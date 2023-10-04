Zoom Docs 首次推出集成 AI 协作工具

视频通信巨头 Zoom 在 Zoomtopia 2023 上推出了Zoom Docs ，这是其在工作空间软件市场的创新成果。这个最先进的平台配备了 Zoom AI Companion 协作功能，旨在撰写新文档或根据需要从多个来源收集信息。

继去年宣布推出邮件和日历应用程序之后， Zoom Docs又向创建挑战 Google Workspace 和 Microsoft 365 的综合办公套件迈出了一大步。值得注意的是，这些套件还开始在其产品中嵌入人工智能驱动的工具，称为Duet AI和Copilot相应。该公司透露， Zoom Docs将于 2024 年广泛使用。

属于人工智能助手应用程序的范畴，用户可以要求Zoom AI Companion执行多项任务。例如，它可以总结各种元素，包括会议、聊天以及从Zoom Docs获取的信息。此外，它还可以在文档中形成表格。此外， Zoom Docs支持文档之间的链接和嵌入，并使用文件夹以分层方式排列内容。用户可以通过多种途径管理文档，例如会议、Zoom 的团队聊天以及通过网络浏览器或 Zoom 的桌面和移动应用程序直接访问。

功能强大的Zoom AI Companion包含在该公司付费订阅计划的定价中，每个用户每年 149.90 美元起。相比之下，微软对 365 Copilot 每个用户每月额外征收 30 美元，谷歌也将效仿。 Zoom 没有透露其Zoom Docs的准确定价，但已确认其“基本应用程序”的一年访问权限与付费订阅捆绑在一起。

此类集成在简化工作流程和提高生产力方面变得越来越普遍。当今的组织需要一个更有利的工作环境，为此他们正在寻求提供单一平台协作的业务解决方案。例如，像AppMaster这样的平台是建立在简单、易于管理、可定制的应用程序的基础上的，可以满足特定行业的需求，使各种规模的组织的应用程序开发更快、更具成本效益。