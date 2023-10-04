🚀 Boost your agency profits with AppMaster: 50%😮 revenue sharing
right arrow ico
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

Zoom Docs 首次推出集成 AI 协作工具

Oct 04, 2023
Zoom Docs 首次推出集成 AI 协作工具

视频通信巨头 Zoom 在 Zoomtopia 2023 上推出了Zoom Docs ，这是其在工作空间软件市场的创新成果。这个最先进的平台配备了 Zoom AI Companion 协作功能，旨在撰写新文档或根据需要从多个来源收集信息。

继去年宣布推出邮件和日历应用程序之后， Zoom Docs又向创建挑战 Google Workspace 和 Microsoft 365 的综合办公套件迈出了一大步。值得注意的是，这些套件还开始在其产品中嵌入人工智能驱动的工具，称为Duet AICopilot相应。该公司透露， Zoom Docs将于 2024 年广泛使用。

属于人工智能助手应用程序的范畴，用户可以要求Zoom AI Companion执行多项任务。例如，它可以总结各种元素，包括会议、聊天以及从Zoom Docs获取的信息。此外，它还可以在文档中形成表格。此外， Zoom Docs支持文档之间的链接和嵌入，并使用文件夹以分层方式排列内容。用户可以通过多种途径管理文档，例如会议、Zoom 的团队聊天以及通过网络浏览器或 Zoom 的桌面和移动应用程序直接访问。

功能强大的Zoom AI Companion包含在该公司付费订阅计划的定价中，每个用户每年 149.90 美元起。相比之下，微软对 365 Copilot 每个用户每月额外征收 30 美元，谷歌也将效仿。 Zoom 没有透露其Zoom Docs的准确定价，但已确认其“基本应用程序”的一年访问权限与付费订阅捆绑在一起。

此类集成在简化工作流程和提高生产力方面变得越来越普遍。当今的组织需要一个更有利的工作环境，为此他们正在寻求提供单一平台协作的业务解决方案。例如，像AppMaster这样的平台是建立在简单、易于管理、可定制的应用程序的基础上的，可以满足特定行业的需求，使各种规模的组织的应用程序开发更快、更具成本效益。

相关帖子

JetBrains 发布 Kotlin 1.9.20：引入下一代 K2 编译器 Beta 版
date Nov 03, 2023
JetBrains 发布 Kotlin 1.9.20：引入下一代 K2 编译器 Beta 版
为了加速软件开发，JetBrains 推出了颇具影响力的 Kotlin 语言 1.9.20 版本。
Software Development Website
推出 Uno Platform 5.0：通过新的增强功能将生产力提高五倍
date Nov 03, 2023
推出 Uno Platform 5.0：通过新的增强功能将生产力提高五倍
开源 Uno 平台的最新版本 5.0 上线了许多新功能，有望将生产力输出提高五倍。
Open Source Software Development
SmartBear 推出更新的 BugSnag、开发者 API 门户和增强的 Zephyr Squad Cloud
date Nov 03, 2023
SmartBear 推出更新的 BugSnag、开发者 API 门户和增强的 Zephyr Squad Cloud
最近，SmartBear 在增强其产品组合方面取得了重大进展，更新了三款产品，包括 BugSnag、SwaggerHub Portal 和 Zephyr Squad Cloud。
Software Development Updates
免费开始
有灵感自己尝试一下吗？

了解 AppMaster 强大功能的最佳方式是亲身体验。免费订阅，在几分钟内制作您自己的应用程序

将您的想法变为现实