Zoom Docs, Entegre Yapay Zeka İşbirliği Araçlarıyla Tanıtılıyor

Video iletişim devi Zoom, çalışma alanı yazılımı pazarına yönelik yenilikçi çalışması Zoom Docs Zoomtopia 2023'te tanıttı. Zoom AI Companion işbirliği özellikleriyle donatılmış bu son teknoloji platform, yeni bir belge oluşturmayı hedefliyor veya gerektiği gibi birden fazla kaynaktan bilgi toplayın.

Geçen yıl Posta ve Takvim uygulamalarının tanıtılacağına dair duyurunun ardından Zoom Docs, hem Google Workspace'e hem de Microsoft 365'e meydan okuyan kapsamlı bir ofis paketi yaratmaya yönelik bir başka adımdır. Özellikle, bunlar aynı zamanda tekliflerine yapay zeka destekli araçları da dahil etmeye başladı. Duet AI ve Copilot buna göre. Şirket, Zoom Docs 2024 yılında kapsamlı bir şekilde kullanıma sunulacağını açıkladı.

Yapay zeka asistanı uygulamaları kategorisine giren kullanıcılar, Zoom AI Companion çeşitli görevleri gerçekleştirmesini talep etme olanağına sahip. Örneğin toplantılar, sohbetler ve Zoom Docs alınan bilgiler dahil olmak üzere çeşitli öğeleri özetleyebiliyor. Ayrıca bir belgenin içinde tablolar da oluşturabilir. Ayrıca Zoom Docs, belgeler arasında bağlantı kurmayı ve yerleştirmeyi destekler ve klasörleri kullanarak içeriği hiyerarşik bir şekilde düzenler. Kullanıcılar dokümanları toplantılar, Zoom'un Ekip Sohbeti ve bir web tarayıcısı veya Zoom'un masaüstü ve mobil uygulamaları aracılığıyla doğrudan erişim gibi birden fazla yolla yönetebilir.

Güçlü Zoom AI Companion şirketin kullanıcı başına yıllık 149,90 dolardan başlayan ücretli abonelik planlarının fiyatlarına dahildir. Buna karşılık Microsoft, 365 Copilot için kullanıcı başına her ay fazladan 30 ABD doları vergi alıyor ve Google da bunu takip edecek. Zoom, Zoom Docs kesin fiyatını açıklamaktan kaçındı ancak 'Essential Apps'a bir yıllık erişimin ücretli aboneliklerle birlikte verildiğini doğruladı.

İş akışlarını kolaylaştırmak ve üretkenliği artırmak için bu tür entegrasyonlar yaygınlaşıyor. Günümüzün kuruluşları, tek platformlu işbirliği sunan iş çözümlerine yöneldikleri daha elverişli bir çalışma alanı ortamına ihtiyaç duyuyor. Örneğin, AppMaster gibi platformlar, belirli sektör ihtiyaçlarını karşılayan basit, yönetimi kolay, özelleştirilebilir uygulamalar temel alınarak oluşturulmuştur ve her büyüklükteki kuruluş için uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve daha uygun maliyetli hale getirmektedir.