Avez-vous déjà entendu parler de l'automatisation des citoyens ? Si c'est la première fois que vous rencontrez ce terme, vous pouvez penser et des robots marchant dans les rues. Pourtant, la vérité est que l'automatisation citoyenne est un nouveau terme utilisé pour indiquer quelque chose que nous avons tous déjà remarqué : l'automatisation et le développement de ressources numériques, comme les logiciels pour les stratégies numériques, ne proviennent plus exclusivement d'équipes de développeurs experts : des citoyens ordinaires, des utilisateurs sans formation en code, développent des entreprises numériques, des routines, des stratégies qui façonnent le monde tel que nous le connaissons. Ce phénomène a pris le nom d'automatisation citoyenne, et nous allons en discuter tous les détails dans cet article.

Qu'est-ce que l'automatisation citoyenne et le processus de développement ?



L'automatisation citoyenne indique l'automatisation des processus menés par les citoyens. Bien sûr, même les développeurs experts sont des citoyens ! Mais, avec ce terme, on souligne le fait que des utilisateurs communs sans formation en code peuvent créer des ressources numériques et automatiser de nombreux processus de notre vie quotidienne avec leurs solutions. Généralement, l'automatisation citoyenne commence par la nécessité d'une personne (ou d'une équipe unique) qui essaie d'améliorer sa routine avec une stratégie numérique ou de lancer une entreprise numérique avec les ressources à sa disposition.

En conséquence, de nombreux processus et de nombreux aspects du travail humain sont remplacés par l'intelligence artificielle : les tâches répétitives sont toutes réalisées par des logiciels (envoi d'e-mails aux newsletters, comptabilité d'entreprise, et plus encore...). Nous pouvons faire deux réflexions sur ce sujet : la première concerne la popularité de la technologie, et la seconde concerne la propagation de l'automatisation.

Solutions numériques no-code ou low-code



L'automatisation citoyenne est possible car aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions numériques no-code ou low-code que tout utilisateur peut utiliser pour réaliser son logiciel ou automatiser certains processus. De quoi s'agit-il ? Les solutions no-code ou low-code utilisent généralement une plateforme qui vous permet de créer des logiciels, des outils numériques, d'automatiser des processus, même si vous n'êtes pas un développeur, car elles ne vous obligent pas à écrire du code. Ces plateformes low-code ou no-code peuvent avoir différents niveaux de complexité : certaines permettent l'automatisation de la création de blogs en ligne ou de sites web simples ; d'autres vous permettent d'automatiser des processus dans votre flux de travail, et certaines vous permettent même de créer des applications mobiles sans écrire une ligne de code (AppMaster.io est un exemple célèbre).

C'est une conséquence de la popularité de la technologie : non seulement nous utilisons la technologie de plus en plus souvent pour effectuer de plus en plus de tâches au cours de la journée, mais les outils de la technologie deviennent de plus en plus accessibles. Une équipe de développeurs n'est plus nécessaire pour créer une application mobile, par exemple. Vous pouvez utiliser AppMaster.io et créer une application pour automatiser certains processus de votre flux de travail même si vous n'avez aucune connaissance du code.

Automatisation



La réalité des faits est que de nombreux processus que nous avions l'habitude d'effectuer manuellement sont remplacés par l'automatisation. Et cela ne se produit pas seulement dans l'environnement professionnel ou commercial. Si nous pensons simplement aux applications que nous avons installées sur nos smartphones, nous pouvons voir comment nous utilisons l'automatisation sans même nous en rendre compte : nous ne notons plus les rendez-vous manuellement sur notre calendrier ; nous programmons des achats périodiques sur le commerce électronique pour ne pas avoir à acheter du papier toilette chaque semaine, nous programmons une alarme répétée pour ne pas avoir à la pointer chaque soir. Dans l'environnement professionnel, c'est encore plus évident et important : nous utilisons l'automatisation pour laisser les machines effectuer des tâches multiples, et parfois ces tâches sont même assez complexes.

L'automatisation citoyenne : avantages



L'automatisation citoyenne a-t-elle du bon ? Essayons d'explorer les avantages des automates réalisés par des utilisateurs communs dans nos vies.

Les erreurs humaines

Les outils et logiciels d'automatisation facilitent non seulement de nombreux processus mais réduisent également la possibilité d'erreurs humaines. C'est un avantage que nous apprécions tous, tant dans les entreprises que dans les environnements de la vie quotidienne.

Exécution plus rapide

Les outils numériques et les logiciels d'Automator peuvent accélérer les processus au sein des équipes. Tout comme l'envoi d'un même à des tonnes d'adresses e-mail en un clic est plus rapide que de le faire manuellement, les automates accélèrent les flux de travail dans tous les secteurs.

Collaboration accrue

Les outils numériques et les logiciels d'automatisation peuvent améliorer la communication au sein des équipes. Des tonnes d'outils d'automatisation développés par le mouvement d'automatisation citoyenne - c'est-à-dire développés par des personnes n'ayant pas de formation en code - visent à faciliter la collaboration au sein de l'équipe. Lorsque toute une équipe peut accéder à la même plateforme pour réaliser un exemple simple, l'équipe peut travailler plus facilement et plus rapidement.

Économie de coûts

L'automatisation permet de réduire les coûts. L'un des avantages les plus connus de l'automatisation est que lorsque des tâches sont effectuées par une machine ou un outil logiciel, vous avez besoin de moins de personnes travaillant sur la même tâche ; autrement dit, vous réduisez les coûts pour couvrir cette tâche spécifique.

Qui sont les citoyens automatiseurs ?



Chaque personne peut-elle être un citoyen automatiseur ? Potentiellement, ils le peuvent. Mais la vérité est qu'habituellement, les automates citoyens partagent certaines caractéristiques. En d'autres termes, au sein d'une équipe de collègues, ceux qui détestent les ordinateurs, par exemple, sont moins susceptibles d'être en mesure d'automatiser les processus pour accélérer le flux de travail.

Donc, pouvez-vous faire du sport avec des automates citoyens au sein de votre équipe ?

Les automates citoyens sont des développeurs potentiels qui pourraient faire le meilleur usage des plateformes sans codage. Ils ont généralement :

une compréhension profonde de la progression du travail et de la manière de l'optimiser ;

une compréhension profonde ou une véritable passion pour la technologie et les ressources numériques ;

sont des personnes curieuses qui aiment les nouveaux défis ;

ont de bonnes compétences en matière de résolution de problèmes ;

pensent différemment : lorsqu'il s'agit de résoudre un problème, il existe deux catégories de personnes : celles qui empruntent le chemin connu, et si cela ne résout pas le problème, elles se sentent perdues ; et celles qui essaient différents chemins et si le bon n'existe pas, elles le créent ! Le deuxième type de personnes a plus de chances d'être des citoyens automatiseurs.

Citoyens automatiseurs : à retenir pour les entrepreneurs



Le mouvement de l'automatisation citoyenne nous a appris que les nouvelles solutions numériques et les logiciels ne proviennent pas toujours de figures professionnelles connues, comme les développeurs professionnels. Un employé sans formation technique peut apporter des avantages importants s'il bénéficie de l'environnement et des ressources nécessaires pour apporter de nouvelles solutions. Les entrepreneurs devraient toujours être attentifs et essayer de repérer les automates citoyens au sein de leurs équipes, car ils méritent un espace et des ressources pour se construire et se développer. Il est dans l'intérêt de l'entreprise et de l'entreprise elle-même de créer un environnement qui encourage les automates citoyens à s'avancer et à proposer de nouvelles solutions.