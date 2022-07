El trabajo a distancia se ha convertido en un tema muy popular últimamente. Los defensores del trabajo a distancia han ensalzado las virtudes de la flexibilidad, la autonomía y la libertad que aporta. Pero muchos detractores sostienen que el trabajo a distancia es ineficaz, contraproducente y, en última instancia, perjudicial para la cultura del trabajo. Este blog analizará ambos lados del debate y le dará una mejor idea de lo que es realmente el trabajo a distancia y si puede o no funcionar para usted.

Cosas que hay que preparar antes de trabajar desde casa



Trabajar desde casa parece un sueño hecho realidad. Puedes cuidar de los niños, prepararte para el día y luego ponerte a trabajar, pero esto no siempre sale como está previsto. Trabajar desde casa no es tan fácil como parece, y es posible que tengas que luchar con todo. Veamos algunas de las cosas que debes preparar antes de empezar a trabajar desde casa para que pases más tiempo trabajando de verdad y menos preparándote.

¿Qué necesito saber antes de trabajar desde casa?



Muchas personas aspiran a convertirse en trabajadores a distancia y evitar la molestia de llegar a la oficina cada mañana. Sin embargo, le resultará difícil si no conoce los requisitos previos para trabajar desde casa.

Entenderte a ti mismo



Comprenderte a ti mismo y tu estilo de trabajo es crucial para trabajar desde casa. No tienes la libertad de configuración y tiempo en una oficina. En el trabajo a distancia, puedes determinar tu estilo de trabajo y empezar en consecuencia. Decide si puedes trabajar mejor por la mañana o por la tarde. ¿Te gusta el entorno tranquilo o puedes trabajar mejor con descansos, algo de interacción y música?

¿Qué aparatos y tecnología son necesarios?



Debes saber qué aparatos y tecnología necesitas en el lugar de trabajo para trabajar eficazmente desde casa. Lo primero es tu espacio de trabajo y su mobiliario. No es necesario un nuevo mobiliario o una inversión importante; tal vez sólo debas cambiar de sitio y reorganizar los muebles que ya tienes. Pero otro aspecto vital es la tecnología y una excelente conexión a Internet. Consigue una buena conexión y un fondo ordenado si tu trabajo implica videollamadas. Hará que tu lugar de trabajo parezca profesional.

¿Y el aspecto de la seguridad?



Muchas oficinas cuentan con conexiones a Internet seguras y otros dispositivos de seguridad para minimizar todo tipo de riesgos. Intenta cuidar esa seguridad también durante el trabajo desde casa. Trabajar desde casa es fácil y desafiante al mismo tiempo.

Prepárese mentalmente



Cuando no estás trabajando mentalmente, tu productividad disminuye. Así que, cuando estés sentado en tu mesa de trabajo, prepara tu mente para trabajar. Por lo tanto, minimiza todo lo demás y céntrate en tu trabajo para maximizar la productividad y alcanzar tus objetivos lo antes posible. De este modo, completarás el trabajo más rápido y dejarás tu lugar de trabajo antes.

Equilibrio entre trabajo y vida privada







WFH no significa que debas estar sentado en tu escritorio desde el amanecer hasta el anochecer. Debes intentar completar tu trabajo durante tu horario habitual de oficina y tener un excelente equilibrio entre la vida laboral y la personal. De lo contrario, trabajar desde casa se convertirá en una pesadilla.

Establecer horarios y rutinas



Para ser productivo y estar contento con tu trabajo, debes establecer horarios y rutinas para toda la semana o, al menos, para cada día siguiente. Así, cuando te sientes en tu escritorio, sabrás lo que voy a realizar por la tarde. Por la tarde, tache las tareas realizadas y prepare un calendario para el día o la semana siguiente. Los pequeños objetivos y logros de cada día y semana le harán avanzar.

¿Qué hacer y qué no hacer al trabajar desde casa?



¿Por qué trabajas desde casa? Es una pregunta que se hace mucha gente, ya sea un autónomo, un empleado a tiempo parcial o un empleado a tiempo completo. Si eres como la mayoría de la gente, entonces tu razón para trabajar desde casa es ahorrar dinero. Aunque es comprensible, hay que tener en cuenta algunas cosas. He aquí algunas cosas que hay que hacer y no hacer cuando se trabaja desde casa.

No lo hagas incómodo



Si eres un empleado a distancia, asegúrate de estar cómodo. Si no es cómodo trabajar desde casa, puede que no merezca la pena. Por ejemplo, si antes de la WFH, trabajabas 8 horas y pasabas el resto del día sin ninguna tensión de la oficina, y ahora estás en tensión 24/7, entonces es un problema. Lo mejor sería que elaboraras una solución para ello. La mejor solución es preparar un horario sólido, analizar tu rutina de trabajo y arreglarlo.

No te sobrecargues de trabajo



Muchos empleados se ahorran el tiempo de desplazamiento pero arruinan su rutina. Al final, tienen que trabajar más y se sobrecargan. Ayudaría que te esforzaras por establecer un horario de trabajo regular en el que empieces y termines a la misma hora y que evites los correos electrónicos de trabajo en tu teléfono en la cama. Se supone que es tiempo de familia.

Trabajar por partes



Aunque hacer descansos durante el trabajo es bueno, no debes dispersar tus horas de trabajo innecesariamente. Si se trata de una pausa para comer o de tiempo para los niños, está bien. Pero si tus amigos te arrastran a alguna fiesta a una hora extraña o algo así, tendrás que compensar esas horas de alguna manera. Y esto puede quitarle la alegría al horario de trabajo flexible.

¿Cómo se prepara a los empleados para trabajar desde casa?

En primer lugar, debe haber una razón sólida para pasar de las oficinas físicas al trabajo desde casa. Como hemos visto durante los numerosos Covid-19 los negocios se volvieron remotos y en línea. Y el trabajo desde casa tiene un montón de ventajas. Sin embargo, los empresarios deben comunicar todas las razones y los pros a los empleados y prepararlos para trabajar desde casa. Además, la empresa o el empleador debe

Proporcionar apoyo tecnológico

Establecer una solución a largo plazo

Establecer una comunicación eficaz con el equipo

Ayudar a establecer un espacio de trabajo digital

Proporcionar herramientas digitales

Y establecer una excelente relación de trabajo



¿Qué es lo más difícil de trabajar desde casa?



Trabajar desde casa tiene varios contras. El más difícil es la línea difusa entre el tiempo de trabajo y el de ocio. Muchos empleados sienten que no sabemos cuándo estamos trabajando y cuándo estamos disfrutando de nuestro tiempo con la familia. Ambas cosas se han mezclado, y ahora parece que estamos trabajando 24 horas al día.

Además, si falta una comunicación y coordinación eficaces entre los miembros del equipo, trabajar desde casa se convierte en un dolor de cabeza. En la oficina, puedes levantarte y ver los progresos de los demás miembros. No se puede hacer eso para trabajar desde casa, lo que lo hace complicado. Otras distracciones son los niños y las tareas domésticas. Mucha gente quiere trabajar desde casa, pero en cuanto lo hace se da cuenta de que no es todo lo que parece. Se pierde la camaradería/amistad de estar rodeado de otras personas, y encontrar un equilibrio entre el hogar y el trabajo puede ser un reto.

AppMaster puede ayudarle a establecer la comunicación entre colegas



AppMaster es más que un simple no-código; su característica distintiva es que crea el código fuente. Esto implica que el cliente no tiene que preocuparse por estar atado a la empresa; siempre puede retirar su código fuente. AppMaster puede ayudarle a crear una plataforma para establecer una comunicación fluida con sus empleados y miembros del equipo. No tiene que preocuparse de la codificación ni de nada más; es el dolor de cabeza de AppMaster. Es más rápido, más nítido y asequible. La tecnología genera 22.000 líneas de código por segundo. Tal resultado no es posible para un humano. Por lo tanto, usted puede obtener su fantástica plataforma en poco tiempo.