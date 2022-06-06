Удаленная работа стала популярной темой в последнее время. Сторонники удаленной работы превозносят достоинства гибкости, автономии и свободы, которые она дает. Но многие противники утверждают, что удаленная работа неэффективна, контрпродуктивна и в конечном итоге наносит ущерб культуре труда. В этом блоге мы рассмотрим обе стороны спора и дадим вам лучшее представление о том, что такое удаленная работа на самом деле и может ли она вам подойти.

Что нужно подготовить перед работой из дома



Работа из дома звучит как воплощение мечты. Вы занимаетесь детьми, готовитесь к рабочему дню, а затем приступаете к работе, но не всегда все идет по плану. Работать дома не так просто, как кажется, и вы можете столкнуться с трудностями. Давайте рассмотрим некоторые вещи, которые необходимо подготовить перед началом работы на дому, чтобы вы больше времени уделяли работе, а меньше - подготовке.

Что нужно знать перед работой на дому?



Многие люди стремятся стать удаленными работниками и избежать необходимости каждое утро приходить в офис. Однако, если вы не знаете предпосылок для работы на дому, вам будет сложно это сделать.

Понять себя



Понимание себя и своего стиля работы имеет решающее значение для работы на дому. В офисе у вас нет свободы в выборе обстановки и времени. При удаленной работе вы можете определить свой стиль работы и начать работать в соответствии с ним. Решите, где вам лучше работается - утром или вечером. Любите ли вы спокойную обстановку, или вам лучше работается в перерывах, при общении и под музыку?

Какие гаджеты и технологии необходимы?



Вы должны знать, какие гаджеты и технологии необходимы вам на рабочем месте для эффективной работы из дома. Первое - это ваше рабочее место и его мебель. Не обязательно покупать новую мебель или вкладывать значительные средства; возможно, вам стоит просто переставить и переставить имеющуюся мебель. Но еще один жизненно важный аспект - это технология и отличное подключение к Интернету. Обеспечьте хорошее соединение и аккуратный фон, если ваша работа связана с видеозвонками. Это придаст вашему рабочему месту профессиональный вид.

Как насчет безопасности?



Во многих офисах есть защищенное подключение к Интернету и другие меры безопасности, чтобы свести к минимуму всевозможные риски. Постарайтесь позаботиться об этой безопасности и во время работы из дома. Работать дома легко и сложно одновременно.

Подготовьте себя психологически



Когда вы мысленно не работаете, ваша производительность падает. Поэтому, когда вы сидите за рабочим столом, подготовьте свой разум к тому, что вы сидите, чтобы работать. Поэтому сведите к минимуму все остальное и сосредоточьтесь на работе, чтобы максимально повысить производительность и как можно скорее достичь поставленных целей. Таким образом, вы быстрее завершите работу и быстрее покинете свое рабочее место.

Баланс между работой и личной жизнью







WFH не означает, что вы должны сидеть за рабочим столом с рассвета до заката. Вы должны стараться выполнять свою работу в обычные рабочие часы и иметь отличный баланс между работой и личной жизнью. В противном случае работа из дома превратится в кошмар.

Составьте расписание и распорядок дня



Чтобы быть продуктивным и довольным своей работой, вы должны составить расписание и распорядок на всю неделю или, по крайней мере, на каждый следующий день. Так, садясь за рабочий стол, вы будете знать, что нужно сделать до обеда. После обеда вычеркните выполненные задачи и составьте расписание на следующий день или неделю. Маленькие цели и достижения каждый день и неделю помогут вам двигаться вперед.

Что делать и чего не делать, работая дома?



Почему вы работаете дома? Этот вопрос задают многие люди, будь то фрилансер, сотрудник с частичной занятостью или работник с полной занятостью. Если вы похожи на большинство людей, то ваша причина работать дома - это экономия денег. Хотя это и понятно, вам все же следует помнить о некоторых вещах. Вот несколько "за" и "против" при работе на дому.

Не создавайте дискомфорта



Если вы удаленный сотрудник, то убедитесь, что вам комфортно. Если работать из дома неудобно, возможно, оно того не стоит. Например, если до WFH вы работали по 8 часов и проводили остаток дня без напряжения от офиса, а теперь вы находитесь в напряжении 24 часа в сутки 7 дней в неделю, то это проблема. Будет лучше, если вы найдете решение этой проблемы. Лучшее решение - составить твердое расписание, проанализировать свой рабочий распорядок и исправить его.

Не перегружайте себя



Многие сотрудники экономят время на дорогу, но разрушают свой распорядок дня. В итоге им приходится работать больше и перегружать себя. Вам поможет, если вы постараетесь установить регулярный рабочий график, в котором вы начинаете и заканчиваете работу в один и тот же час и не будете писать электронные письма на телефоне в постели. Это должно быть время для семьи.

Работать по частям



Хотя делать перерывы во время работы - это хорошо, не стоит без необходимости разбрасываться рабочим временем. Если это перерыв на обед или время для детей, то все в порядке. Но если ваши друзья затаскивают вас на вечеринку в неурочное время или еще куда-то, вам придется как-то компенсировать эти часы. А это может лишить вас радости от гибкого графика работы.

Как подготовить сотрудников к работе на дому?

Во-первых, для перехода от физических офисов к работе из дома должна быть веская причина. Как мы видели во время многочисленных Covid-19, бизнес перешел на удаленную и онлайн работу. И у работы из дома есть масса плюсов. Однако работодатели должны донести все причины и плюсы до сотрудников и подготовить их к работе на дому. Более того, компания или работодатель должны

Обеспечить технологическую поддержку

разработать долгосрочное решение

Наладить эффективную коммуникацию с коллективом

Помочь в создании цифрового рабочего пространства

Предоставить цифровые инструменты

И установить отличные рабочие отношения



Что самое сложное в работе из дома?



Существует несколько минусов работы из дома. Самым сложным является размытая грань между рабочим временем и временем отдыха. Многие сотрудники считают, что мы не знаем, когда мы работаем, а когда наслаждаемся общением с семьей. И то, и другое смешалось, и теперь кажется, что мы работаем 24 часа в сутки.

Более того, если между членами команды отсутствуют эффективная коммуникация и координация, работа из дома превращается в головную боль. В офисе вы можете просто встать и посмотреть, как продвигается работа других членов команды. Работая дома, вы не сможете этого сделать, что усложняет работу. Другие отвлекающие факторы - это дети и домашние дела. Многие люди хотят работать дома, но как только они это делают, они понимают, что это не все, чем кажется. Вы упускаете возможность побыть в обществе других людей, а найти баланс между домом и работой может быть непросто.

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