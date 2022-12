Heb je ooit gehoord van burgerautomatisering? Als dit de eerste keer is dat u deze term tegenkomt, denkt u misschien en robots die over straat lopen. De waarheid is echter dat burgerautomatisering een nieuwe term is om iets aan te geven dat we allemaal al hebben opgemerkt: de automatisering en ontwikkeling van digitale middelen, zoals software voor digitale strategieën, komt niet langer uitsluitend van teams van deskundige ontwikkelaars: gewone burgers, gebruikers zonder code-achtergrond, ontwikkelen digitale ondernemingen, routines, strategieën die de wereld zoals wij die kennen vormgeven. Dit fenomeen heeft de naam burgerautomatisering gekregen, en in dit artikel gaan we elk detail ervan bespreken.

Wat is burgerautomatisering en -ontwikkeling?

Citizen automation duidt op de automatisering van processen onder leiding van burgers. Natuurlijk, zelfs deskundige ontwikkelaars zijn burgers! Maar met deze term wordt benadrukt dat gewone gebruikers zonder code-achtergrond digitale middelen kunnen creëren en met hun oplossingen veel processen in ons dagelijks leven automatiseren. Meestal begint burgerautomatisering met de noodzaak dat één persoon (of één team) zijn routine probeert te verbeteren met een digitale strategie of een digitaal bedrijf opstart met de middelen waarover hij beschikt.

Als gevolg daarvan worden veel processen en veel aspecten van menselijke arbeid vervangen door kunstmatige intelligentie: repetitieve taken worden allemaal uitgevoerd door software (verzenden van e-mail naar nieuwsbrieven, bedrijfsboekhouding, en meer...). We kunnen hierover twee beschouwingen houden: de eerste gaat over de populariteit van technologie, de tweede over de verspreiding van automatisering.

No-code of low-code digitale oplossingen

De automatisering van burgers is mogelijk omdat er tegenwoordig veel low-code of no-code digitale oplossingen zijn die elke gebruiker kan gebruiken om zijn software te realiseren of bepaalde processen te automatiseren. Wat zijn dat? No-code of low-code oplossingen gebruiken over het algemeen een platform waarmee u software kunt maken, digitale tools kunt creëren, processen kunt automatiseren, zelfs als u geen ontwikkelaar bent, omdat u geen code hoeft te schrijven. Deze low-code of no-code platforms kunnen verschillende niveaus van complexiteit hebben: sommige laten automatisering toe om online blogs of eenvoudige websites te creëren; sommige laten u toe om processen binnen uw workflow te automatiseren, en sommige laten u zelfs toe om mobiele apps te creëren zonder een regel code te schrijven (AppMaster.io is een bekend voorbeeld).

Dit is een gevolg van het feit dat technologie zo populair wordt: niet alleen gebruiken we technologie steeds vaker om gedurende de dag steeds meer taken uit te voeren, maar de hulpmiddelen van technologie worden ook steeds toegankelijker. Er is bijvoorbeeld geen team van ontwikkelaars meer nodig om een mobiele app te bouwen. Je kunt AppMaster.io gebruiken en een app maken om bepaalde processen binnen je workflow te automatiseren, zelfs als je geen kennis hebt van code.

Automatisering

De realiteit is dat veel processen die we vroeger handmatig uitvoerden, worden vervangen door automatisering. En dit gebeurt niet alleen in de werk- of bedrijfsomgeving. Als we alleen al denken aan de apps die we op onze smartphones hebben geïnstalleerd, kunnen we zien hoe we ongemerkt gebruik maken van automatisering: we schrijven niet langer handmatig afspraken op in onze agenda; we stellen periodieke aankopen in op e-commerce zodat we niet elke week toiletpapier hoeven te kopen, we stellen een herhaald alarm in zodat we niet elke avond het alarm hoeven aan te wijzen. In de bedrijfsomgeving is dit nog duidelijker en belangrijker: we gebruiken automatisering om machines meerdere taken te laten uitvoeren, en soms zijn die taken zelfs behoorlijk complex.

Burgerautomatisering: voordelen

Is burgerautomatisering goed? Laten we proberen de voordelen te verkennen van automatiseerders die door gewone gebruikers in ons leven worden gemaakt.

Menselijke fouten

Automatiseringstools en software verlichten niet alleen veel processen, maar verminderen ook de kans op menselijke fouten. Dit is een voordeel waar we allemaal van genieten, zowel in het bedrijfsleven als in het dagelijks leven.

Snellere uitvoering

Automator digitale tools en software kunnen processen binnen teams versnellen. Net zoals het versturen van hetzelfde naar tonnen e-mailadressen met één klik sneller gaat dan handmatig, versnellen automatiseerders workflows in elke sector.

Meer samenwerking

Digitale tools en software van automatiseerders kunnen de communicatie binnen teams verbeteren. Tonnen automatiseringstools die zijn ontwikkeld door de citizen automation movement - dat wil zeggen, ontwikkeld door mensen zonder code-achtergrond - zijn erop gericht de samenwerking binnen het team te vergemakkelijken. Wanneer een heel team toegang heeft tot hetzelfde platform om een eenvoudig voorbeeld te maken, kan het team gemakkelijker en sneller werken.

Kostenbesparend

Automatisering is kostenbesparend. Een van de bekendste voordelen van automatisering is dat wanneer taken worden uitgevoerd door een machine of een software tool, je minder mensen nodig hebt die aan dezelfde taak werken; dat wil zeggen dat je de kosten voor die specifieke taak verlaagt.

Wie zijn burger automatiseerders?

Kan iedereen een burger-automaat zijn? Mogelijk wel. Maar de waarheid is dat automatiseerders meestal een aantal kenmerken delen. Met andere woorden, binnen een team van medewerkers zullen degenen die een hekel hebben aan computers bijvoorbeeld minder snel in staat zijn processen te automatiseren om de workflow te versnellen.

Dus kunt u burger automatiseerders binnen uw team sporten?

Citizen automators zijn potentiële ontwikkelaars die optimaal gebruik kunnen maken van no-coding platforms. Zij hebben meestal:

hebben een diep inzicht in het werkverloop en hoe dit te optimaliseren;

hebben een diep begrip of een echte passie voor technologie en digitale middelen;

zijn nieuwsgierige mensen die van nieuwe uitdagingen houden

hebben een goed probleemoplossend vermogen;

anders denken: als het gaat om het oplossen van een probleem, zijn er twee categorieën mensen: zij die de bekende weg nemen, en als die het probleem niet oplost, voelen ze zich verloren; en zij die verschillende paden proberen en als de goede niet bestaat, creëren ze die! Het tweede type mensen zijn eerder burgerautomaten.

Burgerautomaten: de takeaway voor ondernemers

De beweging van burgerautomatisering heeft ons geleerd dat nieuwe digitale oplossingen en software niet altijd afkomstig zijn van bekende professionele figuren, zoals professionele ontwikkelaars. Een werknemer zonder technische achtergrond kan belangrijke voordelen opleveren als hij maar de juiste omgeving en middelen krijgt om nieuwe oplossingen te brengen. Ondernemers moeten altijd opletten en proberen om burgerautomaten binnen hun teams te vinden, want zij verdienen ruimte en middelen om te bouwen en te groeien. Het is in het belang van het bedrijf en de onderneming zelf om een omgeving te creëren die burgerautomaten aanmoedigt om naar voren te stappen en met nieuwe oplossingen te komen.