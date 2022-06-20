Vatandaş otomasyonunu hiç duydunuz mu? Bu terimle ilk kez karşılaşıyorsanız, sokaklarda yürüyen robotları düşünebilirsiniz. Yine de gerçek şu ki, vatandaş otomasyonu, hepimizin zaten fark ettiğimiz bir şeyi belirtmek için kullanılan yeni bir terimdir: dijital stratejiler için yazılımlar gibi dijital kaynakların otomasyonu ve geliştirilmesi, artık yalnızca uzman geliştiricilerden oluşan ekiplerden gelmiyor: sıradan vatandaşlar, kullanıcılar kodsuz bir geçmişe sahip, bildiğimiz şekliyle dünyayı şekillendiren dijital işler, rutinler ve stratejiler geliştiriyor. Bu fenomen, vatandaş otomasyonu adını almıştır ve bu makalede bunun herhangi bir detayını tartışacağız.

Vatandaş Otomasyonu ve Geliştirme süreci nedir?



Vatandaş otomasyonu, vatandaşlar tarafından yönetilen süreçlerin otomasyonunu gösterir. Tabii ki, uzman geliştiriciler bile vatandaştır! Ancak bu terimle, arka planı kodsuz olan sıradan kullanıcıların dijital kaynaklar oluşturabildiği ve çözümleriyle günlük hayatımızın birçok sürecini otomatikleştirdiği gerçeğinin altı çizilmiştir. Genellikle, vatandaş otomasyonu, bir kişinin (veya tek ekibin) rutinlerini dijital bir strateji ile iyileştirmeye çalışması veya elindeki kaynaklarla dijital bir işletme başlatması gerekliliği ile başlar.

Sonuç olarak, insan emeğinin birçok süreci ve birçok yönü yapay zeka ile değiştiriliyor: tekrarlayan görevlerin tümü yazılım tarafından gerçekleştiriliyor (bültenlere e-posta gönderme, işletme muhasebesi ve daha fazlası…). Bu konuda iki düşünce yapabiliriz: birincisi teknolojinin popülaritesi, ikincisi ise otomasyonun yaygınlaşması ile ilgili.

Kodsuz veya düşük kodlu dijital çözümler



Vatandaş otomasyonu mümkündür, çünkü bugün, herhangi bir kullanıcının yazılımını gerçekleştirmek veya bazı işlemleri otomatikleştirmek için kullanabileceği çok sayıda düşük kodlu veya kodsuz dijital çözüm vardır. Onlar ne? Kodsuz veya düşük kodlu çözümler genellikle yazılım oluşturmanıza, dijital araçlar oluşturmanıza, geliştirici olmasanız bile süreçleri otomatikleştirmenize olanak tanıyan bir platform kullanır çünkü bunlar herhangi bir kod yazmanızı gerektirmez. Bu düşük kodlu veya kodsuz platformlar farklı karmaşıklık seviyelerine sahip olabilir: bazıları otomasyonun çevrimiçi bloglar veya basit web siteleri oluşturmasına izin verir; bazıları iş akışınızdaki süreçleri otomatikleştirmenize izin verir ve hatta bazıları bir satır kod yazmadan mobil uygulamalar oluşturmanıza izin verir (AppMaster.io ünlü bir örnektir).

Bu, teknolojinin bu kadar popüler hale gelmesinin bir sonucudur: Teknolojiyi gün içinde giderek daha fazla görevi yerine getirmek için giderek daha sık kullanmakla kalmıyoruz, aynı zamanda teknolojinin araçları giderek daha erişilebilir hale geliyor. Örneğin, bir mobil uygulama oluşturmak için artık bir geliştirici ekibine gerek yok. Kod bilginiz olmasa bile iş akışınızdaki bazı işlemleri otomatikleştirmek için AppMaster.io'yu kullanabilir ve bir uygulama oluşturabilirsiniz.

Otomasyon



Gerçek şu ki, manuel olarak yaptığımız birçok işlemin yerini otomasyon alıyor. Ve bu sadece iş veya iş ortamında olmuyor. Akıllı telefonlarımıza yüklediğimiz uygulamaları düşünürsek, otomasyonu nasıl kullandığımızı fark etmeden görebiliriz: Artık randevuları manuel olarak takvimimize yazmıyoruz; her hafta tuvalet kağıdı almak zorunda kalmamak için e-ticarette periyodik alımlar kuruyoruz, her gece alarmı vermek zorunda kalmamak için tekrarlayan bir alarm kuruyoruz. İş ortamında bu daha da belirgin ve önemlidir: Makinelerin birden fazla görevi yerine getirmesine izin vermek için otomasyon kullanıyoruz ve bazen bu görevler oldukça karmaşıktır.

Vatandaş otomasyonu: avantajlar



Vatandaş otomasyonu iyi mi? Hayatımızdaki sıradan kullanıcılar tarafından yapılan otomatların faydalarını keşfetmeye çalışalım.

İnsan hataları

Otomatör araçları ve yazılımları yalnızca birçok işlemi kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda insan hatası olasılığını da azaltır. Bu, hem iş hem de günlük yaşam ortamlarında hepimizin keyif aldığı bir avantajdır.

Daha hızlı yürütme

Automator dijital araçları ve yazılımı, ekipler içindeki süreçleri hızlandırabilir. Aynı şeyi tonlarca e-posta adresine tek bir tıklamayla göndermek, manuel olarak yapmaktan daha hızlı olduğu gibi, otomatikleştiriciler her sektörde iş akışlarını hızlandırır.

Artan işbirliği

Automator dijital araçları ve yazılımı, ekipler arasındaki iletişimi iyileştirebilir. Vatandaş otomasyonu hareketi aracılığıyla geliştirilen, yani kodsuz geçmişe sahip kişiler tarafından geliştirilen tonlarca otomatikleştirme aracı, ekip içindeki işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Basit bir örnek yapmak için tüm ekip aynı platforma erişebildiğinde, ekip daha kolay ve daha hızlı çalışabilir.

Tasarruf

Otomasyon maliyet tasarrufu sağlar. Otomasyonun en bilinen faydalarından biri, görevler bir makine veya yazılım aracı tarafından gerçekleştirildiğinde, aynı görev üzerinde çalışan daha az kişiye ihtiyaç duymanızdır; yani, o belirli görevi karşılamak için maliyetleri düşürürsünüz.

Vatandaş otomatları kimlerdir?



Her insan bir vatandaş otomatatörü olabilir mi? Potansiyel olarak, yapabilirler. Ancak gerçek şu ki, vatandaş otomatları genellikle bazı özellikleri paylaşır. Başka bir deyişle, iş arkadaşlarından oluşan bir ekip içinde, örneğin bilgisayarlardan nefret edenlerin, iş akışını hızlandırmak için süreçleri otomatikleştirme olasılığı daha düşüktür.

Öyleyse ekibinizde vatandaş otomatlarını spor yapabilir misiniz?

Citizen otomatikleştiricileri, kodlama gerektirmeyen platformlardan en iyi şekilde yararlanabilecek potansiyel geliştiricilerdir. Genellikle:

işin ilerlemesi ve nasıl optimize edileceği hakkında derin bir anlayışa sahip olmak;

teknoloji ve dijital kaynaklar için derin bir anlayışa veya gerçek bir tutkuya sahip olmak;

yeni zorluklardan hoşlanan meraklı insanlardır;

iyi problem çözme becerilerine sahip olmak;

farklı düşünün: bir sorunu çözmeye gelince, iki kategori insan vardır: bilinen yolu izleyenler ve eğer sorunu çözmezse, kendilerini kaybolmuş hissederler; ve farklı yollar deneyenler ve eğer iyi olan yoksa, onu yaratırlar! İkinci tip insanların vatandaş otomatları olma olasılığı daha yüksektir.

Vatandaş otomatları: girişimciler için paket servis



Vatandaş otomasyonu hareketi bize yeni dijital çözümlerin ve yazılımların her zaman profesyonel geliştiriciler gibi bilinen profesyonel kişilerden gelmediğini öğretti. Teknoloji geçmişi olmayan bir çalışana, yeni çözümler getirmek için yalnızca doğru ortam ve kaynaklar verilirse önemli faydalar sağlayabilir. Girişimciler her zaman dikkat etmeli ve ekiplerinde vatandaş otomatlarını tespit etmeye çalışmalıdır, çünkü bunlar inşa etmek ve büyümek için alan ve kaynakları hak ederler. Vatandaş otomatlarını bir adım öne çıkmaya ve yeni çözümler bulmaya teşvik eden bir ortam yaratmak, işletmenin ve şirketin kendi çıkarınadır.