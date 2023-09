REST API 的工作原理

什么是 RESTful API?

RESTful API(表述性状态传输应用程序编程接口)是一种广泛使用的用于构建和管理 Web 服务的设计风格。它们帮助开发人员遵循 REST 的架构约束来创建、读取、更新和删除服务器上的资源,REST 是一组面向大规模分布式系统的指导原则。 RESTful API 使用标准 HTTP(超文本传输​​协议)方法,例如 GET、POST、PUT 和 DELETE。这些方法有利于客户端通信,例如 Web 浏览器或移动应用程序和服务器。

RESTful API 的主要目标是实现不同软件应用程序之间的互操作性,使它们更容易集成和协同工作。通过 RESTful API 交换的数据通常采用人类可读的格式,例如JSON(JavaScript 对象表示法)或 XML(可扩展标记语言),这使得它们适合现代 Web 和移动应用程序。

RESTful API 的工作原理

RESTful API 利用 HTTP 协议在客户端和服务器之间交换数据。每个 HTTP 请求均由方法、统一资源标识符 (URI)、标头和消息正文组成。服务器根据方法和 URI 处理请求,并返回包含状态代码、标头和消息正文的 HTTP 响应。以下是 RESTful API 中使用的主要 HTTP 方法的简要概述:

GET :从服务器检索由 URI 标识的资源。 POST :使用消息正文中提供的数据在服务器上创建新资源。 PUT :使用消息正文中提供的数据更新现有资源。 DELETE :从服务器中删除由 URI 标识的资源。

例如,电子商务应用程序可以使用 RESTful API 来管理产品、客户和订单。客户端应用程序通过向服务器发送 GET 请求(例如 GET /products/{id} )来获取产品详细信息。要删除产品,客户端向服务器发送 DELETE 请求,并在 URI 中包含产品的 ID(例如 DELETE /products/{id} )。服务器处理客户端的请求,执行请求的操作,并返回适当的状态代码和可选的消息正文(通常为 JSON 格式)。

RESTful API 设计原则

为了实现 RESTful API 的优势,必须遵循定义 REST 架构的关键原则。这些原则确保 API 设计可预测、可扩展且可维护:

无状态服务器交互:从客户端到服务器的每个请求都必须包含服务器满足请求的所有必要信息。服务器不应在请求之间存储与请求相关的任何数据,使每个请求自包含且独立。 客户端-服务器分离:客户端和服务器应该有不同的关注点和责任。客户端负责用户界面和用户体验,而服务器负责资源的处理、存储和管理。 可缓存性:来自服务器的响应可以缓存在客户端,以提高性能并减少服务器负载。服务器应该提供缓存控制元数据来指示响应是否可缓存以及缓存多长时间。 分层系统架构:可以使用分层结构构建 RESTful API,其中每一层都有特定的职责。这种设计可以实现关注点分离、提高可维护性并提高可扩展性。 唯一的资源标识:API中的每个资源都应该由唯一的URI(统一资源标识符)来标识。这些标识符使客户端能够轻松访问和操作资源。 HTTP 方法的一致使用:RESTful API 应一致且正确地使用标准 HTTP 方法(GET、POST、PUT、DELETE)来表示对资源的操作。这种一致性增强了 API 的可用性和可预测性。

通过遵循这些原则,RESTful API 开发人员可以创建 Web 服务,为客户端-服务器通信提供可靠、可扩展且可维护的基础。

REST API 架构

REST API 架构围绕表述性状态传输 (REST) 模型原则,强调简单性并遵守 Web 标准。在 RESTful 架构中,Web 服务公开一系列endpoints供客户端使用,每个端点对应于单个资源或资源集合。通过遵循 REST 的核心原则,开发人员可以构建可扩展且可维护的 API,从而改善软件系统的集成。 REST API 架构依赖于客户端-服务器模型,其中:

客户端 :应用程序的客户端部分,负责表示层和用户交互。

:应用程序的客户端部分,负责表示层和用户交互。 服务器:应用程序的服务器端部分包含业务逻辑、数据访问,并通过 API endpoints 向客户端提供资源。 API 客户端和服务器使用无状态协议(通常是 HTTP)进行通信,这使它们能够以标准化格式发送请求和接收响应。客户端发送的每个请求都包含服务器处理它所需的所有信息,确保服务器不需要在请求之间维护有关客户端的任何状态信息。

REST API 架构有几个重要组件,包括:

资源: RESTful API 的主要构建块,资源代表系统内可供客户端使用的实体。资源使用统一资源标识符 (URI) 进行唯一标识。

RESTful API 的主要构建块,资源代表系统内可供客户端使用的实体。资源使用统一资源标识符 (URI) 进行唯一标识。 HTTP 方法: 客户端使用标准 HTTP 方法(如 GET、POST、PUT 和 DELETE)与服务器上的资源进行交互。这些操作对应于数据持久化中使用的CRUD(创建、读取、更新和删除)方法。

客户端使用标准 HTTP 方法(如 GET、POST、PUT 和 DELETE)与服务器上的资源进行交互。这些操作对应于数据持久化中使用的CRUD(创建、读取、更新和删除)方法。 媒体类型: REST API 支持多种媒体类型来表示资源,例如 JSON、XML 或纯文本。 JSON 是最常见的格式,选择它是因为其简单性和可读性。

REST API 支持多种媒体类型来表示资源,例如 JSON、XML 或纯文本。 JSON 是最常见的格式,选择它是因为其简单性和可读性。 无状态通信:在 REST API 架构中,来自客户端的每个请求都包含处理它所需的所有数据,并且服务器不存储请求之间的任何客户端上下文。这种无状态性提高了 API 的可扩展性和性能。

为什么选择 REST API 而不是其他架构?

REST API 已成为开发人员设计 Web 服务时的流行选择。与SOAP(简单对象访问协议)或 XML-RPC 等其他架构相比,它们的优势包括:

简单性: REST API 使用标准 HTTP 方法并支持多种资源表示格式,这使得它们比依赖自定义协议和复杂 XML 消息传递的 SOAP 或 XML-RPC 更易于实现、理解和使用。

REST API 使用标准 HTTP 方法并支持多种资源表示格式,这使得它们比依赖自定义协议和复杂 XML 消息传递的 SOAP 或 XML-RPC 更易于实现、理解和使用。 可扩展性: RESTful API 是无状态的,这意味着它们可以更轻松地水平扩展。随着客户端数量和数据量的增加,可以向系统添加额外的服务器,而无需对架构进行任何重大更改。

RESTful API 是无状态的,这意味着它们可以更轻松地水平扩展。随着客户端数量和数据量的增加,可以向系统添加额外的服务器,而无需对架构进行任何重大更改。 性能: 由于其无状态特性和缓存的使用,RESTful API 通常比其他架构表现更好。缓存允许客户端存储来自服务器的响应,从而减少重复请求的需要并提高吞吐量。

由于其无状态特性和缓存的使用,RESTful API 通常比其他架构表现更好。缓存允许客户端存储来自服务器的响应,从而减少重复请求的需要并提高吞吐量。 灵活性: REST API 设计支持多种数据格式,允许客户端以最适合其需求的格式使用资源。这种灵活性简化了跨各种平台和技术的集成。

REST API 设计支持多种数据格式,允许客户端以最适合其需求的格式使用资源。这种灵活性简化了跨各种平台和技术的集成。 遵守 Web 标准: REST 的原则与 Web 的架构原则紧密结合。通过遵守这些原则,REST API 可以利用 Web 的现有基础设施,例如缓存机制、内容分发网络 (CDN) 以及 SSL/TLS 等安全功能。

REST API 设计的常见挑战

尽管使用 RESTful API 有许多优点,但开发人员在设计和实现过程中仍然面临挑战。一些常见的挑战包括:

版本控制: 随着 API 的发展,确保使用旧版本的客户端的向后兼容性可能很困难。版本控制有助于管理 API 中的更改,但开发人员必须确定对其 API 进行版本控制的最佳方法,例如 URI 版本控制或使用自定义请求标头。

随着 API 的发展,确保使用旧版本的客户端的向后兼容性可能很困难。版本控制有助于管理 API 中的更改,但开发人员必须确定对其 API 进行版本控制的最佳方法,例如 URI 版本控制或使用自定义请求标头。 身份验证和授权: 保护 REST API 需要实施适当的身份验证和授权机制。可以使用多种标准方法,例如基本身份验证、OAuth 或 JSON Web 令牌 (JWT),但选择正确的方法并确保正确实施对于 API 安全至关重要。

保护 REST API 需要实施适当的身份验证和授权机制。可以使用多种标准方法,例如基本身份验证、OAuth 或 JSON Web 令牌 (JWT),但选择正确的方法并确保正确实施对于 API 安全至关重要。 速率限制和配额: 实施速率限制和配额有助于防止过度使用或滥用 API,并确保所有客户端的公平访问。实施这些控制措施可能具有挑战性,开发人员应注意平衡严格性与灵活性,以适应合法的用例。

实施速率限制和配额有助于防止过度使用或滥用 API,并确保所有客户端的公平访问。实施这些控制措施可能具有挑战性,开发人员应注意平衡严格性与灵活性,以适应合法的用例。 兼容性: 设计可供具有不同技术、平台和要求的各种客户端使用的 REST API 可能具有挑战性。关注广泛接受的标准和最佳实践有助于确保兼容性和可维护性。

设计可供具有不同技术、平台和要求的各种客户端使用的 REST API 可能具有挑战性。关注广泛接受的标准和最佳实践有助于确保兼容性和可维护性。 错误处理和文档:提供清晰的错误消息和全面的文档对于成功的 REST API 至关重要。正确的错误处理可以防止客户端混淆并减少调试和解决问题所需的时间。

尽管存在这些挑战,采用 RESTful API 架构可以简化软件应用程序的开发和集成,帮助开发人员构建可扩展、可维护和高性能的系统。

设计 REST API 的最佳实践

设计 RESTful API 可能具有挑战性,但遵循以下最佳实践将有助于构建结构良好且易于使用的 API,满足客户的需求。

遵循 REST 原则

确保您的 API 设计遵循 REST 架构原则。维护无状态服务器交互,使用客户端-服务器分离模型,并尽可能确保 API 响应的可缓存性。创建分层架构以提高可维护性和可扩展性。

使用适当的 HTTP 方法

对于不同的 CRUD(创建、读取、更新、删除)操作,坚持使用标准 HTTP 方法,例如 GET、POST、PUT 和 DELETE。使用正确的方法可以使您的 API 更加直观,并允许您利用 HTTP 的内置功能,例如缓存 GET 请求。

GET /resources -> 检索资源列表 POST /resources -> 创建新资源 PUT /resources/:id -> 使用指定 ID 更新现有资源 DELETE /resources/:id -> 删除指定ID的资源

使用标准 HTTP 状态代码

在处理客户端请求时,利用标准 HTTP 状态代码向客户端提供有意义且一致的反馈。例如,使用 200 系列表示成功请求,使用 400 表示客户端错误,使用 500 表示服务器端问题。

200 OK -> 请求成功 201 Created -> 资源创建成功 204 No Content -> 请求成功,但没有数据返回(用于DELETE请求) 400 错误请求 -> 请求格式错误或无效 401 Unauthorized -> 客户端没有访问资源所需的凭据 404 Not Found -> 在服务器上找不到请求的资源 500 Internal Server Error -> 处理请求时发生服务器端错误

实施版本控制

通过版本控制管理和传达对 API 的更改。这将有助于防止您在进行更新或改进时对现有客户造成干扰。在 URL 中(例如,/api/v1/resources)或作为自定义标头(例如,X-API-Version: 1)指定 API 的版本。

利用分页和过滤

对于返回大型数据集的 API,请实施分页和过滤以限制每个响应中返回的数据量。这可以提高性能并最大限度地减少客户端的带宽使用。

GET /resources?page=2&per_page=50 -> 从第二页检索资源,每页限制 50 项 GET /resources?filter[status]=active -> 检索状态为“active”的资源

保护您的 API

使用适当的身份验证和授权机制保护您的 API,以防止未经授权的访问和数据泄露。根据您的要求,使用 OAuth2、API 密钥、JWT(JSON Web 令牌)或其他自定义协议等标准方法。

提供清晰详细的文档

为您的 API 提供全面的文档,包括有关endpoints 、HTTP 方法、输入参数、响应格式和错误代码的详细信息。良好的文档可以帮助开发人员快速理解和集成您的 API,减少支持请求并提高采用率。

AppMaster.io:利用 REST API 解决集成挑战

虽然设计和集成 RESTful API 可能很复杂,但使用AppMaster.io无代码平台可以显着减少集成挑战和开发工作。

AppMaster.io是一个功能强大的no-code平台,使用户能够直观地创建后端应用程序,包括设计和管理 REST API endpoints 。这加快了创建、维护 REST API 并将其集成到应用程序中的过程,使其更加高效且更具成本效益。此外, AppMaster.io 支持为服务器endpoints生成 Swagger (OpenAPI) 文档,进一步简化与其他系统和服务的集成。

通过使用AppMaster.io 进行 REST API 开发,您可以受益于:

更快的应用程序开发和部署 - 在 30 秒内生成应用程序

对后端、Web 和移动应用程序的高效支持 - 跨平台采用一致且简化的方法

消除技术债务 - 应用程序从头开始重新生成,确保代码干净

可扩展性 - AppMaster .io 可以使用Go生成无状态后端应用程序,使其对于企业和高负载用例具有高度可扩展性

AppMaster.io 提供全面、高效的解决方案来简化和精简您的 REST API 开发流程,无论您是小型企业还是大型企业。