Haben Sie schon einmal von der Bürgerautomatisierung gehört? Wenn Sie diesen Begriff zum ersten Mal hören, denken Sie vielleicht an Roboter, die durch die Straßen laufen. Doch in Wahrheit ist die Bürgerautomatisierung ein neuer Begriff, der auf etwas hinweist, das wir alle bereits bemerkt haben: Die Automatisierung und Entwicklung digitaler Ressourcen, wie Software für digitale Strategien, kommt nicht mehr ausschließlich von Teams aus erfahrenen Entwicklern: Bürgerinnen und Bürger, Nutzerinnen und Nutzer ohne Programmierkenntnisse, entwickeln digitale Unternehmen, Routinen und Strategien, die die Welt, wie wir sie kennen, gestalten. Dieses Phänomen hat den Namen Citizen Automation angenommen, und wir werden in diesem Artikel jedes Detail davon diskutieren.

Was ist der Citizen Automation & Entwicklungsprozess?



Citizen Automation bezeichnet die Automatisierung von Prozessen, die von Bürgern geführt werden. Natürlich sind auch erfahrene Entwickler Bürger! Aber mit diesem Begriff wird die Tatsache unterstrichen, dass gewöhnliche Benutzer ohne Programmierkenntnisse digitale Ressourcen erstellen können und mit ihren Lösungen viele Prozesse unseres täglichen Lebens automatisieren. Normalerweise beginnt die Automatisierung der Bürger mit dem Bedürfnis einer Person (oder eines Teams), ihre Routine mit einer digitalen Strategie zu verbessern oder ein digitales Unternehmen mit den ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu gründen.

Als Folge davon werden viele Prozesse und viele Aspekte menschlicher Arbeit durch künstliche Intelligenz ersetzt: sich wiederholende Aufgaben werden alle von Software übernommen (Versenden von E-Mails an Newsletter, Buchhaltung und mehr...). Wir können zwei Überlegungen zu diesem Thema anstellen: Die erste betrifft die Popularität der Technologie, die zweite die Verbreitung der Automatisierung.

No-code oder Low-code digitale Lösungen



Die Automatisierung der Bürger ist möglich, weil es heute viele Low-code oder No-code digitale Lösungen gibt, die jeder Benutzer nutzen kann, um seine Software zu realisieren oder einige Prozesse zu automatisieren. Was sind das für Lösungen? No-Code- oder Low-Code-Lösungen verwenden im Allgemeinen eine Plattform, die es Ihnen ermöglicht, Software zu erstellen, digitale Werkzeuge zu entwickeln und Prozesse zu automatisieren, auch wenn Sie kein Entwickler sind, da Sie keinen Code schreiben müssen. Diese Low-Code- oder No-Code-Plattformen können unterschiedlich komplex sein: Einige ermöglichen die Automatisierung der Erstellung von Online-Blogs oder einfachen Websites, andere die Automatisierung von Prozessen innerhalb Ihres Arbeitsablaufs und einige sogar die Erstellung mobiler Anwendungen, ohne dass Sie eine Zeile Code schreiben müssen (AppMaster.io ist ein berühmtes Beispiel).

Dies ist eine Folge der zunehmenden Beliebtheit von Technologie: Wir nutzen Technologie nicht nur immer häufiger, um immer mehr Aufgaben im Alltag zu erledigen, sondern auch die technologischen Werkzeuge werden immer zugänglicher. Für die Entwicklung einer mobilen App beispielsweise ist kein Entwicklerteam mehr erforderlich. Sie können AppMaster.io verwenden und eine App erstellen, um einige Prozesse innerhalb Ihres Arbeitsablaufs zu automatisieren, selbst wenn Sie keine Programmierkenntnisse haben.

Automatisierung



Die Realität ist, dass viele Prozesse, die wir früher manuell durchgeführt haben, durch Automatisierung ersetzt werden. Und das geschieht nicht nur in der Arbeits- oder Geschäftswelt. Wenn wir nur an die Apps denken, die wir auf unseren Smartphones installiert haben, können wir sehen, wie wir die Automatisierung nutzen, ohne es überhaupt zu merken: Wir tragen Termine nicht mehr manuell in unseren Kalender ein; wir richten regelmäßige Einkäufe im E-Commerce ein, damit wir nicht jede Woche Toilettenpapier kaufen müssen, wir richten einen wiederholten Alarm ein, damit wir nicht jede Nacht den Wecker stellen müssen. Im geschäftlichen Umfeld ist dies sogar noch offensichtlicher und wichtiger: Wir nutzen die Automatisierung, um Maschinen mehrere Aufgaben erledigen zu lassen, und manchmal sind diese Aufgaben sogar ziemlich komplex.

Automatisierung der Bürger: Vorteile



Ist die Automatisierung der Bürger überhaupt gut? Versuchen wir, die Vorteile von Automatisierungen zu erkunden, die von gewöhnlichen Nutzern in unserem Leben gemacht werden.

Menschliche Fehler

Automatisierungswerkzeuge und Software erleichtern nicht nur viele Prozesse, sondern reduzieren auch die Möglichkeit menschlicher Fehler. Dies ist ein Vorteil, den wir alle sowohl im Geschäfts- als auch im Alltagsleben genießen.

Schnellere Ausführung

Automatisierungswerkzeuge und -software können Prozesse innerhalb von Teams beschleunigen. So wie das Versenden einer E-Mail an eine Vielzahl von Adressen mit einem Klick schneller ist als die manuelle Ausführung, so beschleunigen Automatismen die Arbeitsabläufe in jedem Bereich.

Verbesserte Zusammenarbeit

Automatisierte digitale Werkzeuge und Software können die Kommunikation innerhalb von Teams verbessern. Zahlreiche Automatisierungswerkzeuge, die im Rahmen der bürgerlichen Automatisierungsbewegung entwickelt wurden - d. h. von Menschen ohne Programmierkenntnisse - zielen darauf ab, die Zusammenarbeit innerhalb des Teams zu erleichtern. Wenn ein ganzes Team auf dieselbe Plattform zugreifen kann, um ein einfaches Beispiel zu erstellen, kann das Team einfacher und schneller arbeiten.

Kosteneinsparung

Automatisierung ist kostensparend. Einer der bekanntesten Vorteile der Automatisierung besteht darin, dass weniger Menschen an der gleichen Aufgabe arbeiten müssen, wenn die Aufgaben von einer Maschine oder einem Software-Tool ausgeführt werden, d. h. die Kosten für diese spezielle Aufgabe werden gesenkt.

Wer sind Bürger-Automatisierer?



Kann jeder Mensch ein Bürger-Automatisierer sein? Potenziell schon. Aber die Wahrheit ist, dass Bürgerautomaten in der Regel einige Eigenschaften gemeinsam haben. Mit anderen Worten: In einem Team von Mitarbeitern sind diejenigen, die Computer hassen, eher nicht in der Lage, Prozesse zu automatisieren, um den Arbeitsablauf zu beschleunigen.

Können Sie also in Ihrem Team Automatisierer einsetzen?

Automatisierer sind potenzielle Entwickler, die die No-Coding-Plattformen am besten nutzen können. Sie haben in der Regel:

ein tiefes Verständnis für den Arbeitsablauf und dessen Optimierung;

ein tiefes Verständnis oder eine echte Leidenschaft für Technologie und digitale Ressourcen;

sind neugierige Menschen, die Spaß an neuen Herausforderungen haben;

haben gute Problemlösungsfähigkeiten;

denken anders: Wenn es darum geht, ein Problem zu lösen, gibt es zwei Kategorien von Menschen: diejenigen, die den bekannten Weg einschlagen, und wenn er das Problem nicht löst, fühlen sie sich verloren; und diejenigen, die verschiedene Wege ausprobieren, und wenn der gute Weg nicht existiert, schaffen sie ihn! Der zweite Typ von Menschen ist eher ein Bürger-Automat.

Bürger-Automaten: das Fazit für Unternehmer



Die Bewegung der Bürger-Automation hat uns gelehrt, dass neue digitale Lösungen und Software nicht immer von bekannten Fachleuten, wie professionellen Entwicklern, kommen. Auch ein Angestellter ohne technischen Hintergrund kann einen wichtigen Beitrag leisten, wenn er nur das richtige Umfeld und die richtigen Ressourcen erhält, um neue Lösungen zu entwickeln. Unternehmer sollten immer aufmerksam sein und versuchen, bürgerliche Automatisierer in ihren Teams zu entdecken, denn sie verdienen Raum und Ressourcen, um sich zu entwickeln und zu wachsen. Es liegt im Interesse des Unternehmens und der Firma selbst, ein Umfeld zu schaffen, das die Bürger-Automaten ermutigt, voranzugehen und neue Lösungen zu entwickeln.