Zoom Docs debutta con strumenti di collaborazione AI integrati

Zoom, il colosso delle videocomunicazioni, ha presentato Zoom Docs, la sua impresa innovativa nel mercato dei software per spazi di lavoro, a Zoomtopia 2023. Questa piattaforma all'avanguardia, dotata delle funzionalità di collaborazione Zoom AI Companion, mira a comporre un nuovo documento o raccogliere informazioni da più fonti come richiesto.

Dopo l'annuncio dello scorso anno dell'introduzione delle applicazioni Mail e Calendar, Zoom Docs rappresenta un ulteriore passo avanti verso la creazione di una suite per ufficio completa che sfida sia Google Workspace che Microsoft 365. In particolare, questi hanno anche iniziato a incorporare strumenti basati sull'intelligenza artificiale nelle loro offerte, noti come Duet AI e Copilot di conseguenza. La società ha divulgato che Zoom Docs sarà ampiamente disponibile nel 2024.

Rientrando nella categoria delle applicazioni di assistente AI, gli utenti hanno la possibilità di richiedere Zoom AI Companion per eseguire diverse attività. Ad esempio, può riassumere vari elementi, tra cui riunioni, chat e informazioni ottenute da Zoom Docs. Inoltre, può anche formare tabelle all'interno di un documento. Inoltre, Zoom Docs supporta il collegamento e l'incorporamento tra documenti e organizza i contenuti in modo gerarchico utilizzando le cartelle. Gli utenti possono gestire i documenti attraverso molteplici modalità come riunioni, chat di gruppo di Zoom e accesso diretto tramite un browser Web o applicazioni desktop e mobili di Zoom.

Il potente Zoom AI Companion è incluso nel prezzo dei piani di abbonamento a pagamento dell'azienda, che partono da $ 149,90 all'anno per utente. Al contrario, Microsoft impone un extra di $ 30 per utente ogni mese per 365 Copilot e Google è pronta a seguire l'esempio. Zoom si è astenuto dal rivelare il prezzo preciso per i suoi Zoom Docs, ma ha confermato che un anno di accesso alle sue "App essenziali" è incluso negli abbonamenti a pagamento.

