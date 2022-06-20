你听说过公民自动化吗？如果这是你第一次遇到这个词，你可能会认为和机器人走在街上。然而，事实是，公民自动化是一个新的术语，用来表示我们都已经注意到的东西：数字资源的自动化和开发，如数字战略的软件，不再完全来自专家开发人员的团队：普通公民，没有代码背景的用户，正在开发数字业务，常规，战略，正在塑造我们所知的世界。这种现象被命名为公民自动化，我们将在这篇文章中讨论它的任何细节。

什么是公民自动化& 开发过程？



公民自动化表示由公民领导的过程的自动化。当然，即使是专家级的开发者也是公民!但是，这个术语强调了这样一个事实：没有代码背景的普通用户可以创造数字资源，并通过他们的解决方案使我们日常生活的许多过程自动化。通常情况下，公民自动化开始于一个人（或一个团队）试图用数字战略改善他们的日常工作，或用他们所掌握的资源启动一个数字业务的必要性。

因此，许多过程和人类劳动的许多方面正在被人工智能所取代：重复的任务都被软件执行（发送电子邮件到通讯，商业记账，等等...）。我们可以对这个话题进行两个反思：第一个是关于技术的普及，第二个是关于自动化的普及。

无代码或低代码数字解决方案



公民自动化是可能的，因为今天，有很多低代码或无代码数字解决方案，任何用户都可以利用它们来实现他们的软件或自动化一些流程。那些是什么？无代码或低代码解决方案通常使用一个平台，允许你创建软件，创建数字工具，以实现流程自动化，即使你不是一个开发人员，因为他们不需要你写任何代码。这些低代码或无代码平台可以有不同的复杂程度：有些允许自动化创建在线博客或简单的网站；有些允许你在工作流程中实现流程自动化，有些甚至允许你在不写一行代码的情况下创建移动应用程序（AppMaster.io是一个著名的例子）。

这是技术变得如此流行的结果：我们不仅越来越频繁地使用技术来完成一天中越来越多的任务，而且技术的工具也变得越来越容易获得。例如，建立一个移动应用程序不再需要一个开发人员团队。

自动化



现实情况是，我们过去手动操作的许多流程正在被自动化取代。而且这不仅仅发生在工作或商业环境中。如果我们只想到我们在智能手机上安装的应用程序，我们就可以看到我们是如何在不知不觉中使用自动化的：我们不再在日历上手动写下约会；我们在电子商务上设置定期购买，这样我们就不必每周购买卫生纸，我们设置了重复闹钟，这样我们就不必每天晚上点闹钟。在商业环境中，这一点更加明显和重要：我们利用自动化让机器执行多项任务，有时这些任务甚至相当复杂。

公民自动化：好处



公民自动化有好处吗？让我们试着探讨一下普通用户在我们生活中制造的自动机的好处。

人类的错误

自动机工具和软件不仅缓解了很多流程，还减少了人类错误的可能性。

更快的执行

自动化的数字工具和软件可以加快团队内部的流程。

更快的执行

自动化数字工具和软件可以加快团队内部的流程，就像只需点击一下就能向大量的电子邮件地址发送一样，自动化工具可以加快每个部门的工作流程。通过公民自动化运动开发的大量自动化工具--即由没有代码背景的人开发--旨在缓解团队内部的协作。当整个团队可以访问同一个平台来制作一个简单的例子时，团队可以更容易、更快速地工作。

节省成本

自动化可以节省成本。自动化最众所周知的好处之一是，当任务由机器或软件工具完成时，你需要更少的人从事相同的任务；也就是说，你降低了支付该特定任务的成本。

谁是公民自动驾驶者？ p>每个人都能成为公民自动驾驶者吗？有可能，他们可以。但事实是，通常情况下，公民自动驾驶者具有一些特征。换句话说，在一个同事团队中，那些讨厌电脑的人，例如，不太可能实现流程自动化以加快工作流程。

那么，你能在你的团队中运动公民自动驾驶者吗？

公民自动驾驶者是潜在的开发者，可以最好地利用免编码平台。他们通常：

对工作进度和如何优化工作有深刻的理解；

对技术和数字资源有深刻的理解或真正的热情；

是好奇的人，喜欢新的挑战；

有良好的问题解决能力；

思维方式不同。当涉及到解决问题时，有两类人：一类是走已知的道路，如果不能解决问题，他们就会感到失落；另一类是尝试不同的道路，如果好的道路不存在，他们就会创造它第二类人更有可能成为公民自动驾驶者。

公民自动驾驶者：对企业家的启示



公民自动驾驶运动告诉我们，新的数字解决方案和软件并不总是来自已知的专业人物，如专业开发人员。一个没有技术背景的员工，只要被赋予合适的环境和资源，就能带来重要的好处，带来新的解决方案。企业家应该始终关注并尝试在他们的团队中发现公民自动驾驶者，因为他们应该有空间和资源来建立和成长。创造一个鼓励公民自动驾驶者站出来并提出新的解决方案的环境，这符合企业和公司本身的利益。