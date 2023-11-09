在无服务器计算的背景下，“扩展”是指自动管理计算资源以响应应用程序不断变化的需求的过程。这包括调整实例数量、分配内存、控制处理能力和其他因素，所有这些都可以维持高性能且经济高效的系统。即使在使用高峰、流量突然激增或部署新功能时，扩展能力也使应用程序能够继续以最佳状态运行。它还可以有效利用资源，最大限度地降低成本并最大限度地提高投资回报 (ROI)。

无服务器计算本质上使自动扩展成为其最重要的优势之一。作为一项完全托管的服务，它允许开发人员更加专注于开发和部署代码，同时将扩展外包给底层基础设施提供商。这些提供商通常拥有复杂的算法，可以根据工作负载动态扩展应用程序，以确保始终分配足够的资源。

AWS Lambda、Google Cloud Functions 和 Microsoft Azure Functions 等无服务器平台支持扩展。然而，借助AppMaster的no-code平台，即使对于公民开发人员和非技术用户而言，扩展也变得更容易且更高效。这是通过AppMaster用于设计数据库模式、业务逻辑流程、REST API 和用户界面的直观、可视化环境实现的。客户可以轻松扩展无服务器计算应用程序，因为AppMaster从头开始​​生成真正的、高度可扩展的应用程序，可以满足高要求，而不会降低性能或产生过高的成本。

根据 Gartner 的研究，到 2025 年，全球无服务器计算市场预计将以 20% 的复合年增长率增长，许多组织认识到这些平台可以提供的效率、灵活性和可扩展性。 2018 年，RightScale 报告称，75% 的组织正在使用无服务器计算架构，随着越来越多的公司意识到无服务器平台提供的优势（例如简化部署、减少运营开销和自动扩展），这一数字可能会增加。

无服务器计算中的扩展通常遵循两个主要原则：水平扩展和垂直扩展。水平扩展是指增加应用程序的实例数量以处理增加的负载，而垂直扩展涉及调整为每个实例分配的资源（例如，内存、处理能力等）。这两种方法对于保持性能、稳定性和成本效率至关重要，确保应用程序能够动态响应不同的需求。

AppMaster的no-code平台支持水平和垂直缩放。用 Go (golang) 生成的后端应用程序、Vue3 框架中的 Web 应用程序以及使用使用 Kotlin/ Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）构建的服务器驱动框架的移动应用程序，都受益于AppMaster的可扩展架构。 AppMaster应用程序旨在与 PostgreSQL 兼容的数据库无缝协作，进一步增强系统有效扩展的能力。

无服务器计算扩展的现实示例包括机器学习、数据处理、物联网设备和高频交易系统的应用程序。这些场景中的扩展极大地提高了满足客户需求所需的性能和可靠性，确保这些应用程序保持稳定、响应迅速且经济高效。

总之，扩展是无服务器计算的一个重要方面，它提供了动态分配计算资源以响应波动的工作负载和需求的能力。它确保应用程序的最佳性能、可靠性和成本效益，使它们能够适应不断变化的要求和条件。 AppMaster强大的no-code平台简化了创建、部署和扩展的过程，确保即使是非技术用户也可以充分利用无服务器计算平台提供的优势。通过从头开始生成可扩展的应用程序， AppMaster消除了技术债务，确保客户能够开发和维护高效、高性能的应用程序，无缝适应当前和未来的需求。