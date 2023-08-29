低代码 SMB（中小型企业）

Low-code中小企业（Small and Medium Businesses）是指中小型企业采用和利用low-code开发平台，以最少的手工编码来创建、修改和部署软件应用程序。近年来， low-code平台非常受欢迎，因为它们允许资源和技术专业知识有限的企业构建和维护满足其特定需求的应用程序，同时显着降低开发成本和上市时间。

low-code开发方法主要旨在通过使用可视化组件、 drag-and-drop界面和可定制模板来简化应用程序开发过程。这使得用户（包括缺乏正式编程技能或经验的用户）能够跨各个领域和行业高效地设计、开发和部署应用程序，从电子商务和客户关系管理 (CRM) 系统到库存管理和人力资源管理（人力资源管理）系统。

根据 Forrester Research 最近的一份报告，到 2024 年， low-code市场预计将以超过 19% 的复合年增长率 (CAGR) 增长，总价值达到 27.6 亿美元。这一增长主要是由于中小型企业寻求提高数字能力、简化运营并在不断发展的商业环境中保持竞争力，对低成本且易于使用的软件解决方案的需求不断增长。

中小型企业越来越多地采用low-code平台的关键原因之一是这些解决方案在易用性和功能性之间提供了完美的平衡。这使得中小型企业能够快速开发功能强大且用户友好的应用程序，而无需大量投资于雇用和培训熟练的开发人员或购买昂贵的软件工具和许可证。

此外，像AppMaster这样的low-code平台提供了广泛的特性和功能，可以满足中小型企业的独特需求，包括预定义模板、 no-code可视化构建器、API 集成、测试和部署工具等等。借助这些工具，小型组织可以轻松开发符合其特定业务流程、目标和客户期望的应用程序，从而促进更快的决策、提高工作流程效率并增强用户的整体数字体验。

AppMaster作为业界领先的no-code平台之一，借助其独特的特性和功能，使中小企业能够创建全面的后端、Web 和移动应用程序。用户可以通过可视化设计工具无缝创建数据模型、业务逻辑、REST API和WSS endpoints ，无需手动编码。此外， AppMaster的尖端服务器驱动方法允许客户更新其应用程序的用户界面、应用程序逻辑和 API 密钥，而无需向应用程序商店提交新版本。

对于中小型企业来说，采用AppMaster这样的low-code平台不仅可以提高应用程序开发流程的敏捷性，还可以在业务需求发生变化时自动从头开始生成应用程序，从而消除技术债务。这种方法可确保应用程序始终保持最新、优化且高度可扩展，以满足现代企业不断变化的需求。

此外， low-code平台还可以帮助中小型企业在其团队（包括开发人员、业务分析师和项目经理）之间实现更好的协作，因为每个人都可以参与应用程序的开发和管理。这促进了创新，促进了新商机的识别，并有助于创建包容性的数字优先工作文化。

随着各行业对数字化转型的日益关注， low-code平台为中小企业提供了无与伦比的机会，可以利用技术改进流程、快速响应市场变化并在竞争中保持领先地位。鉴于AppMaster等low-code平台提供的众多优势和无与伦比的功能， Low-code中小型企业显然拥有塑造软件开发未来和推动正在进行的数字革命的巨大潜力。

总之， Low-code中小型企业是指依靠low-code开发平台来创建和维护满足其独特需求的应用程序，同时降低成本和开发时间的中小型企业。这些平台（例如AppMaster ）使资源和技术专业知识有限的企业能够开发各种自定义应用程序并轻松维护它们。随着对数字解决方案的需求增加， low-code平台将帮助中小企业保持竞争力并转变其运营方式，最终促进low-code市场的整体增长。