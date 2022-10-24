Reddit是一个网站和移动应用程序，提供新闻聚合、评论和讨论论坛。它由一群社区组成，个人可以就他们的爱好、兴趣和热情进行深入交谈。每天有5200万人使用Reddit，4.3亿人每月至少访问一次。该平台以其广泛的主题而闻名，包括电视、体育、粉丝小说、幻想联盟和商业。Reddit有许多较小的社区团体，称为subreddits，同时本身就是一个庞大的网站。一个专注于某个特定问题或话题的小社区被称为子红点。这些子红点各有自己的规则，甚至是主题。

什么是Reddit，它是如何工作的？

在未登录的情况下，Reddit主页上各子版块即将发布的帖子会被显示出来。一旦你点击它，你可以查看帖子的细节、照片、链接和评论。在该网站上，你可以喜欢或不喜欢任何材料，并查看每个项目在其旁边获得的投票数。无论你是否喜欢该材料，你都表示要通过向上投票让更多人看到。同样地，降票意味着该内容不吸引其他人的注意。如果你的作品获得足够的上调票数，就可以出现在应用程序的主页上供人观看。

为使应用程序像Reddit一样，需要增加的首要功能

该应用程序是一个独特的程序，有相当大的基础和许多活跃用户。现在，人们感兴趣的最重要的知识来源是在一个在线社区中找到。不过，很少有人能成功地匹配Reddit的范围和承诺。Reddit的内置功能是使其如此巨大增长的原因。

注册

在使用你的应用程序中的材料之前，应用程序的用户必须注册一个账户，以便创建。用户在注册后应保存他们的喜好，以便他们每次登录时都可以有一个量身定做的体验。

用户档案

应用程序的用户建立一个档案，列出他们的喜好、兴趣和感兴趣的话题。此外，用户可以显示他们的所有行动，如他们的评论历史、加注，以及他们在应用中显示的其他信息。

活动中心

该应用程序的趋势性活动都显示在活动中心。应用程序用户可用的三个活动馈送是主页、流行和所有。来自用户订阅的账户的内容显示在 "主页 "反馈中。流行 "馈送显示需求量最大的辩论、出版物和趋势。

排序和搜索

排序和搜索这两个功能使你的应用程序能够向消费者展示最相关的东西。你的应用程序的用户可以使用搜索工具寻找任何特定的材料，而不需要挖出一堆东西。在分类的帮助下，你的用户可以改变他们的搜索标准，并让结果以流行或按时间顺序显示。

帖子的创建

开发可与Reddit相媲美的应用程序的基本概念是让用户能够发布材料，并通过发表评论和选择向上或向下投票来参与。

如何创建一个与Reddit相似的应用程序？

应用程序的开发在历史上有各种困难。它需要在高素质的要求中投入大量的资源。大多数初创企业、小企业和企业家缺乏这些资源。因此，AppMaster的无代码应用程序生成器为企业提供了创建应用程序的理想方式。以下步骤可用于创建一个应用程序。

输入你的应用程序名称

一旦应用程序被命名，就可以选择适当的应用程序类别、设计主题和布局。

将功能拖放到应用程序中

使用令人愉快的拖放界面，参考列表并将每个功能添加到你的项目中。

测试应用程序和实时传输

对应用程序进行修改，直到达到理想的质量，同时在真实场景中测试应用程序。消除问题后，可以在应用商店推出该应用。

建立一个像Reddit这样的应用程序需要多少钱？

像Reddit这样的软件，其开发成本从2万到5万美元不等。这取决于复杂程度和功能的性质。虽然它可能看起来相当昂贵，但如果开发得好，它的投资是值得的。

为了节省预算，你可能想考虑无代码开发方法。通过无代码，如果你的开发团队来自美国，你的预算可以比传统的开发方式减少10倍，如果你的开发团队来自南亚或中亚，则可以减少3倍。

这需要多长时间？

鉴于这一切，创建一个像Reddit这样的用户驱动型软件将大大有利于问答社区，这让我们看到了关键的问题。设计一个类似于Reddit的应用程序需要多少钱？令人惊讶的是，它的成本远远低于任何你喜欢的社交媒体应用程序的费用，如Facebook、Instagram等。这个主要功能的实现需要20到25个小时。推送通知的开发可能需要12到16个小时。建立搜索功能所需的时间可能在12至15小时或更多。设置流媒体流程功能将需要长达120多个小时。构建一个简单的横幅整合可能需要8到12小时。设置分析功能最多需要2到6个小时。

所有这些对于传统的开发方式来说都是如此。有了无代码平台，你的应用程序的启动速度将大大加快。

无代码解决方案

如果想开发像Reddit这样的应用程序，AppMaster将是最好的解决方案。该平台从其他无代码解决方案中脱颖而出，因为它生成了源代码，这使它具有额外的功能。或者，换一种说法，该平台模仿了开发者的团队。如果该平台被赋予一项任务，它将产生与开发团队处理相同的结果，但它将更快、更有效、更经济地完成。这是因为该平台有能力以每秒22000行的速度生成源代码，并自动编写技术文档。所有这些都让用户可以选择带走他们的源代码。人们可以使用AppMaster创建后台、移动应用和网络应用，一气呵成。