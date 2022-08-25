应用程序扩展是指您的应用程序的增长。增长可以是应用程序正在获得或发展以满足业务需求的流量。就像任何成功的企业都依赖于可扩展性来实现正增长一样，应用程序也是如此。在当今时代，业务可扩展性与应用程序扩展齐头并进。以下是您应该了解的有关应用程序扩展为何如此重要以及如何做到这一点的所有信息。

什么是应用程序的可扩展性？

当谈到应用程序扩展时，通常意味着不断增长的应用程序的数据库及其后端修改。可以有许多不同的方法来使应用程序扩展。它通常因业务类型和应用程序的开发而异。

为什么您的应用程序需要可扩展？

简单来说，如果一个应用每天有 100 个用户，并且它的活跃用户群猛增到每天 1000 个用户。后端未优化的应用程序将无法处理大幅增加的流量。这主要是由于在开发阶段没有考虑可扩展性。

就像企业开始取得成功一样，迫切需要扩大规模以招待所有客户。应用程序也是如此；可扩展性对于维持用户和为流量提供愉快的体验变得至关重要。但是，如果在应用程序的开发阶段错过了优化，可以使用第三方解决方案为应用程序的扩展提供后端优化。

您如何扩展应用程序？

如果应用程序不支持优化的后端而不影响用户体验和应用程序性能，那么扩展应用程序可能具有挑战性。扩展应用程序是应用程序开发人员的责任。但是，应用程序所有者或初创公司也应该了解扩展过程中发生了什么以及为什么需要扩展。

无论是基于移动设备还是基于 Web 的应用程序，其思考过程和实现都是相同的。在开始扩展过程之前，您应该知道您的应用程序缺乏应用程序所需的任何可扩展性。

使用正确的技术

一个应用程序由使用多种不同的技术组成，具体取决于其性质。例如，Node.JS 经常用于后端开发和修改。由于它与移动和 Web 应用程序开发的兼容性，它比其他人更受欢迎。如果您的应用程序是使用它构建的，则可以非常有效地完成扩展过程。

应用服务器的扩展

当客户需求增长时，您将需要资源来像企业一样满足它们。如果应用程序的流量猛增，您将需要托管服务器来有效处理负载。重要的是要记住，扩展托管 CPU 在很长一段时间内是不可持续的。 CPU 只能允许一定程度的扩展，并且您将无法再扩展。此外，这个过程可能非常昂贵，因为好的服务器成本高昂，而廉价的服务器可能会损害客户体验。在这里可以使用负载均衡器来有效地分配来自应用程序的请求的负载。它可以导致应用程序的水平扩展。

使用缓存和分布扩展数据库

如果应用程序获得大量流量，则数据库可能会因节点而受到影响。您可以将最常用的数据存储到分布式缓存系统中，以增强数据库的处理能力。缓存系统将允许数据库根据增加的流量需求优化数据并确定其优先级。但是，此功能仅在 Azure 或 Amazon 等基于云的服务器上可用。

如果缓存没有提供好的结果，您可以尝试从一个数据库切换到水平扩展。它支持将数据存储在不同的数据库实例中。这是一个漫长的过程，需要大量的手工工作。虽然，一些基于云的服务可以通过自动化过程使这变得简单。

提高应用程序的响应能力

响应式应用程序在应用程序性能和扩展方面起着至关重要的作用。许多应用程序在其数据库中包含排队系统。它可以帮助应用识别流量中的请求并确定其优先级。有了这个，应用程序更容易避免过度负载并有效地分配它。

使用第三方 App Scaler

使用 3rd 方缩放器可能是消除应用缩放背后的所有大量工作的好方法。他们的任务是在不影响客户体验的情况下修改和扩展您的应用程序。强烈建议非技术背景的人使用此方法。错误地修补应用程序的后端将产生破坏性后果。这就是为什么最好让专业人士为您做这件事。

您如何确保应用程序是可扩展的？

应用程序规模能否表现得更好，并准备好处理它将获得的所有扩展流量？这是大多数应用程序所有者想到的第一个问题，这是理所当然的。无论您的业务性质如何，始终从可扩展的应用程序开始是明智的。不幸的是，一些应用程序由于其设计结构的不可扩展性而限制了这一点。但是你能确保你的应用程序是可扩展的吗？您必须对应用程序执行可扩展性测试以检查可扩展性潜力。这有助于确定您的应用程序是否可扩展。

创建可扩展性测试

稳定性测试的作用是找出他们在不影响用户体验的情况下可以处理多少流量。测试将判断主要属性：响应时间、每秒网络和内存使用次数，以及同时加载多个用户。必须在整个过程中监控所有提到的场景才能得出结论。

使用许多虚拟用户。从最小数量的用户开始并不断增加，直到负载达到最大值。

确保每次运行测试时所有设置都相同。

得到结果后，是时候得出结论了。

分析结果

您执行的测试主要涵盖应用程序的性能管理。我们必须深入挖掘以确定扩展站点所需的所有其他关键因素。

检查不断增加的虚拟用户的响应时间如何受到影响。

随着用户数量的增加，应用程序的延迟或延迟会增加。

超过用户限制后崩溃。

这些测试结果将帮助您确定应用程序的可扩展性是否可行，以及在哪些方面最需要改进。它还可以指出应用程序何时停止扩展以及您可以采取哪些措施来改进它。

什么是 Web 应用程序中的缩放？

Web 应用程序扩展意味着在不影响 Web 应用程序性能的情况下处理不断增加的并发用户数。无论是 1000 还是 10000 用户在积极使用该应用程序，用户体验都是一样的，不会陷入困境。不同的方法使 Web 应用程序具有可伸缩性，例如垂直、水平和对角线缩放。这完全取决于 Web 应用程序的性质和预期的流量。

如果您想从头开始创建 Web 应用程序，则可以为可伸缩性留出空间。但是，如果您已经有一个正在运行的 Web 应用程序怎么办？它也可以扩展吗？是的，可以扩展已建立的 Web 应用程序。方法如下：

数据库扩展

Web 应用程序数据库是存储所有重要信息的地方。如果 Web 应用程序接收到大量流量，那么扩展数据库应该是主要关注点。您可以通过减少复杂进程的负载来分配数据库的计算进程。

后端扩展

如果您的 Web 应用程序有后端扩展空间，您可以轻松扩展您的应用程序。要检查应用程序的哪个点需要首先扩展，请尝试使用虚拟用户进行测试并注意每一个小细节。

使用第三方

扩展过程很棘手，需要小心谨慎，否则会损坏整个应用程序。如果您的应用没有可扩展的后端怎么办？您可以依靠第三方服务提供商来完全扩展您的 Web 应用程序的后端。许多过时的应用程序不支持可伸缩性功能。使用第三方缩放器比从头开始构建 Web 应用程序要好。

为什么可伸缩性在 Web 应用程序中很重要？

就像不断增长的业务需要扩展以满足客户的需求一样，Web 应用程序的可扩展性同样重要。它不仅对 Web 应用程序所有者很重要，对他们的用户也很重要。因为如果您拥有越来越多的应用程序用户，那么应用程序就会崩溃或滞后很多。

以下是您从可扩展的 Web 应用程序中获得的一些好处：

客户体验

对于任何服务或产品供应商业务，客户体验都是重点。 Web 应用程序的可扩展性将使其能够在不影响应用程序性能的情况下获得尽可能多的用户流量。

提高投资回报率

应用程序的可扩展性与成功的业务密切相关。如果应用程序获得更多流量，所有者将获得更多收入。借助应用程序的可扩展后端，可以不断增长以为所有用户提供类似的体验。

具有成本效益的方式

借助可扩展的后端，可以从小型 Web 应用程序开始，并随着流量的增加而扩展它。这种可扩展性使其更具成本效益，并鼓励潜在的应用程序所有者从少量投资开始。

性能稳定性

用户希望每次使用应用时都能获得相同或改进的体验。当流量达到一定数量时，没有可扩展性功能的应用程序将滞后或无法运行。可扩展网站应用程序的这种稳定性有助于它像往常一样运行，即使在流量很高的促销活动和其他活动中也是如此。另一方面，不可扩展的应用程序会增加加载时间、崩溃或滞后，从而损害客户体验。

无尽的定制

许多企业主倾向于根据不断变化的趋势来定制他们的业务。如果没有可扩展性，由于终端和存储限制，通常无法自定义您的应用程序。随着业务的增长，定制可以添加更多产品和服务或改变应用程序的感觉。借助优化和可扩展的后端，一切皆有可能。

API 中的缩放是什么？

API 中的可扩展性是指在不影响性能的情况下处理来自流量的并发请求的能力。许多较旧的 Web 和移动基础应用程序使用较旧的 API，这些 API 通常不允许扩展空间。许多开发人员现在正在使用这些可扩展的 API 来帮助他们的客户以可持续的方式发展他们的业务。亚马逊等一些基于云的服务也提供 API 扩展功能。 API 缩放有两种方式可以实现垂直和水平。

垂直 API 扩展

如果您的业务是新业务并且可能会获得有限的流量，则建议使用垂直API扩展。这是一种对预算更友好的方法，因为它需要更少的昂贵服务器。它使用更多的硬件负载；拥有更多内存和更快的处理器，它将帮助您的 API 处理更多流量。除此之外，还可以使用代码来优化 API。但是，如果您的 API 获得越来越多的流量，最终您将不得不将 API 扩展移动到水平方向。

水平 API 扩展

水平 API 扩展依赖于服务器而不是硬件进行扩展。如果您的垂直 API 已达到无法进行进一步扩展的程度，那么水平 API 扩展是可行的方法。这是一种扩展 API 的昂贵方法，但它来自谷歌和 Facebook 等顶级公司。水平 API 缩放速度比垂直缩放更快且更动态。

结论

可扩展性是一个关键特性，应该添加到每个移动和基于 Web 的应用程序中。不幸的是，大多数应用程序不允许可扩展性，或者该过程对于非技术人员来说非常复杂。这就是像 AppMaster 这样的无代码平台的用武之地。您可以创建一个功能齐全的移动应用程序或 Web 应用程序，默认情况下它可以在几乎任何平衡器中运行，这允许您几乎无限地扩展负载，所以有不再需要担心您的应用程序在扩展方面的限制。

常见问题

问：为什么拥有可扩展的应用程序很重要？

可扩展性对于应用程序在获得更多流量时维持和增长至关重要。使用可扩展的应用程序，您可以根据需要添加和更改后端。

问：已经建立的应用程序可以扩展吗？

是的，只有当应用程序的后端允许可扩展性时。如果应用程序是使用旧框架制作的，则会限制其扩展潜力。

问：应用程序扩展有什么好处？

除了为用户提供一致的客户体验外，应用程序扩展还有很多好处。比如提高投资回报率、定制化和成本效益等等。

Q. 第三方定标器可靠吗？

是的，已建立的第三方定标器。此外，它们还提供了除缩放之外的其他附加功能。