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SUSE, CIQ ve Oracle, Open Enterprise Linux Association'ı Başlatmak İçin Bir Araya Geliyor

Ağu 12, 2023
SUSE, CIQ ve Oracle, Open Enterprise Linux Association'ı Başlatmak İçin Bir Araya Geliyor

Açık kaynak yazılım ekosistemindeki olağanüstü olaylarda, SUSE, CIQ ve Oracle adlı üç lider oyuncu Open Enterprise Linux Association'ı (OpenELA) kurmak için bir araya geldi. Bu hamle, yakın zamanda Red Hat Enterprise Linux (RHEL) kaynak koduna erişimi yalnızca müşterileri için sınırlama planını açıklayan ve açık kaynak topluluğunu huzursuzluk içinde bırakan Red Hat'in çekişmeli hamlesine yanıt olarak geldi.

Açık kaynak yazılım alanında sadık bir isim olan SUSE, bir RHEL çatalını duyurarak tedirginliği giderdi ve Red Hat tartışmasından birkaç hafta sonra bunun için bir dağıtım sürdürmeyi taahhüt etti.

OpenELA'nın oluşumu, resmi duyuruda belirtildiği gibi engelsiz ve ücretsiz Enterprise Linux (EL) kaynak kodunun sağlanmasına bağlı olarak Red Hat Enterprise Linux'u (RHEL) yansıtan dağıtımların çimlenmesini kolaylaştırmak için iddialı bir girişim olarak görülüyor.

OpenELA gerekli tüm kaynakları erişilebilir kılarak RHEL aşağı akışlarının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yapılandırılmıştır. İlk odak, EL7'yi boru hattında dikkate alma olasılığı da dahil olmak üzere RHEL EL8 ve EL9 üzerinde olacaktır. Derneğin temel ilkeleri, yerleşik standarda uygunluğun sürdürülmesini, hızlı güncellemeler ve çareler, şeffaflık ve topluluk düşüncesini ve RHEL'in sürekli ücretsiz ve yeniden dağıtımını sağlamayı kapsar.

Oracle'da Oracle Linux'un evrimine başkanlık eden Wim Coekaerts'in aktardığına göre, bu gelişmenin ardından birçok önemli kuruluş, EL için topluluk tarafından yönetilen ve müttefik dağıtımlar için bir temel görevi görebilecek bir kaynak kodunun vazgeçilmez olduğunun altını çizerek temyizlerde bulundu. Coekaerts, OpenELA'nın bu talebe yönelik çözümümüzü somutlaştırdığını ve açık kaynak topluluğuna RHEL ile uyumlu EL dağıtımlarının devam eden inşasında yardım etme taahhüdümüzü sembolize ettiğini ekliyor.

OpenELA, son gelişmelere yanıt verecek şekilde ayarlanmış olsa da, AppMaster gibi platformlar için mükemmel bir fırsattır ve no-code ve low-code stratejilerle sürecin gerçekten düzene sokulabileceğini ve uygulama geliştirmenin bir çırpıda geliştirilebileceğini gösterir.

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