Le travail à distance est devenu un sujet populaire ces derniers temps. Les défenseurs du travail à distance ont vanté les mérites de la flexibilité, de l'autonomie et de la liberté qu'il apporte. Mais de nombreux détracteurs affirment que le travail à distance est inefficace, contre-productif et, en fin de compte, nuisible à la culture d'entreprise. Ce blog examinera les deux aspects du débat et vous donnera une meilleure idée de ce qu'est réellement le travail à distance et si oui ou non il peut vous convenir.

Choses à préparer avant de travailler à domicile



Travailler à domicile semble être un rêve devenu réalité. Vous pouvez vous occuper des enfants, préparer votre journée et vous mettre au travail, mais tout ne se passe pas toujours comme prévu. Le travail à domicile n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît, et vous pouvez avoir du mal à tout faire. Jetons un coup d'œil à certaines des choses que vous devez préparer avant de commencer à travailler à domicile afin de passer plus de temps à travailler réellement et moins de temps à vous préparer.

Que dois-je savoir avant de travailler à domicile ?



De nombreuses personnes aspirent à devenir des travailleurs à distance et à éviter le tracas d'arriver au bureau tous les matins. Cependant, vous trouverez la tâche difficile si vous ne connaissez pas les conditions préalables au travail à domicile.

Comprenez vous



Il est essentiel de se comprendre et de connaître son style de travail pour travailler à domicile. Dans un bureau, vous n'avez pas la liberté de réglage et de temps. Dans le travail à distance, vous pouvez déterminer votre style de travail et commencer en conséquence. Décidez si vous travaillez mieux le matin ou le soir. Aimez-vous un environnement calme, ou pouvez-vous mieux travailler avec des pauses, de l'interaction et de la musique ?

Quels gadgets et quelle technologie sont nécessaires ?



Vous devez savoir quels sont les gadgets et la technologie dont vous avez besoin sur le lieu de travail pour travailler efficacement à domicile. La première chose est votre espace de travail et son mobilier. Il n'est pas nécessaire d'acheter de nouveaux meubles ou d'investir des sommes considérables ; vous devriez peut-être simplement déplacer et réorganiser votre mobilier existant. Mais un autre aspect vital est la technologie et une excellente connexion internet. Obtenez une bonne connexion et un arrière-plan soigné si votre travail implique des appels vidéo. Cela donnera à votre lieu de travail un aspect professionnel.

Qu'en est-il de l'aspect sécurité ?



De nombreux bureaux disposent de connexions Internet sécurisées et d'autres dispositifs de sécurité pour minimiser toutes sortes de risques. Essayez également de prendre soin de cette sécurité lorsque vous travaillez à domicile. Le travail à domicile est à la fois facile et difficile.

Préparez-vous mentalement



Lorsque vous ne travaillez pas mentalement, votre productivité diminue. Ainsi, lorsque vous êtes assis à votre bureau, préparez votre esprit à être assis pour travailler. Par conséquent, minimisez tout le reste et concentrez-vous sur votre travail pour maximiser votre productivité et atteindre vos objectifs le plus rapidement possible. De cette façon, vous terminerez le travail plus rapidement et quitterez votre lieu de travail plus tôt.

Équilibre entre vie professionnelle et vie privée







Le WFH ne signifie pas que vous devez rester assis à votre bureau de l'aube au crépuscule. Vous devez essayer de terminer votre travail pendant vos heures de bureau habituelles et trouver un excellent équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Sinon, le travail à domicile se transformera en cauchemar.

Établir des horaires et des routines



Pour être productif et satisfait de votre travail, vous devez établir des horaires et des routines pour toute la semaine ou au moins pour chaque jour suivant. Ainsi, lorsque vous vous asseyez à votre bureau, vous savez ce que je vais accomplir d'ici l'après-midi. L'après-midi, rayez les tâches accomplies et préparez un programme pour le jour ou la semaine suivante. De petits objectifs et de petites réalisations chaque jour et chaque semaine vous permettront d'aller de l'avant.

À faire et à ne pas faire quand on travaille à domicile ?



Pourquoi travaillez-vous à domicile ? C'est une question que beaucoup de gens se posent, qu'il s'agisse d'un pigiste, d'un employé à temps partiel ou d'un employé à temps plein. Si vous êtes comme la plupart des gens, votre raison de travailler à domicile est d'économiser de l'argent. Bien que cela soit compréhensible, vous devez tout de même garder certaines choses à l'esprit. Voici quelques conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire quand on travaille à domicile.

Ne rendez pas la situation inconfortable



Si vous êtes un employé à distance, assurez-vous d'être à l'aise. Si le travail à domicile n'est pas confortable, cela ne vaut peut-être pas la peine. Par exemple, si avant le WFH, vous travailliez 8 heures et passiez le reste de la journée sans aucune tension au bureau, et que maintenant vous êtes en tension 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors c'est un problème. Il serait préférable que vous trouviez une solution à ce problème. La meilleure solution consiste à préparer un emploi du temps solide, à analyser votre routine de travail et à la corriger.

Ne vous surchargez pas.



De nombreux employés économisent du temps de trajet mais gâchent leur routine. Ils finissent par devoir travailler davantage et se surcharger. Il serait utile que vous vous efforciez d'établir un horaire de travail régulier dans lequel vous commencez et terminez à la même heure et que vous évitiez les courriels de travail sur votre téléphone au lit. C'est censé être un moment familial.

Travailler par tranches



S'il est bon de faire des pauses pendant le travail, vous ne devez pas disperser vos heures de travail inutilement. S'il s'agit d'une pause déjeuner ou d'un moment pour les enfants, c'est bon. Mais si vos amis vous entraînent dans une fête à une heure indue ou autre, vous devrez compenser ces heures d'une manière ou d'une autre. Et cela peut vous priver de la joie que procurent les horaires de travail flexibles.

Comment préparer les employés à travailler à domicile ?

Tout d'abord, il doit y avoir une raison solide de passer des bureaux physiques au travail à domicile. Comme nous l'avons vu lors des nombreux Covid-19, les entreprises se sont mises à distance et en ligne. Et il y a une tonne d'avantages à travailler à domicile. Cependant, les employeurs doivent communiquer toutes les raisons et les avantages aux employés et les préparer au travail à domicile. En outre, l'entreprise ou l'employeur doit

fournir un soutien technologique

Mettre en place une solution à long terme

établir une communication efficace avec l'équipe

aider à mettre en place un espace de travail numérique

fournir des outils numériques.

Et établir une excellente relation de travail



Quelle est la partie la plus difficile du travail à domicile ?



Le travail à domicile présente plusieurs inconvénients. Le plus difficile est la frontière floue entre le travail et le temps libre. De nombreux employés ont le sentiment que nous ne savons plus quand nous travaillons et quand nous profitons de notre temps en famille. Les deux se sont mélangés, et on a maintenant l'impression de travailler 24 heures sur 24.

De plus, si la communication et la coordination efficaces font défaut entre les membres de l'équipe, le travail à domicile devient un casse-tête. Au bureau, vous pouvez vous lever et voir les progrès des autres membres. Vous ne pouvez pas faire cela pour travailler à domicile, ce qui complique les choses. D'autres distractions sont les enfants et les tâches ménagères. Beaucoup de gens veulent travailler à la maison, mais dès qu'ils le font, ils se rendent compte que ce n'est pas tout ce qu'il y a à faire. Vous manquez la camaraderie/amitié d'être autour d'autres personnes, et trouver un équilibre entre la maison et le travail peut être un défi.

AppMaster peut vous aider à établir la communication entre collègues



AppMaster est plus qu'un simple no-code ; sa caractéristique distinctive est qu'il crée un code source. Cela implique que le client n'a pas à s'inquiéter d'être lié à l'entreprise ; il peut toujours retirer son code source. AppMaster peut vous aider à construire une plate-forme pour établir une communication transparente avec vos employés et les membres de votre équipe. Vous n'avez pas à vous soucier du codage ou de quoi que ce soit d'autre ; c'est le casse-tête d'AppMaster. C'est plus rapide, plus pointu et plus abordable. 22 000 lignes de code sont générées chaque seconde par la technologie. Un tel résultat n'est pas possible pour un humain. Ainsi, vous pouvez obtenir votre fantastique plate-forme en un rien de temps.