远程工作已经成为最近的一个热门话题。远程工作的倡导者对其带来的灵活性、自主性和自由的优点大加赞赏。但许多反对者认为，远程工作是无效的，适得其反，并最终损害了工作文化。本博客将探讨辩论的双方，让你更好地了解远程工作到底是什么，以及它是否能为你所用。

在家工作前需要准备的事情



在家工作听起来像一个梦想成真。你可以照顾孩子，准备一天的工作，然后去工作，但这并不总是按计划进行。在家工作并不像它听起来那么容易，你可能会在每件事上挣扎。让我们来看看在开始在家工作之前需要准备的一些东西，这样你就可以花更多的时间来实际工作，而减少准备时间。

在家工作前我需要知道什么？



许多人渴望成为远程工作者，避免每天早上到达办公室的麻烦。然而，如果你不知道在家工作的前提条件，你仍然会发现它具有挑战性。

了解自己



了解自己和自己的工作风格对于在家工作至关重要。你没有在办公室里的自由设置和时间。在远程工作中，你可以找出自己的工作方式，并据此开始工作。决定你是在早上还是在晚上工作更好。你喜欢安静的环境，还是有休息时间、一些互动和音乐能让你更好地工作？

需要哪些小工具和技术？



你应该知道你在工作场所需要哪些小工具和技术，以便在家里有效工作。第一件事是你的工作空间和它的家具。新的家具或重大投资是没有必要的；也许你应该只是移动和重新安排你现有的家具。但另一个重要方面是技术和良好的网络连接。如果你的工作涉及到视频通话，请获得一个良好的连接和整洁的背景。这将使你的工作场所看起来很专业。

安全方面的问题是什么？



许多办公室有安全的互联网连接和其他安全安排，以尽量减少各种风险。在家工作时也要尽量注意安全。在家工作很容易，同时也很有挑战性。

在心理上做好准备



当你在精神上不工作时，你的生产力就会下降。因此，当你坐在工作桌前时，要准备好你的思想，你坐在那里是为了工作。因此，尽量减少其他事情，专注于你的工作，以最大限度地提高生产力，尽快实现你的目标。这样，你会更快地完成工作，更早地离开你的工作场所。

工作与生活的平衡







WFH并不意味着你应该从黎明到黄昏都坐在办公桌前。你应该尝试在平时的办公时间内完成工作，并在工作和生活之间取得良好的平衡。否则，在家工作将变成一场恶梦。

制定时间表和惯例



为了提高工作效率并满足于工作，你应该为整个星期或至少为接下来的每一天制定时间表和惯例。因此，当你坐在办公桌前时，你会知道我在下午之前会完成什么。在下午，划掉已完成的任务，并为第二天或一周准备一个时间表。每天和每周的小目标和成就将使你不断前进。

在家工作时要做什么和不要做什么？



你为什么在家工作？这是一个很多人都会问的问题，无论是自由职业者、兼职员工还是全职员工。如果你像大多数人一样，那么你在家工作的原因是为了省钱。虽然这是可以理解的，但你仍然需要记住一些事情。以下是在家工作时的一些该做的和不该做的。

不要让它变得不舒服



如果你是一个远程员工，那么要确保你是舒适的。如果在家工作不舒服，可能就不值得了。例如，如果在WFH之前，你工作8小时，剩下的时间没有任何来自办公室的紧张感，而现在你24小时都处于紧张状态，那么这就是一个问题。如果你为它制定一个解决方案，那将是最好的。最好的解决方案是准备一个坚实的时间表，分析你的工作程序，并解决它。

不要让自己负担过重



许多员工节省了通勤时间，但却破坏了他们的常规。最终，他们不得不增加工作，使自己负担过重。如果你努力建立一个有规律的工作时间表，在同一时间开始和结束，并避免在床上用手机发送工作邮件，这将会有所帮助。这应该是家庭时间。

分块工作



虽然工作期间休息是好事，但你不应该不必要地分散你的工作时间。如果是午休或为孩子们准备的时间，那是可以的。但是，如果你的朋友在一个奇怪的时间把你拉进一些聚会或什么，你就必须以某种方式补偿这些时间。而这可能会让你失去灵活工作时间的乐趣。

你如何让员工做好在家工作的准备？

首先，应该有一个坚实的理由从实体办公室转移到在家工作。正如我们在无数次Covid-19企业走向远程和在线时看到的那样。而且在家工作有一大堆优点。然而，雇主应该把所有的理由和优点传达给员工，让他们为在家工作做好准备。此外，公司或雇主需要

提供技术支持

设置长期的解决方案

与团队建立有效的沟通

帮助建立一个数字工作空间

提供数字工具

并建立起良好的工作关系



在家工作最困难的部分是什么？



在家工作有几个缺点。最具挑战性的是工作和休闲时间之间的界限模糊不清。许多员工认为，我们不知道什么时候在工作，什么时候在享受与家人在一起的时光。两者已经融为一体，现在感觉我们每天都在24小时工作。

此外，如果团队成员之间缺乏有效的沟通和协调，在家工作就会变得很头疼。在办公室里，你可以直接起床，看到其他成员的进展。如果在家工作，你就无法做到这一点，使之变得复杂。其他分心的事情是孩子和家务。许多人想在家工作，但一旦他们这样做了，他们就会意识到这并不是它所描述的全部。你错过了与他人相处的友情/友谊，在家庭和工作之间找到一个平衡点可能是一个挑战。

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