Avete mai sentito parlare di automazione dei cittadini? Se è la prima volta che incontrate questo termine, potreste pensare a robot che camminano per strada. Eppure, la verità è che citizen automation è un nuovo termine usato per indicare qualcosa che tutti abbiamo già notato: l'automazione e lo sviluppo di risorse digitali, come il software per le strategie digitali, non provengono più esclusivamente da team di sviluppatori esperti: comuni cittadini, utenti con un background privo di codice, stanno sviluppando imprese digitali, routine, strategie che stanno plasmando il mondo come lo conosciamo. Questo fenomeno ha preso il nome di citizen automation e ne discuteremo in dettaglio in questo articolo.

Che cos'è il processo di automazione e sviluppo dei cittadini?

L'automazione dei cittadini indica l'automazione di processi guidati da cittadini. Naturalmente, anche gli sviluppatori esperti sono cittadini! Ma con questo termine si sottolinea il fatto che gli utenti comuni, con un background privo di codice, possono creare risorse digitali e automatizzare molti processi della nostra vita quotidiana con le loro soluzioni. Di solito, l'automazione dei cittadini inizia con la necessità di una persona (o di un singolo team) di migliorare la propria routine con una strategia digitale o di lanciare un'attività digitale con le risorse a disposizione.

Di conseguenza, molti processi e molti aspetti del lavoro umano vengono sostituiti dall'intelligenza artificiale: i compiti ripetitivi vengono tutti svolti da software (invio di e-mail a newsletter, contabilità aziendale e altro ancora...). Possiamo fare due riflessioni su questo argomento: la prima riguarda la popolarità della tecnologia, la seconda la diffusione dell'automazione.

Soluzioni digitali no-code o low-code

L'automazione dei cittadini è possibile perché oggi esistono molte soluzioni digitali low-code o no-code che ogni utente può utilizzare per realizzare il proprio software o automatizzare alcuni processi. Cosa sono? Le soluzioni no-code o low-code utilizzano generalmente una piattaforma che consente di creare software, strumenti digitali, automatizzare processi anche se non si è sviluppatori, perché non richiedono la scrittura di codice. Queste piattaforme low-code o no-code possono avere diversi livelli di complessità: alcune consentono di automatizzare la creazione di blog online o di semplici siti web; altre permettono di automatizzare i processi all'interno del flusso di lavoro e alcune consentono persino di creare applicazioni mobili senza scrivere una riga di codice (AppMaster.io è un esempio famoso).

Questa è una conseguenza della crescente popolarità della tecnologia: non solo la utilizziamo sempre più spesso per svolgere un numero crescente di attività quotidiane, ma gli strumenti tecnologici sono sempre più accessibili. Per costruire un'applicazione mobile, ad esempio, non è più necessario un team di sviluppatori. È possibile utilizzare AppMaster.io e creare un'applicazione per automatizzare alcuni processi all'interno del proprio flusso di lavoro, anche se non si hanno conoscenze di codice.

Automazione

La realtà dei fatti è che molti processi che prima venivano svolti manualmente sono stati sostituiti dall'automazione. E questo non accade solo in ambito lavorativo o aziendale. Se solo pensiamo alle app che abbiamo installato sui nostri smartphone, possiamo vedere come stiamo usando l'automazione senza nemmeno accorgercene: non scriviamo più gli appuntamenti manualmente sul nostro calendario; impostiamo acquisti periodici sull'e-commerce in modo da non dover comprare la carta igienica ogni settimana, impostiamo un allarme ripetuto in modo da non dover puntare la sveglia ogni sera. In ambito aziendale, questo aspetto è ancora più evidente e importante: utilizziamo l'automazione per far svolgere alle macchine compiti multipli, e a volte questi compiti sono anche piuttosto complessi.

Automazione dei cittadini: vantaggi

La citizen automation è utile? Proviamo a esplorare i vantaggi degli automatismi realizzati da utenti comuni nelle nostre vite.

Errori umani

Gli strumenti e i software di automazione non solo facilitano molti processi, ma riducono anche la possibilità di errori umani. Questo è un vantaggio di cui tutti godiamo sia in ambito aziendale che nella vita di tutti i giorni.

Esecuzione più rapida

Gli strumenti digitali e i software di automazione possono velocizzare i processi all'interno dei team. Così come inviare la stessa cosa a tonnellate di indirizzi e-mail con un solo clic è più veloce che farlo manualmente, gli automatismi velocizzano i flussi di lavoro in ogni settore.

Maggiore collaborazione

Gli strumenti digitali e i software di automazione possono migliorare la comunicazione all'interno dei team. Tonnellate di strumenti di automazione sviluppati attraverso il movimento di citizen automation - cioè sviluppati da persone con background no-code - hanno lo scopo di facilitare la collaborazione all'interno del team. Quando un intero team può accedere alla stessa piattaforma per realizzare un semplice esempio, il team può lavorare più facilmente e più velocemente.

Risparmio sui costi

L'automazione fa risparmiare sui costi. Uno dei vantaggi più noti dell'automazione è che quando i compiti vengono eseguiti da una macchina o da uno strumento software, è necessario un minor numero di persone che lavorino allo stesso compito; in altre parole, si riducono i costi per coprire quel compito specifico.

Chi sono gli automi cittadini?

Ogni persona può essere un automa cittadino? Potenzialmente sì. Ma la verità è che di solito i citizen automator condividono alcune caratteristiche. In altre parole, all'interno di un team di colleghi, quelli che odiano i computer, ad esempio, hanno meno probabilità di essere in grado di automatizzare i processi per velocizzare il flusso di lavoro.

Quindi, è possibile fare sport ai citizen automatist all'interno del proprio team?

Gli automi cittadini sono potenziali sviluppatori che potrebbero sfruttare al meglio le piattaforme no-coding. Di solito

hanno una profonda comprensione dell'andamento del lavoro e di come ottimizzarlo;

hanno una profonda comprensione o una vera passione per la tecnologia e le risorse digitali;

sono persone curiose che amano le nuove sfide;

hanno buone capacità di risolvere i problemi;

pensano in modo diverso: quando si tratta di risolvere un problema, ci sono due categorie di persone: quelle che prendono la strada conosciuta e, se non risolve il problema, si sentono perse; e quelle che provano strade diverse e, se quella buona non esiste, la creano! Il secondo tipo di persone ha maggiori probabilità di essere un cittadino automa.

Cittadini automi: la lezione per gli imprenditori

Il movimento della citizen automation ci ha insegnato che le nuove soluzioni digitali e il software non sempre provengono da figure professionali conosciute, come gli sviluppatori professionisti. Un dipendente senza un background tecnologico potrebbe apportare importanti benefici se solo gli venissero offerti l'ambiente e le risorse giuste per proporre nuove soluzioni. Gli imprenditori dovrebbero sempre prestare attenzione e cercare di individuare i cittadini automi all'interno dei loro team, perché meritano spazio e risorse per costruire e crescere. È nell'interesse dell'azienda e dell'impresa stessa creare un ambiente che incoraggi gli automi cittadini a farsi avanti e a proporre nuove soluzioni.