Czy słyszałeś kiedyś o automatyzacji obywateli? Jeśli po raz pierwszy spotykasz się z tym terminem, możesz pomyśleć i robotach chodzących po ulicach. Mimo to, prawda jest taka, że automatyzacja obywatelska to nowy termin używany do wskazania czegoś, co wszyscy już zauważyliśmy: automatyzacja i rozwój zasobów cyfrowych, jak oprogramowanie dla strategii cyfrowych, nie pochodzi już wyłącznie od zespołów deweloperów-ekspertów: zwykli obywatele, użytkownicy bez wykształcenia kodowego, rozwijają cyfrowe firmy, rutyny, strategie, które kształtują świat, jaki znamy. Zjawisko to przyjęło nazwę automatyzacji obywatelskiej, a my w tym artykule omówimy każdy jego szczegół.

Na czym polega proces automatyzacji obywatelskiej i rozwoju?

Citizen automation wskazuje na automatyzację procesów prowadzonych przez obywateli. Oczywiście, nawet eksperccy deweloperzy są obywatelami! Jednak za pomocą tego terminu podkreśla się fakt, że zwykli użytkownicy bez znajomości kodu mogą tworzyć zasoby cyfrowe i swoimi rozwiązaniami automatyzują wiele procesów naszego codziennego życia. Zazwyczaj automatyzacja obywatelska zaczyna się od tego, że jedna osoba (lub pojedynczy zespół) próbuje poprawić swoją rutynę za pomocą strategii cyfrowej lub uruchomić cyfrowy biznes za pomocą zasobów, którymi dysponuje.

W konsekwencji wiele procesów i wiele aspektów ludzkiej pracy jest zastępowanych przez sztuczną inteligencję: powtarzalne zadania są w całości wykonywane przez oprogramowanie (wysyłanie e-maili do newsletterów, prowadzenie księgowości biznesowej i wiele innych...). Możemy poczynić dwie refleksje na ten temat: pierwsza dotyczy popularności technologii, a druga - rozpowszechnienia automatyzacji.

Rozwiązania cyfrowe typu no-code lub low-code

Automatyzacja obywateli jest możliwa, ponieważ dzisiaj istnieje wiele rozwiązań cyfrowych typu low-code lub no-code, które każdy użytkownik może wykorzystać do realizacji swojego oprogramowania lub automatyzacji niektórych procesów. Co to są? Rozwiązania typu "no-code" lub "low-code" generalnie wykorzystują platformę, która pozwala na tworzenie oprogramowania, tworzenie narzędzi cyfrowych, automatyzację procesów, nawet jeśli nie jesteś programistą, ponieważ nie wymagają one od Ciebie pisania żadnego kodu. Te platformy low-code lub no-code mogą mieć różne poziomy złożoności: niektóre pozwalają na automatyzację tworzenia blogów online lub prostych stron internetowych; niektóre pozwalają na automatyzację procesów w ramach przepływu pracy, a niektóre pozwalają nawet na tworzenie aplikacji mobilnych bez pisania linii kodu (AppMaster.io jest znanym przykładem).

Jest to konsekwencja tego, że technologia stała się tak popularna: nie tylko coraz częściej używamy technologii do wykonywania coraz większej liczby zadań w ciągu dnia, ale narzędzia technologii stają się coraz bardziej dostępne. Do zbudowania np. aplikacji mobilnej nie jest już potrzebny zespół programistów. Możesz skorzystać z AppMaster.io i stworzyć aplikację, która zautomatyzuje niektóre procesy w ramach Twojego workflow, nawet jeśli nie masz wiedzy na temat kodu.

Automatyzacja

Rzeczywistość jest taka, że wiele procesów, które kiedyś wykonywaliśmy ręcznie, jest zastępowanych przez automatyzację. I nie dzieje się to tylko w środowisku pracy czy biznesu. Jeśli pomyślimy tylko o aplikacjach, które mamy zainstalowane na naszych smartfonach, możemy zobaczyć, jak korzystamy z automatyzacji, nawet tego nie zauważając: nie zapisujemy już ręcznie terminów w kalendarzu; ustawiamy okresowe zakupy w e-sklepach, aby nie musieć kupować papieru toaletowego co tydzień, ustawiamy powtarzający się alarm, aby nie musieć go wskazywać co noc. W środowisku biznesowym jest to jeszcze bardziej widoczne i ważne: używamy automatyzacji, aby pozwolić maszynom wykonywać wiele zadań, a czasami te zadania są nawet dość złożone.

Automatyzacja obywatelska: korzyści

Czy automatyzacja obywatelska to coś dobrego? Spróbujmy zbadać korzyści, jakie w naszym życiu przynoszą automaty wykonane przez zwykłych użytkowników.

Ludzkie błędy

Narzędzia i oprogramowanie automatorów nie tylko ułatwiają wiele procesów, ale także zmniejszają możliwość wystąpienia błędów ludzkich. Jest to korzyść, z której wszyscy korzystamy zarówno w środowisku biznesowym, jak i w życiu codziennym.

Szybsze wykonywanie zadań

Cyfrowe narzędzia i oprogramowanie Automator mogą przyspieszyć procesy w zespołach. Tak jak wysłanie tego samego na mnóstwo adresów e-mail jednym kliknięciem jest szybsze niż zrobienie tego ręcznie, tak automaty przyspieszają przepływy pracy w każdym sektorze.

Zwiększona współpraca

Narzędzia i oprogramowanie cyfrowe automatorów mogą poprawić komunikację w zespołach. Tony narzędzi automatorów opracowanych w ramach ruchu automatyzacji obywatelskiej - czyli opracowanych przez osoby nieposiadające kodu - mają na celu ułatwienie współpracy w zespole. Kiedy cały zespół może uzyskać dostęp do tej samej platformy, aby wykonać prosty przykład, zespół może pracować łatwiej i szybciej.

Oszczędność kosztów

Automatyzacja to oszczędność kosztów. Jedną z najbardziej znanych korzyści z automatyzacji jest to, że kiedy zadania są wykonywane przez maszynę lub narzędzie programowe, potrzebujesz mniej ludzi pracujących nad tym samym zadaniem; to znaczy, że obniżasz koszty, aby pokryć to konkretne zadanie.

Kim są automatycy obywatelscy?

Czy każda osoba może być automatykiem obywatelskim? Potencjalnie może. Ale prawda jest taka, że zazwyczaj automatorzy obywatelscy mają pewne cechy wspólne. Innymi słowy, w zespole współpracowników, ci, którzy na przykład nienawidzą komputerów, są mniej skłonni do automatyzacji procesów w celu przyspieszenia pracy.

Czy można więc wysportować obywatelskich automatorów w swoim zespole?

Citizen automators to potencjalni deweloperzy, którzy mogliby najlepiej wykorzystać platformy no-coding. Zazwyczaj:

mają głębokie zrozumienie postępu prac i sposobów ich optymalizacji;

mają głębokie zrozumienie lub prawdziwą pasję do technologii i zasobów cyfrowych;

są ciekawskimi ludźmi, którzy lubią nowe wyzwania;

mają dobre umiejętności rozwiązywania problemów;

myślą inaczej: jeśli chodzi o rozwiązanie problemu, istnieją dwie kategorie ludzi: ci, którzy podążają znaną ścieżką, a jeśli nie rozwiązuje ona problemu, czują się zagubieni; i ci, którzy próbują różnych ścieżek, a jeśli dobra nie istnieje, tworzą ją! Ten drugi typ ludzi jest bardziej skłonny do bycia obywatelskimi automatykami.

Automatycy obywatelscy: wnioski dla przedsiębiorców

Ruch automatyzacji obywatelskiej nauczył nas, że nowe rozwiązania cyfrowe i oprogramowanie nie zawsze pochodzą od znanych postaci zawodowych, takich jak profesjonalni programiści. Pracownik bez wykształcenia technicznego może przynieść znaczące korzyści, jeśli tylko otrzyma odpowiednie środowisko i zasoby do wprowadzenia nowych rozwiązań. Przedsiębiorcy powinni zawsze zwracać uwagę i starać się dostrzec w swoich zespołach obywatelskich automatorów, ponieważ zasługują oni na przestrzeń i zasoby do budowania i rozwoju. W interesie biznesu i samej firmy jest stworzenie środowiska, które zachęca automatyków obywatelskich do wystąpienia i wymyślania nowych rozwiązań.