagem tradicional de programação e desenvolvimento. Eles permitem que você transforme suas ideias em aplicativos em poucas horas por meio de recursos simples de arrastar e soltar. Não há desvantagens significativas de usar o desenvolvimento sem código. A maioria dos argumentos contra as plataformas sem código são feitos por pessoas que trabalham no campo de desenvolvimento tradicional.

No entanto, há muito espaço no setor de desenvolvimento, portanto, esses dois métodos podem existir para desenvolver diferentes tipos de aplicativos. Com o tempo, mais e mais plataformas sem código estão sendo lançadas no mercado. As histórias de sucesso das startups sem código mostram que essa abordagem de desenvolvimento moderna está transformando a maneira como as pessoas e as empresas abordam diferentes métodos de criação de aplicativos.

Escolhendo a melhor ferramenta sem código

Existem muitas plataformas sem código disponíveis no mercado, mas você deve escolher uma plataforma que seja capaz de atender a todos os seus requisitos, criando front-end e back-end. AppMaster é uma plataforma moderna e inteligente sem código que se destaca na concorrência porque permite criar um backend real gerado por IA e uma interface envolvente feita com ferramentas de edição visual de arrastar e soltar. Você pode usar o AppMaster para desenvolver aplicativos web e móveis, então você pode definitivamente confiar no AppMaster para estabelecer uma plataforma sem código bem-sucedida.