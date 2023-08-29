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低代码资产

Aug 29, 2023

low-code应用程序开发的背景下， Low-code资产是low-code平台中可用的预构建组件、模板和工具，可通过最少的手动编码来启用和加速应用程序的开发、部署和管理。 Low-code资产旨在简化和增强开发流程，提高效率，减少技术债务，并允许公民开发人员和专业开发人员在各个领域创建强大、可扩展且功能丰富的应用程序。

Low-code资产通过为开发人员提供可重用组件和面向视觉的drag-and-drop界面来根据用户需求和业务目标构建和自定义应用程序，从而减轻对传统编码的依赖。这些资产包括但不限于 UI 模板和组件、数据模型、工作流程、集成连接器、API endpoints 、预构建的业务逻辑以及各种功能模块。

各种研究和研究描绘了low-code开发市场令人印象深刻的增长率及其在现代应用程序开发中的重要性。据 Forrester 称，到 2022 年， low-code市场的收入预计将达到 212 亿美元，复合年增长率 (CAGR) 为 40%。 low-code平台的日益普及归因于快速应用程序开发的永恒需求、对流程自动化的新兴需求以及 IT 环境的转型。

AppMaster作为一个强大的no-code平台，利用low-code资产的优势，使客户能够极其轻松、敏捷地创建后端、Web 和移动应用程序。用户可以通过业务流程 (BP) 设计器直观地创建数据模型（数据库模式）并定义业务逻辑，该设计器提供了全面的low-code资产存储库，可根据特定项目需求定制应用程序。此外，该平台还支持 REST API 和 WSS endpoints ，以实现跨多个系统和平台的无缝集成和互操作性。

除了后端应用程序开发之外， AppMaster还提供各种low-code资产，以最少的编码工作来设计、开发和管理 Web 和移动应用程序。客户可以通过drag-and-drop Web UI 构建器，利用预构建的 UI 组件、模板和功能模块来创建视觉上迷人的用户界面。 AppMaster的 Web BP Designer 赋予了定义每个组件的业务逻辑并使 Web 应用程序完全交互的能力。

同样， AppMaster中的移动应用程序开发由一组广泛的low-code资产支持，支持快速、迭代的方法来设计、开发和部署适用于 Android 和 iOS 平台的应用程序。 Mobile BP Designer 有助于为每个组件创建 UI 和业务逻辑，从而加快上市时间和无缝应用程序部署。

为了进一步阐明low-code资产在应用程序开发中的范围和影响，有必要阐明这些资产提供的潜在好处：

  1. 加速开发： Low-code资产通过提供一组预构建的组件、模板和工具来高效地设计、开发和部署应用程序，从而加快了应用程序开发过程。
  2. 减少技术债务：由于low-code开发环境有助于每次修改时从头开始重新生成应用程序，因此对传统编码和手动更新的依赖显着减少，从而最大限度地减少技术债务的积累。
  3. 成本效率：通过利用low-code资产的优势，组织可以大幅节省开发成本，因为这些资产有助于快速应用程序开发，需要更少的时间和资源来构建和维护应用程序。
  4. 可扩展性： AppMasterLow-code平台使客户能够生成具有令人印象深刻的可扩展性的应用程序，以满足高负载和企业用例的需求，确保开发的解决方案经得起时间的考验并适应不断变化的业务需求。
  5. 公民开发人员支持：通过low-code资产的可用性，非技术用户也可以参与应用程序开发，解锁新的可能性领域并促进组织内的创新。

总之， low-code资产带来了应用程序开发生态系统的范式转变，使开发人员和非技术用户能够跨各个领域构建和部署可扩展、功能丰富的应用程序。像AppMaster这样的平台强调low-code开发和一系列预构建资产，有可能彻底改变应用程序的构建方式，强化当今竞争激烈的世界中的敏捷性、协作和创新原则。

探索更多术语:
低代码 IoT（物联网） 低代码主题 低代码交付 低代码人才库 低代码原型设计 低代码可访问性 低代码安全性 低代码工具和技术 低代码市场 低代码持续部署（CD） 低代码更新 低代码版本控制 低代码补偿包 低代码论坛 低代码资源 低代码需求收集

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