Zoom Docs debuteert met geïntegreerde AI-samenwerkingstools

Zoom, de videocommunicatiegigant, heeft Zoom Docs onthuld, zijn innovatieve onderneming op de markt voor werkruimtesoftware, op Zoomtopia 2023. Dit ultramoderne platform, uitgerust met de Zoom AI Companion-samenwerkingsfuncties, heeft tot doel een nieuw document samen te stellen of verzamel indien nodig informatie uit meerdere bronnen.

Na de aankondiging van vorig jaar over de introductie van Mail- en Agenda-applicaties, is Zoom Docs nog een stap verder in de richting van het creëren van een allesomvattend kantoorpakket dat zowel Google Workspace als Microsoft 365 uitdaagt. Deze zijn met name ook begonnen met het inbedden van AI-aangedreven tools in hun aanbod, bekend als Duet AI en Copilot dienovereenkomstig. Het bedrijf heeft bekendgemaakt dat Zoom Docs in 2024 op grote schaal beschikbaar zal zijn.

Gebruikers vallen in de categorie van AI-assistent-applicaties en hebben de mogelijkheid om Zoom AI Companion te vragen verschillende taken uit te voeren. Het kan bijvoorbeeld verschillende elementen samenvatten, waaronder vergaderingen, chats en informatie verkregen uit Zoom Docs. Bovendien kan het ook tabellen in een document vormen. Bovendien ondersteunt Zoom Docs het koppelen en insluiten tussen documenten en rangschikt de inhoud op een hiërarchische manier met behulp van mappen. Gebruikers kunnen documenten beheren via meerdere kanalen, zoals vergaderingen, Zoom's teamchat en directe toegang via een webbrowser of Zoom's desktop- en mobiele applicaties.

De krachtige Zoom AI Companion is inbegrepen in de prijs van de betaalde abonnementen van het bedrijf, die beginnen bij $ 149,90 per gebruiker per jaar. Daarentegen heft Microsoft elke maand een extra $ 30 per gebruiker voor 365 Copilot, en Google zal dit voorbeeld volgen. Zoom heeft afgezien van het bekendmaken van de precieze prijzen voor zijn Zoom Docs, maar heeft bevestigd dat een jaar toegang tot zijn ‘Essential Apps’ is gebundeld met betaalde abonnementen.

Dergelijke integraties worden steeds gebruikelijker om workflows te stroomlijnen en de productiviteit te verhogen. De organisaties van vandaag hebben behoefte aan een gunstiger werkruimteomgeving, waarvoor ze op zoek zijn naar bedrijfsoplossingen die samenwerking op één platform mogelijk maken. Platformen als AppMaster zijn bijvoorbeeld gebouwd op het uitgangspunt van eenvoudige, eenvoudig te beheren, aanpasbare applicaties die tegemoetkomen aan specifieke industriële behoeften, waardoor de ontwikkeling van applicaties sneller en kosteneffectiever wordt voor organisaties van elke omvang.