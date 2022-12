Werken op afstand is de laatste tijd een populair onderwerp geworden. Voorstanders van telewerken roemen de voordelen van flexibiliteit, autonomie en vrijheid. Maar veel tegenstanders beweren dat werken op afstand niet effectief en contraproductief is, en uiteindelijk schadelijk voor de werkcultuur. Deze blog bekijkt beide kanten van het debat en geeft je een beter beeld van wat werken op afstand eigenlijk is en of het voor jou kan werken.

Voorbereidingen voor thuiswerken

Thuiswerken klinkt als een droom die uitkomt. Je mag voor de kinderen zorgen, de dag voorbereiden en dan aan het werk gaan, maar dit gaat niet altijd zoals gepland. Thuiswerken is niet zo gemakkelijk als het klinkt, en je kunt met alles worstelen. Laten we eens kijken naar een aantal dingen die je moet voorbereiden voordat je begint met thuiswerken, zodat je meer tijd besteedt aan het echte werk en minder tijd aan het voorbereiden.

Wat moet ik weten voordat ik thuiswerk?

Veel mensen willen op afstand gaan werken, zodat ze niet elke ochtend op kantoor hoeven te zijn. Het blijft echter een uitdaging als je de voorwaarden voor thuiswerken niet kent.

Begrijp jezelf

Jezelf en je werkstijl begrijpen is cruciaal bij thuiswerken. Je hebt niet de vrijheid van instelling en tijd in een kantoor. Bij werken op afstand kunt u uw werkstijl uitwerken en dienovereenkomstig beginnen. Bepaal of je beter 's ochtends of 's avonds kunt werken. Hou je van een rustige omgeving, of kun je beter werken met pauzes, wat interactie en muziek?

Welke gadgets en technologie zijn nodig?

Je moet weten welke gadgets en technologie je op de werkplek nodig hebt om effectief thuis te kunnen werken. Het eerste is uw werkruimte en het meubilair. Nieuwe meubels of aanzienlijke investeringen zijn niet nodig; misschien moet u gewoon uw bestaande meubels verplaatsen en opnieuw indelen. Maar een ander essentieel aspect is de technologie en een uitstekende internetverbinding. Zorg voor een goede verbinding en een nette achtergrond als uw werk videogesprekken omvat. Zo ziet uw werkplek er professioneel uit.

Hoe zit het met het veiligheidsaspect?

Veel kantoren hebben beveiligde internetverbindingen en andere veiligheidsvoorzieningen om allerlei risico's te minimaliseren. Probeer ook tijdens het thuiswerken voor die beveiliging te zorgen. Thuiswerken is gemakkelijk en uitdagend tegelijk.

Bereid je mentaal voor

Wanneer je mentaal niet aan het werk bent, gaat je productiviteit omlaag. Dus, als je aan je bureau zit, bereid je geest voor dat je zit om te werken. Minimaliseer daarom al het andere en concentreer je op je werk om de productiviteit te maximaliseren en je doelen zo snel mogelijk te bereiken. Zo zul je het werk sneller afronden en je werkplek eerder verlaten.

Werk-privé balans





WFH betekent niet dat je van 's morgens vroeg tot 's avonds laat achter je bureau moet zitten. Je moet proberen je werk af te maken tijdens je gebruikelijke kantooruren en een uitstekende balans tussen werk en privé hebben. Anders wordt thuiswerken een nachtmerrie.

Maak schema's en routines

Om productief en tevreden te zijn met je werk, moet je schema's en routines maken voor de hele week of in ieder geval voor elke volgende dag. Dus, wanneer u aan uw bureau zit, weet u wat ik tegen de middag zal verwezenlijken. s Middags streep je de voltooide taken af en maak je een schema voor de volgende dag of week. Kleine doelen en prestaties elke dag en week houden je vooruit.

Wel en niet thuiswerken?

Waarom werkt u thuis? Het is een vraag die veel mensen zich stellen, of het nu gaat om een freelancer, een deeltijdse werknemer of een voltijdse werknemer. Als je bent zoals de meeste mensen, dan is je reden om thuis te werken het besparen van geld. Hoewel dat begrijpelijk is, moet je toch een paar dingen in gedachten houden. Hier zijn een paar do's en don'ts bij thuiswerken.

Maak het niet ongemakkelijk

Als je op afstand werkt, zorg er dan voor dat je je op je gemak voelt. Als het niet comfortabel is om thuis te werken, is het misschien niet de moeite waard. Als je bijvoorbeeld vóór WFH 8 uur werkte en de rest van de dag geen spanning van kantoor had, en nu 24/7 in spanning zit, dan is dat een probleem. Je zou er best een oplossing voor uitwerken. De beste oplossing is om een solide tijdschema op te stellen, je werkroutine te analyseren, en het op te lossen.

Overbelast jezelf niet

Veel werknemers besparen pendeltijd, maar verpesten hun routine. Uiteindelijk moeten ze meer werken en overbelasten ze zichzelf. Het zou helpen als u streeft naar een regelmatig werkschema waarin u op hetzelfde uur begint en eindigt en vermijdt dat u in bed op uw telefoon e-mails over het werk ontvangt. Het zou gezinstijd moeten zijn.

Werken in stukjes

Pauzes nemen tijdens het werk is goed, maar je moet je werkuren niet onnodig verspreiden. Als het een lunchpauze is of tijd voor de kinderen, is het goed. Maar als je vrienden je meeslepen naar een feestje op een raar tijdstip of zo, moet je die uren op de een of andere manier compenseren. En dat kan het plezier van flexibele werktijden wegnemen.

Hoe bereid je werknemers voor op thuiswerken?

Ten eerste moet er een goede reden zijn om over te stappen van fysieke kantoren naar thuiswerken. Zoals we hebben gezien tijdens de vele Covid-19 bedrijven gingen op afstand en online. En er zijn veel voordelen aan thuiswerken. De werkgevers moeten echter alle redenen en voordelen aan de werknemers meedelen en hen voorbereiden op thuiswerken. Bovendien moet het bedrijf of de werkgever

Technologische ondersteuning bieden

Een langetermijnoplossing opzetten

Effectieve communicatie met het team tot stand brengen

Helpen bij het opzetten van een digitale werkplek

Digitale hulpmiddelen ter beschikking stellen

En zet een uitstekende werkrelatie op



Wat is het moeilijkste aan thuiswerken?

Er zijn verschillende nadelen van thuiswerken. De meest uitdagende is de vage grens tussen werk en vrije tijd. Veel werknemers hebben het gevoel dat we niet meer weten wanneer we werken en wanneer we genieten van onze tijd met het gezin. Beide zijn in elkaar overgegaan en nu voelt het alsof we 24 uur per dag werken.

Bovendien, als effectieve communicatie en coördinatie tussen teamleden ontbreekt, wordt thuiswerken een probleem. Op kantoor kun je gewoon opstaan en de voortgang van andere leden bekijken. Bij thuiswerk kan dat niet, wat het ingewikkeld maakt. Andere afleidingen zijn kinderen en klusjes. Veel mensen willen thuiswerken, maar zodra ze dat doen, realiseren ze zich dat het niet alles is wat het moet zijn. Je mist de kameraadschap/vriendschap van het samenzijn met andere mensen, en een balans vinden tussen thuis en werk kan een uitdaging zijn.

