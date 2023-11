Zoom Docs estreia com ferramentas integradas de colaboração de IA

A Zoom, gigante das videocomunicações, revelou Zoom Docs, seu empreendimento inovador no mercado de software de espaço de trabalho, na Zoomtopia 2023. Esta plataforma de última geração, equipada com os recursos de colaboração Zoom AI Companion, tem como objetivo compor um novo documento ou coletar informações de diversas fontes, conforme necessário.

Após o anúncio do ano passado da introdução dos aplicativos Mail e Calendar, Zoom Docs é mais um passo na criação de um pacote de escritório abrangente que desafia tanto o Google Workspace quanto o Microsoft 365. Notavelmente, eles também iniciaram a incorporação de ferramentas baseadas em IA em suas ofertas, conhecidas como Duet AI e Copilot correspondentemente. A empresa divulgou que Zoom Docs estará amplamente disponível em 2024.

Caindo na categoria de aplicativos assistentes de IA, os usuários têm a facilidade de solicitar Zoom AI Companion a execução de diversas tarefas. Por exemplo, pode resumir vários elementos, incluindo reuniões, chats e informações obtidas no Zoom Docs. Além disso, também pode formar tabelas dentro de um documento. Além disso, Zoom Docs suporta vinculação e incorporação entre documentos e organiza o conteúdo de maneira hierárquica usando pastas. Os usuários podem gerenciar documentos por meio de vários meios, como reuniões, bate-papo da equipe do Zoom e acesso direto por meio de um navegador da web ou desktop e aplicativos móveis do Zoom.

O poderoso Zoom AI Companion está incluído nos preços dos planos de assinatura pagos da empresa, que começam em US$ 149,90 anuais por usuário. Em contraste, a Microsoft cobra US$ 30 extras por usuário a cada mês pelo 365 Copilot, e o Google deve seguir o exemplo. A Zoom se absteve de revelar o preço exato de seus Zoom Docs, mas confirmou que um ano de acesso aos seus ‘Aplicativos Essenciais’ vem acompanhado de assinaturas pagas.

Essas integrações estão se tornando comuns para agilizar fluxos de trabalho e aumentar a produtividade. As organizações de hoje precisam de um ambiente de espaço de trabalho mais propício, para o qual buscam soluções de negócios que ofereçam colaboração em plataforma única. Por exemplo, plataformas como AppMaster são construídas com base em aplicativos simples, fáceis de gerenciar e personalizáveis ​​que atendem às necessidades específicas do setor, tornando o desenvolvimento de aplicativos mais rápido e econômico para organizações de todos os tamanhos.