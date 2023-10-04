يتم إطلاق Zoom Docs لأول مرة ويتميز بأدوات التعاون المدمجة مع الذكاء الاصطناعي

كشفت Zoom، عملاق اتصالات الفيديو، عن Zoom Docs ، مسعىها المبتكر في سوق برامج مساحة العمل، في Zoomtopia 2023. تهدف هذه المنصة المتطورة، المجهزة بميزات التعاون Zoom AI Companion، إلى إنشاء مستند جديد أو جمع المعلومات من مصادر متعددة كما هو مطلوب.

متابعة لإعلان العام الماضي عن تقديم تطبيقات البريد والتقويم، يعد Zoom Docs خطوة أخرى نحو إنشاء مجموعة مكتبية شاملة تتحدى كلاً من Google Workspace وMicrosoft 365. والجدير بالذكر أن هذه التطبيقات بدأت أيضًا في تضمين أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي في عروضهم، والمعروفة باسم Duet AI ومساعد Copilot في المقابل. كشفت الشركة أن Zoom Docs سيكون متاحًا على نطاق واسع في عام 2024.

يندرج هذا التطبيق ضمن فئة تطبيقات مساعد الذكاء الاصطناعي، حيث يتمتع المستخدمون بإمكانية طلب Zoom AI Companion لأداء العديد من المهام. على سبيل المثال، يمكنه تلخيص عناصر مختلفة، بما في ذلك الاجتماعات والمحادثات والمعلومات التي تم الحصول عليها من Zoom Docs. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضًا تكوين جداول داخل المستند. علاوة على ذلك، يدعم Zoom Docs الربط والتضمين بين المستندات وترتيب المحتوى بطريقة هرمية باستخدام المجلدات. يمكن للمستخدمين إدارة المستندات من خلال طرق متعددة مثل الاجتماعات والدردشة الجماعية في Zoom والوصول المباشر من خلال متصفح الويب أو تطبيقات Zoom لسطح المكتب والهاتف المحمول.

يتم تضمين Zoom AI Companion المليء بالطاقة في تسعير خطط الاشتراك المدفوعة للشركة، والتي تبدأ بسعر 149.90 دولارًا سنويًا لكل مستخدم. في المقابل، تفرض مايكروسوفت مبلغًا إضافيًا قدره 30 دولارًا لكل مستخدم كل شهر مقابل 365 Copilot، ومن المقرر أن تحذو جوجل حذوها. امتنعت Zoom عن الكشف عن الأسعار الدقيقة لمحرر Zoom Docs ، لكنها أكدت أن سنة واحدة من الوصول إلى "التطبيقات الأساسية" الخاصة بها تأتي مع الاشتراكات المدفوعة.

أصبحت عمليات التكامل هذه شائعة لتبسيط سير العمل وزيادة الإنتاجية. تحتاج المؤسسات اليوم إلى بيئة عمل أكثر ملاءمة، حيث تتطلع إلى حلول الأعمال التي توفر التعاون عبر منصة واحدة. على سبيل المثال، تم إنشاء منصات مثل AppMaster على أساس تطبيقات بسيطة وسهلة الإدارة وقابلة للتخصيص تلبي احتياجات الصناعة المحددة، مما يجعل تطوير التطبيقات أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة للمؤسسات من جميع الأحجام.