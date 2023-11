Zoom Docs lance des outils de collaboration IA intégrés

Zoom, le géant des communications vidéo, a dévoilé Zoom Docs, son initiative innovante sur le marché des logiciels d'espace de travail, à Zoomtopia 2023. Cette plateforme de pointe, équipée des fonctionnalités de collaboration Zoom AI Companion, vise à composer un nouveau document ou recueillir des informations à partir de plusieurs sources, selon les besoins.

Faisant suite à l'annonce de l'année dernière concernant l'introduction des applications de messagerie et de calendrier, Zoom Docs constitue une nouvelle étape vers la création d'une suite bureautique globale qui défie à la fois Google Workspace et Microsoft 365. Notamment, ces derniers ont également commencé à intégrer des outils basés sur l'IA dans leurs offres, connus sous le nom de Duet AI et Copilot en conséquence. La société a révélé que Zoom Docs serait largement disponible en 2024.

Tombant dans la catégorie des applications d'assistant IA, les utilisateurs ont la possibilité de demander Zoom AI Companion d'effectuer plusieurs tâches. Par exemple, il peut résumer divers éléments, notamment des réunions, des discussions et des informations obtenues à partir de Zoom Docs. De plus, il peut également former des tableaux dans un document. De plus, Zoom Docs prend en charge la liaison et l'intégration entre les documents et organise le contenu de manière hiérarchique à l'aide de dossiers. Les utilisateurs peuvent gérer les documents via plusieurs moyens tels que les réunions, le chat d'équipe de Zoom et l'accès direct via un navigateur Web ou les applications de bureau et mobiles de Zoom.

Le puissant Zoom AI Companion est inclus dans le prix des plans d'abonnement payants de l'entreprise, qui commencent à 149,90 $ par an par utilisateur. En revanche, Microsoft prélève 30 $ de plus par utilisateur et chaque mois pour 365 Copilot, et Google devrait emboîter le pas. Zoom s'est abstenu de révéler le prix précis de ses Zoom Docs, mais a confirmé qu'un an d'accès à ses « applications essentielles » est fourni avec des abonnements payants.

De telles intégrations deviennent courantes pour rationaliser les flux de travail et augmenter la productivité. Les organisations d'aujourd'hui ont besoin d'un environnement de travail plus propice, pour lequel elles se tournent vers des solutions professionnelles offrant une collaboration sur une seule plateforme.