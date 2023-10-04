Дебют Zoom Docs с интегрированными инструментами для совместной работы с использованием искусственного интеллекта

Zoom, гигант видеокоммуникаций, представил Zoom Docs, свою инновационную разработку на рынке программного обеспечения для рабочих мест, на выставке Zoomtopia 2023. Эта современная платформа, оснащенная функциями совместной работы Zoom AI Companion, предназначена для создания нового документа. или собирать информацию из нескольких источников по мере необходимости.

Вслед за прошлогодним объявлением о выпуске приложений «Почта» и «Календарь» Zoom Docs — это еще один шаг на пути к созданию всеобъемлющего офисного пакета, который бросит вызов как Google Workspace, так и Microsoft 365. Примечательно, что они также начали встраивать в свои предложения инструменты на базе искусственного интеллекта, известные как Duet AI и Copilot соответственно. Компания сообщила, что Zoom Docs будет широко доступен в 2024 году.

Попадая в категорию приложений-помощников искусственного интеллекта, пользователи имеют возможность запросить Zoom AI Companion для выполнения нескольких задач. Например, он может суммировать различные элементы, включая встречи, чаты и информацию, полученную из Zoom Docs. Кроме того, он также может формировать таблицы внутри документа. Кроме того, Zoom Docs поддерживает связывание и встраивание документов и упорядочивает контент в иерархическом порядке с использованием папок. Пользователи могут управлять документами с помощью нескольких способов, таких как встречи, командный чат Zoom и прямой доступ через веб-браузер или настольные и мобильные приложения Zoom.

Мощный Zoom AI Companion включен в стоимость платных планов подписки компании, стоимость которых начинается от 149,90 долларов США в год за пользователя. Напротив, Microsoft взимает дополнительные 30 долларов за пользователя каждый месяц за 365 Copilot, и Google собирается последовать этому примеру. Zoom воздержался от раскрытия точных цен на свои Zoom Docs, но подтвердил, что один год доступа к «Основным приложениям» включает платную подписку.

Такая интеграция становится обычным явлением для оптимизации рабочих процессов и повышения производительности. Сегодняшним организациям нужна более благоприятная рабочая среда, поэтому они ищут бизнес-решения, предлагающие совместную работу на одной платформе. Например, такие платформы, как AppMaster, построены на основе простых, удобных в управлении и настраиваемых приложений, которые удовлетворяют конкретным потребностям отрасли, что делает разработку приложений более быстрой и экономически эффективной для организаций любого размера.