Слышали ли вы когда-нибудь об автоматизации граждан? Если вы впервые сталкиваетесь с этим термином, вы можете подумать и роботах, разгуливающих по улицам. Тем не менее, правда в том, что автоматизация граждан - это новый термин, используемый для обозначения того, что мы все уже заметили: автоматизация и разработка цифровых ресурсов, таких как программное обеспечение для цифровых стратегий, больше не исходит исключительно от команд экспертов-разработчиков: обычные граждане, пользователи без опыта работы с кодом, разрабатывают цифровые предприятия, рутины, стратегии, которые формируют мир, каким мы его знаем. Это явление получило название гражданской автоматизации, и мы собираемся обсудить все его детали в этой статье.

Что такое гражданская автоматизация и процесс разработки?



Гражданская автоматизация означает автоматизацию процессов под руководством граждан. Конечно, даже эксперты-разработчики являются гражданами! Но этим термином подчеркивается тот факт, что обычные пользователи, не владеющие кодом, могут создавать цифровые ресурсы и своими решениями автоматизировать многие процессы нашей повседневной жизни. Обычно автоматизация граждан начинается с того, что один человек (или одна команда) пытается улучшить свою рутину с помощью цифровой стратегии или запустить цифровой бизнес с помощью имеющихся в его распоряжении ресурсов.

Как следствие, многие процессы и многие аспекты человеческого труда заменяются искусственным интеллектом: все повторяющиеся задачи выполняются программным обеспечением (отправка электронных писем в рассылки, ведение бухгалтерского учета и многое другое...). Мы можем сделать два рассуждения на эту тему: первое - о популярности технологий, второе - о распространении автоматизации.

Некодовые или малокодовые цифровые решения



Гражданская автоматизация возможна потому, что сегодня существует множество малокодовых или некодовых цифровых решений, которые любой пользователь может использовать для реализации своего программного обеспечения или автоматизации некоторых процессов. Что это такое? Решения no-code или low-code обычно используют платформу, которая позволяет создавать программное обеспечение, цифровые инструменты, автоматизировать процессы, даже если вы не являетесь разработчиком, потому что они не требуют написания кода. Эти платформы с низким кодом или без кода могут иметь различные уровни сложности: некоторые позволяют автоматизировать создание онлайн-блогов или простых веб-сайтов; некоторые позволяют автоматизировать процессы в рамках рабочего процесса, а некоторые даже позволяют создавать мобильные приложения, не написав ни строчки кода (AppMaster.io - известный пример).

Это следствие популярности технологий: мы не только все чаще используем технологии для выполнения все большего количества задач в течение дня, но и инструменты технологий становятся все более доступными. Например, для создания мобильного приложения больше не требуется команда разработчиков. Вы можете использовать AppMaster.io и создать приложение для автоматизации некоторых процессов в вашем рабочем процессе, даже если у вас нет никаких знаний о коде.

Автоматизация



Реальность фактов такова, что многие процессы, которые мы раньше выполняли вручную, заменяются автоматизацией. И это происходит не только в рабочей или деловой среде. Если мы просто вспомним о приложениях, установленных на наших смартфонах, то увидим, как мы используем автоматизацию, даже не замечая этого: мы больше не записываем встречи вручную в календарь; мы устанавливаем периодические покупки в электронной коммерции, чтобы не покупать туалетную бумагу каждую неделю; мы устанавливаем повторяющийся будильник, чтобы не наводить его каждый вечер. В бизнес-среде это еще более очевидно и важно: мы используем автоматизацию, чтобы позволить машинам выполнять множество задач, и иногда эти задачи даже довольно сложные.

Гражданская автоматизация: преимущества



Имеет ли гражданская автоматизация какую-либо пользу? Давайте попробуем изучить преимущества автоматизаторов, созданных обычными пользователями, в нашей жизни.

Человеческие ошибки

Автоматизаторские инструменты и программное обеспечение не только облегчают многие процессы, но и снижают вероятность человеческих ошибок. Это преимущество, которым мы все пользуемся как в бизнесе, так и в повседневной жизни.

Быстрее выполнение

Цифровые инструменты и программное обеспечение Automator могут ускорить процессы в командах. Как отправка одного и того же сообщения на множество адресов электронной почты одним щелчком мыши быстрее, чем вручную, так и автоматизация ускоряет рабочие процессы в любом секторе.

Улучшение совместной работы

Цифровые инструменты и программное обеспечение автоматизаторов могут улучшить коммуникацию в командах. Тонны инструментов автоматизации, разработанных в рамках движения гражданской автоматизации - то есть разработанных людьми, не имеющими опыта работы с кодом - направлены на облегчение совместной работы в команде. Когда вся команда может получить доступ к одной и той же платформе, чтобы сделать простой пример, команда может работать легче и быстрее.

Экономия

Автоматизация позволяет сократить расходы. Одно из наиболее известных преимуществ автоматизации заключается в том, что когда задачи выполняются машиной или программным инструментом, вам требуется меньше людей, работающих над той же задачей; то есть вы снижаете затраты на выполнение конкретной задачи.

Кто такие граждане-автоматизаторы?



Может ли каждый человек быть гражданином-автоматизатором? Потенциально может. Но правда в том, что обычно гражданские автоматизаторы обладают некоторыми общими характеристиками. Другими словами, в команде сослуживцев те, кто ненавидит компьютеры, например, с меньшей вероятностью смогут автоматизировать процессы, чтобы ускорить рабочий процесс.

Так можете ли вы найти гражданских автоматизаторов в своей команде?

Гражданские автоматизаторы - это потенциальные разработчики, которые могли бы наилучшим образом использовать платформы без кодирования. Они обычно:

глубоко понимают ход работы и способы ее оптимизации;

имеют глубокое понимание или настоящую страсть к технологиям и цифровым ресурсам;

любопытные люди, которым нравятся новые задачи;

хорошие навыки решения проблем;

думают по-другому: Когда дело доходит до решения проблемы, есть две категории людей: те, кто идет по известному пути, и если он не решает проблему, они чувствуют себя потерянными; и те, кто пробует разные пути, и если хорошего пути не существует, они его создают! Второй тип людей, скорее всего, будет гражданскими автоматизаторами.

Гражданские автоматизаторы: выводы для предпринимателей



Движение гражданской автоматизации научило нас тому, что новые цифровые решения и программное обеспечение не всегда исходят от известных профессиональных фигур, таких как профессиональные разработчики. Сотрудник без технического образования может принести большую пользу, если только ему предоставить правильную среду и ресурсы для внедрения новых решений. Предприниматели должны всегда обращать внимание и стараться выявлять гражданских автоматизаторов в своих командах, потому что они заслуживают пространства и ресурсов для развития и роста. В интересах бизнеса и самой компании создать среду, которая поощряет гражданских автоматизаторов делать шаги вперед и предлагать новые решения.