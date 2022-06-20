هل سمعت يومًا عن أتمتة المواطن؟ إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تواجه فيها هذا المصطلح ، فقد تفكر والروبوتات تسير في الشوارع. ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن التشغيل الآلي للمواطن هو مصطلح جديد يستخدم للإشارة إلى شيء لاحظناه جميعًا بالفعل: أتمتة الموارد الرقمية وتطويرها ، مثل برامج الاستراتيجيات الرقمية ، لم تعد تأتي حصريًا من فرق من المطورين الخبراء: المواطنون العاديون والمستخدمون مع خلفية عدم وجود رمز ، تعمل على تطوير الأعمال التجارية الرقمية والروتينات والاستراتيجيات التي تشكل العالم كما نعرفه. أخذت هذه الظاهرة اسم أتمتة المواطن ، وسنناقش أي تفاصيل عنها في هذه المقالة.

ما هي عملية تطوير وأتمتة المواطن؟



تشير أتمتة المواطن إلى أتمتة العمليات التي يقودها المواطنون. بالطبع ، حتى المطورين الخبراء هم مواطنون! ولكن مع هذا المصطلح ، يتم التأكيد على حقيقة أن المستخدمين العاديين الذين لديهم خلفيات بدون رمز يمكنهم إنشاء موارد رقمية ويقومون بأتمتة العديد من العمليات في حياتنا اليومية باستخدام حلولهم. عادةً ما تبدأ أتمتة المواطن بضرورة محاولة شخص واحد (أو فريق واحد) تحسين روتينه باستخدام استراتيجية رقمية أو إطلاق عمل رقمي باستخدام الموارد المتاحة له.

نتيجة لذلك ، يتم استبدال العديد من العمليات والعديد من جوانب العمل البشري بالذكاء الاصطناعي: يتم تنفيذ جميع المهام المتكررة بواسطة البرامج (إرسال البريد الإلكتروني إلى النشرات الإخبارية ، ومسك الدفاتر التجارية ، والمزيد ...). يمكننا إجراء تفكيرين حول هذا الموضوع: الأول يتعلق بشعبية التكنولوجيا ، والثاني حول انتشار الأتمتة.

حلول رقمية بدون رمز أو رمز منخفض



أتمتة المواطن ممكنة لأنه يوجد اليوم الكثير من الحلول الرقمية منخفضة الكود أو بدون رمز والتي يمكن لأي مستخدم استخدامها لتحقيق برامجه أو أتمتة بعض العمليات. ما هؤلاء؟ تستخدم الحلول بدون رمز أو رمز منخفض بشكل عام نظامًا أساسيًا يسمح لك بإنشاء برامج وإنشاء أدوات رقمية لأتمتة العمليات حتى لو لم تكن مطورًا لأنها لا تتطلب منك كتابة أي رمز. يمكن أن يكون لهذه الأنظمة الأساسية ذات التعليمات البرمجية المنخفضة أو التي لا تحتوي على تعليمات برمجية مستويات مختلفة من التعقيد: فبعضها يسمح بالأتمتة لإنشاء مدونات عبر الإنترنت أو مواقع ويب بسيطة ؛ يسمح لك البعض بأتمتة العمليات ضمن سير عملك ، والبعض الآخر يسمح لك بإنشاء تطبيقات للهاتف المحمول دون كتابة سطر من التعليمات البرمجية (يعد AppMaster.io مثالًا مشهورًا).

هذا نتيجة لشعبية التكنولوجيا: ليس فقط أننا نستخدم التكنولوجيا أكثر فأكثر لأداء المزيد والمزيد من المهام خلال اليوم ، ولكن أدوات التكنولوجيا أصبحت متاحة أكثر فأكثر. لم يعد مطلوبًا وجود فريق من المطورين لإنشاء تطبيق جوال ، على سبيل المثال. يمكنك استخدام AppMaster.io وإنشاء تطبيق لأتمتة بعض العمليات ضمن سير عملك حتى لو لم تكن لديك معرفة بالكود.

أتمتة



حقيقة الحقائق هي أن الكثير من العمليات التي اعتدنا القيام بها يدويًا يتم استبدالها بالأتمتة. وهذا لا يحدث فقط في بيئة العمل أو العمل. إذا فكرنا فقط في التطبيقات التي قمنا بتثبيتها على هواتفنا الذكية ، يمكننا أن نرى كيف نستخدم الأتمتة دون حتى أن نلاحظ: لم نعد نكتب المواعيد يدويًا في تقويمنا ؛ قمنا بإعداد عمليات شراء دورية على التجارة الإلكترونية حتى لا نضطر إلى شراء ورق التواليت كل أسبوع ، وقمنا بإعداد منبه متكرر حتى لا نحتاج إلى توجيه المنبه كل ليلة. في بيئة الأعمال ، يكون هذا أكثر وضوحًا وأهمية: نحن نستخدم الأتمتة للسماح للآلات بأداء مهام متعددة ، وفي بعض الأحيان تكون هذه المهام معقدة للغاية.

أتمتة المواطن: الفوائد



هل المواطن الآلي مفيد؟ دعنا نحاول استكشاف فوائد الأتمتة التي صنعها المستخدمون العاديون في حياتنا.

أخطاء بشرية

لا تسهل أدوات وبرامج الأتمتة الكثير من العمليات فحسب ، بل تقلل أيضًا من احتمال حدوث أخطاء بشرية. هذه فائدة نتمتع بها جميعًا في بيئات العمل والحياة اليومية.

تنفيذ أسرع

يمكن للأدوات والبرامج الرقمية لـ Automator تسريع العمليات داخل الفرق. تمامًا مثل إرسال نفس الشيء إلى عدد كبير من عناوين البريد الإلكتروني بنقرة واحدة يكون أسرع من القيام بذلك يدويًا ، يعمل الأوتوماتيكيون على تسريع سير العمل في كل قطاع.

زيادة التعاون

يمكن للأدوات والبرامج الرقمية الخاصة بـ Automator تحسين الاتصال داخل الفرق. تهدف العديد من أدوات الأتمتة التي تم تطويرها من خلال حركة التشغيل الآلي للمواطن - أي التي تم تطويرها بواسطة أشخاص ليس لديهم خلفيات رمز - إلى تسهيل التعاون داخل الفريق. عندما يتمكن فريق بأكمله من الوصول إلى نفس النظام الأساسي لتقديم مثال بسيط ، يمكن للفريق العمل بشكل أسهل وأسرع.

التوفير في التكاليف

الأتمتة موفرة للتكاليف. من أشهر فوائد الأتمتة أنه عندما يتم تنفيذ المهام بواسطة آلة أو أداة برمجية ، فإنك تحتاج إلى عدد أقل من الأشخاص الذين يعملون في نفس المهمة ؛ أي أنك تخفض التكاليف لتغطية تلك المهمة المحددة.

من هم المواطنون الآليون؟



هل يمكن لكل شخص أن يكون مواطنًا آليًا؟ من المحتمل ، يمكنهم ذلك. لكن الحقيقة هي أنه عادة ما يشترك المواطنون الآليون في بعض الخصائص. بعبارة أخرى ، ضمن فريق من زملاء العمل ، أولئك الذين يكرهون أجهزة الكمبيوتر ، على سبيل المثال ، هم أقل احتمالا لأن يكونوا قادرين على أتمتة العمليات لتسريع سير العمل.

فهل يمكنك ممارسة رياضة المواطن الآلي داخل فريقك؟

يعد Citizen Automation مطورين محتملين يمكنهم تحقيق أفضل استخدام لمنصات عدم وجود تشفير. هم عادة:

لديهم فهم عميق لتقدم العمل وكيفية تحسينه ؛

لديك فهم عميق أو شغف حقيقي بالتكنولوجيا والموارد الرقمية ؛

هم أشخاص فضوليون يستمتعون بالتحديات الجديدة ؛

لديهم مهارات جيدة في حل المشكلات ؛

فكر بشكل مختلف: عندما يتعلق الأمر بحل مشكلة ما ، هناك فئتان من الناس: أولئك الذين يسلكون المسار المعروف ، وإذا لم يحل المشكلة ، فإنهم يشعرون بالضياع ؛ وأولئك الذين جربوا طرقًا مختلفة وإذا لم يكن الصالح موجودًا ، فإنهم يصنعونه! يُرجح أن يكون النوع الثاني من الأشخاص مواطنون آليون.

المواطنون الآليون: الوجبات الجاهزة لرجال الأعمال



علمتنا حركة أتمتة المواطن أن الحلول والبرامج الرقمية الجديدة لا تأتي دائمًا من شخصيات مهنية معروفة ، مثل المطورين المحترفين. يمكن للموظف الذي ليس لديه خلفية تقنية أن يجلب فوائد مهمة فقط إذا تم إعطاؤه البيئة والموارد المناسبة لتقديم حلول جديدة. يجب أن ينتبه رواد الأعمال دائمًا ويحاولوا اكتشاف الأوتوماتيكيين داخل فرقهم لأنهم يستحقون مساحة وموارد للبناء والنمو. من مصلحة الأعمال والشركة نفسها إنشاء بيئة تشجع المواطنين الآليين على المضي قدمًا والتوصل إلى حلول جديدة.